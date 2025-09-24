Norové a rekreační lodě
Všichni se z užívání si na hladině moře, fjordů, jezer či řek bezpečně nevrátí. Loni se utopilo celkem 95 lidí, což je nejvyšší počet za 20 let, přičemž se zvýšil počet utonutí souvisejících s užíváním rekreačních lodí a plavání. 94 % z těch, jež přišli o život, byli muži a mnoho z nich se utopilo blízko břehu za dobrého počasí. U jedné třetiny byla hladina alkoholu v krvi vysoká, nezřídka vysoce nad povolenou hranicí 0,8 promile. U dalších zase hrálo roli opojení omamnými látkami a nezřídka neměl/a utonulý/á záchrannou vestu. Ty jsou v Norsku povinné pouze na lodích menších osm metrů, zato na těch větších stačí, budete-li mít dostatečné množství plovacího vybavení snadno dostupného pro všechny na palubě. Někteří z utonulých zahynuli kvůli převrácení lodě či pádem do vody nedopatřením ze souše či mola. Další činitel byla vyšší rychlost, mnohdy večer za tmy. Uvádí to na svých webech www.sdir.no, resp. www.rs.no Sjøfartsdirektoratet /Norský námořní úřad/ a Redningsselskapet /Asosiace norských záchranářů/.
Opakuje se to každý rok: Pro mnohé jsou léto a podzim synonymy pro plavbu lodí, plachtění se, koupání, plavání a potápění se. Jenže za idylkou sluníčka, útesů, ostrůvků a vlnobití se skrývá ponurá historie nehod. A tak se po zpřísnění podmínek pro vedení lodí volá ze všech stran. Za praktickou složku jako součást kapitánské zkoušky se již řadu let dere do první linie Kongelig Norsk Båtforbund /Královské sdružení norských majitelů lodí/. Prostřednictvím www.dagbladet.no převelice bije na poplach, že v Norsku pořád stále není nezavedena přesto, že byla již dávno zahrnutá do mezinárodní kapitánské zkoušky. Zato v Norsku to dodnes můžete zkoušet znovu a znovu, a nakonec složit teoretickou zkoušku, aniž jste do lodě kdy vkročili. Představte si, že pro získání řidičského povolání platil tentýž režim. Uplynulo dvacet let od první zmínky z úst představitelů Norského námořního úřadu, přesto se s tím za ta dlouhá léta nějak nepohnulo. Ta praktická část by podle Sdružení měla být stejně tolik návodní a poradní, jako by měla ověřovací funkci.
V Norsku totiž mohou šestnáctiletí řídit až 15 metrů dlouhou loď a dosáhnout rychlosti až 92 km/h, aniž by do té doby, kdy vyrazili na moře a měli jakoukoli praktickou zkušeností s manévrováním lodí a zacházením s ní. Nicméně mnoho smrtelných nehod postihuje o něco starší lidi, jež nemusí mít žádné jiné školení než zaučení od kamaráda nebo otce a mnohdy také nechápou, že to, co dělají, je nebezpečné. Dolní hranice pro vedení lodě Norsko nezná, nicméně platí pro děti mladší šestnácti let dvě podmínky, a sice ta, že loď nesmí být delší než osm metrů a nesmí mít silnější motor než o deseti koních, dozvíme se prostřednictvím www.dagbladet.no.
Jako nehodám zvláště exponovanou skupinu vyzdvihuje Norský námořní úřad prostřednictvím www.sdir.no zahraniční turisty vč. těch, jež si přijeli kvůli lovu ryb. Zdůrazňuje se význam poučovat je o rizicích tehdy, kdy si lodě pronajmou a půjčovny jsou proto pod větším dohledem než dříve. Vize úřadů a Asosiace norských záchranářů je prý nulový počet utonutí.
Historicky docházelo k největšímu počtu utonutí mezi profesionálními rybáři. V současnosti svůj konec norský rybář utonutím podle www.sintef.no najde v průměru šestkrát ročně, což činí toto povolání nejnebezpečnější. Zato ještě v polovině 19. století byla úmrtí utonutím hlavní metla. Tenkrát spolkly vlny přes 700 Norů ročně, máme-li věřit www.aftenposteninnsikt.no. Zpátky na souši se stovky rodin po ztrátě svých otců, synů, bratrů a manželů ocitly v hlubokém zármutku a často i na finančním dně. Mužští příslušníci rodiny věděli, že práce, kterou vykonávají, je nebezpečná, avšak neměli na výběr. Na moři museli vyplout za každého počasí. Aby udržovali život svých rodin, riskovali ty své. Velkým paradoxem bylo, že rybáři v té době stále neměli snahu naučit se plavat, ba naopak. Věřili, že kdyby neštěstím či nedopatřením skončili ve vodě, jen by se jim prodloužilo utrpení.
Časem vznikla Asosiace norských záchranářů, jež zachránila za svou 134letou historii přes 6800 osob ze smrti a pomohlo 600 000 dalším osobám při ostatních potížích na moři. V současnosti disponuje 58 záchrannými loděmi po celém Norsku, vč. u dvou největších jezer, a činnost je financována hlavně dary. Státní podpora činí pouze 15 % celkových příjmů. Spolupracuje se s 14 záchrannými centrály, jež mají v pohotovosti vrtulníky, a minulou letní sezónu 2024 bylo podle www.rs.no uskutečněno 3521 záchranných misí a před utonutím bylo zachráněno 24 životů. Asociace pomůže každému, kdo to potřebuje, nicméně může její pomoc přijít draho pro nečleny Asosiace. Součást čety tvoří dobrovolníci, jich bylo loni bezmála 1500 a kteří věnovali nemálo svého volného času.
Podle průzkumu zmiňovaného Sdružení majitelů lodí a jeho webu www.knbf.no přesáhl počet rekreačních lodí v Norsku kolem roku 2020 milion kusů. Jen za posledních deset let se počet plavidel rozrostl o nějakých 40 %. Průzkum ukazuje, že počet kánoí a kajaků se ztrojnásobil, zatímco počet motorových člunů bez možnosti ubytování se zvýšil, zatímco počet lodí s ubytováním klesl. Celých 81,5 % lodí bylo v minulé sezóně využíváno, a to v průměru 27 dní, přičemž nejvíce v červenci. Jen v Oslofjordenu /kde kotví většina rekreačních lodí oselských Norů/ jich najdeme okolo 55 000.
Oproti minulosti se dost změnil volnočasový život na hladině moře, fjordů, jezer či řek. Druhů plavidel je více a také těch, jež dosahují vysokých rychlostí, což je důvod, proč zavedl Norský námořní úřad před dvěma roky požadavek na kompetence, pokud jde o vysoké rychlosti. Kromě nehodovosti je neustále se vracející problém to, že se z lodí vypouští do kvůli znečišťování již údajně takřka mrtvého fjordu obsah záchodků na palubách lodí. A co bylo příčinou? Navzdory loňskému zákazu vypouštění prý nebylo zřízeno dost alternativních zařízení, hlásí www.dagbladet.no s odkazem na zmiňované Sdružení. I tak údajně představují vypouštění z rekreačních lodí pro Oslofjorden minimální zátěž ve srovnání s odtékáním ze zemědělství, nedostatečným odstraňováním dusíku v čistírnách odpadních vod a při srážkách přelévajícími se čistírnami odpadních vod. K tomu navzdory tisícikorunové záloze, jež je vyplácena každému, kdo odevzdá svou rekreační loď autorizovanému zařízení na příjem vraků, jak praví www.miljodirektoratet.no, se v Norsku podle www.tv2.no a www.bt.no ročně do moře protizákonně shodí okolo 5000 rekreačních lodí, z nichž se stanou „tikající bomby“ ohrožujícími život v moři.
Švédské údaje o počtu smrtelných nehod souvisejících s užíváním rekreačních lodí jsou zarážející. V roce 2024 bylo ve Švédsku zaznamenáno pouze 13 úmrtí, všichni byli muži, zato Norsku byl počet obětí třikrát vyšší; 39 osob, informuje www.batmagasinet.no. Čeho Švédové dosáhli, čeho my nedokážeme? Mimo jiné jsou Švédové přísnější, pokud jde o toleranci alkoholu v krvi kapitánů rekreačních lodí. To přesto, že si přeje 66 % Norů, aby byl limit nižší.
Podle Claire Alfonsoové, předsedkyně Norské záchranářské společnosti a náměstkyně předsedy Mezinárodní záchranné společnosti pro Evropu (ILSE) a www.aftenposten.no je zasazování se o bezpečnost na vodních plochách a při nich nerovnoměrně rozdělené a na rozdíl od bezpečnosti na silnicích schází jednotná strategie, národní plán napříč sektory zdravotnictví, vzdělávání, doprava a spravedlnost. Některé okresy ani nemají na to, aby byly otevřeny plavecké bazény, a tak se děti někdy nenaučí plavat. Příliš mnoho ponechává odpovědnost na dobrovolnosti, náhodě či naději.
Yngvar Brenna
Ten podzim, kdy bylo Norsko rozděleno vedví
„Vejpůl“, aniž bylo roztrženo ve dvě stejně velké části. Takhle nyní po oné události vypadá Norsko viděno očima četných jeho obyvatel. Avšak tím neopouštějme témata silnice, spoje, cestování a cestovní ruch.
Yngvar Brenna
Rukopis aktuální norské politické scény
Radost a rozčarování: Podle průzkumu mezi čtenáři webového zpravodajce www.nettavisen.no je s volebními výsledky nespokojeno dokonce 80 % voličů. Že by to mohlo souviset s chaosem jak u levice, tak u pravice?
Yngvar Brenna
Povolební příchutě
Kdo povede Norsko dále? Ačkoli jisté strany vyhrály, ovšem za přání upřímné soustrasti a postesku spousty lidí, mohlo prohrát Norsko jako takové.
Yngvar Brenna
Norské parlamentní volby thrillerem
Rekordní počet, celá polovina voličů, odhlasovalo v předstihu. Zároveň ukazují dlouhodobé předběžné výsledky průzkumů dráždících nervy, že levice a pravice tvoří dvě skoro přesné poloviny.
Yngvar Brenna
Jedna vražda a její nedozírné ozvěny
34letá Tamina Nibrasová Juharová, muslimka původem z Etiopie, byla zavražděna v ústavu právně-sociální péče o mladistvé v Oslu. 18letý Djordje Wilms, Srb s německým státním občanstvím, je obviněn jak z vraždy, tak terorismu.
|Další články autora
Tajemná obálka otevřena: Masaryk psal o vážné nemoci, Němcích i svém „funusu“
Tajemná obálka s posledními slovy T. G. Masaryka se za účasti prezidenta Petra Pavla otevřela na...
OBRAZEM: Lichotky Kate a ruka na zádech. Trumpa u krále oslnili, došlo i na faux pas
Americký prezident Donald Trump se už podruhé na pozvání britského Karla III. vydal do Velké...
Jízda kočárem, grandiózní přehlídka. Trumpa přijali ve Windsoru se vší pompou
Americký prezident Donald Trump zahájil oficiální část návštěvy Velké Británie. Helikoptéra s ním a...
Macronovi předloží fotografické důkazy, že první dáma Francie je žena
Francouzský prezident Emmanuel Macron a jeho manželka Brigitte plánují u soudu ve Spojených státech...
Stačil jeden záběr na záchody a Rusové vyzradili ústředí elitní dronové jednotky
Ruský propagandista Vladimir Solovjov se bude možná muset zapsat do seznamu „nepřátel Ruska“. V...
Cílem je férový růst platů ve veřejné sféře, říká šéf odborů Středula
Zástupci vlády a odborů pokračují ve vyjednávání o růstu platů ve veřejném sektoru. Vláda by i...
Toho by Praha potřebovala! V Itálii řádí „sprejer naopak“, říká si Přízračný malíř
Itálie má svého superhrdinu. A ne ledajakého. Tajemný muž vyráží po setmění do ulic a čistí fasády...
Vlny vyšší než pouliční lampy. Tajfun Ragasa vyhnal z domovů dva miliony Číňanů
Tajfun Ragasa ve středu brzy ráno zasáhl jižní pobřeží Číny, kde své domovy opustily bezmála dva...
ANO pozastavilo členství v hnutí třem lidem, včetně havířovského primátora
Celorepublikový výbor ANO pozastavil členství třem členům hnutí obviněným kvůli pronajímání...
- Počet článků 101
- Celková karma 10,24
- Průměrná čtenost 364x