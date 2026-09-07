„Neřešte politicky citlivá témata“
Vláda totiž ustanovila a vymezila „období národního smutku“ od úmrtí krále Haralda V. až do dne pohřbu. Nepomůže zuřit a brečet nad naftou atakující v přepočtu 60 českých korun za litr. Regulace ani další zásah se nechystá.
Podle www.nettavisen.no byl červen 2022 dosud jediný měsíc za celou dobu, co zmapuje v Norsku historii cen statistický úřad Statistisk sentralbyrå, kdy se průměrná cena vyhoupla na více než 30 NOK. Ovšem tento rekord může nyní padnout. Podle ředitelky Kristin Bremerové Nebbenové ze společnosti Drivkraft Norge se od nového roku mezinárodní pořizovací ceny dieselu navýšily takřka o 140 %. Podle www.nettavisen.no s odkazem na utajený zdroj šly jen v průběhu týdne od 27.8. do 4.9.2026 cena nafty nahoru o 23,5 % a cena benzínu o 29,5 %.
Surová ropa podražila. Jenže nafta a benzín daleko více. Ten rozdíl je pro norské motoristy rozhodující. Jak uvedl web www.e24.no bylo kvůli válce mezi Spojenými státy a Iránem v březnu v Norsku přikročeno k dočasným úlevám na daních z nafty a benzínu. Tehdy byla řada těch, jež se obávali cen ropy lámajících hranic 150 či 200 dolarů za barel. V úterý bylo tomu konec a je to po norských silnicích znát. Zřetelný skok cen je pro řidiče o to méně pochopitelný a paradoxní proto, že Norsko samo těží ono černé zlato, a proto nám není tak vzácné jako země bez této veledůležité suroviny. Avšak Norsko má jedinou rafinérii v obci Mongstad a tato norská výroba kryje pouze okolo 40 % naší spotřeby nafty. Ten zbytek se dováží, a to navíc v době, kdy se jednak tenčí zásoby pohonných hmot v Evropě i mimo ni, druhák se kvůli ukrajinským útokům znatelně snižuje kapacita ruských rafinérií.
Zdražování postihuje zejména ty, jež žijí v menších městech a na venkově bez vyhovující dopravní obslužnosti, dále zemědělce, přepravce osob i zboží, stavaře atd. Mnozí se již nějakou dobu kvůli další drahotě a nedostatku zakázek potácejí na pokraji propasti. Jak ukázala reportáž veřejnoprávní televize NRK jsou některé firmy nuceny sáhnout do úspor, pokud nějaké mají, neboť zdražování spolklo marže, s nimiž počítaly tehdy, když vypracovaly nabídky na výběrová řízení pro získávání zakázek či domluvily se s objednavatelem na cenách. A jistě, že je to konečný zákazník-spotřebitel, kdo si toho odnese nejbrutálnějším způsobem. Zároveň je to přesně opak, co je zapotřebí, aby se snížily úroky.
Konkurransetilsynet či norská obchodní inspekce má podle www.nettavisen.no za to, že je konkurence mezi čerpacími stanicemi příliš slabá a že hlavní řetězce mohou mlčky svou součinností uvádět ceny do vzájemného souladu, aniž by přímo spolupracovaly podle formální dohody. Typicky paralelně reagují na ceny konkurence jednou či dvakrát týdně, než jeden řetězec následují další na cenové cestě dolů.
V době, kdy norské ceny rostou směrem vzhůru, jsou ve Švédsku v pohybu opačným směrem. Ty ceny se liší až o deset NOK, čili máte „za čárou“ plnou nádrž benzínu o třetinu levnější než doma. Jak uvedl www.dagbladet.no se u švédských pump tvoří dlouhé fronty. Pro řadu přijíždějících jde o hlavní účel cesty, a kromě do nádrže plní pohonné hmoty do kanystrů. Sešup do norského stavu Švédům nehrozí proto, že prodloužili dočasné snížení daní a několik politických stran tlačí, aby tyto úlevy udělali trvalými.
Zato norským spotřebitelům zamíchá kartami jejich politici a jejich opěry třeba v masmédiích. Tehdy, když odmítla parlamentní většina navažovat na regulaci cen nafty a benzínu i v září byla podle www.fjordingen.no jako argument využita cena surové ropy a překvapivě i tvrzení, že „situace je nyní zcela jiná, než byla tehdy, když se sekalo v daních na pohonné hmoty.“ Jenže neposoudili situaci, jež nyní panuje, tedy, kdy je cena surové ropy nižší, než byla před snížením oněch daní 1.4.2026. Tudíž by zdražování podle kritiků nemělo být oprávněné. Nicméně jsme opět u dopadů dovozů na trhu, jenž nemá toho dostatek na prodej.
Norsko se jeví docela odlišně podle úhlu pohledu těch, jež se snaží prosadit svůj třeba stereotypní narativ vs. ty, které záporná až zhoubná rozhodnutí politiků nemilosrdně omezuje až znemožňuje ve vykonávání živnosti a v krajním důsledku přivedou ke krachu. Jako kdyby si po celém Norsku vedl každý stejně chráněný život jako ve svých kancelářích zapadlí aktivisté a strážci pravd a jako kdyby v každém zákoutí Norska vyjížděly v intervale pár minut prostředky hromadné dopravy a vzdálenosti a topografie tvořily zanedbatelné překážky. Žijeme snad v téže zemi? V tomto duchu vyvrátila Julie Brodtkorbová, předsedkyně Maskinentrepenørenes Forbund /Svazu dodavatelů služeb v stavebnictví pomoci těžké techniky/ příspěvkem do Aftenposten redakční postoj tohoto deníku, jenž prezentuje problematiku tak, jako kdyby se jednalo o to, aby byly pohonné hmoty pro řadové motoristy co nejlacinější.
Ve skutečnosti jde o přežití zemědělcům, rybářům, vlastníkům nákladních aut a kamionů, stavařům a dalším. Zvláště nespravedlivé a mrzuté je to prý v případech, kdy stát jakožto zákazník na jednu stranu navyšuje živnostníkům-podnikatelům náklady a na druhou stranu odmítá jim vykompenzovat za prodražující se projekty v rámci již uzavřených smluv. Jenže když zbankrotují, kdo uklidí silnice po dalších sesuvech, opraví třeba již dávno zastaralý vodovod či obnoví dodávky elektřiny po nepřízních počasí?
Mnohé trápí již dlouhá léta rostoucí náklady, nízká rentabilita, daně na stroje a těžkou techniku plus další výrobní prostředky atd. K tomu jsou vystavováni nerovné konkurenci ze zemí s úplně jiným součtem mezd/platů a dalších nákladů. Třeba by zabralo, kdyby se veškerá komerční přeprava po silnici na několik dní zastavila? Mezitím budou mít odpůrci regulace cen pohonných hmot vynikající příležitost nechávat přepravovat mléko a chléb vlaky a loděmi, jak napsal prostřednictvím www.opp.no Øystein Digre, předseda svazu vlastníků nákladních vozů v Oppdalu.
Ovšem mezitím je třeba nadále ctít zesnulého krále Haralda V. dodržováním tzv. borgfredu, v přímém překladu „hradního smíru“, srozumitelněji přeložitelné jako politického příměří /pozastavené politické debaty/. Nicméně hodit na debaty pomyslnou „deku“ může mít stejný efekt jako tlakový vařič: dříve nebo později „vybouchne.“
Yngvar Brenna
Použitelní i zneužitelní králové
Král Harald V. dožil svůj život v den, kdy měl se svou chotí oslavit 58. výročí svatby. Král, jenž /jak napsala do kondolenční knihy starostka Osla Anne Lindboeová/ nepotřeboval korunu na to, aby byl králem.
Yngvar Brenna
Král je mrtev. Ať žije král
Vše má svůj čas. Opustil nás Harald V. Za srdce chytal mnohé Nory. Jeho i jeho ženu znali i Češi. Mezi 18. a 20. březnem 1997 navštívil se svou chotí Sonjou Prahu, což bylo jedním z několika česko-norských prolnutí.
Yngvar Brenna
Norští žáci vs obrazovky ve škole a doma a jejich dopady
Po prázdninách se vrátili do škol žáci. Jenže z experimentů digitalizace mrazí: ministryně školství Kari Nessa Nordtunová proto slibuje podle svých výroků na sociálních sítích návrat knih, tužek a sešitů. Bude to vůbec k něčemu?
Yngvar Brenna
Cestovní ruch jako mejdan nezletilých samých doma, který se vymkl z ruky
To, co bylo dlouho považováno za úspěch, již nelze označit jinak než jako ztrátu kontroly. Podle četných ohlasů rozvoj cestovního ruchu v takovém Tromsø i jinde v Norsku dávno do tohoto bodu dospěl.
Yngvar Brenna
Norské zvířectvo na starost a na obtíž
Norsko zaměstnávají tu racci, tu losi, tu vlci, lišky, medvědi, rosomáci či rysi. Anebo také mroži či velryby. Vždyť co s nimi?
|Další články autora
Tajemná koule na hřišti v Krči roky rezne. Co bude s památkou na dávné manuální časy fotbalu?
Je viditelná i z „vesmíru“. Na webových fotomapách ji zachytily objektivy a je znatelný i stín,...
Nezaseknete se? V Praze otevřou 40metrovou klouzačku za miliony, mohou na ni i dospělí
Jedna jízda, více než čtyřicet metrů a pořádná rychlost. Praha 6 v úterý 1. září 2026 otevře novou...
30 let a téměř 8 milionů vozů. Z tohohle českého auta se stal světový bestseller
Legendární Škoda Octavia slaví třicet let. První generace se představila v roce 1996 a její cena...
Kousek od Karlova mostu se najíte za 120 korun. Když dodržíte rozvrh, můžete do školní jídelny i vy
Jen pár kroků od Karlova mostu funguje školní jídelna, kde se mohou najíst nejen studenti a...
XCMG představilo první prstencový jeřáb na světě s nosností 14 000 tun
Můžu začít hořet, hlásil ženě elektromobil. Hasiči ho museli přesunout od lidí
Pět jednotek hasičů se před pár dny sjelo do rekreačního střediska v Jiřetíně pod Jedlovou na...
Blitz Union míří do Brna: Kapela s frontmanem ze Zrádců poprvé ukáže novou show
Rocková formace Blitz Union přiveze 10. října do brněnského Metro Music Baru svou novou koncertní...
Jak rozbijete nouzové tlačítko? Po pádu hocha do kolejiště metra ožívá videonávod
Víte, kde v metru najdete nouzové tlačítko a jak ho použijete? Po pádu sedmiletého chlapce do...
Motorkář po střetu na Novojičínsku bojoval o život, krvácení zastavovali svědci
Vážná nehoda auta a motocyklu nedaleko Hostašovic na Novojičínsku si v neděli ráno vyžádala zásah...
Akční letáky
Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!
- Počet článků 154
- Celková karma 9,25
- Průměrná čtenost 318x