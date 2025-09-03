Jedna vražda a její nedozírné ozvěny
Dozvíme se to pomoci www.nrk.no, www.dagbladet.no a dalších zdrojů. Podle mínění komentujících mohla být Nibrasová Juharová nyní naživu tehdy, kdyby bývala byla politika v Norsku orientována na realitu a nikoli na idealismus vůči „zranitelným“. Podle těch, jež zavražděnou znali, tak jim marně četněkrát vyjadřovala obavy z toho, že slouží své směny sama bez asistence nikoho dalšího. Mnozí Norové se dotazují, jak bylo toto vůbec možné. Třeba na to i další aspekty vrhne světlo další vyšetřování a posléze soudní projednávání.
Ovšem místo toho, aby šli po stopách toho, co bude třeba, aby nemuseli zaměstnanci takového ústavu riskovat zavraždění, udělali masmédia a politici z případu otázku vrahova údajně plnokrevného pravicového extrémismu. Jeden politik či novinář za druhým vystoupil jako samozvaný odborník na extrémismus s tím, jak je příšerné, že existují pravicoví extrémisté (kritici připouštějí, že ovšemže ano, jenže o těch levicových se jaksi pořád mlčí) a s ohrávanými zaklínadly o tom, že takové zlo nemá v Norsku co dělat atd. Norům je podle kritiků zejména na sociálních sítích prý kolektivně vštěpována hanba za to, nakolik jsou (čím dále více) rasističtí a za to, jak moc se kvůli tomu přistěhovalci v Norsku opět bojí. Navzdory tomu, že vrah byl cizího původu, ovšemže byl bílé pleti. Jenže jak to, že je do takového ústavu umístěn Srb s německým státním občanstvím? Podle mnohých komentujících je symbol toho, jak daleko to v migraci potápějícím se Norsku zašlo, a to provokuje nejednoho Nora.
Tématem není všeobecné omezení péče ani otázka obsazení personálu v různých ústavech, kde se pracovníci starají o jednoho nebo více jedinců, kteří mohou představovat určitou míru rizika. To platí i ve společnosti, která zaznamenala vyšší příliv osob pocházejících z odlišných kulturních prostředí, kde mohou mít jiný přístup k řešení konfliktů, přičemž někteří z nich mají zkušenosti s psychickým či fyzickým násilím ze svých domovských zemí. Ani se po této vraždě neřeší, jak nebezpečnými se někteří mohou stát, trpí-li duševními chorobami, ani jak vysoký je práh, než jsou lidé shledáni zralí pro takový ústav, ani nakolik je vzácné, že by někdo potřeboval zrovna procvičovat svou způsobilost, aby byl schopen samostatného žití. Místo, aby nebyli s to, ráno vstávat, uklízet si kuchyňskou linku, dbát vlastní hygieny, natož udržovat hygienické prostředí či mít pod kontrolou osobní finance. Je-li vše smrskáváno na politickou příslušnost doprava či doleva, přestaneme chápat, proč někteří sáhnou k násilí.
Stejně jako v případě největší masové vraždy v dějinách novodobého Norska, za nímž stál v r. 2011 na ostrůvku Utøya Anders Behring Breivik, jenž od té doby dvakrát změnil jméno a nyní se jmenuje Far Skaldigrimmr Rauskjoldr av Northriki, jsou politiky, novináři a dalšími mluvčími /jak je vidět např na www.nrk.no a www.avisaoslo.no / opět za psychopatická jednání jednotlivců jako spoluviníci, jež toho pro antirasismus nečiní dost, předhazováni jednak norský národ /potažmo Norové vyjadřující oprávněné výhrady k migraci a migrantům/, druhak Pokroková strana. Jenže opravdu jsou extrémisté běžní spoluobčané s odchylujícími se názory a postoji? Nemívají náhodou v téměř všech případech od normálky značně odchylující životní příběh? A ačkoli má k evropským stranám „krajní pravice“ daleko slovem i činem prý nese Pokroková strana za radikalizaci a extrémismus zvláštní zodpovědnost a musí se s tím vypořádat.
Jeden z těch, jež varuje před politickým zneužitím policie s politickým nálepkováním pachatelů třeba označením „politicky motivovaný útok“ je prostřednictvím Facebooku právník Marius Reikerås, znám kvůli svému aktivismu na pomoc obětem údajného bezpráví.
Kde se ten extrémismus bere? Duševně chorý/á mnohdy najde svou pospolitost skrze určitá společenství, v nichž se ocitne nahodile, ať už v reálním či virtuálním světě. Tato skutečnost odpovídá oné náhodnosti, s jakou je uveden důvod, jenž byl iniciátorem provedeného útoku. Zaslepená nenávist může vést k tomu, že budou mít zafixováno, že musí násilně odklidit „nepřátelé“.
Příšerné výroky, fantasmagorie o vraždění, výhrůžky zkázy a smrti přicházejí na běžícím páse, otevřeně tváří v tvář, stejně jako v uzavřených internetových společenstvích. Ačkoli k tomu směřuje neutuchající úsilí norských politiků, mluvčích a aktivistů po této i předchozích prý rasistických vraždách není možné předem vytřídit ty výjimky, jež nakonec vskutku promění slova v činy. Nepřetržité zaostření na rasismus nebrání tomu, že jsou lidé vražděni, ať už z té či oné příčiny.
Během tzv. průvodu růží v centru Osla podle policie čítajících na 30 000 osob zazněl proslov při příležitosti jehož se norský premiér nechal slyšet, že vyslovovat hrdost na „bílé“ Norsko je rasistické. Mnozí z komentujících pod články masmédií jako www.nrk.no, www.vg.no a dalších na sociálních sítích si to vykládají tak, že ostatní mohou být hrdí z toho, že mají jakoukoli jinou barvu pleti, jen ne tu bílou, to je holt v současnosti špatná a nežádoucí barva.
Norský premiér je podle www.nettavisen.no a www.vg.no kritizován také politickými protějšky a sice za to, že dvakrát po sobě během předvolebních diskusí lídrů stran měl předběhnout závěry soudů a nectil zásady presumpce neviny. Ve druhém případě údajně uvedl, že jedním z důvodů vraždy mohla být skutečnost, že dané zařízení je provozováno soukromým subjektem. Oponenti si tuto poznámku vyložili jako politizaci tragédie s cílem zpochybnit fungování privátního sektoru a upřednostnit „spolehlivější“ veřejný provoz.
O jiném druhu extrémismu a fanatismu je ticho po pěšině. Politici a byrokraté takřka svorně a prostě neúprosně odměřili čas zániku toho Norska, jaké jsme znali my, jež zde vyrůstali a zvrhli se na svůj vše ostatní zastiňující projekt – multikulturalismus. Mnozí, včetně mne, již přestali svou domovinu nepoznávat. Nikdo je nežádal o totálně proměněné Norsko, ani dožívající předci, ani dorost, ale stalo se. Změn se Norsko dočkalo národnostně, společensky, strukturně, socioekonomicky, bezpečnostně atd. Avšak jaké Norsko si Norové de facto přejí, není nutně totéž, co zastávají a čemu napomáhají a fandí jejich politici, byrokraté, různé organizace a další síly, jež zdánlivě nikdy nebude mít svého projektu dost a pro něž rozhodně nepřichází v úvahu ani přibrzdit a už vůbec ne sejít z před nějakými padesáti lety uražené cesty.
Norsko utrácí na opatření za účelem „inkluze“ desetkrát tolik co Dánsko. Uvedla to Pokroková strana prostřednictvím Facebooku a také na www.stortinget.no. Přesto navzdory omílaným tvrzením o tom, že inkluze se daří lépe, než v dalších zemích evidentně selhává a doplácí za ni stále více nevinných lidí. Nakolik by byl případ nafukován masmédii a politiky, kdyby se bývalo jednalo o jednu z těch obětí, jež padly na oběť „diverzitě“, multikulturnímu „obohacení“, „sociální spravedlnosti“, „toleranci“ a „solidaritě“? Kde jsou průvody, busty, sochy, vzpoury, slova na památku, velké a plamenné proslovy za ně, ptají se kritici.
Podle www.nrk.no a www.vg.no se chystá televizní seriál /drama/ o v Norsku věhlasném chlapci Benjaminu Hermansenovi, jež byl v r. 2001 zavražděn dvěma prohlášenými neonacisty kvůli barvě pleti, což bývá označováno jako první norská rasistická vražda. Jeho příběh se v Norsku zdá mít věčný život. Hodí se narativu mnoha „správně“ míněných lidí, jež se na rozdíl od případů, kdy je pachatel jiné, než bílé pleti neptají na to, zda byl třeba dlouhodobě urážen, šikanován, chudý, vytěsněn a zda selhala společnost jako taková. A co na to kritici? Ptají se, kdy přijde dokumentární film o etnických Norech zavražděných a traumatizovaných kvůli migrantskému násilí.
Yngvar Brenna
Odejít nebo zůstat?
Jakoupak zemí se to Norsko vlastně stalo? Nedávno to byly „privilegované děti migrantů“ /vesměs muslimové/, jež „vyhrožovali“, že se odstěhují. Nyní jsou to Židé.
Yngvar Brenna
Norové a Gaza, potažmo Izrael
Copak snad nejsme v Norsku? Espen Barth Eide, norský ministr zahraničích věcí, předeslal prostřednictvím deníku Klassekampen, že se Střední východ stane během pokračující norské volební kampaně velkým tématem.
Yngvar Brenna
Norsko a Trumpova cla
Napíšu-li kšiltovky, tak to nejspíše nebude to první, co si spojíte s Norskem. Ovšem jeden z četných norských paradoxů je ten, že je to zrovna norská firma, jež dobývá největší trh s pokrývkami hlavy na světě a sice ten americký.
Yngvar Brenna
Norové o Pride a duhové vlajce
Sexualita středobodem bytí: Vší pílí a zřetelností dávají pomoci oděvů, šperků a doplňků na odiv svou orientaci. Odpůrci jim spílají, že se oblékají jako kašpárci jen proto, aby světu dávali najevo jak moc jsou takto orientovaní.
Yngvar Brenna
Nejsledovanější norské hory
Zřítí se část hory, jež se za dva týdny posunula 2,5 metru? Tuto otázku si v těchto dnech, podobně jako v několika předchozích letech, opět klade mnoho Norů. Těch nestabilních míst náchylných k sesuvům je ale v Norsku celá řada.
|Další články autora
Deset tisíc vojáků na přehlídce v Číně. Si, Putin a Kim se prošli po červeném koberci
V čínském Pekingu se v noci z úterý na středu uskutečnila vojenská přehlídka u příležitosti 80....
Erotický portál zveřejňuje fotky italských političek. V galeriích je i Meloniová
Italské političky kritizují erotický portál, který bez svolení zveřejňuje jejich fotografie. Pod...
Lékaři mi radí klid, ruším program, vzkázal Babiš po napadení na mítinku
Předsedu hnutí ANO Andreje Babiše napadl muž berlí. K incidentu došlo na setkání s voliči v Dobré...
Tragédie na Klatovsku. Smrt hocha na brigádě řeší policie jako ublížení na zdraví
Kriminalisté z Klatov se zabývají tragickou událostí, která se ve středu ráno stala ve firmě ve...
Bezvládný demonstrant vyděsil Bělorusy. Mlátičku ze slavné fotky opustila manželka
Seriál Když jej před pěti lety vyfotili, jak obklopen těžkooděnci leží na zemi, vyděšení Bělorusové si...
Babiš je v dobré kondici, ve čtvrtek představí program ANO, řekla Schillerová
Předseda hnutí ANO Andrej Babiš je po pondělním útoku v dobré kondici. Ve čtvrtek bude hlavním...
V Lisabonu vykolejila slavná lanovka. Vůz se roztříštil o dům u trati, zahynulo 15 lidí
V Lisabonu vykolejila a havarovala lanovka Glória, která patří mezi oblíbené turistické atrakce....
Dvě ženy vážně zranila na Plzeňsku srážka osobního auta a motocyklu
Dvě ženy utrpěly ve středu v podvečer zranění při nehodě osobního auta a motocyklu na silnici u...
Naši vojáci v Polsku zůstanou. Povoláme jich víc, bude-li to třeba, řekl Trump
Američtí vojáci zůstanou v Polsku a Spojené státy jsou připravené navýšit jejich počet, pokud to...
Pronájem bytu 2+1, 90 m2 - Varnsdorf
Legií, Varnsdorf, okres Děčín
9 000 Kč/měsíc
- Počet článků 96
- Celková karma 11,18
- Průměrná čtenost 373x