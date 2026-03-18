Norské matení pohlavími
Jsou totiž tací, jež chtějí zmítat pohledem obyvatel na pohlaví, sexualitu a rodinu. Podle nich jsou pohlaví určována city. Můžete si je střídat, být mnoho pohlaví, anebo také bez pohlaví atd. Jste to, čím se sami cítíte. City trumfnou vše a jen a pouze vy víte, čím se cítíte být. Ovšem jak mohou ti, jež si váží věd a nauk, přijímat, že pohlaví je věc toho, jak se kdo cítí? A proč vůbec dovolit, aby od normálu silně odchylující „mikroskopická“ menšina řídila společenský vývoj?
Jaký užitek mají odborné vědomosti tehdy, budou-li je aktivisté pokaždé odepisovat, jak uvedl v komentáři v listu Aftenposten pedagog Jim Swann, jež v dalším příspěvku do téhož listu napsal, že skutečnost, že jsou některé děti a mladí pro své pohlaví netypické ještě neznamená, že se narodily do nesprávných těl, a tudíž nutně nepotřebují léky, hormony či operaci za účelem úpravy pohlaví. Tvrdit, že se děvče může stát chlapcem či obráceně je podle Swanna pletení kategorií.
Lubna Jafferyová, norská ministryně kultury, se prostřednictvím deníku Dagen nechala slyšet, že vznášené námitky, jež představují vyzvu k /čtěte ohrožení/ samotné existenci „pohlavní rozmanitosti“ nebudou úřady zohledňovány tak, jako další výhrady. Jenny Klingeová ze Strany středu /Senterpartiet/ je, mj. prostřednictvím www.nettavisen.no, častou kritičkou teorie četných pohlaví i toho, že si paní ministryně prý často plete pohlaví jako biologicky neměnného činitele s identitou založenou na pocitech a představách o pohlaví. Prý je těžko říct, zda tak dělá z neznalosti, zvůle či vzdoru. Klingeová dále kritizuje parlamentem omezenou svobodu projevu kritikům pojmů „pohlavní identity“ a „projevů pohlaví“ začleněním do trestného zákoníku o „projevech nenávisti vůči skupině obyvatel.“ Věděli jste snad, že je v Norsku těžko právně vymahatelné požádat biologické chlapce/muže, jenž se cítí jako dívka/žena, aby opustili šatnu pro ženy, resp. vyhnat ho odtud? Alespoň podle zákona o diskriminaci, zákona o nenávistných projevech a paragrafu 186 trestního zákona se může jednat o nezákonnou diskriminaci či šikanu, uvedly zdroje jako např. www.diskrimineringsnemnda.no, web norského útvaru proti diskriminacím, a www.jus.uio.no, web Právnické fakulty Univerzity v Oslu.
Podle průzkumu pro deník Dagen si přeje 51,5 % Norů či těsná většina, aby se jejich děti ve školách učily, že existuje pouze jedno pohlaví. Přitom alternativních faktů o pohlavích může kvůli společenské nakažlivosti ovlivňovat stále více osob, jež jsou znejistění kvůli jejich „pravého“ pohlaví. Příznivců takového znejišťování se ve vybrané společnosti pózujících „pravověrců“ najde dost a pálí jim to pro ně dobrým směrem. V hojné míře vylézají „z podpalubí“ nátlakové skupiny jako sdružení FRI /Volní/, Rosa kompetanse /Růžová kompetence/ a další v podle některých kritiků odporný slepenec rádoby tolerantních, vyzbrojený přemoudřelými argumenty o urážlivosti výroků o pohlavích pro ty, jež si přejí být jiné pohlaví. Staví se na statečný odpor všem ostatním a „okopávají jim kotníky.“ Pocit přesily „koalice slušných“ proti těm, co jim je proti srsti je ohromující. Budoucnost protivníků je tedy velmi nejistá. Přitom pamětníci s nadhledem vědí své.
Někteří kritici viní norské školy z lhaní o pohlaví a prezentování nevědecké víry v to, že si ho každý určí sám. Třeba diskutérka Anne Kalvigová uvedla prostřednictvím listu Stavanger Aftenblad, že veřejné školství, jež se takhle nedrží pravdy, vyvolá polarizaci a čím dále více dětí i rodičů, jež se budou chtít „odtrhnout“ a přejít do soukromého školství. Štěpení, k němuž vedou „umělá pohlaví“ má prý za následek opak inkluze, diverzity a péče. Nevědeckost vylučuje, odcizuje a vyvolává konflikty. Má-li se učit o víře v to, být jiného pohlaví, než žáci ve skutečnosti jsou, tak by se podle Kalvigové měla tato výuka odehrávat v hodinách náboženství.
Přes www.dagsavisen.no reaguje na přehnaný důraz školství na subjektivně zažívané, a ne reálné pohlaví jakožto otec i učitel také Ole Christian Vedvik. Podle něj by mělo školství, má-li integritu, rozlišovat mezi niterným prožíváním a biologickou realitou a nedělat z ryzí soukromé definice pohlaví jednotlivce předmět obecného, objektivního chápání pohlaví. Vedvik vznesl porovnání se situací, když škola bude o jednotlivých žácích pojednávat jako o dětech Božích na základě jejich zkušenosti s tím, že jimi jsou, a to i přesto, že pro některé studenty jde o důležitou součást jejich identity. Vždyť výroky o tom, že existují dvě pohlaví nevylučují existenci kohokoli.
Proti přecitlivělosti a přehnanému důrazu na braní ohledů, jež znemožňuje věcnou kritiku vystupuje mj. Dag-Inge Ulstein, předseda norské Křesťanské lidové strany /Kristelig folkeparti/. Podle něj se aktivismus stal pro některé důležitější než zdravý rozum. V komentáři prostřednictvím www.dagbladet.no uvedl, že pakliže má být člověk chráněn před všemi druhy projevů, jež by mohly způsobit nějaké to emocionální a ideologické nepohodlí, tak se pravda a svoboda vyjadřování rychle stanou oběťmi.
Ulstein se obouvá do masmédií jako listu Dagbladet, jež obviňují z amerikanizované „kulturní války“ ty, jež hájí normálnost, v tomto případě nazývání věcí pojmy, jež byly odnepaměti naprosto běžné. Úřad pro děti, mládež a rodiny /Barne-, ungdoms- og familiedirektoratetu/ totiž rozeslal veřejným činitelům doporučení /o rozsahu 70 000 znaků a k přečtení na webu úřadu/ pro pojmenovávání a oslovování zájmeny osob, „jež se vymykají normám a očekáváním spojeným s pohlavím.“ V doporučení stojí, že může být třeba /podle toho, zda jsou rodiče přítomní či ne/ střídavě používat oslovování ženským jménem, resp. mužským. A to úřad v souvislosti s háklivou problematikou zmiňuje rodiče, přitom je a jejich postoj odsouvá na vedlejší kolej. Dále se doporučuje oslovování příjmením, není-li si veřejný činitel jist/á, s jakým pohlavím si nezletilý/á ztotožňuje.
Nejen Ulstein proto bije na poplach proti tomu, co je vnímáno jako snahy o usměrňování našich pocitů a myšlenkových pochodů shora a názorové přinucování třeba ve školství, ústavech pečujících o děti a mládež, či na různých úřadech. Kritici se bojí stavu, kdy budou kladena omezení na dosud zcela triviální pojmy jako „muž“, „žena“, „chlapec“ či „dívka,“ neboť jsou prý tací, jimž se již podařilo předefinovat co to znamená být v dnešním Norsku mužem, či ženou.
Dagbladet z pozice redakce dokonce považuje diskusi o této problematice za zcela předčasnou. Sice napadá Ulsteinovu stranu za to, že se snaží diskusi amerikanizovat, přitom sám deník se snaží do diskuse tahat slovní spojení „bavit se bezpečně“, což prý je jak okopírováno z americké levicové rétoriky, kde to podle Ulsteina má přednost než to, bavit se pravdivě či svobodně. Vyslovovat, že existují jen dvě pohlaví, tak prý může dostat někoho do problému, bude-li se někdo cítit uražen/á.
Ulsteinovi vadí, že doporučení/návod/rady k „pohlavní diverzitě“, jakkoli by byly sebevíce slušné, důstojné, nepředpojaté a inkluzivně zformulovány, tak by děti a mládež jen znejistily a zmátly. A subjektivním snížením laťky všemu, co může někomu připadat urážlivé, si jen upleteme na sebe další biče a zahráváme si s jakž takž udržovaným sociálním smírem.
A jestli jste si mysleli, že může norský učitel při výuce používat slova „mužské“, resp. „ženské“ pohlavní orgány, tak jste na omylu. Podle zmíněného státního úřadu pro děti, mládež a rodiny by se toho měli vyvarovat, poněvadž se prý nejedná o neutrální označení. Podle komentujících profesorky Marianne K. Bahusové a docenta Hanse Hodneho, obou z Univerzity v Agderu a prostřednictvím www.aftenposten.no je zmíněné doporučení úřadu v rozporu s norským právem i se stěžejními lidskými právy.
Jak to slovy uchopil na Facebooku často sdílený diskutér Einar Andreas Lund: Norsko je zemí, jež schválila, že pohlaví je něco, na čem se usnesl stát a biologie a realita jsou přitom bezpředmětné. V jazyce je síla a moc a kdo má definiční moc tak, jak v Norsku ti samozvaní rádoby političtí korektní, slušní a ohleduplní, tak je v právu přepisovat realitu, aby se nikomu nestalo to nejhroznější, co se může v r. 2026 stát: Aby se nikdo necítil dotčen něčím tak nebezpečným a normativním, jako je zájmeno. Kdepak, má se nejspíše používat „neutrální“ mluva i tehdy, když vylučuje realitu. Výsledek je cvičení v kognitivní dezorientaci. Pokusí-li se někdo pod záminkou poradenství a vypracování pomůcky řídit to, jak se o někom/něčem bavíte, řídí i způsob, jak smíte o tom myslet. Tím se snaží podřídit i vaši realitu. Přesto se oni „reformátoři“ diví, že se z obyčejné mluvy, z jazyka popisující všednosti, stane bitevní pole.
Snaha o pohlavně neutrální jazyk je podle některých šílenost. Výhrady k silnému norskému zaměřování se na pohlavně neutrální politice a zákonům mají i organizace jako např. OSN, jež se obávají toho, že by mohl takový přístup zastíráním strukturálních rozdílů mezi pohlavími oslabovat práva a pozici žen, jak se dočteme na www.kjonnsforskning.no, www.ldo.no a dalších zdrojů. Diskutér Jan Skogheim napsal na www.folkebladet.no, že šílenost je dovršená tehdy, má-li Nor, ještě ke všemu dalšímu, upravovat sebe, kolegy a, jde-li o učitele či dalšího veřejného činitele, žáky a rodiče a vyhýbat se zájmenům určujícím pohlaví. Je skutečně úkolem škol vztahovat se k tomu, jak si pohlaví vykládají jednotlivci a zprostředkovávat, že existuje více než dvě pohlaví a že nejde jen o biologii, nýbrž i sociální a kulturní koncept tak, jak někteří tvrdívají?
Podle kritiků je to velká škoda, že se někdo cítí povolán, aby určil ostatním, co si mají myslet a jak mají někoho oslovovat. Změkly jim snad mozky? Toto je snad tak ultimátně debilní, že skoro čekáte, že se ti, co za to zodpovídají zlomí v pase, začnou se plácat se smíchy do kolenou a řvát: Chachachááá, dělali jsme si z vás srandu, tamhle je skrytá kamera!
Yngvar Brenna
