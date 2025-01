Norové a alkohol

Kdo v Norsku neviděl ty konce, ten jakoby nevěděl asi zbla o čem tu běží. Z té metly za ta desetiletí už vytvořili pěkného strašáka. A nyní, prosím, několik zvláštností k sebemrskačsky urputnému brojení proti démonu alkoholu.

Jak se dozvíme prostřednictvím webů www.nrk.no, www.vg.no i dalších, v Norsku musí být obrázky ukazující alkohol odstraněny z pohostinských zařízení, láhve vína se tam nesmí užívat jako svícny a užívání emotikonů, jež se mohou spojovat s alkoholem, bylo pokutováno. Kdo v Norsku vyrábí víno (ale ano, najde se pár takových) nesmí své výrobky prodávat přímo ze statku ani nabízet prohlídky s ochutnáváním vín. Norské palírny a pivovary nesmí označovat své láhve s údaji o tom, že vyhrály mezinárodní ceny ani o tom informovat prostřednictvím sociálních sítí. Nejen to: Norským výrobcům není dovoleno šířit se o svých výrobcích na vlastních webech.

Prosinec je podle www.avogtil.no ten měsíc, kdy se v Norsku prodává nejvíce alkoholu a s ním se rozjíždějí kampaně jednotlivců či organizací typu Kolik sklenic snese vaše dítě? či Kolik alkoholu je v pořádku/v normě pít k vánočním pokrmům/při jídle? snažící upozorňovat na vliv popíjení na děti a veřejnost popichovat k rozumné a uvědomělé konzumaci i k pitvání svědomí: Přeženete-li to s alkoholem, není to jen váš problém. Děti vyrůstající s takovými rodiči usilovně drží masku i „basu“. Nechtějí, aby lidé zjistili to, co již dávno vědí ony.

Neformální norská pravidla konzumace obnášejí mj. např. ani kapka alkoholu, je-li další den pracovní, nebo jsou-li v domácnosti přítomny děti. A radši se neptejte, jak se tohle vymáhá: Zahanbováním a zostuzováním. Profesor Univerzity v Bergenu a obvodní lékař Thomas Mildestvedt dokonce míní, jak ho citoval server www.tv2.no, že rodiče s dětmi by měli mít jakési právo „veta“, pokud jde o to, co je ve sklenicích. Ideálně by se měla míra konzumace měla vyjasnit dříve, než se děti dostaví. Podle Mildestvedta je nejvyšší rodinnou hodnotou dbát na tom, že svátky jakožto čas soudržnosti patří dětem.

Zábava pokleslejší až nevalné kvality (v tomto i následujících odstavcích čerpám z vlastních zkušeností): O státním svátku (den ústavy) 17. května jako kdyby se zapomnělo, že měl patřit především dětem a pěkně se „zavaří“ nejen dětem. Anebo že by bylo to nadměrné pití chabou útěchou za mizérii osobní i ve vyšších rovinách? Ovšem nezná snad každý své vlastní zvyklosti nejlépe? Skutečně potřebuje někdo odborníky na to, aby jim nadiktovali, jak se má co slavit a moralizovali nad tím?

Očekávání bývají různá. Třeba někdo uvařil doma vlastní pivo, jež si přeje, aby ochutnali ostatní. V mnoha rodinách je alkohol vázán na gastronomickou kulturu a užívání si života. A tak se děti mohou učit, že alkohol se nesnoubí jen s potížemi a smutnými záležitostmi. Avšak řada dospělých se snaží před dětmi alkohol nepít vůbec. Anebo neuspořádají rodinnou sešlost vůbec, jelikož má třeba jen jeden člen rodiny k alkoholu problematický vztah.

Děti rodiče doma s alkoholem zpravidla nevidí a alkohol je pro ně naprosté tabu, o kterém se nemluví, nebo mluví jen v odsudcích. Jenže děti vidí pokrytectví a dřív nebo později se dozvědí, co se děje v pátek večer nebo na předvánoční firemní „chlastačce“. I Čech, který je zvyklý na ledacos, na obojí jenom kouká a ještě víc, odpozoruje-li čeho všeho jsou Norové schopní se dopustit. Norské pití totiž kolikrát znamená se co nejrychleji a co nejvíc zřídit. Píšu-li do bezvědomí, není to nadsázka. Takže děti to tajemno samozřejmě v dospívání láká, a jakmile se v přísně kontrolované společnosti dostanou poprvé legálně k alkoholu /což bývá kolem maturitního veselí/ zapadnou rovnou do užívání alkoholu způsobem, z něhož by spíše nejen čeští propagátoři Suchého února měli infarkt.

Kolikrát se stalo, že policie přistihla na ulici opilé 13 až 14leté a když je odvezla domu, aby si promluvila s jejich rodiči, zjistila, že ti se nacházejí v podobném stavu. Byla to vždy strašná „psina“ a vidět to nějaké Barnevernet /český OSPOD/, tak to prostě nerozdýchá. A co když vejdete do obchodu v doprovodu svých nezletilých dětí a naložíte na pás alkoholické nápoje? Může se vám stát, že odejdete s nevyřízenou proto, že v prodavači vyvoláte podezření, že ony nápoje jsou určeny těm nezletilým.

Podle kritiků se nevyřešilo, systémově, vůbec nic, jen se problém odsunul jinam. Konkrétně směr dovolenkářskou jižní Evropu i Thajsko a další země a ještě více do soukromí rodinných domů a bytů. V 19. století byl alkohol v Norsku ještě horší nepřítel než je v České republice teď, a to z dobrého důvodu. Norsko bylo chudé, žilo se těžko, ale samohonka se našla vždy. Tehdy vzniklo abstinenční hnutí, jež vedly dvě instituce: Církev a odbory. A tak se z Norska stala asi jedinou zemí na světě, kde vám někdo odmítne i jenom kapku alkoholu s tím, že nepije, protože je křesťan; protialkoholový zápal se v norské státní církvi udržel dodnes a zejména pro Křesťanskou lidovou stranu, ale i další strany je to dodnes téma, kvůli němuž milerádi tepou do řadových občanů. Přestože se norská protialkoholová i protidrogová politika ukázala jako ne zrovna funkční, mnozí vědí, že je k ničemu, ale přes stranu, jež dlouhodobě bývala jazýčkem na vaze pro jakoukoliv případnou koalici, to neprojde, a to i přes její mizerné volební zisky.

Ano, na hlavu mají Norové podle www.euronews.com spotřebu 7,4 litrů čistého alkoholu oproti 11,6 litrům Čechů a tím se Norové umístili na 30. místo mezi evropskými zeměmi. A kdo v Norsku pije vůbec nejvíce alkoholu, je mládež na západě Osla, uvedl výzkumný web www.forskning.no. Přesto se jí ve škole i celkově v životě prý daří lépe než ostatní mládeži. Jenže uvážíte-li, že místo českých sedmi dní v týdnu pijí kolikrát jen jeden až dva, a statistiky nezahrnují objem pašovaného a doma načerno páleného alkoholu, úplně dobrý obraz to nedává. Je téměř nemožné Norům popsat, že alkohol nemusí být potíž, užívá-li se pro svou chuť a nezneužívá. Chlastat by se prostě mělo umět, a navíc jak se utahují šrouby, obvykle to nekončí dobře. Mnozí jsou ale dnes hned „na šrot“ a podle toho vypadá společenský život. Také proč si za těžké prachy pořizovat bolení hlavy druhý den, že jo.

Alkohol v norských restauracích, barech, hospodách atd. patří mezi nejdražší na světě, sklenice piva dnes běžně stojí kolem 100 NOK, vína totéž i více. A k čemu přikročí ten, jemuž zákonem omezíte možnost ho kupovat v prodejnách večer a v noci? Předzásobí se, aby mu náhodou nedošel. Pivo i alkoholické limonády se prodávají od určitého času ustanoveného místní (městskou, či okresní) radou a neshoduje se s otevírací dobou prodejny. Zákaz prodeje platí s místními odchylkami o hodinu či dvě od osmé večer v pracovní dny, po šesté večer v sobotu, všechny neděle, státní svátky a den voleb. A ledaže se vám prodavači zželelo a ten namarkoval ony nápoje třeba jako „zeleninu“ a mohli jste projít, tak pokladny jsou nastaveny tak, aby ono zboží mimo ustanovené časy nevzaly. Veškerý alkohol nad 4,75 % se musí prodávat prostřednictvím státního monopolního podniku Vinmonopolet, jenž se těší podpory přes 70 % Norů. Na dovoz existují velmi přísné celní kvóty třeba max. tří láhve vína na osobu, jejichž dodržování se, navzdory pašování, snaží celní správa vymáhat.

Jak mají Norové snahu o zachování dojmu abstinentů, bývají velice kreativní v tom, jak si nalhávat, že s ním nemají problém. A tak vám třeba budou „masírovat do hlavy“, že ta prázdná láhev od šampaňského a skleničky na stole tam zůstaly ještě z předešlého večera, že oni rozhodně nepili tak brzy po ránu... A ocitnou-li se v cizině, tak mohou mít k snídani sekt každičký den, a to jim nevadí, ale v Norsku se taková věc prostě nedělá. A to ani doma při slavnostní příležitosti.

Mnozí doteď nepochopili, proč si jeden nemohl dát pivo na sportovním stadionu tak, jak mohl na koncertě, či v divadle. Podle těch, jež údajně oplývají třídním opovrhováním, sport a alkohol a přítomnost dětí k sobě nepatří, a to ani tehdy, když diváci se k tomu sportování nemají. Copak by snad někdo riskoval, že to holota zvládne (na rozdíl od VIP klientely, pro jejíž prahnutí pro dočasnou úlevu a/nebo potěšení platí jiná pravidla), bude-li jí naléván alkohol? Pro některé z nich ale platí, že samotný zápas plus závodění o zlatý mok o přestávkách zápasů, postávání ve frontách, hlcení moku a běhání zpět na tribunu jsou dvě podívané za cenu jedné. Ovšem pivo vám údajně zkrátí život jen o dvě minuty, zato zápas minimálně o 90 a kdo si nechce raději užívat 45 půllitrů plnými doušky?

Sotva ty mejdany vyvrcholily a najednou vyplavou démoni. Hurá se opít do němoty na trajektu, dejme tomu, do Dánska a pak v přístavu již bývají nachystané sanitky. A to navzdory tomu, že na lodích platí zákaz doneseného alkoholu, i toho kupovaného v tzv. „freeshopech“ na palubě. Smí se pít jen v restauracích na palubě a tam je „drahý“, respektive drahý na to se z něj ožrat. A jak jsou schopní vypít životu zákeřné domácí pálenky, o tom raději pomlčet. Psycholog Lars Jørgen Berglund má prostřednictvím webu www.psykologisk.no za to, že přehnaně negativní mluva ve veřejné výměně názorů, je-li řeč o alkoholu, brání Norům v tomu, aby vyhledali pomoc, dříve, než tito démoni získají navrch.