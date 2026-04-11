Několik ohlédnutí za nás opuštějící zimou
Vyšší teploty se projevují dříve a jaro odkrajuje zimu, jak uvádí mj. www.nrk.no. Březen byl ten nejteplejší, jaký norský meteorologický ústav kdy zaznamenal a starý rekord byl překonán o 0,6 stupně, což je podle výzkumníka ústavu Hans Olava Hygena překvapivě moc. Třeba trvalka lomikámen vstřícnolistý již vykvetla, ač běžně květe až v prvních květnových dnech, tedy ve stejných dnech, v jakých se objevují holubi hřivnáči a drozdi kvíčaly. Jenže co když se vrátí ptáci dříve, než hmyz, z nějž žijí? Uspíšené jaro může ovlivnit i úrodu plodů. Pokud je hmyzu příliš málo, vítr zastane jeho místo v pozici opylovače ostružiníku morušky. V takových případech se plod mnohdy sestává pouze z jednoho či dvou „oček“/semínek. Rovněž to může ovlivnit lovecký podzim, nebudou-li borůvky kvést současně s tím, když se vylíhnou mláďata tetřeva hlušce.
Zároveň je dlužno podotknout, že od r. 1901 byl jen 14krát změřen chladnější leden než letos a ještě v únoru hlásil mj. www.nrk.no na kost zmrzlou půdu, jež znemožňovala pohřbívání zemřelých do země tak, jak bylo dodnes v Norsku převážně zvykem. Podle zákona se má pohřeb konat do 10 dní, jenže kvůli větším mrazům než obvykle byly pohřby odkládány, zatímco bylo až po dobu 72 hodin používáno zařízení na roztání půdy pod ním. Jinde byli pozůstalí vyzýváni k tomu, aby si zvolili kremaci.
Každý může mít smůlu a nebo se splést. Či ztratit. Mezi těmi, jež si do zasněžených hor zavolali záchrannou službu anebo kterým se ji zavolal někdo jiný, se podle www.nrk.no prý opakovaně jedná o určité typy lidí. Společný jmenovatel bývá ten, že nenahlásili svým blízkým cíl túry, neměli plně nabitý mobilní telefon a ani neměli s sebou powerbanku, jídlo, pití a rezervní oblečení pro případ, že se zdrží více, než měli v plánu. Anebo to, co mají v drahém a exkluzivním vybavení jim schází ve vědomostech a zkušenostech, např. si neověřili podmínky dříve, než se vydali na túru, přecenili své schopnosti, kondici, podcenili proměnlivost počasí atd. Podle průzkumu zveřejněného www.fjordabladet.no má na běžkách s sebou nezbytné a základní vybavení /jež se může ukázat jako rozhodující, aby pomohli sobě i dalším/ pouze jeden ze čtyř Norů a to přesto, že 37 % jich někdy ohromilo nečekané (nepříznivé) počasí.
Velikonoční bouře přezdívaná mužským jménem Dave se podle www.tv2.no stala méně zhoubnou, než se Norové obávali, a to i přesto, že dosáhla síly vyšší než orkánu a rychlosti až 42,7 metrů za vteřinu. Pojišťovny pochválily preventivní opatření Norů. I tak bouře poškodila několik budov a „odklonila“ několik nákladních vozidel a kamionů ze silnic a „poslala“ je do škarpy. Přes deset tisíc domácností dočasně přišlo o elektřinu.
V Norsku jsou laviny častým přírodním jevem, a to zejména v zimních měsících a během tání sněhu na jaře. Podle www.nve.no, webu NVE, norského úřadu spravující vodní toky a energetické zdroje a dle znění na webu „usilující o zlepšování schopnosti společnosti zvládat rizika povodní a sesuvů půdy“, se zvyšuje lavinové riziko souběžně s tím, jak se podnebí stává méně předvídatelným a vlhčím a to zejména v severním Norsku. Mrazy se častěji střídají a obleva narušuje sníh. I rozlévající se sněhová břečka se může vyskytovat častěji na místech, jež bývala považována za bezpečná. Zatímco v severním Norsku laviny nejčastěji způsobuje vítr, jsou v západním Norsku jejich hlavní příčinou srážky.
Podle webu www.nrk.no strhnou laviny každý rok v průměru devadesát osob, o život ale přichází někdo spíše výjimečně, jako se tak stalo o letošních Velikonocích u oblíbeného zimního střediska Hemsedal, kde se její obětí staly dvě osoby. Celkem zahyne v průměru sedm osob ročně. Zmíněný úřad NVE vyvinul appku www.varsom.no, jež pomoci častých aktualizací napovídá lyžařům, jak velké hrozí nebezpečí v oblasti, kam mají zamířeno. Podle NVE dochází k polovině neštěstí při druhém, tedy středním, stupni nebezpečí. Riziko roste i při větších nájezdech lidí a klamavých /zdánlivě velmi slibných/ podmínkách.
Na www.nordnorskdebatt.no se dočteme, že lehčí, širší lyže a tužší lyžařské boty umožňují sjíždět strmější a složitější terén než dříve, terén, kde je současně snadno nedopatřením strhnout lavinu. Sjíždí se svahy, jež se dříve zdolávaly jen v jarním období poté, co se sníh stabilizoval. A čelovky se silným světlem vykleštily cestu pro výlety na vrcholy i za tmy. Zároveň je dostupných více informací skrze zmíněné appky, turistických průvodců a dalších místních znalců, kurzů a workshopů škol, organizací dobrovolníků i komerčních činitelů.
Právě uplynulo 40 lety od jedné z nejsmrtelnějších lavin, jež kdy zasáhly Norsko. Tehdy ji nepřežilo 16 vojáků ženijního sboru norských ozbrojených sil, jež se zúčastnili cvičení NATO Anchor Express. Událost v severonorském Vassdalenu nedaleko města Narvik nám přiblížil prostřednictvím webu norské armády www.forsvaret.no brigádní generál Terje Bruøygard. Dvě hodiny před tím, než k lavině došlo, byla vydána výstraha, jež se ale k vojákům nedostala. Lavina s sebou strhla celkem 32 vojáků a k tomu tři pásová vozidla. V návalu emocí po nezacelitelné ztrátě čelily norské ozbrojené síly trpké kritice, přestože výbor dospěl k závěru, že hlavní příčinou nehody byly extrémní povětrnostní podmínky. Výbor se obul do řízení cvičení, zejména za nejasné ponětí o povinnostech, špatnou komunikaci a nereagování na varování před lavinou.
Doposud nebyl ke spravedlnosti pohnán nikdo z těch, jež cvičení vedli, což přeživší zničilo. Podle Bruøygarda se Norsko nikdy zcela nezbaví odpovědnosti za oběti. Dnes platí jasná zásada: Pakliže bezpečnost není dostatečně dobrá by měli mít ti, jež mají k riziku nejblíže jak pravomoc, tak povinnost misi zastavit anebo vyměnit za jinou. Běh dějin měnit nelze, ale zato nás může zavázat.
Ale zpět k této zimě. Někteří vstávají za tmy, aby ostatním připravovali sítě lyžařských tras. O to větší zhrzenost zažijí ti, jež se náramně těšili na to, že se po nich vydají. Tuto zimu zuřila v Norsku diskuse o plužení. Podle některých šlo o takový hezký příklad norského celkem nevinného splínu. Možná si říkáte „Co je to za koninu?“ Výměnu názorů odstartoval sarkastický příspěvek Smrt plužícím Simena Sætreho, rekreační běžkař v těsné kombinéze, do www.aftenposten.no. Podle něj žádný pravý lyžař nepluží ani nesáhne k technice rybí kost. Plužení je prý sobecké, neestetické pozicí těla i vystrašujícím řevem a přímý protiklad k povaze běžkaření. Plužící vyškrábou veškerý sníh a nezastaví je ani to, dostanou-li se na vrstvu štěrku, kamínků a malých trsů suché trávy. Sætre neuznává nic jiného než přímočaré stoupání do kopce a sjíždění kopců. Údajně tedy není divu, že nikdo nezná „otce/vynálezce plužení.“
Pozor na norskou samozvanou „policii“ hlídající dodržování lyžařské techniky ve stopách. Tyto mravokárce prý poznáte od pohledu i podle toho, že se na vás lepí. A až zvětří svou šanci, než zmizí, tak vás začnou zasypávat radami, či stížnostmi maskovanými za rady k tomu, jak byste měli vylepšit svou techniku. Najednou vás promění v neohrabaného břídila a na nedobrovolném kurzu střídavého pohybu. Toto popsal, opět prostřednictvím www.aftenposten.no, novinář deníku Bjørn Egil Halvorsen.
Jinými slovy, žádný prostor pro nepřesnou průměrnost. Křehčí duši to může položit. Aby vás přijali jako rekreačně cvičící v lyžařských stopách, musíte v očích některých „borců“ pomalu mít absolvovaný kurz Erlinga Jevneho, bývalého lyžařského esa a specialisty na klasickou techniku.
Halvorsenův příspěvek vyvolal reakci mj. Eirika Sandstena, jenž na www.aftenposten.no uvedl, že tím, že muž středního věku a rychlý běžkař je nucen pravidelně snášet štvaní a záporné ohlasy v masmédiích. Podle kritiků jako Halvorsena a dalších se rychlí běžkaři s instinktem závodníka tolik neradují z túr a přírody a jsou ostatním na obtíž. Zato pomalí běžkaři si užívají a reprezentují jiné /ty správné a zdravé/ hodnoty.
Tyto a další kroniky na www.aftenposten.no, jež plužení napadaly, resp. ho obhajovaly, přilákaly obrovskou pozornost a ironické komentáře na sociálních sítích. Ze slova plužící se stalo nadávka a někteří plužící nyní pluží se studem. Nečertěte se, vyzvala ke klidu prostřednictvím deníku Romerikes Blad novinářka listu Trine Kjusová. Sama se bojí rychlosti a tudíž i pádu, proto také pluží. Sice souhlasí s tím, že plužící jsou stejně nežádoucí jako psí lejna při jarní oblevě. Ale třeba by si mohli plužící přišít k čepici velké P, aby se vědělo, že máme co do činění s plužícím. Možná by se měly plužícím připravovat samostatné trasy? Však by mohla stačit krátká smyčka, kde by plužili v klidu, aniž budou kohokoli pohoršovat. Snad se v příští lyžařské sezóně uvidíme u dalšího plužení?
