Norové a Gaza, potažmo Izrael
Tehdy spíše byl bez nejmenšího tušení, jak moc si užijí tohoto tématu norští předsedové. Včetně Amrit Kaurové, předsedkyně Rød Ungdom /Rudého mládeže/, jež se ve videu na TikToku nechala slyšet, že Izrael nemá právo na existenci. Tuto skutečnost lze uvést bez obav z negativní reakce ze strany předsedů levicových stran, redaktorů ani dalších pracovníků masmédií. Na druhou stranu je podle předsedy strany Kristelig Folkeparti /Křesťanské lidové strany/ jeho strana předsudečně nálepkována jako bez srdce, protože odmítá závodit o nejtvrdší a absolutně zaujaté odsuzování.
Jak plyne z rozhovorů norské veřejnoprávní televize zveřejněných na www.nrk.no je Norsko totiž jedna ze zemí, kde je vládní politika vůči Izraeli, posléze Palestincům v Gaze a na západním břehu Jordánu, jedno z kritérií pro to, komu dá nejeden volič svůj hlas. Zeměpisný název Gaza je v Norsku, tisíce a tisíce kilometrů od onoho ohniska údajného porušování mezinárodního práva, skloňován tolik, že byste si ty dvě místa snad mohli i zaměnit a vyvodit, že se jedná o nějaké to norské město.
Leccos je v Norsku přitažené za vlasy, a proto je tu radno hlídat si pusu, popř. co píšete. Z vlastních zkušeností dobře vím, o čem je řeč: Pakliže jste proti v Norsku tolik probíraném bojkotu a sankcionování Izraele tak hrozí, že vám někdo odvětí, že jste pro genocidu a vraždění batolat. A máte-li tu „smůlu“ a nezaujmete stanovisko vůbec tak je to pro některé také špatné a důvod k posměškům až pohrůžkám. Musí být vyčerpávající vidět ve všech a všem fašismus, rasismus, apartheid, etnické čistky, genocidu a Izrael jako genocidní stát, jenž znemožňuje pokračování života několika generacím Palestinců atd.
Již zazněl názor, že je tu to jako kdyby žili Norové a Izraelci, spolu s mnoha dalšími národy na světě, nejen v dvou odlišných realitách, nýbrž ve dvou zcela protichůdných ekosystémech. U značné části norských politiků panuje naivní představa o tom, že peníze a humanitární štědrost přece jen mohou kupovat světu mír a usmíření.
Během pořadu Ekko /Ozvěna/ 2. kanálu norského rozhlasu se posluchači dozvěděli, že někteří Norové jsou kvůli konfliktu v Gaze aktuálně v neschopnosti, jelikož se cítí vysílení, vyhoření z neutuchající empatie, zatímco jim ne a ne nejde do hlav, proč toho nedělají „světoví vůdci“ více. Jenže kolik toho udělaly pro mezinárodní právo norské vládnoucí strany?
Landsorganisasjonen /mnohdy uváděná pod zkratkou LO/, je více než největší odborová organizace Norska. Může připadat aktivistická až až. V norských médiích, například v Dagsavisen nebo na www.adressa.no, se často objevují kritické komentáře k politickým tématům, mimo jiné týkající se Donalda Trumpa, norského kapitalismu nebo Izraele. Peggy Hessenová Følsviková, předsedkyně LO, vytkla podle www.nrk.no části izraelské pravici fašistické rysy. Za usnesení o vyvíjení úsilí o hospodářském bojkotu a izolaci Izraele ji vypálil facku Kristelig Folkeparti /Křesťanská lidová strana/ podle www.agderposten.no a www.idag.no slovy „LO reprezentuje tutéž politickou linii, jakou kleští Irán a Severní Korea.“ Podle www.frifagbevegelse.no a www.nettavisen.no chce LO zákaz obchodování a investicím, jež přispívají k udržování údajné okupace palestinských území Izraelem. Dále chce LO široké zbrojní embargo a rozsáhlý kulturní, sportovní a akademický bojkot izraelských institucí, jež podporují okupaci.
To v rozporu s t.č. ještě oficiální vládní politikou i nadále bavit se s Izraelem. Ministerstvo zahraničních věcí sice zintenzivnilo varování norským společnostem a doporučilo jim, aby se nezapojovaly do obchodních a podnikatelských aktivit, jež přispívají k udržování izraelské okupace, na druhou stranu se ale brání zavedení zvláštních norských sankcí a vystačili si zákazem vstupu do Norska pro izraelské ministry Bezalela Smotriče og Itamara Ben-Gvira, jak praví vládní web www.regjeringen.no.
Avšak zároveň zarytě mlčí o Hamásu a dalších džihádistech a jejich teroru vůči Izraeli i vlastnímu civilnímu obyvatelstvu a vyhladovování rukojmích a zacházení s nimi, což podle mnohých neprospívá věcem míru ani Norsku. V rozhovorech čelní představitelé Norska prý zní jako kdyby byli generální tajemníci organizací typu Člověk v tísni. Podle komentářů na sociálních sítích a k článkům novin a zpravodajských webů se mnozí Norové stydí za to, že jsou Norové i za svého ministra zahraničí, premiéra i vládu a cítí se z nich trapní, zahanbení a kompromitovaní. Existují názory, které zpochybňují, zda norské financování Palestinské samosprávy, projektů OSN a dalších organizací určených pro Palestince nepřímo neprospělo i skupinám jako Hamás či dalším subjektům a jednotlivcům, s nimiž běžní Norové obvykle nechtějí mít nic společného.
To, že Norsko může přispět k míru na Blízkém východě, již není realistické, míní prostřednictvím www.nettavisen.no profesorka historie a znalce Blízkého východu Hilde Henriksenová Waageová. Obraz Norska jako vyjednávače-mírotvorce se podle některých názorů liší od skutečné situace. Vyzdvihuje norskou euforii z chlubení se sebou samým a norské trvání na dvoustátní řešení, o něž Izrael nestojí.
Podle www.dn.no, www.dagen.no a dalších zdrojů mohly norské peníze nepřímo přispět k válce v Gaze vojenským posilováním Hamásu financováním sociálních služeb v Gaze a tím i válka. Odvádíte-li humanitární práci v oblasti spravované de facto teroristickou organizací, riskujete, že jí zbavíte odpovědnosti za poskytování služeb obyvatelstvu. Existuje také riziko, že dané pracovní místo bude v určité míře kontrolováno teroristickou organizací. Na webu www.vg.no
Norský ropný fond, původně určen na budoucí důchody a vlastnící akcie v 8.600 firmách v 63 zemích/, prožívá spolu se svými představiteli bouřlivé období, kdy je odhalována řada investic do izraelských společností prý napomáhajících okupaci a porušování mezinárodního práva. Jak praví deník Klassekampen, weby www.nettavisen.no, www.lo.no a další zdroje, ropný fond proinvestoval 220 miliard NOK do izraelských osad, 23 miliard NOK do firem vyrábějících zbraně a letecké motory pro válčení v Gaze a od roku 2004 fond 16x znásobil své investice do izraelských firem. Čím se etická rada fondu celou tou dobou zabýval? V následku toho si přeje podle průzkumu pro www.tv2.no 61,6 % Norů, aby se ropný fond z Izraele zcela stáhl. To ale vylučuje jak norský premiér Jonas Gahr Støre, tak ministr financí Jens Stoltenberg.
Řeší se to až moc. Norský fotbalový svaz se podle deníků Verdens Gang, Bergens Tidende a dalších zdrojů rozhodl z bezpečnostních důvodů omezit prodej vstupenek a tak kapacitu diváků před kvalifikačním zápasem proti Izraeli 11. 10. na stadionu Ullevaal v Oslu. Svaz dokonce zvážil zápas přemístit do zahraničí.
Norští kritici-“kazisvěti“ se ovšem na „pozéry“ dobroty dotírají námitkami. Mají plné „kecky“ namlouváním toho, komu a čemu mají přikládat význam a věnovat se. Na světě je přece dost míst, kde lidé trpí, aniž by byli příjemci toků financí ze celého světa. Místo toho je cítit nepřetržitý nátlak, aby každý Nor cítil odpovědnost za lidi v Gaze a na západním břehu Jordánu, v Afghánistánu, Somálsku a jinde. Jinak jste prý dezolát, čudák, amorální duševní zaostalec a kdovíco ještě a budete se přít o to, co je a není proporcionální. Přitom je tolik lidí nám blíže, jež padají mezi dvě židle, jsou ignorováni, zanedbáváni a trpí. Nejsou přece něco méně jen proto, že nejsou vidět na obrazovkách a stránkách sdělovacích prostředků.
Norský propalestinský postoj moc kontrastuje třeba s tím dánským. Dánská premiérka Mette Frederiksenová prostřednictvím postu na Facebooku zprostředkovaného norskými weby www.tv2.no a www.vg.no nejen odmítá uznání samostatné Palestiny, nýbrž též příjem nemocných a zraněných dětí z Gazy a nazývá to politikou symbolů. Podle Frederiksenové čas ještě nedozrál. Nejdříve musí být zajištěna udržitelná a demokratická Palestina zproštěná vlivu Hamásu.
Naser Khader, syrsko-dánský politik, bývalý poslanec za stranu De konservative, jenž se prý zřekl Islámu, napsal na Facebooku, že je škoda Norům, že mají k Hamásu nejpřátelštější vládu Severu a ministra zahraničí, jenž je zcela mimo a ztracen, pokud jde o Střední východ a konfliktu mezi Izraelem a Hamásem. Podle Khadera bylo Norsko první západoevropská země, jež pouhé dva týdny po teroristickém útoku 7. 10. 2023 zahájil sérii kritiky války Izraele proti Hamásu. Norský král Harald V. zvážil zaslání oficiální vyjádření soustrasti Izraeli, nicméně ho od toho odradilo norské ministerstvo zahraničí.
Yngvar Brenna
Norsko a Trumpova cla
Napíšu-li kšiltovky, tak to nejspíše nebude to první, co si spojíte s Norskem. Ovšem jeden z četných norských paradoxů je ten, že je to zrovna norská firma, jež dobývá největší trh s pokrývkami hlavy na světě a sice ten americký.
Yngvar Brenna
Norové o Pride a duhové vlajce
Sexualita středobodem bytí: Vší pílí a zřetelností dávají pomoci oděvů, šperků a doplňků na odiv svou orientaci. Odpůrci jim spílají, že se oblékají jako kašpárci jen proto, aby světu dávali najevo jak moc jsou takto orientovaní.
Yngvar Brenna
Nejsledovanější norské hory
Zřítí se část hory, jež se za dva týdny posunula 2,5 metru? Tuto otázku si v těchto dnech, podobně jako v několika předchozích letech, opět klade mnoho Norů. Těch nestabilních míst náchylných k sesuvům je ale v Norsku celá řada.
Yngvar Brenna
Cestovní ruch pro radost i na obtíž
Vrcholí hlavní turistická sezóna a udeřily vlny veder, vč. tzv. tropických nocí, odkud není úniku ani pro místní. Jaké jsou vaše nejžhavější tajné tipy, pokud jde o Norsko?
Yngvar Brenna
Extrémní norská otevřenost o psychice
Co dělá Norsko s psychikou své mládeže? Jak jsou vlastně na tom ti mladí, samotná budoucnost podle indexu OSN sedmé nejšťastnější země světa?
