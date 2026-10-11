Norové a sběr plodů
Uvedly to www.nrk.no, www.nationen.no a další zdroje. Gunnar Sagstuen je jedním z lesních zemědělců, jež chtějí zkomercionalizovat sběr plodů v lese. Poptávka je údajně velká, ovšem na rozdíl od takového Švédska a Finska pokulhává organizování sběru jako živnosti. A tak se v Norsku rušila přijímací místa. Ovšem budou to etničtí Norové, jež se ujmou těchto pracovních příležitostí? A půjde vůbec o rentabilní činnost, co se udrží?
Podobně jako v dalších zemích jsou mezi Nory nejoblíbenější borůvky, dále brusinky, šichy černé a ostružiníky morušky. Ty poslední připomínají svým tvarem maliny, bývají jako nezralé červené a jako zralé žluté či oranžové barvy a chuťově připomínají propolis/pryskyřici, zato pecky jsou hořké. Kromě Norska, Švédska a Finska rostou také na ruské Sibiři, v Kanadě a na Aljašce. Norové je nazývají zlatem mokřadů či zlatem hor či lesů a vyskytují se jak v nížinách, tak ve vyšších polohách až do 1500 metrů. Potřebují kyselou půdu a nejlépe se jim daří na rašeliništích chudých na živiny, bažinách, kde roste rašeliník, na vřesovištích a ve vlhké lesní půdě. Během rekordních sběratelských sezón se nasbíralo až 16 000 tun jen v severním Norsku, kde jsou tyto plody až horečně vyhledávány a kde je jich více než na jihu. Mnohými bývají místa jejich výskytu přísně zatajována. Drobnou rostlinku najdete jak ve znaku nejsevernějšího norského kraje Finnmark, tak v znaku finnmarkského okresu Nesseby. Jelikož jsou bohaté na vitamín C jsou označovány jako „severonorské pomeranče.“ Blahodárné účinky má i aminokyselina L-arginin, již plody obsahují. Požívaly se proti kurdějím a nachlazení, při zánětech žaludku či střev, zaníceným ranám a jejich lístečky proti průjmu. Řada dalších obsažených látek, jako např. kyselina benzoová, jim brání ve snadném kvašení či plesnivění. Mráz plody znehodnotí, proto si je lidé snaží nasbírat včas, zpravidla v srpnu. Vzhledem k časnému kvetení rostlinek bývají náchylné k mrazům, a to zejména v horách. To znamená, že bohaté kvetení na začátku léta ne vždy vede k bohaté úrodě bobulí. Paradoxně vydrží v mrazáku překvapivě mnoho let, aniž by to bylo na úkor chuti.
V nížině dozrávají dříve než v horách. Z bobulí se dělá zavařenina, náplň na dorty, krém či likér a místně bývají natolik kýžené, že boj o tyto poklady vyvolávají závist, pasivní agresivitu a spory mezi vlastníky půdy a příslušníky široké veřejnosti, jež se přitom odvolávají na zákonné „právo všech“ umožňující komukoliv volně se pohybovat, přenocovat a sbírat plody na neoplocených plochách, a to bez ohledu na to, kdo daný pozemek vlastní. Přesto, jak se dočteme na www.visomelskernordnorge.no, několikrát řešil právo na sběr ostružiníků morušek i norský nejvyšší soud. Na vlastnických vztazích k těmto bobulím se nejvíce lpí na severu Norska. V kraji Finnmark byl kdysi vytvořen samostatný právní subjekt zvaný finnmarkseiendommen, jenž spravuje 95 % tamní rozlohy, vč. pobřeží. Na těchto pozemcích je právo sbírat oné plody obecně vyhrazeno pro osoby žijící v tomto kraji. Ve zbytku Finnmarky, Tromsu a Nordlandu je sběr zakázán /s výjimkou tehdy, pokud je sníte na místě /, pokud to vlastník pozemku výslovně zakázal – například umístěním cedulí. Pohled na rašeliniště kdesi v krajině plné ostružiníky moruškami jakoby tvořícími žlutý koberec plodů-bobulí je příkladem toho, že i jinak neúrodná, strohá a drsná příroda dokáže být přepychově štědrá.
V malé míře jsou ostružiníky morušky s obtížemi pěstovány a hnojeny, a kvůli křehkosti plodů se musí sběr konat ručně. V obchodech a u trhovců bývají nejdražšími plody k mání v Norsku. Přesto podle www.viltgodt.no 18 % Norů jimi k moučníku či bez zakončí štědrovečerní večeři.
Podobně jako v tolika dalších zemích jsou v Norsku velice oblíbeny i jahody. Až tak po nich Norové baží, že obchody byly letos v létě po letech opakujícího se problému nuceny sáhnout k opatření, aby zabránily samosběru v rámci prodejen. Jak pravil www.nettavisen.no, www.an.no a další zdroje, ač se nesmí přenášet plody z jednoho balení do druhého, mnozí přesto přebírají jahody z dalších košíčků do toho svého. Někteří přitom odeberou jahody v horším stavu/nezralé a nahrazují je lepšími. Či tím přenášením jen završí košíček, jenž si vybrali. Kromě toho, že je to nehygienické a pro prodejny prodělečné to má ten háček, že později příchozím zbydou plody horší jakosti a mnohdy neodpovídá původnímu stavu ani váha balení. Některé prodejny proto podle www.dagbladet.no, www.sol.no a další zdroje na tuto problematiku upozorňují cedulemi až nedávno zavedly „zámečky“ z lepenky či plastu, či alespoň částečně zakrývají plody pomoci plastového filmu (ne však přes dva z boků, přes něž obsah košíčku/vaničky „dýchá“). Avšak pro mnoho zákazníků je podstatné prohlédnout si a vyhodnotit plody před rozhodnutím o koupi a uzavřená balení prý mohou způsobit škody kvůli vnějšímu tlačení na plody a zhoršit jejich trvanlivost. Nebude lepší řešení nakonec zvážení plodů na pokladně, než aby se prodávaly za fixní cenu za každý košíček/každou vaničku tak, jak zaznělo mj. na www.ba.no?
Ovšem někteří mluvčí prodejen připadá stávají ocenění jako přehlednější i předvídatelnější. Norové si za jahody stále připlácejí a cena za plody z dovozu za osm let narostla z přibližně 20 NOK až na okolo 80 NOK. Navíc nikoli za kilo, nýbrž za balení o váze 400 až 500 gramů. Uvedl to zdroj www.enhver.no. Kromě toho se letošní sezóna stala velkým zklamáním jak pro norské pěstitele jahod, tak pro Nory milující tyto plody. Zcela nečekaně a silně vypukla červená hniloba kořenů jahodníku, jež spolu s místně nadměrnými srážkami přivedla zemědělce na mizinu s velkými úbytky úrody po celé zemi, a tudíž absenci jahod v prodejnách a na stáncích. Za norské jahody byste proto, jak se zmínil www.dagbladet.no, museli vydat až neuvěřitelných 225 NOK za kilo. Podle průzkumu zveřejněného www.nationen.no odpovědělo 83 % dotázaných Norů, že než ty z dovozu jim lépe chutnají norské jahody, a to částečně kvůli nižším letním teplotám a dlouhým, světlým nocím, díky nimž plody mají více času dozrát, a proto bývají sladší.
A co děti a dorost? Také je baví sbírat plody? Dokud se to děje podle jejich podmínek v rámci rodinného výletu, tak ano, zato jako letní brigádu by si to podle www.nrk.no, www.vg.no a dalších zdrojů vybral málokdo: Norské organizace pěstitelů bobulovin a masmédia již řadu let řeší, proč norská mládež o takové brigády nestojí. Pěstitelé opakovaně uvádějí, že ti mladí lidé, kteří se do toho pustí, toho zanedlouho poté vzdají, jelikož je práce příliš fyzicky náročná, monotónní a systém úkolové práce ztěžuje dostatečný výdělek ve srovnání s jinými příležitostmi výdělku. Norská produkce bobulovin je proto posledních několik desetiletí téměř výhradně závislá na sezónní zahraniční pracovní síle, jež se rovněž stále obtížněji k mání, poněvadž se platy, mzdy a vůbec životní podmínky v zemích zájemců za posledních desetiletí významně zvýšily, resp. zlepšily.
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