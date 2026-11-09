„Nejlepší na světě“, a přitom tolik kazů
Zatímco se někteří snaží do roztrhání těla podržet podle průzkumů podporově drolící se stávající režim, vzrostl za pět let počet osob bez domova o 26 %, počet případů řešených dočasným bydlením o 67 % a počet dětí žijících s rodiči bez domova se trojnásobil, jak uvedly www.ssb.no /stránky norského statistického úřadu/ a charitativní organizace Kirkens Bymisjon.
Čtyři z deseti norských rodin s dětmi si nemohou dovolit svým dětem poskytnout/umožnit takové prázdninové zážitky, jaké by si přály. Hovoří o tom výsledky průzkumu provedeného pro norský Červený kříž, zveřejněného na www.rodekors.no. Dětské zážitky z prázdnin, Vánoc, Velikonoc atd. musí jejich rodiči kupovat penězi, jež nemají, a tudíž na splátky, hlásil www.nettavisen.no. Co bývávalo dříve tradicí a běžnou součástí života Norů se po ty, jež se snaží držet krok, stalo stále méně dostupným přepychem, jež mnohdy přinese finanční „kocovinu“, jež dlužníkům zůstane po oněch prázdninách. Přitom třeba Lene Vågslidová, ministryně pro děti a rodiny, se prostřednictvím www.tv2.no nechala slyšet, že vyloučení je něco, co si děti ponesou do budoucna.
Norové bývají pravidelně dotázáni na to, co je pro ně nejdůležitější. Odpověď je podle listu Fredriksstad Blad jasná jako facka: Jako příval mrazu prostupují obyvatelstvem starosti o vlastní finance. Na těle cítí drahotu čím dále více lidí. Ve věkové skupině od 18 do 29 let uvedlo dokonce 52,9 % to, že je více než cokoli jiného tíží životní náklady.
Víra Norů ve vlastní finance se podle deníku Bergens Tidende v průběhu tří měsíců smrskla na polovinu. V bezpečí je oproti předchozímu období jen půlka obyvatel. 20 % obyvatel zápasí s platební schopností a nemá finanční zálohu a 33 % je zranitelných nečekaným výdajům. Jako chudý sebe vnímá jeden ze šesti Norů, aspoň podle průzkumu Armády spásy.
Střední norský plat činí podle www.ssb.no 669 600 NOK ročně. Avšak průměrné norské dvoučlenné rodině se čtyřmilionovou hypotékou a autem se podle výpočtů univerzity OsloMet za posledních pět let navýšily výdaje o více než 177000 NOK ročně. Na vině jsou především rostoucí úrokové sazby, ceny potravin a komunální poplatky. Podle indexu výdajů na bydlení na www.samfunnsokonomisk-analyse.no jsou tyto výdaje za posledních sedm let o 78 % vyšší a pohybují se řádově okolo 200000 NOK ročně, v hlavním městě Oslu mohou dosáhnout až 353000 NOK ročně. Norsko má podle www.e24.no jedny z nejvyšších hypotečních úroků západní Evropy (v sousedním Švédsku či Finsku je téměř poloviční) a mohl bych se rozepsat o cenách elektřiny (mimo jiné podle www.dn.no a www.vg.no patří občas k nejvyšším v Evropě) a mimořádně slabé koruně. Podle www.finanstilsynet.no a www.nettavisen.no se počet exekucí uvalených na hypotéky za rok zvýšil o 12 % a podle www.forskning.no se počet exekucí vážících se k drobným dluhům za období od ledna 2024 doteď zvýšil o 40 %. Není divu, že řada Norů odkládá nezbytnou údržbu, což ovšem může snížit hodnotu jejich nemovitosti.
Prudce rostou i ceny nájmu, jak uvádí www.finansavisen.no. Podle průzkumu na portálu pro pronájem www.husleie.no utrácí 38,4 % uživatelů přes 45 % svých čistých příjmů za nájem.
Na druhou stranu se vyhrocují rozdíly ve finančních možnostech. Někdo se podle www.ao.no či www.nettavisen.no bojí/stydí pozvat chudší děti domů, aby nemusel ukázat, jak si jejich rodina na žije vyšší příčce. Někdo další stojí podle www.nationen.no devět hodin frontu na předražené sladké pečivo, další přespí několik dní až dva týdny v spacím pytli před Vinmonopoletem, monopolním prodejcem vína, lihovin a silného piva, aby si zajistili vytipované láhve vína. Informoval o tom např. server www.tv2.no či www.ba.no. Pro část obyvatel je příznačná přehnaně časté rekonstrukce interiérů, znovuzařízení a výměna za nový nábytek, kuchyň, záclon a ozdobných předmětů podle měnících se trendů. Nemluvě o předčasných výměnách elektroniky i, dejme tomu, šatstva, které nevyužívaně zůstává viset v šatníku.
Norský stát nikdy nebyl bohatší. Přesto alespoň pocitově kupní síla klesá. Norská centrální banka podle www.norges-bnk.no zvedla od r. 2021 úroky 14krát. Přesto se nárůst cen drží výše, než je cíl. Inflace je tedy poháněná nezbytnými výdaji za energie, potraviny a zboží z dovozu, avšak rovněž utrácením státu z navyšovaných daní a čerpáním z tzv. ropného fondu, jenž se má z větší části spořit na budoucí důchody. Podle kritiků vysoké úroky nezachraňují norskou korunu, jen zdražují vše, co se dováží. Schází vůle uznávat, že růst cen v Norsku je poháněn náklady, nikoli poptávkou, a že úrok centrální banky funguje jako zesilovač nákladů v Norsku.
Zároveň norské banky podle www.e24no a www.nrk.no vykazují nejvyšší zisky v historii. Tučně vydělávají i na úvěrech měst a obcí. Ty mají na úroky stále vyšší výdaje, aniž byly státem vykompenzovány, což znamená další škrty ve školství, péči o seniory a další skupiny, kulturu atd. Navíc stát ukládá městům a obcím stále další úkoly, aniž by státem vykompenzovány, ve výsledky musí města a obce sekat v uzákoněných službách a zavádět vyšší daně. A tak máme nejbohatší stát, ale zato chudá města, obce i kraje, jimž nepomůže ani začarovaný kruh škrtů a efektivizace.
Proslýchá se a na sociálních sítích a příspěvcích čtenářů se Norové dost svěřují s tím, že vláda zapomněla, komu slouží a je čím dále méně vnímavá k starostem občanů, proto je prý načase onu elitu vyměnit. V dalších zemích by přílišné oddalování se politiků od každodenního života řadových občanů, lži, překrucování pravd, mlžení a bagatelizace závažných problémů způsobily rozsáhlé demonstrace, v nichž by se účastníci dožadovali odchodu vlády a politických změn. Rovněž by si dovedli někteří představit, že se najdou země, kde by za počínání si norských politiků hrozila dokonce likvidace.
Veškeré nepřímé zdanění zasahuje nejméně majetné nejtvrději. Jakoby mocenské „elity“ čili „záporní Mikulášové“, chcete-li, potřebovali drancovaný, ochuzovaný a potřebný lid, jenž je vděčný za občasné darování v podobě drobných nadílek a rádoby chápavých ústupků, jež nijak nevyřeší jejich finanční problémy, ovšem alespoň udržuje ty „elity“ u moci.
Bez soucitu, empatie a svědomí se zvyšuje daňové zatížení třeba u pohonných hmot. Zkroušení majitelé popisují, co je dostalo, ovšem celá záležitost není něčím, co by dokázalo ani ty vzpurnější a odbojnější z Norů přivést do ulic. Tím to ovšem zdalek nekončí. Statens Vegvesen, obdoba českého Ředitelství silnic a dálnic, navrhuje kamerový dozor motoristů s automatickým pokutováním zasíláním faktur majitelům vozidel a které budou nutné uhradit vč. úroků z prodlení i tehdy, jste-li nevinni. Uvedl to www.nettavisen.no.
Anebo se ještě pořád uvažuje o přitvrzení v daňové zátěži u nezdravých potravin jako je cukr či tučné jídlo. Kritici se ale bouří: 37 % dotázaných podle magazínu Fagbladet odpovědělo, že zdražující se potraviny je přiměly k upravení jídelníčku. Polovina samoživitelů podle www.unicef.no na zdravé potraviny nemá peníze. Stát se prý může opovažovat poručovat, co si Norové mají vybírat k jídlu. Naše stravování nemá být zbraň státu pro vykonávání finančního teroru na nás a vynucování si kýžených cílů.
Jsou vůči holotě cyničtí či jen otrlí s city? Co jsme asi udělali, abychom si zasloužili takové sebemrskačství? Jsou finanční břemena vlády, potažmo národní banky, opravdu nezbytné? Proč není Norsko takovým druhým Švýcarskem, či dokonce proč Švýcarsko nepředčilo? To jsou některé ze stěžejních otázek, jež se v posledních letech honí hlavou nejednomu Norovi.
Yngvar Brenna
Odezvy telefonního rozhovoru
Tohle se dělá, tohleto? Norové jsou v pohledech na nedávný rozhovor norského premiéra Jonase Gahra Støreho a finského prezidenta Alexandera Stubba s Putinem, jak jinak, rozdělení až až.
Yngvar Brenna
Trump, Norsko a vychylující se kyvadlo veřejného mínění
Opět se stalo tématem jednoho z Trumpových projevů Norsko. Ono použité pejorativní označení by o své zemi Norové sami těžko vypustili z úst, ovšem by něco podobného řada z nich ráda použila o „nepoužitelných“ mocných a vlivných.
Yngvar Brenna
Norské zdravotnictví na dně i na špici
Jak a proč je norské zdravotnictví v hluboké krizi, to jsem se vám již vícekrát pokoušel znázornit a ani tentokrát nepolevím. Ale věděli jste na druhou stranu, že je na špici, třeba pokud jde o podíl těch, jež přežili rakovinu?
Yngvar Brenna
Senioři pečovali o nás a dohlíželi na nás. Kdo a jak jim to oplatí?
Historický zlom v důvěře k dalšímu zajišťování péče o seniory, potažmo k sociálnímu státu: Nedávné údaje a zprávy ukazují výraznou skepsi a obavy ohledně toho, zda bude veřejný sektor schopen zvládnout budoucí potřeby péče.
Yngvar Brenna
Norové a sběr plodů
Největší plýtvání prý není vyhazování potravin z krámů. Nedostatkem sběru zůstává další zdroj výživy nevyužívaný: Badatelé z Nibia /Norského ústavu pro bioekonomiku/ zjistili, že v norské přírodě ročně shnije asi milion tun plodů.
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