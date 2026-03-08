Johannes Høsflot Klæbo aneb Vzhůry na Nory!
Někdo si možná myslel, že se norské medailové cíle posunuly prudce dolů poté, co se loni na jaře s kariérou rozloučili Jarl Magnus Riiber, Therese Johaugová a bratři Tarjei a Johannes Bø. Byly ZOH Milán – Cortina ve znamení Norska nejlepší hry všech dob? Nakonec je věčná dřina a prolití potu a slz na běžkách sexy.
Podle www.vg.no dokončil 29letý Johannes Høsflot Klæbo své mistrovské dílo. Samozřejmě, že je nejextrémnější ze všech. Zimní olympionik všech dob v sobotu ukázal, co v něm je. Připravit ho o šesté zlato nedokázaly ani churavé dýchací cesty a příznaky nachlazení.
A nemusíte se dívat daleko za výsledky, než se objeví celá řada dobrých pomocníků. Zázvor, česnek, med a citron, vysvětluje Johannesův otec, manažer a vedoucí nákupů Haakon Klæbo. Poslední dny závodění bojoval s bacily stejně urputně jako jeho syn.
Po historickém zisku Norska v olympijské disciplíně si pochvalu zaslouží mnoho lidí. Americká fyzioterapeutka Meghan Stoweová sehrála jistě také klíčovou roli. Celý tým kolem Klæba /uvnitř i vně Norské lyžařské asociace/ si zaslouží svůj díl uznání za zlatou sérii zakončenou plným košem výher.
Šílené je slabé slovo. Bývá popisováno jako nespoutané až ztřeštěné a potrhlé, že po šesti zlatých medailích z mistrovství světa přibylo šest zlatých medailí z olympiády. Pak je samozřejmě velkým důvodem k zamyšlení skutečnost, že Norové vyhráli 18 různých vzdáleností v řadě v mistrovstvích v mužském běhu na lyžích od doby, co byli závodníci Ruské federace na dobu neurčitou vyloučeni.
Abychom našli obdoby výkonů Klæba, musíme se podle komentátora www.vg.no vydat do Spojených států. V roce 1980 vyhrál rychlobruslař Eric Heiden všech pět disciplín od sprintu po dlouhé tratě. Stejně tak je plavec Michael Phelps jediný, kdo Klæba v olympijské historii překonal. Osm z 23 olympijských zlatých medailí získal na jedné a téže olympiádě.
Nejvíce se přiblížil Klæbovi Jens Lurås Oftebro s celkem třemi olympijskými zlaty s přehledem. Ze žen je to Anna Odine Strømová, jež se ve skoku na lyžích předvedla s dvěma zlaty a jedním stříbrem.
Johannes Høsflot Klæbo, Martin Løwstrøm Nyenget a Emil Iversen dobyli na 50 km pro Norsko po 102 letech opět všechny tři medaile v ZOH.
Za nimi je ovšem celý zástup dalších mimořádných sportovců: Birk Ruud navázal na freeski na své zlato z roku 2022. Tormod Frostad získal pro Norsko druhé akrobatické zlato na krátkých lyžích. Biatlonisté Maren Kirkeeideová, Johan-Olav Botn a Johannes Dale-Skjevdal si všichni odbyli svůj olympijský debut olympijským zlatem. Stejně tak i bruslařské eso Sander Eitrem. Sturla Holm Lægreid získal medaile ve všech pěti biatlonových disciplínách. Po jeho osobním rekordu je to obrovský úspěch. Ragne Wiklundová letos získala mnoho olympijských momentů. 23 setin sekundy chybělo od dvou zlatých olympijských medailí a něco málo přes dvě sekundy od třetí. I když zlato chybí, je to historická norská rychlobruslařka.
Nejlepší den ZOH byl pro Nory 10. 2., kdy si lyžaři se ziskem tří zlatých a dvou bronzových medailí zajistili třetí nejlepší medailový zisk v historii ZOH za jediný den, a tak zopakovali 74 let starý rekord, jak hlásil www.nrk.no.
Johannes Høsflot Klæbo, Birk Ruud a Johan-Olav Botn získali zlato v běhu na lyžích, volném lyžování a biatlonu, zatímco Oskar Opstad Vike a Sturla Holm Lægreid si dojeli pro bronzové medaile.
S bilancí 3-0-2 se norský olympijský tým těsně blíží rekordnímu zisku z 15. 2. 2018 v Pchjongčchangu (3-2-1) a téměř stejně působivému zisku ze stejného data o čtyři roky později v Pekingu (3-2-0).
Medailový zisk dne 10. 2. je v každém případě opakování nejlepší medailovými žněmi, jaké kdy Norsko na olympijských hrách na evropské půdě dosáhlo.
Ale zpět ke Klæboovi. Před několika týdny byl přehlížen sportovní gala porotou. Nyní zastiňuje kohokoli dalšího v norském světě sportů a baví se o něm v částech světa, kde je lidem lyžování jinak „ukradené“. Takhle o něm píše deník Adresseavisen. Zraky jsou na Klæba upřeny daleko za hranicemi Norska. Podle deníku Aftenposten ho za jeho lyžařskou techniku i vystupování chválí deník Wall Street Journal, magazín Newsweek, televice NBC a další americká masmédia. Američané ho začali vyhledávat na internetu. Klæbo nevyvolá jen smích, nýbrž i „spásu“: Obrátil na „víru“ lidi, jež se dosud o Norsku, natož o jeho národním sportu, nazajímali. Mitch Goldich, pisatel magazínu Sports Illustrated, uvedl na platformě X, že tento chlap je kus bestie. I tehdy, nedíváte-li se na běžky tak ho spatříte a víte, že je ne nejlepší. Podle www.dagbladet.no si Klæbo více než kdokoli jiný nacvičil cukání/škubání historických norských lyžařů, jež před více než sto lety dojímali svět.
Nyní má Klæbo před sebou na seznamu nejvítěznějších zimních olympioniků všech dob pouze Marit Bjørgenovou, Oleho Einara Bjørndalena a Bjørna Dæhlieho, jak uvedl www.dagbladet.no.
Nedostižitelný byl Klæbo i minulý víkend v závodu světového poháru ve švédském Falunu, stejně jako tento víkend ve finském Lahti. Sviští dále a hraje si se svými soupeři. Jeho touha po tom, aby se neustále zdokonaloval, je nekonečný. Podle www.aftenposten.no je Klæbo nejkompletnější lyžař všech dob. Nejlépe vytrénovaný, nejbystřejší v hlavě a takticky nejchytřejší. Perfekcionista do detailů. Klæbo už nemusí nic dokazovat, jen udělat vše, čeho je schopen, bez obav z neúspěchu. Bývalý francouzský biatlonista Martin Fourcade popsal Klæba prostřednictvím www.nettavisen.no jako více než impozantního, legendárního. Sám si prý definuje pravidla svého sportu a píše svůj vlastní příběh.
Těžko by se našel větší protiklad k věčnému provokatérovi Petteru Northugovi, jenž nikdy neměl dost dráždění Švédů a během světového poháru ve Švédsku dokonce vytáhl švédskou vlajku, zavtipkoval si slovy Doufám, že to Švédy ještě trošku zabolí a zasmál se. Za své kariéry se 95krát v poháru světa umístil na stupních vítězů, z nichž 46krát vyhrál. Navíc získal 16 medailí v mistrovstvích světa a čtyři v ZOH, z nichž 15 je zlatých. Northug od r. 2018 není součástí norské národní lyžařské reprezentace a od té doby běží Ski Classics. Kromě toho si založil svůj vlastní tým Team Burger King Northug na běh na dlouhé tratě. Aktuálně by podle www.nettavisen.no sice neobstál v norské kvalifikaci na mistrovství světa, nicméně nevzdal naděje, že bude reprezentovat jinou zemi a možná jí bude takové Mexiko. Má-li se příští rok zúčastnit závodu tak musí do letošního 1. 5. získat státního občanství oné země. Švédskému listu Expressen se Northug nechal slyšet, že se každou noc prý ukládá ke spánku oblečen do sombréra v naději, že bude hájit barvy Mexika, ale zatím marně.
Vztah norských sportovců k švédským soupeřům je zvláštní. Klæbo, jenž vyhrál více zlatých medailí než celá švédská reprezentace, měl „hanit“ Švédsko na svém soukromém večírku po ZOH, uvedl www.sportsbibelen.net. Na rautu se sice hrála švédská hudba, což bylo pro oslovené švédské účastníky nejlepší na celém večeru, nicméně posléze zazněla norská písnička „Kjøpe hele Sverige“ /Kupovat celé Švédsko/, což prý rozesmálo i rozladilo. Zároveň je nutno dodat, že Klæbo, stejně jako Northug, spolupracuje, resp. spolupracoval, se švédskými běžci po technicko-vědomostní stránce, např. se Klæbo dělí o svou unikátní techniku sprintu s Fridou Karlssonovou.
Zdá se, že přední světový sportovní národ ve sněhových a ledových disciplínách směřuje k dalším překonáním rekordů. Podle zlých jazyků se ale běžky staly sportem pro až příliš úzkou skupinu protagonistů a napínavost je omezována na to, který Nor vyhraje a nikoli, zda vůbec vyhraje Norsko.
A tak se nejen u Klæba hledá, kdo ho překoná. Stane se jim 20letý supertalent Lars Heggen, jak byl označen na lyžařském webu www.langrenn.com? Jako nejmladší všech dob vyhrál světový pohár na běžkách.
Yngvar Brenna
