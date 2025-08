Norové o Pride a duhové vlajce

Sexualita středobodem bytí: Vší pílí a zřetelností dávají pomoci oděvů, šperků a doplňků na odiv svou orientaci. Odpůrci jim spílají, že se oblékají jako kašpárci jen proto, aby světu dávali najevo jak moc jsou takto orientovaní.

Přitom si mnozí z nich soustavně stěžují na ty, jež jsou opačné orientace, že jsou stále ještě i po tolika průvodech hrdosti nějací horší lidé neboli málo chápaví, přezíraví, plní předsudků či rovnou homofobní. Pro mnoho zastánců Pride je hlasitější a viditelnější odpor řadových občanů např. v komentářích k článkům internetových zpravodajců a postům na sociálních sítích dokonce učebnicovým důkazem toho, že je zapotřebí ještě více Pride. Ani letos nescházelo těch, jež se v komentářích dušovali, že budou kvůli údajným nesnášenlivcům z trucu slavit ještě bujařeji a křičet ještě hlasitěji.

Když se někdo muže či ženy zeptá, jak se jmenuje jeho/její partner, a dostane se mu/jí odpověď obsahující jméno téhož pohlaví, může to tázající/ho zaskočit. Ne proto, že by dotázaný/á sdílel/a něco příliš soukromého – nýbrž proto, že odpověď zpochybní představu leckteré/ho tázající/ho o tom, co je běžné a všední. Nyní je třeba zvážit, zda je taková reakce vhodná či nevhodná.

Postoj četných kritických Norů vystihla ve svém klipu na Facebooku Tone Lise Gustavsenová. Podle ní výhrady mnohých Norů vůči Pride prý nespočívají především v tom, že jsou proti tomu, že ho někdo slaví, zato antipatie vznikne ve chvíli, kdy je tolik zastánců Pride má za nenávistivce jen za to, že si nejsou zajedno s tím, o čem chtějí přesvědčovat společnost. Zdá se, jako by byli přesvědčeni, že k získání uznání nebo obliby ostatních je nezbytné, aby všichni souhlasili s jejich jednáním a projevy.

Na rozdíl od, dejme tomu, pražského festivalu Pride trvá v Norsku vč. ozvěn pokaždé několik měsíců ročně. Také je všudypřítomnější než v České republice: Kromě průvodů v četných městech i vesnicích, dočasných log webových a papírových novin i dalších firem a institucí v barvách duhové vlajky je tato vlajka, jak psal www.bring.no vidět i na vybraných poštovních schránkách a vozidlech norské pošty, dále např. na náramcích zaměstnanců nakladatelství Schibsted, jak informoval web magazínu Subjekt a v neposlední řadě na sportovních dresech sportovců, jak prezentovaly weby několika sportovních svazů a klubů. Především ale bývá vztyčována jak na soukromých pozemcích, tak u škol, radnic a dalších veřejných budov, což vyvolává některé z největších kontroverzí, neboť kolika lidem se to příčí? Nezřídka bývají ony vlajky strženy, odcizeny, a dokonce spáleny anebo staženy, aby zbytečně nevyvolávaly nesoulad a neprovokovaly, jak psaly weby www.nrk.no, www.vg.no, www.aftenposten.no a další zdroje.

Na veřejných žerdích nemá duhová vlajka co dělat. Slova patří Sveinovi Helgemu Svendsenovi, norskému homosexuálovi, jemuž vadí a unavuje, jak jeho a další prý zneužívají kvůli homosexualitě, identitě, nucenému spojování s LGBTQ+ lidí i dávání dohromady se vším mezi nebem a zemí, a který se štítí hnutí, které ho nereprezentuje a prosazuje politické cíle, neboť nemluví za něj, jak šířil na webu www.nettavisen.no.

Učitel Tormod Evensen zveřejnil prostřednictvím zpravodajského portálu www.dt.no otevřený dopis adresovaný magistrátu města Drammen, který zaznamenal značný zájem norské veřejnosti. V určitém období byl tento příspěvek jedním z nejčastěji sdílených v dané diskusi. Podle Evensena je Pride nejdůležitějším nástrojem aktivistů, politiků a zájmových sdružení, aby ovlivňovaly společnost a zviditelňovaly svou politiku. Pride ovšem musí ze škol ven i přesto, že účel manifestace Pride během výuky škol podle Thomase Larsena Soly, správce magistrátu města Drammen, je, aby se vytvářel prostor diverzitě a aby všichni žáci zažili sounáležitost. Evensen namítá, že jakožto učitel bude /nehledě na pohlaví, identitu a sexuální orientaci žáků/ vždy usilovat o jejich sounáležitost, pohodu a bezpečí. Podílet se na nějakém Pride nemohu a ani nechci, dodává Evensen. Zástupci magistrátu města musí provést důkladnější vyhodnocení toho, k čemu nutí žáky a zaměstnance škol tím, že jim uloží za povinnost uspořádat ve školách Pride. Nemohou se dožadovat toho, aby mateřské, základní a další školy učili o veškeré možné sexualitě a odchylkách od ní. Pride představuje rozsáhlý soubor aktivit a cílů, které nejen podle Evensena výrazně přesahují rámec možností škol se na nich podílet.

Podle Evensena představuje boj lesbiček a homosexuálů proti diskriminaci pouze dílčí aspekt koncepce a jednotlivých programů Pride. Zástupci magistrátu prý posílají děti před sebou jako předboj či nosce praporů. Přitom je kromě těch sexuálních mnohem více skupin a menšin ve školách i ve společnosti jako takové, jež zažívají poznamenávání, ostrakizaci, vylučování atd. Každý ani nemá přesvědčení ani svědomí, aby se zúčastňoval Pride, přitom si zaslouží prostor i my, jež nejsme pro Pride. Přece mohou žáci, spolu se svými učiteli, dospět k manifestacím, jež pozvednou skutečnou diverzitu tříd a škol. Proč nevycházet z hlasů žáků?

Takhle bychom se podle Evensena vyhnuli diskriminaci naruby kvůli povinnému Pride ve školách. Někteří rodiče tak z protestu drží své děti doma. Další žáci i učitelé se zdržují docházek anebo se schovají, aby unikli manifestaci. Někteří zaměstnanci škol se kvůli tomu báli o svá místa. Pokud je magistrát toho názoru, že nikdo ani z řad učitelů ani žáků nesmí být proti Pride, tak znemožňuje vše, čemu se říká svoboda myšlení a svědomí. Skutečně chtějí kvůli Pride obětovat ústavní práva?

Ač to zní tak, jako kdyby někdo snad prohloupil, jak uvedl na svém webu magazín Subjekt s odkazem na nový článek výzkumníků může být kritika Pride ve školách vykládána jako antidemokratický fundamentalismus.

Podle magazínu Fagbladet vztyčili letos v červnu všichni ředitelé mateřských a základních škol v městě Horten svorně duhovou vlajku s prohlášením, že je hezké, že se mohou všichni trochu lišit. Jak se mohou všichni lišit, dělají-li všichni zajedno totéž? Je považováno za samozřejmé, že každému bude umožněno být sám sebou a svobodně si zvolit své preference i vztahy. Ovšem myslí si to snad někdo, že ony děti a zaměstnanci byli dotázáni předem a odsouhlasili to zvláště? Kde se podělila úcta k odlišnostem postojů k takovému rozhodnutí?

Podle Gunnhild Kristin Borlaugové, jež cituje web www.stord24.no i třeba www.dagsavisen.no, se jako lesbická žena cítí hůře nyní, než v 90. letech a to proto, že se kvůli Pride zpřetrhl pytel pozornosti. Pride je podle ní a jejích přátel příliš, a proto se jako lesbička nikdy necítila více odlišná, ovšem v záporném slova smyslu. Příliš je podle ní jak povyků kolem Pride, tak snaha nutit všechny k tomu, aby se jim zamlouval náplň Pride. Ony manifestace se jí přecizily pomatenou politizací a ideologizací, různými excesy na mezi pornografie a také důrazem na zcestné fetiše a všelijaké další orientace než samotnou homosexualitu. Borlaugová ani nechce být předváděna jako oběť tak jak všem klade na srdce nejen sdružení Fri /Volný či Svobodný/, tedy organizátor hlavních norských akcí, jež kolem dokolečka šermuje slovy, že nikdo není volný/svobodný, dokud to nebudeme všichni. Paradoxně v rozporu se svým názvem ono sdružení podle mnohých nepřijímá jiné pohledy na věc než ty, jež samo zastává.

Oslavy v dnešní podobě přispívají podle Borlaugové a dalších k vytváření většího odporu a menší inkluze, protože jsou širšími vrstvami společnosti vnímány jako dotěrné. Zároveň je snášenlivost queer komunity děsivě nízká. Proč by měli být lidé nuceni vztyčovat duhovou vlajku? Žijeme snad ve svobodné zemi. Jednotlivé firmy a instituce by neměly okatě projevovat politická prohlášení, neboť musíme respektovat, že jsou tu také ti, jež smýšlejí jinak.

Nejvíce Borlaugovou plísnili a mistrovali lidé z jejího vlastního tábora např. obviněním z toho, že chce zpět do doby, kdy museli lidé dalších sexuálních orientací žít stranou. Někteří Borlaugové vyčítají, že svá práva považuje za samozřejmost.

Verbální lynč samozvaných snášenlivějších a správnějších zpravidla nenechá na sebe dlouho čekat. Proč se pokoušet bořit pohled na skutečnost protivníků, zatímco stereotypizují všechny patřící vlastní komunitě?