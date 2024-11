Norové a Trump

Trump se na Norech opravdu podepsal. Co jim asi provedl? Poté, co vyhrál americké volby, volaly strachy sužované norské děti a mládež, ženy a LGBTQ+ lidé na krizové linky až do přehřátí svých telefonů.

Toho si všiml i Elon Musk, jenž na X napsal, že norská masmédia Norům doteď lhala. Opravdu znepokojivé je prý ale to, že volby v cizím státě vyvolají takovou úzkost v tuzemsku, že se Norové více než Tálibánu, Hamásu, Číny a Severní Koreje bojí Trumpa. Ukázal to průzkum zveřejněný deníkem Verdens Gang a okomentovala to řada lidí, např. sloupkařka a sociálnědemokratická politička Sarah Gaulin prostřednictvím zpravodajského webu Nettavisen.

Zároveň je mnoho z těch, kteří se, byť potají, dívají na bezduché norské televizní pořady a ti, jež je vysílají dokola týmž lidem, kteří se na Trumpa a jeho voliče dívají jako na vyvrhele, tupouny a antihrdiny, jež nemají páru o tom, co prospívá jim samotným. Odmítají oprávněnost stanovisek protistrany a každý, kdo s nimi v jejich protitrumpovském běsnění nejsou zajedno představuje pro lidstvo nebezpečí.

Že by norská masmédia překypovala blahopřáními „našemu nejbližšímu spojenci“ k volbě prezidenta, to se rozhodne říct nedá. Naopak měli a mají všichni, jež na plnou pusu předpovídají zánik světa kvůli Trumpovi, údajnému hrobníku demokracie, takřka neomezený prostor a spíše to vypadá, že Norové se snaží chápat Spojené státy lépe než 335 milionů Američanů, jimž došlo cosi, co Norům nikoli a do voleb bylo znát jak upjatě hodnotí řada norských politiků sebe i své vidiny díky Kamaly Harrisové (kterou nade vše velebili) snížit norské úrokové sazby a posílit norskou korunu. Jaksi naprosto přeceňovali dosah vlivů Norska v mezinárodních souvislostech.

Málokdy byl nějaký politik popisován tak předpojatě, záporně a lživě. Je hluboce vyšinutým narcistou připraveným kdykoli použít proti svým odpůrcům násilí, dozvíme se od rozumujících norských politiků vesměs bez vzdělání a pracovních zkušeností. A co když málokdo rozumí světu hůře než Norové, jelikož příliš věří, že masmédia středního proudu mají k událostem výklad? Špatné mediální krytí je i v USA, ale třeba s tím rozdílem, že více tamních lidí dokáže zaujmout k jednotlivým tématům samostatný postoj a vyhledávají ve větší míře zprávy a názory „alternativních“ sdělovacích prostředků.

Údajně jsou norská masmédia přeborníky ve floskulích o znepokojení údajně antidemokratickým Trumpem, ale přitom jim jednostrannost a nevyrovnanost rozhovorů a diskusí výhradně s Trumpovými protivníky nic neříká. O tom se se čtenáři podělil např. Mikkel Tande, redaktor zpravodajského serveru www.subjekt.no. Předsedové několika mládežnických odnoží norských stran, několik redaktorů a novinářů i další vlivní Trumpa nazvali bez uzardění fašistou. I ostatní častování masivně přesahují míru slušnosti a podle všeho i zákon. Pamatuji si, že stará paní byla kdysi pokutována několika tisíci norskými korunami za údajnou urážku na cti poté, co nazvala tehdejšího premiéra Jense Stoltenberga chamradí. Neplatí snad tatáž trestnost a rovnost před zákonem pro masmédia a další?

Jako kdyby se aktivisticky podílela na kampani Harrisové. Všechna norská masmédia brala drtivé vítězství Kamaly Harrisové jako samozřejmost. Krytí bylo řízené narativy masmédií schovávajících se za politickou elitou s jasně autokratickými rysy, jež se podle všeho jeví přezíravosti k hlasům a zájmům řadových občanů, nucenou globalizací pomocí nadnárodnostních i soukromých, občany nevolených organizací a přeštědrou migrací, dále politikou „identit“ a „liberálních“ hodnot. A samozřejmě symbolickou politikou „klimatu“ přežívající z dotací ztrátovým projektům z peněz daňových poplatníků, přirovnávaným k tzv. „letadlům“. Články s nadpisy jako např. Trump je pro životní prostředí nejhorší prezident novináři promíchají pojmy životní prostředí a klima, prý známý to fígl na namlouvání důvěryhodnosti za účelem získání naší důvěry, fígl, k němuž obvykle sáhnou iluzionisté a podvodníci.

Kdyby se bývaly americké volby konaly v Norsku volilo by podle průzkumu zveřejněného v četných norských masmédiích Kamalu Harrisovou 81,4 % Norů, vč. všech předsedů norských stran, i těch rádoby pravicových. Z toho vyplývá zajímavý paradox, že kdyby norští „pravičáci“ bývali žili v USA tak by volili levici. Paradoxně ani vedení norských pseudopravicových stran, jež se od Trumpa aktivně distancovala, nerozumí tomu, že jejich voličská základna je tatáž, jako je Trumpova základna v USA, základna Švédských demokratů ve Švédsku, AfD v Německu, Svobodných v Rakousku, VOX ve Španělsku atd.

Mnozí Norové čtou svět podle morálky s tím, že ostatní stanoviska jsou morálně neplatná. A proč mají tedy vůbec existovat? Dovedeme si představit, že pravý důvod, proč se tolik politiků i další lačných po zachovávání politické korektnosti je proto, že se bojí o vlastní pozice? Mnoho norských politiků je na úrovni Kamaly Harrisové povahově i rétoricky.

To nejhorší, co mohou nyní norská masmédia udělat, je zcela odmítnout pointu Elona Muska o zlepšovacím potenciálu masmédií. Přesto je to právě to, co dělají, uvádí na zmíněném serveru www.subjekt.no odborník na masmédia Lars Audun Bråten. Podle něj přešla norská masmédia do sebeobrany, což se prý může záhy ukázat být masivní chybou.

Deník Dagens Næringsliv tvrdí, že USA mohou být na cestě za většinovou diktaturou. Neuznají snad sdělovací prostředky, že zkresleními, dezinformacemi, dezinterpretacemi a manipulacemi např. o Trumpovi sama konzervují partikraturu s příznaky samovládcovství nejen v Norsku?

Řada dalších komentátorů ne nerozpakuje sdělit na rovinu, že humbuk kolem Trumpa dokázal, že hodnota norských masmédií je na úrovni propagandy. Ty výrazy tváře, ta mimika těla, je-li řeč o Trumpovi v norské televizi… Měli byste to vše vidět, stojí to za to! Neprofesionální „profesní“ bezmála rozplakání se reportérky Tove Bjørgaasové v přímém přenosu poté, co ji Trump šokoval tím, že vyhrál! „Emokracie“ a „dojmologie“ jedou na plné obrátky! Nepoužívejte mozek, používejte norskou televizi! Nechte si slepě namlouvat, co máte mít za stanoviska, aniž byste se do toho museli sami vkládat!

Avšak i v Norsku mají lidé již dávno plné „kecky“ stádní mentality a moralizujícího nadřazeneckého kázání ve stylu „opovažujte se rouhat proti naším morálním imperativům (pod rouškou masmediálního boje za svobodu)“ a častování za lháře, „dezolé“, proputinovské zrádce i to, že jim je namlouváno koho a čeho se mají bát, co si mají myslet, co mají komu platit, komu a čemu mají věřit atd. S tímto modem operandi chtějí skoncovat a Mimir Kristjánsson je údajně jednou z výjimek mezi těmi politiky, jež nerozumí, proč většina amerických voličů zvolila Trumpa a proč polovina norských mladých mužů s Trumpem sympatizuje. Deníku Aftenposten prohlásil, že musíme přestat zacházet s těmi, jež volí Trumpa jako s mimozemšťany či jakousi pohlavní chorobou. Naopak se musíme spíše pokoušet pochopit, čím jsou vlastně znepokojení.

Opatrovnický stát je hezkým místem k životu, nemá-li vnější ani vnitřní nepřátele, zato „taťkovský stát“ je podle mnohých potřeba, jsou-li vevnitř země závažné třenice kvůli dlouho vyhýbaným či neochotně řešeným problémům. A mají voliči snad opět a zas volit ty, jež onu šlamastyku způsobili?

„Nyní jsme sami“ uvádí pro zmíněný Nettavisen, plný emocí, polarizující a strach rozsévající novinář Anders Magnus, norský zpravodaj v Americe za Trumpova minulého prezidenského období. Norská masmédia pojednávají o Trumpovi jako kdyby si uzurpoval veškerou moc a jako geniální spasitelku Ameriky i světa si vylíčila „svatou“ Harrisovou. Demokracii ano, ovšem jedině tehdy, jste-li s námi zajedno: Když samoúčelná „elita“ svorně a všudypřítomně vyhlašuje o Trumpovi totéž a nikdy jinak, tak to snad nemůže být náhoda? Kdy se norská masmédia zaostří na reálné příčiny a pozadí především všech tuzemských zapeklitostí, jež jsou skutečnými nebezpečími pro život, svobodu a budoucnost? O pozornost se jich hlásí hned několik, jež mívala jak norská masmédia, tak politici doteď lidově řečeno „na salámu“, zatímco přehlížela, hanila i démonizovala ostatní s jiným názorem.