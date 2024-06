Minimalismus bydlení

Donedávna rostly ceny bytů a domů v Norsku nejvíce na světě, pak jej ale předběhly některé země, ale jen některé. Jsou „pidibyty“ řešením norské krize s bydlením? Ano, tvrdili někteří stavitelé. Jenže co takhle kvalita bydlení?

Díky specifickým kulturním a zeměpisným poměrům mělo prý „bydlení ve svém“ mezi Nory vždy vyšší prioritu. V poválečném Norsku hrála podstatnou úlohu Husbanken, státní banka na poskytování hypoték a mnoholetá členství v bytových družstvech. 82 % Norů žije „ve vlastním“, dočteme se na www.ssb.no, stránkách Norského statistického úřadu.

Dosud letos stouply norské ceny bytů a domů o 8,2 %, nahlásila na svém webu realitní organizace Eiendom Norge. K tomu náklady na bydlení za tři roky vzrostly o 55 %, napověděly údaje na www.ssb.no. Průměrná cena prodávaných bytů a domů v Oslu, hlavním městě Norska, je podle realitní kanceláře Krogsveen 97 418 norských korun za m². Tehdy, když se moci v r. 2015 ujala rudozelená městská rada to byla podle zpravodajského webu Nettavisen 58000 norských korun za m². A budou-li se ceny i nadále vyvíjet vzestupně tak se již příští rok stihnou oproti roku 2015 zdvojnásobit. Ovšem v některých městských částech, jako třeba ve Frogneru, zaplatíte tolik za m² již dnes a podle jednoho ukazatele zveřejněného na www.nrk.no se ceny obecně v Oslu během dalších tří let navýší o více než 30 %.

Podle současné středoliberální městské rady je realizace málo nových „pidibytů“ jedním z důvodů, proč cenový vývoj pádí natolik, že utekl lidem s průměrnými platy a mzdami. Zpravodajský server www.vartoslo.no totiž upozornil na to, že tito lidé, dejme tomu zdravotníci, si mohou dovolit pouze 1,5 % bytů a domů, jež jsou v Oslu na prodej. Stále dražší jednotky na bydlení bezpečně drží velkou část zájmové skupiny mimo trh s byty a domy. A tak si nepočnou „kariéru bydlení“, tedy nevstoupí do prvního stupně trhu, kdy prodají stávající byt se ziskem a v určité budoucí životní fázi si zas polepší dalším lukrativním prodejem.

Těm, jež si mají napoprvé pořídit bydlení nepomůže ani to, že byla v r. 2007 ustanovena a pak dvakrát upravena norma, a podle verze platné do letošního roku neměly být nové byty menší než 35 m² a byty o velikosti 35 až 50 m² neměly tvořit více než 35 % nově vzniklých bytů. 40 % bytů mělo být větší než 80 m². Norma měla zajišťovat větší diverzitu obyvatel ve čtyřech centrálních městských částech, nicméně v praxi je norma uplatňována po celém Oslu.

Oslo je městem nezadaných, píše se na www.arkitektur.no. Bezmála 45 % domácností je tvořeno jedním člověkem. Vstupujete-li v tomto městě někomu do bytu, tak si můžete připadat jako v lodní kajutě. A pokud vás vchází dovnitř více najednou, tak musí vstupní dveře otevřít váš hostitel, uvedl deník Klassekampen. Jak říkávají norští makléři: Vše musí být rozlohově efektivní. Vždyť v některých případech se kupujícímu si bydlení na dálku může zdát byt malý, avšak poté, co dorazí na místo, tak mu/jí byt pak může nakonec připadat pocitově větší.

Ačkoli je „vstupenka“ na trh s bydlením i přes případné dědictví či jinou finanční podporu rodičů mnohým nedostupná a kupní síla podle Mari O. Mamreové, ekonomky bydlení univerzity v Åsu padá po celém Norsku, bývají další „poprvé osamostatňující se osoby“ přizpůsobiví a naleznou nějaké jejich životní situaci vyhovující řešení. Ovšem i tak si musí na trhu pod tlakem „prvokupci“ konkurovat nejen mezi sebou navzájem, nýbrž i s investory a pronajímateli.

Přejeme si a máme snad zapotřebí v zemi s druhou nejmenší hustotou obyvatel v Evropě podobně jako v Japonsku žít v boxech, či alespoň v jednotkách i v Norsku přezdívaných „králíkárnami“, aby naše životy vůbec držely pohromadě? Nebudou stále menší byty na úkor kvality bydlení? Může být kvalita bydlení definována rozlohou, anebo bychom měli na rozlohu a kvalitu nahlížet v souvislosti s tím, kdo usiluje o koupi a užívání té které jednotky bydlení? Tyto a další otázky si kladou norští architekti prostřednictvím zmíněného serveru www.arkitektur.no. Podle některých se stále zmenšující se rozlohou bytů neobhajitelným způsobem drolí kvalita bydlení, kvůli čemu rozjeli norští architekti, urbanisté, sociologové, psychologové i další odborníci petiční kampaň, jež měla zarazit plány současné městské rady snížit minimální požadavek zmíněné normy bydlení, a tudíž dávat přednost stavbě ještě menších bytů.

Dříve vypracovanými odbornými studiemi se podle webu www.arkitektur.no provalilo, že lidé z bydlení na nedostatečně malé rozloze mohou snadněji onemocnět, což jim způsobuje nespokojenost, proto by měl být dvojpokojový byt nezbytné minimum. Kompaktní bydlení se smrskávajícími bytečky jakožto rámy naších životů se stává ideálem a bonmotem těch, jež vše vidí ve světle udržitelnosti, „přátelskosti“ vůči klimatu, green dealu a Agendy 2030. Podle architekta Jonase Lølanda je tu snaha promíchat požadavky na studentské garsonky a byty určené pro trvalé bydlení. Vašemu bytečku schází předsíň, stravujete se vleže, zatímco máte na očích neumyté nádobí. Jediná oddělená místnost je koupelna. Løland těmto chytrým řešením nefandí, jelikož se snaží z očividné varianty chudoby za každou cenu dělat cosi kladného. Dočasností a velkým počtem stěhujících se obyvatel vedou k nestálým prostředím pro bydlení. Společnost se stává zranitelnou kvůli bytům, jež jsou příliš malé na to, aby byly flexibilní pro užívání a za lockdownu přímo nebezpečné.

Žít na menší ploše znamená, že musíte trávit větší část svého života venku, prohlásil prostřednictvím deníku Klassekampen Daniel Kjørberg Siraj, ředitel bytového družstva OBOS. Za 30 let bude 70 existujícího bytového fondu již postaveno. Proto trvá dlouho měnit způsob, jakým bydlíme. Podle magazínu A-magasinet budou v budoucnu muset generace rodičů prodat své vilky a vily, děti se budou muset dělit o pokoj. Bude to hlava na hlavě. Jenže kdo jsou od toho, aby nám tyhle i další nežádané změny určil a poroučel? Třeba profesor ekonomie Are Oust z NTNU, norského vysokého technického učení. Podle něj je uskromňování se s bydlením to nejdůležitější, co může jednotlivec udělat pro green deal. Životní prostředí prý neunese, abychom bydleli jako dosud. Musíme tedy vymyslet, jak seniory dostat z těch zbytečně velkých baráků pryč, poněvadž ty budeme potřebovat pro velké rodiny, jež mají potřebu hodně prostoru.

Současně a dlouhodobě ovšem roste počet obyvatel kvůli migraci a navzdory historicky nízké porodnosti etnických Norek jako nikdy předtím v norských dějinách: Podle www.nss.no nás bude v r. 2050 celých 6,1 milionů. Zato v r. 1975 nás byly čtyři miliony a v r. 2012 pět milionů.

I proto chce Oslo růst do výšky, jak napsal časopis Teknisk Ukeblad. Nová strategie výškových staveb navýšila maximální výšku budov na 125 metrů. Jakou přinesou ale „přidanou hodnotu“? Je to snad nízkou klimatickou stopu a nikoli stíny, vítr a vizuální narušení? Stavba výškových budov je prý prostředkem, jenž umožní stavět ve zbytku projektu níže a zároveň udržovat vysokou míru využití. To prý kladně ovlivní městský prostor a přispěje to ke světlejším a živějším městským ulicím.