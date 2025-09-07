Norské parlamentní volby thrillerem
Navzdory extrémní neoblíbenosti úřadujícího premiéra a jeho sestavy zejména na sociálních sítích se podle častých průzkumů poslední dobou zdá, že jim bude za pomoci krajní levice, Zelených a jim podobné strany Venstre prodloužené období rozhodující moci.
Řada voličů je podle pravicové opozice prý ztracených a dopouští se ryzího sebemrskačství. Heslo Arbeiderpartietu /Dělnické strany/ je Bezpečné řízení v pohnuté době. Mnoho voličů tomu i věří. Zdá se to jako sebeklam, každopádně musí mít zálusk na radikální, byť postupné změny své vlasti k nepoznání, klidně za úkor toho, že tyto nenávratné změny vykoření, ochudí a ohrozí mnoho starousedlíků a že se složení obyvatel brutálně obrátí naruby, z čeho plyne spousta přímých i vedlejších následků. Zároveň zavírají oči a nechtějí se doznat k malicherným škrtům, za něž doplácejí především ty nejzranitelnější skupiny obyvatel, jež se nemohou bránit. Zajímavý je také názor, podle nějž je norská politika posledních desetiletí poznamenávána viděním světa tak, jak by měl být a nikoli tak, jaký je.
Další jsou kvůli tomu samému příšerně zklamáni pravicí, a to zejména jejím hlavním představitelem - Fremskrittspartiet /Pokrokovou stranou/ - třeba tím, jak slibovala zrušení mýtného, jež zdražuje a znepříjemňuje život tolika lidem po celém Norsku. Vadí jim i zdánlivě neřešitelné fronty na zdravotnickou péči, odkládání policii nahlášených případů či napojení na zhoubné kompromitování s energetickou soběstačností Norska a vůbec překypuje žluč ze servilního „plnění povinností“ vyplývajících z členství Norska v Evropském hospodářském prostoru. Z toho těží noví vyzyvatelé, „pidistrany“ jako Konservativt, Generasjonspartiet, Industri- og næringspartiet, Norgesdemokratene a další.
Podle průzkumu je Norsko z hlediska volebních preferencí rozděleno nejen geograficky, ale také podle pohlaví více než kdykoli v minulosti, jak hlásí norský rozhlas. Zatímco Oslo a jeho okolí spolu s dalšími velkými městy jsou podle několika ukazatelů jako preference stran i výroků a činů jejich představitelů prý těžiště realitám vzdáleného levicově-liberálního radikalismu, jenž podle průzkumu podporuje třetina voličů /finančně a hmotně zabezpečených lidí, zejména žen, v bezpečných pozicích veřejného sektoru/, je kraj Møre og Romsdal přesným opakem. Tam odpověděla podle průzkumu zveřejněného www.rbnett.no dva ze tří dotázaných mužů do 30 let, že se chystají volit Pokrokovou stranu. Blížící se volby se podle www.nettavisen.no mohou stát poslední za několik desetiletí, kdy bude ještě konkurenceschopná Dělnická strana. To proto, že prohrála boj o mladé muže, jak to pojal list Avisa Nordland.
Někteří, zejména z řad pravice, nazývají tyto volby osudovými. Chcete-li změnu k lepšímu tak prý nemá smysl zvolit jednu ze stran, jež jsou již zastoupené v parlamentu. Chybovaly a selhávaly opět a zas, budou volit pořád stejná řešení a již nejsou hodné důvěře lidu. Co je špatného na tom, že jeden volí stranu, s níž je si nejvíce zajedno? Ovšem důležitější, než naslouchat vašemu svědomí je podle kritiků strategické hlasování. Jinak prý ztížíte dosažení změny a sestavení nové pravicové vlády. Hlasovat pro jednu z nově vzniklých „pidistran“ je údajně marné, neboť akorát uberou hlasy prý podobným, leč zavedeným stranám a napomůže tak dosavadnímu premiérovi a jeho straně ke znovuzvolení. Ovšem neplatí spíše opak, že marnost se naplní dalším hlasováním pro globalisticky uvažující a konající, mezi sebou nerozeznatelné politiky voliče podobné ve všech podstatných otázkách?
Ovšem budou nakonec přece jen zastoupení i „pidistrany“ nebo alespoň třeba dvě z nich, jimž se podle preferencí „rozednívá“? Právě v tom spočívá velký moment nejistoty. Kvůli brojení za účelem sjednocení okolo dvou zavedených, byť v otázce budoucí premiérky /po případném vítězství chce se jí stát každá ze dvou předsedkyň/ rozhádaných alespoň rádoby pravicových stran, Høyre a Pokrokové strany, to může vyústit v tom, že si potenciální voliči „pidistran“ své odhodlání ve volební místnosti nakonec rozmyslí: Prý nemá cenu vyhodit svůj hlas pro stranu, jež nepřekročí čtyřprocentní hranici pro vstup do parlamentu. Avšak kvůli obnově zastupitelské demokracie je prý lepší, když zavedené strany nebudou donekonečna chráněné před konkurencí tak, jak to v Norsku platí již několik desetiletí.
Pokroková strana byla založena pod jiným názvem v roce 1973, ale do vlády se dostala až po čtyřiceti letech. V posledních měsících dosahuje podle některých preferencí podobných výsledků jako dlouhodobě největší Dělnická strana.
Norský volební systém je ještě krapet složitější než některé další a umožňuje přidělení celkem 19 poslanců i stranám, jež v určitém kraji nepřekročily čtyřprocentní hranici, zato celkově v Norsku ano. A hlasy občanů v kraji Finnmark na dálném severu mají dokonce o 2,4krát větší váhu než hlasy voličů z Osla a dalších hustě osídlených částí, uvedly servery www.nrk.no a www.aftenposten.no.
Hon za voliči je stále bezostyšnější a zoufalejší. Dovoluji si zrekapitulovat: Mnozí Norové se na konci dubna bavili sledováním dvou rádoby socialistických populistů /premiéra Støreho a ministra financí Stoltenberga/, jež se v cynické snaze vyhrát blížící se volby setkali s kapitalistickým populistou (Trumpa), jenž již vyhrál. Někteří ovšem po nedávném skandálu se zákonem, jenž neměl projít, a přesto málem prošel /viz můj článek Ta naše rádoby demokracie aneb zákon, jenž neměl projít zde na www.blog.idnes.cz/ poukazují na nebezpečí spočívající v navyklé představě Norů. Navzdory tomu mnozí, a řekl bych, že daleko více než v jiných obyvatelstvech, jsou neopodstatněně přesvědčeni o tom, že norští politici jsou vesměs moudřejší, mají větší nadhled, myslí si to s námi lépe, a navíc jsou bezúhonnější a morálně méně křiví do té míry, že Norsku žádné samovládcovství nehrozí. Jenže nenávist zaslepí: Titíž, jež ječí ve dne v noci o údajném fašismu za Trumpa zmlknou, když se naší vlastní politici pokusí zavést dalekosáhlejší samovládcovství, než v Trumpově Americe.
Volební účast bývá v Norsku tradičně vysoká, nicméně klesá. O předchozích volbách činila necelých 77 %. A ačkoli Norové volí čím dále častěji pravici, předsedové největší norské odborové organizace Landsorganisasjonen pravidelně volají po tom, aby členové zajistili rudozelenou většinu v parlamentu a aby zasedla vláda vedená Dělnickou stranou. Té poskytla na podporu aktuální volební kampaně rekordních 20 milionů NOK. Uvedly to zdroje jako www.nrk.no, www.aftenposten.no a další.
Nedávno byla Landsorganisasjonen, čili ve zkratce LO, nahlášena policii kvůli podezření z korupce. Podle www.nettavisen.no nabylo několik firem přesvědčení, že nezákonně nabyla příliš velké moci. Obvinění se týkají toho, že LO údajně ovlivňovala Dělnickou stranou za účelem získání výhod, legislativních změn a pozic. Vyšetřování by mohlo odhalit nepřiměřené obchodování s vlivy prostřednictvím schůzek mezi LO a stranou. Deset personálních agentur požaduje od státu odškodnění ve výši 50 milionů korun, a to částečně kvůli útlumům při náborech zaměstnanců, která LO měla ovlivnit vládu, aby prosadila. Vrcholové vedení LO a strany se podle údajně poškozených firem schází za důvěrných uzavřených schůzkách ob týden ve Lidovém domě v Oslu, přičemž LO sleduje plnění svých požadavků, mezi něž patří pozice v Ústředním výboru Dělnické strany i ve vládě.
Norská demokracie připomíná rodinnou firmu, již napsal nejeden komentující na sociálních sítích či takový Sturla Martin Sandsæther v dopise zpravodajskému webu www.nettavisen.no. Tato vzájemná výměna finančních výhod probíhá za zavřenými dveřmi, bez veřejné kontroly a výrazně ovlivňuje důležitá rozhodnutí ve společnosti. Současně vláda vedená Dělnickou stranou předložila návrhy legislativních změn, jejichž cílem je zakázat anonymní poskytování finančních darů politickým stranám. Jak může strana, jež tvrdí, že se zastává otevřenosti a demokracie, hájit vlastní praktiky, když odsuzuje obdobné praktiky jiných stran?
Pravděpodobnost, že bude volič oklamán, je prý v den konání voleb nesrovnatelně větší, než na apríla. Jak by také nebyl, když údajní protivníci v parlamentu hlasují tak podobně, jak činí, jak uvedl www.vg.no a www.dagbladet.no.
Yngvar Brenna
Jedna vražda a její nedozírné ozvěny
34letá Tamina Nibrasová Juharová, muslimka původem z Etiopie, byla zavražděna v ústavu právně-sociální péče o mladistvé v Oslu. 18letý Djordje Wilms, Srb s německým státním občanstvím, je obviněn jak z vraždy, tak terorismu.
Yngvar Brenna
Odejít nebo zůstat?
Jakoupak zemí se to Norsko vlastně stalo? Nedávno to byly „privilegované děti migrantů“ /vesměs muslimové/, jež „vyhrožovali“, že se odstěhují. Nyní jsou to Židé.
Yngvar Brenna
Norové a Gaza, potažmo Izrael
Copak snad nejsme v Norsku? Espen Barth Eide, norský ministr zahraničích věcí, předeslal prostřednictvím deníku Klassekampen, že se Střední východ stane během pokračující norské volební kampaně velkým tématem.
Yngvar Brenna
Norsko a Trumpova cla
Napíšu-li kšiltovky, tak to nejspíše nebude to první, co si spojíte s Norskem. Ovšem jeden z četných norských paradoxů je ten, že je to zrovna norská firma, jež dobývá největší trh s pokrývkami hlavy na světě a sice ten americký.
Yngvar Brenna
Norové o Pride a duhové vlajce
Sexualita středobodem bytí: Vší pílí a zřetelností dávají pomoci oděvů, šperků a doplňků na odiv svou orientaci. Odpůrci jim spílají, že se oblékají jako kašpárci jen proto, aby světu dávali najevo jak moc jsou takto orientovaní.
|Další články autora
Deset tisíc vojáků na přehlídce v Číně. Si, Putin a Kim se prošli po červeném koberci
V čínském Pekingu se v noci z úterý na středu uskutečnila vojenská přehlídka u příležitosti 80....
V Lisabonu vykolejila slavná lanovka. Vůz se roztříštil o dům u trati, zahynulo 16 lidí
V Lisabonu vykolejila a havarovala lanovka Glória, která patří mezi oblíbené turistické atrakce....
Lékaři mi radí klid, ruším program, vzkázal Babiš po napadení na mítinku
Předsedu hnutí ANO Andreje Babiše napadl muž berlí. K incidentu došlo na setkání s voliči v Dobré...
Ulice slaví 20 let od premiéry. Jak šel čas s hrdiny nekonečného seriálu
Je to přesně 20 let od premiéry prvního dílu nováckého seriálu Ulice. Za tu dobu „nekonečným“...
Rozpadla se jako krabice, pak se ozval pláč. Svědci popisují hrůzu v Lisabonu
Svědci popisují, že slavná lisabonská lanovka Glória se při nárazu do budovy rozpadla jako krabice...
Český lezec se zranil při pádu ze skály u rakouského masivu. Povolilo mu jištění
Devětadvacetiletý český alpinista se zranil při pádu ze skály v rakouské obci Mühlbach am...
Trump se tiše chystá do Asie. Může se tam setkat s Kimem i Si Ťin-pchingem
Na říjnovou cestu do Jižní Koreje se potichu připravuje americký prezident Donald Trump a jeho...
Ikonický bombardovací obr předvede průlety nad mošnovským letištěm
Pro letecké nadšence půjde o lahůdku, která je k vidění velmi vzácně. Americký strategický...
Muž a žena v Praze zahynuli při pádu ultralightu, stroj měl po startu závadu
V pražských Letňanech spadlo v neděli po poledni do lesa malé soukromé letadlo, havárii nepřežili...
Akční letáky
Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!
- Počet článků 97
- Celková karma 11,33
- Průměrná čtenost 373x