Norgesveldet aneb Když bylo Norsko největší říší Evropy vs. bezpečnostní situace dnes
Islandsko-norští osadníci se po připlutí do Grónska na konci 10. století pod vedením slavného norského vikingského objevitele Eirika Rudého neocitli na ostrově, kde by byli sami. Již před nimi tam dorazila tzv. pozdní dorsetská kultura /předci Inuitů/, ovšem až na severozápad ostrova, a vůbec první obyvatelé, tzv. paleoeskymáci, se do Grónska dostali již cca. o 3500 let před tím a stejně jako všichni až do 10. století se tam dobírali z dnešní severní Kanady na severovýchod. Totéž platí o další skupině předků Inuitů tzv. thulské kultury v pozdním 12. a raném 13. století. Dnešní grónští Inuité jsou jejich přímí potomci, dočteme se na www.adressa.no.
Ve vrcholném středověku /13. století/ za vlády krále Håkona Håkonssona nad rozlehlým, byť volně organizovaným územím se Norsko stalo svou rozlohou největší říši Evropy. V období známém jako zlatý věk Norska zažilo expanzi do severního Atlantiku a vzalo si pod svá křídla i Island, Grónsko /začleněno v roce 1261/, Faerské ostrovy, Orkneje, Shetlandy, Hebridy, ostrov Man a kraje Jämtland/Härjedalen a Bohuslän čili 12,82 % současného Švédska. Podle zdrojů www.norgeshistorie.no, www.aftenposten.no a dalších to bylo období lesku a slávy s růstem měst a rozvojem správy a práva.
Ovšem Grónsko se stalo zapomenutou výspou poté, co přišlo Norsko poprvé o svou nezávislost v r. 1380 mj. vlivem oslabení národních elit schopných udržovat samostatnou státnost po velkém moru a následujícím poklesu v počtu obyvatel v r. 1349, jak praví zdroje www.ndla.no, www.uio.no a další. Podle Knuta Døruma, profesora historie Univerzity v Agderu prostřednictvím www.adressa.no byly Grónsko i Island v této době pro Dánsko, s nímž vstoupilo Norsko do personální unie, málo zajímavé a přerušilo s Grónskem kontakty, což byl jeden z důvodů, proč islandsko-norští osadníci své osady někdy v 15. století opustili. Co ví ale málokdo, je skutečnost, že Dánsko dokonce uvažovalo nad tím, že po několika hladomorech v 18. století nechá vystěhovat celé islandské obyvatelstvo.
Avšak s Grónskem to bylo podle www.adressa.no poněkud jiné. Od 18. století totiž byla nastartována nová éra historických vazeb mezi Dánskem a Norskem na jednu stranu a Grónskem na druhou stranu: Kněz Hans Egede se tam totiž v r. 1721 vypravil za účelem šířit křesťanství mezi Inuity a rozvíjet obchod. Podle Sørena Ruda z kodaňské univerzity byly předchozí severské osady v Grónsku podstatnou příčinou toho, že se v 18. století rozjela nová kolonizace a systematičtější uplatňování suverenity nad Grónskem.
Poražením Napoleona, na jehož straně se Dánsko-norské soustátí postavilo, bylo Norsko postoupeno Švédsku, zato Grónsko, Island a Faerské ostrovy mohly zůstat Dánsku. Podle zmíněného Ruda a www.adressa.no nebyla tato území v této době chápána jako součást Norska, o nějž Švédům tehdy šlo. Kdyby si to uvědomili, mohlo být Grónsko dnes norské, domnívá se zmíněný Dørum. Nejen ohledně Grónska ve vědomí dnešních Norů si dovoluji odkázat na svůj článek Norsko vs. Grónsko (a k tomu ještě něco o Dánsku).
Obsazením Dánska nacistickým Německem byly vazby na Grónsko opět zpřetrženy a do dění vstoupily Spojené státy s obranou ostrova a výstavbou vojenských opěrných bodů. V r. 1953 bylo Grónsko formálně začleněno do Dánska a z kolonie se stalo integrovaným regionem se dvěma zástupci ve Folketingu /dánském parlamentu/. V r. 1979 byla po všelidovém hlasování zřízena grónská autonomie a vlastní parlament. V r. 2009 byla vyhlášena novela zákona o samovládě, jenž mj. poskytla Grónsku větší pravomoci nad přírodními zdroji, uvádí www.adressa.no.
Podle zmíněného Døruma a www.adressa.no je pravděpodobné, že si Grónsko osvojí USA, jelikož tento záměr již byl vysloven tolik, že to zavazuje. Zabrání Grónska, ale postaví NATO mimo hru /v čemž Dørumovi dává za pravdu mj. a velmoci USA, Rusko a Čína se snad dohodnou na rozdělení světa na vlastní sféry zájmu, což může znamenat převzetí Špicberk Ruskem. Ovšem podle norského premiéra Jonase Gahra Støreho a www.nrk.no nemá smysl hovořit o ruském nebezpečí vůči Špicberkům. Špicberky jsou prý nedělitelnou součástí Norska a stejně tolik Norsko jako kterýkoli jiný norský kraj. Spravujeme je moudrým způsobem a v tom budeme pokračovat, dušuje se norský premiér. Avšak podle novináře a autora Birgera Amundsena a www.nrk.no nyní vše směřuje k tomu, že se Špicberky čím dále více ocitávají ve hře, a dokonce není možné, aby USA zabraly Grónsko, aniž se zároveň vyhrotí situace kolem Špicberk. Rasmus Gjedssø Bertelsen, dánský profesor studií dalekého severu Univerzity v Tromsø, zdůrazňuje, že Barentsovo moře je pro Rusko naprosto klíčové. Jaderné zbraně na poloostrově Kola jsou poslední obrannou linií Ruska. Obsadí-li Rusko Špicberky, připojí pak k sobě logicky i ostrov Bjørnøya kvůli působnosti Severní flotily. Pro Rusko je důležité udržet Špicberky demilitarizované a neumožnit USA oporu na souostroví. Nicméně by mohlo ve velmi specifické krizové situaci dojít k závodění o Špicberky mezi Ruskem a NATO.
Norové pochybují, zda Dánsko může uhájit Grónsko v možném vojenském střetu se Spojenými státy. Domnívá se to např. jak zmíněný Rasmus Gjedssø Bertelsen prostřednictvím www.forskning.no, tak Janne Haalandová Matlaryová, profesorka mezinárodní politiky Univerzity v Oslu, prostřednictvím www.adressa.no či Marianne Riddervoldová, vedoucí výzkumná pracovnice Arena centru pro evropská studia Univerzity v Oslu a Norského ústavu pro mezinárodní vztahy prostřednictvím www.nrk.no. Pokusí-li se USA dobýt Grónsko, zůstane to bez silné odezvy evropských zemí, poněvadž jsou vojensky naprosto méněcenné, a navíc by USA mohly vetovat využití společných velitelských struktur NATO.
Jeden z těch Norů, jež se domnívá, že Špicberky jsou strategicky daleko zajímavější než Grónsko, je Andreas Østhagen, ředitel výzkumu oceánů a Arktidy Ústavu Fridtjofa Nansena. Bát se podle něj nemáme Trumpa, nýbrž zašantročení/hroucení rámce budovaného 75 let, jenž má zastavit ruskou agresi na severu, vč. na Špicberkách. Pakliže k tomu dojde tak nic nezabrání Rusku v tom, aby na Špicberkách podniklo, co je libo, bude-li si to přát.
Podle některých, např. profesora Joa Jakobsena Norské technicko-přírodovědné univerzity prostřednictvím www.adressa.no a www.gemini.no , je třeba překonat starou představu o nepřátelích podle osy ze západu na východ a uznat, že se ze Spojených států stala znepřátelená země. Ole Jacob Sending z Norského ústavu pro zahraniční politiku si prostřednictvím www.dn.no myslí totéž. Podle průzkumu zveřejněného na www.vg.no si čtyři z deseti Norů nemyslí, že by Spojené státy pomohly Norsku v případě napadení Ruskem a takřka stejně tolik dotázaných neví, zda ano či ne.
I ve vztazích Norska vůči USA prý dlouho přetrvávala „pudlová mentalita“. Proto je především podle části norské levice, www.vg.no, www.forsvaretsforum.no a dalších zdrojů nutné se Spojenými státy vypovědět smlouvy o přítomnosti amerických vojáků na norských základnách. Totéž se domnívá v příspěvku na www.filternyheter.no kapitán námořnictva a výzkumník Norské námořní akademie Tor Ivar Strømmen: Bude-li to nutné, musí Evropa uvalit sankce na USA uzavřením jejich základen a přístupu k využívání Evropy jako výcvikového prostoru a přestat nakupovat americký vojenský materiál.
Z aktuální situace jsou mnozí rozklepaní a ačkoli si mnozí smlsli na Trumpovi, další uvádějí, že na výroku viceprezidenta USA J. D. Vance něco je: Podle www.nettavisen.no si nejen Norsko, nýbrž celá Evropa nechaly ujít jeho argument v televizi Fox News o tom, že Grónsko je kriticky důležité nejen pro bezpečnost USA, nýbrž celého světa. Odpálí-li někdo v budoucnu jadernou raketu na americký kontinent či Evropu, pak bude Grónsko stěžejní součástí této protiraketové obrany. Implicitně prý Dánsko neučinilo dost, pokud jde o konvenční síly a infrastrukturu, aby zajistilo strategicky důležitý význam Grónska.
Podobně jako když se v Grónsku tříští názory místních obyvatel i samotných Dánů na formu a míru vazeb na Dánsko se totéž děje na některých z těch souostroví a oblastí, jež kdysi patřily Norsku. Snaha, že by se takové Shetlandy či Orkneje měly stát opět norskými, má historické kořeny, jelikož ostrovy byly norské dlouho předtím, než byly zastaveny a později věnovány Skotsku. Stále jsou součástí Skotska, potažmo Spojeného království, se silnými severskými kořeny, nicméně samosprávy těchto souostroví podle www.nrk.no a www.aftenposten.no projevily obnovený zájem o propojení se severem a zkoumaly možnost opětovného připojení k Norsku jako formy samosprávného území, přitom byla poháněna pocitem historické sounáležitosti a touhou po užších vazbách s Norskem.
Celý internet je nyní plný dojemných gest a tvrzení jako Grónsko Gróňanům. Jenže jsou titíž lidé stejně přesvědčení, že Česká republika Čechům, Slovensko Slovákům, Norsko Norům atd.? Anebo mají některé národy větší právo na svou vlast než jiné?
Mezitím je Norsko podle www.nettavisen.no vydáno na milost a nemilost americké dobré vůle, aby si udrželo své stíhačky F-35 v provozu. Je čistě na USA, kdo a kdy bude mít přístup k náhradním dílům. To vedlo k debatám v Dánsku a Německu, kde se bilo na poplach ohledně vlastnictví náhradních dílů a aktualizace palubní výpočetní techniky v závislosti na vztazích s USA. Z podobných důvodů varovalo několik norských odborníků prostřednictvím www.forsvaretsforum.no, www.tu.no a dalších zdrojů proti výběru amerických fregat či střel.
Yngvar Brenna
Yngvar Brenna
Yngvar Brenna
Yngvar Brenna
Yngvar Brenna
