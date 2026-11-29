Největší norské projekty
Evropská silnice č. 39, též zvaná Rogfast /zkratkou, jež znamená spojení s pevninou v kraji Rogalandu/, má podle www.vegvesen.no a www.ngi.no za cíl propojit okresy Bokn a Randaberg v jihozápadním Norsku, udělat je nezávislými od dosavadního trajektového spojení a výrazně zkrátit čas jízdy i mezi regiony měst Stavanger a Haugesund. Tunel bude složen ze dvou nezávislých „potrubí“ se dvěma pruhy v každém „potrubí“ a stavba probíhá z obou konců současně. Až bude podle předpokladů v r. 2033 dokončen, bude to nejdelší a zároveň nejhlubší podmořský silniční tunel na světě. Délka dosáhne 27 kilometrů a hloubka 392 metrů pod hladinou moře. Uprostřed ostrova Kvitsøy se 260 metrů pod mořem hloubí gigantická podzemní křižovatka s kruhovými objezdy, jež má propojit ostrovní komunity s pevninou. Stát má pokrýt 40 % nákladů ve výši 27,7 miliard NOK, zbytek zafinancují mýtné a úvěry.
O projektu již důkladně pojednal i nejeden zahraniční zpravodajce, jako např. www.cnn.com. Podle tohoto zdroje je projekt Rogfast součástí aktualizace pobřežní silnice E39, jež vede 1100 kilometrů z Trondheimu na severu do Kristiansandu na jihu. Dnes trvá ujetí celého úseku, na kterém je cesta proložena i sedmi trajekty, 21 hodin. Cílem je časem zprovoznit trasu vybudováním tunelů a mostů, čímž se zkrátí čas jízdy na polovinu. Dokončení celé trasy se neočekává před rokem 2050.
Hlavní výzvou doposud prý bylo najít dostatečně dobré metody injektáží pro utěsnění horniny. V tunelovém systému totiž již zaznamenali poměrně rozsáhlé průtoky slané vody.
Z projektu Rogfast se mimochodem také stal televizní pořad. Soukromá norská televize TV Vest zatím vyrobila osm epizod, jež byly odvysílány do minulé zimy a zaměřovaly se na zákulisí, např. poskytly vhled do vrtání, trhacích prací, přepravy hornin pryč ze staveniště, průtoky vody, výroby betonu a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
Dále bylo po desetiletích průtahů rozhodnuto o stavbě lodního tunelu v oblasti Stad, prvním lodním tunelu na světě. Podle www.skipstunnel.no projekt sníží riziko lodních nehod na jednom z nejnebezpečnějších úseků u norských břehů, zkrátí čekací doby v rámci lodní přepravy a usnadní přepravu zboží po moři. Ve oblasti Stad fouká silný vítr 220 až 240 dní v roce. Kombinace oceánských proudů, větru a podvodní topografie vytváří nepředvídatelné a nebezpečné vlny až do výšky 30 metrů z různých stran současně. Ovšem není to více než rok a měsíc, co se vláda usnesla dát projekt k ledu proto, že údajně není ekonomicky výhodný. A to ačkoli projekt již byl schválen norským parlamentem a okresy a soukromníci do něj proinvestovaly dost peněz a chovaly k projektu veliká očekávání. Nicméně zástupci 450 okolních firem a k tomu krajských úřadů, okresů a zájmových organizací s celostátní a regionální působností podepsalo petici. Jak uvedl www.kystverket.no, až bude lodní tunel kolem r. 2032 hotov, zahrnuje skalní halu dlouhou 1,7 kilometru, vysokou 50 metrů a širokou 36 metrů – dostatečně velkou, aby se do ní vešly lodě o velikosti pobřežní Hurtigruten, tradiční norské pobřežní lodní linky a současně lodní společnosti založené v roce 1893, spojující přístavy podél západního a severního pobřeží Norska a zároveň sloužící k přepravě nákladu, místních obyvatel i turistů. Práce na lodním tunelu mají započít v prvním pololetí příštího roku. Rámcově se náklady prozatím vyšplhají na 8,588 miliard NOK.
Lodní tunel Stad je prvním projektem, jenž využívá moderních technologií k usnadnění a odlehčení pobřežní dopravy. Tisíce let bývávalo moře hlavní komunikací pro Nory žijící u pobřeží, zálivů a fjordů. Ovšem od 60. let minulého století se téměř bez výjimky dává přednost silniční přepravě a výstavbě silnic na úkor námořní přepravy. Na to upozornilo nemálo komentujících na sociálních sítích i v příspěvcích čtenářů do místních listů jako www.smp.no, www.tk.no, www.fjt.no a dalších. Avšak novodobá inženýrská jedinečnost se může stát dalším turistickým magnetem.
Kromě toho by se lodní tunel mohl stát důležitým pro norskou pohotovost a připravenost. Jak uvedl politik Pål Aarsæther ze strany Venstre prostřednictvím www.smp.no by mohl zvyšovat vojenským plavidlům Norska i jeho spojenců schopnost ujít konfliktům neporušeně proto, že si v tunelu může tato flotila ponorek, fregat, bojových plavidel i raket najít útočiště, opravovat se a procházet údržbu. Tunel by se mohl rozšířit i o sklad munice a dieselu.
Dalším rozsáhlým projektem je nové spojení ostrova Sotra a okolních ostrůvků s druhým největším norským městem Bergenem. Pro novou devítikilometrovou čtyřproudovou silnici se postaví gigantický most v kombinaci s tunelovým systémem. Nový hlavní most bude 900 metrů dlouhý a 30 metrů široký s 145 metrů vysokými věžemi. A nejen to. Projekt zahrnuje celkem 22 mostů a viaduktů, 23 tunelových portálů a 14 kilometrů stezek pro pěší a cyklisty. Avšak i tento projekt je oproti původním časovým odhadům ve skluzu a zahájení provozu se do konce příštího roku nestihne, hlásil www.sotralink.no. I v tomto případě bude rozpočet překročen takřka jednou a podle www.bt.no skončí n částce 29 miliard NOK. A stejně jako v tolika dalších projektech jsou to ceny stavebních hmot, jež vytáhnou původní výpočty do nebes.
Nový železniční most přes záliv Tangenvika v největším norském jezeře Mjøsa bude mít po dokončení 1070 metrů, čímž z něj bude nejdelší železniční most v Norsku. Cena činí 1,8 miliard daňových NOK, jenže se jeho dokončení protáhne minimálně o dalších pět let oproti původnímu plánu, a to kvůli skluzu s dokončením částečně rovnoběžných kolejí, částečně vzpřímeného nového úseku, dále na severu od místa, kde se aktuálně staví most. V té lokalitě potřeboval Bane NOR /obdoba české Správy železnic dvanáct let na plánování posledního úseku k městu Hamar. Než přišla na to, že potřebují ještě dalších pět let na dokončení onoho mostu. A tak to vypadá, že bude provoz spuštěn v lepším případě v r. 2032. To podle videa a příspěvku Areho Søberga, lépe známého jako samozvaný ombudsman na plýtvání prostřednictvím sociálních sítí, resp. na www.nettavisen.no. Je to splňování podmínek přizpůsobování tratě pro klima, jež zabírá tolik času? Že by to nedokončení v nedohlednu bylo tím, že se požadavky EU mění rychleji, než se stíhá projekt plánovat? Søberg pro srovnání dodal, že před 170 lety trvalo pouhých 842 dní od parlamentního usnesení stavby první norské železnické tratě z Osla do Eidsvollu, než vlaky na tomto úseku jezdily podle jízdního řádu. Proč způsobuje „jednací ochromení“, že na rozdíl od tehdy, kdy ještě ke všemu veškeré dotyčné technologie byly zbrusu nové, dnes není možné ihned postavit železniční tratě, jaderné reaktory či, dejme tomu, obří průmyslová zařízení? Schází nám průbojnost minulosti, zní stručná odpověď Areho Søberga.
Obdobně měl být Fornebubanen, 7,7kilometrový a tím nejdelší novodobý úsek metra o šesti stanicích, jež povede výhradně tunelem mezi Oslem a sousedním okresem Bærumem, loni hotov. Ovšem započata byla stavba až v prosinci r. 2020 a v této chvíli to podle www.oslobyleksikon.no vypadá, že trať bude dotažena nejdříve v r. 2030 a místo pět miliard NOK, na kolik byla odhadována v r. 2013, bude nakonec stát minimálně 34,8 miliard NOK. Ostatně to číslo nutně nemusí být konečné. Synnøve Trampeová, komentátorka www.nettavisen.no nazvala toto mrhání penězi až úchylným. Již v r. 2013 se v norských masmédiích uvádělo, že se může stát nový úsek metra symbolem úspěchů či selhání tehdejší vlády premiérky Erny Solbergové, jež ho prosadila. Před ní se o takřka sto let baví o tom, onen úsek postavit, aniž by se některý z pokusů rozjel.
Těch „pomníků“ selhání neucelené norské koncepce komunikací je prý daleko více. Např. skutečnost, že stále schází kapacitní řešení pro evropskou silnici č. 16 mezi největšími norskými městy Oslem a Bergenem, po níž jezdí přes 70 % ruchu mezi norským západem a východem. Úsek mezi Skaretem a Hønefossem bývá podle www.ringblad.no označován jako nejnebezpečnější a nejsmrtelnější v Norsku.
Společenská rentabilita nových silnic se prý řítí do propasti, hlásil www.nrk.no s odkazem na výzkumníky z norského vysokého učení technického NTNU a vysoké školy v Molde, jež prostudovali 360 analýz nákladů a přínosů pro norské silniční projekty z období 1973 až 2024. Zjistili, že ze státních investic do nových silničních projektů dostává společnost mnohem méně než dříve. To jednak proto, že nejlepší projekty již byly zrealizovány, druhák narostly náklady na stavbu silnic více než náklady na jiné projekty. Podle www.nettavisen.no bylo třeba kvůli 130 obyvatelům západonorského ostrova Ytre Sula loni postaven most za 1,3 miliard NOK. Projekt byl Skattebetalerforeningen /Norským svazem daňových poplatníků/ nominován na každoroční udělení ceny za plýtvání. Podobný projekt je rýsující se most na ostrov Atløy, jež by stál tolik, že by stát z tutéž cenu mohl věnovat každému z 450 obyvatel ostrova zbrusu novou vilku, a ještě by ušetřil, jak sdělil www.tv2.no.
V dalších letech prý ve větší míře, než dříve trumfnou ohledy na vojensko-strategické přepravní koridory v zájmech norské armády a NATO výdaje na kýžené projekty jinde v Norsku. Oznámil to mj. deník Aftenposten. Takový záměr jistě zklame mnoho uživatelů a činitelů zejména mimo hustě osídlené části Norska.
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