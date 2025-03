„Mír nikdy nebyl zdarma“

Norští politici se při svém rokování prý schovávají za několika vrstvami závazků a upisují se „zodpovědnosti mezinárodního společenství“. Jak moc realisticky chápou svět mimo své ideologické brýle a vykonstruované narativy?

Nastal kritický moment rozhodování. Politici konformně burcují, aby se škrtalo, dejme tomu, ve zdravotnictví, zato Ukrajině kaskádově přidávalo a vojensky vytrvalo, ačkoli se chce čím dále méně bojeschopným Ukrajincům v správném věku bránit svou zemi a navzdory zákazu mužům ve věku 18 až 65 let opustit zemi se raději stanou dezertéry, jak sdělily www.nrk.no, www.dr.dk a další zdroje.

Podle nejvyšších norských představitelů a norské veřejnoprávní televize NRK, soukromé televize TV2 a dalších zdrojů se nemá Ukrajinu dotlačit k jednacímu stolu proto, že by to bylo sebenaplňující se proroctví a posílilo by to pozici Ruska. Jenže kolik chtějí osobně obětovat ti, jež jsou jménem Ukrajiny nejvíce v ráži? Co všechno ukrývá neochota nejen Norů na ukrajinská bojiště vyslat své vlastní lidi? Není lepší zůstat naživu než pokračovat v předhánění se v tom, že to zdaleka není marné a že to nakonec dáme?

Ochota experimentovat s nesmírnými částkami hlava nehlava graduje. Podle Oleho Asbjørna Nesse, redaktora zpravodajského serveru www.inyheter.no, chce každý, kdo je ochoten rozdávat Ukrajině z tzv. ropného fondu, brát budoucím generacím, aniž sám přispívá. A i kdyby se měl rozdat celý fond Ukrajina prý nemá na to, aby válku vyhrála.

Podle profesora vojenství Tormoda Heiera a www.abcnyheter.no je darování jaderných zbraní Ukrajině jediným logickým krokem, má-li nastat příměří. Bez jaderné vyhrůžky prý může Rusko válku za několik let obnovit.

Podle dalších účastníků diskusí zejména na sociálních sítích, ani nejde o to, aby Ukrajina vyhrála, nýbrž o uštědření co nejvíce ztrát a bolestí Rusku, aby se z nich stalo historické trauma, lekcí, jež povede k tomu, že k podobné „operaci“ nesáhnou již nikdy. Těžko se dá představit lepší investici budoucím pokolením než „naočkování“ Ruska proti imperialismu, dušují se, a poroučí všem Evropanům pro ukrajinské zájmy navýšit již dost vysoké daně a utlumit veřejné služby. Jenže o kolik jsou autoři těchto siláckých řečí sami ochotní se platově pohoršit?

Norsko je tou zemí na severu, jež přijalo nejvíce Ukrajinců. Stáli města a obce mnohem více než se čekalo, aniž by byly tyto finančně kompenzovány, vyšlo v www.nettavisen.no. Kdy budou natolik začlenění do společnosti v Norsku, že na návrat již je pozdě? Podle norských předpisů nemají Ukrajinci, kteří získali povolení k pobytu, oprávnění cestovat zpět na Ukrajinu na návštěvu. Mnoho jich přestalo věřit v budoucnost Ukrajiny, informoval deník Klassekampen.

Je prý načase všemi silami posílit vlastní obranu. Kolik nám zbývá času? Anebo je již pozdě? Jisté časové okno údajně existuje, zato nemáme dost munice, dozvídáme se prostřednictvím deníků Aftenposten, Dagbladet a dalších. Jestli podle deníku Aftenposten s odkazem na zprávu Kielského ústavu bude třeba Německo potřebovat sto let, aby znovu nabylo své vojenské síly, jaká byla před dvaceti lety, kolik bude potřebovat Norsko?

Dokáže se vůbec ubránit země, jež vše elektrifikuje a není ani schopen zajistitfunkční průjezd městskými autobusy sněží-li a fouká-li trochu v zimě v zemi, jež měla zimu odjakživa? V zemi, kde kvůli nespolehlivosti veřejné dopravy každou chvíli naléhají na lidech vč. těch, pro ně je to nemožné, aby měli domácí kancelář, jak nám vštepovali prostřednictvím www.nettavisen.no, www.avisaoslo.no atd.?

Lars Sivert Lervik, velitel norské armády, sdělil www.nettavisen.no, že se změnil koncept norského uvažování o obraně i poslání Norska v rámci spolupráce v NATO. Norsko v případné válce již nemá přijímat zásoby určené jen pro sebe, nýbrž pro celou severní Evropu. Na zvýšení kapacit má Norsko během dalších 12 let utratit celkem 1624 miliard NOK, nejvíce od druhé světové války. Takže střely pro přesné palby s dostřelem 300 až 500 km budou, stejně jako více ponorek, více protivzdušné obrany a vylepšená strategie dronů.

Jenže my také prý nejsme bez viny. Podle deníku Dagbladet není dost střel na osazení všech stíhaček ke vzdušnému boji, což bylo přirovnáno k tomu, koupit si Porsche a nasadit pneu na bicykl. V deníku Dagsavisen stálo, že vojenská pomoc Ukrajině zhoršuje vojenskou pohotovost Norska. Naše vlastní zásoby se ztenčují, jelikož důležité zbraně a výzbroj nejsou objednány znovu, co byly věnovány. Politici nepočítali s tím, že koupí-li armáda dnes dělostřelecký granát tak bude trvat tři roky, než bude dodán. Prý nejvýznamněji Norsko oslabilo rozdání norského zbrojního systému Nasams na protivzdušní obranu. Navzdory tomu to prý stálo za to, že jsme sami již nějakou dobu bez něj. Personální krize podle deníku Verdens Gang znemožňuje nahrazovat ty, jež z armády odcházejí. Kvůli nedostatku personálu třeba dočasně nemohly vyplout vojenské lodě. A odkud se vezme 4600 nových zaměstnanců, jež mají podle dlouhodobého plánu přibýt? Mzdy ani další podmínky prý nejsou konkurenceschopné těm živnostenským či podnikatelským. Závažněji ale je obecná nevůle společnost militarizovat nezbytnou měrou a vybudovat samostatnou schopnost vojensky odstrašovat, jak uvedl list Aftenposten.

K tomu norský internet zboří jedna zpráva za druhou o armádě, jež nemá ty správné lidi a procesy, aby prostředky proměnila v reálnou schopnost obrany. Tuto neschopnost komentoval mimo jiné Nejvyšší kontrolní úřad a armádní časopis Forsvarets Forum. Napsal to list Avisa Nordland. Nové stíhačky a vrtulníky byly opožděné. Při největším pořízení si za státní peníze v dějinách Norska, 52 stíhaček za 349 miliard NOK, byly navíc naprosto podceněny celoživotní náklady letounů. Opatřit si brýle na noční vidění trvalo místo tři roky osmnáct let. 983 milionů NOK šlo na rozvoj nového dělostřeleckého systému, jenž byl nakonec zrušen. A to není zdaleka konečný výčet. Potenciál pro další plýtvání je značný. Pakliže politici najednou uvolní prostředky v až příliš bohaté míře, tak to ovlivní vztah rezortu k prostředkům obecně. Od hospodárného nakládání a efektivity je pozornost kolikrát odsunuta k tomu, jak jsou peníze řešením všech problémů. V minulosti se dokonce běžně stávalo, že armáda do konce roku spotřebovala munici a další výzbroj, aby si na další rok zajistila stejný přísun prostředků. Dodavatelé neměli zábrany vyfakturovat armádě přemrštěné částky.

S přízní a loajalitou těch správných režimů a elitních spolků se kšeftovalo, ať to stálo, co to stálo, zatímco se bořili do dalších, že dělají to samé. Pokrytecké Norsko podle listu Adresseavisen znepokojivě padá na mezinárodním indexu míry korupce. Miluje vměšování se do vnitrostátních záležitostí ostatních, ovšem obráceně vříská, když někdo udělá totéž jim, hřmí kritici. Norsko, jak uvedl mj. www.regjeringen.no aktuálně sponzoruje moldavské volby, ovšem odmítá zahraniční pozorovatele těch norských, jak psal list www-l-a.no. Přestože Nejvyšší kontrolní úřad opakovaně napadl rozvojovou pomoc a třeba badatel Terje Tvedt dokazoval, jak zpřístupňuje mocenským elitám norskou pokladnu, jsou norští „vládci“ dále ovladatelné nadnárodními organizacemi, jak jsem psal mj. v článku Rozházená vláda a zároveň se bijí o hruď a hřímají jak jsou drsní ranaři v povyšování blaha vlasti nad momentální volební preference.

Pro mnoho lidí je v „kulturní válce“ o válce na Ukrajině snažší hájit lži, než přijmout skutečnost, že je jim pořád lháno, obalamuceno a oklamáváno tu jednou stranou, tam tou druhou. Abych parafrázoval švédského spisovatele Vilhelma Moberga, útlak nevhodných názorů je dobře skrytý a volná debata přiškrcená. V tzv. demokracii tak žijí občané ovlivněné neobjektivními obrazy skutečnosti. Dva z těch, jež tu ostrakizaci dlouhodobě okusuje, jsou badatelé na poli zahraniční politiky Glenn Diesen a Julie Wilhelmsenová. Mezi ty, kteří pravidelně kritizují snahy obohatit diskusi o politicky nekorektní nuance, patří sloupkař Jørn Sund-Henriksen na www.nettavisen.no. Podobně jako mnoho dalších zapovězuje divoké spekulace v záměrech a kapacitách údajně již skomírajícího, krachujícího Ruska, jež není schopné nahrazovat ztráty a které se kdykoliv může rozpadnout, přitom se sami dopouští toho samého neopodstatněného bazírování na nedohledatelných informacích a výmyslech o druzích.

Nicméně lidé nyní pociťují ještě větší obavy z toho, že na naši záchranu pravděpodobně nikdo nepřijde. Horké brambory ať si nadále přehazujeme sami. Prý je na každého zvláště, aby byl tou změnou, kterou si přeje vidět ve světě.