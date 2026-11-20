Jak se v Norsku stali miliardáři ohroženým druhem
Zároveň od r. 2015 stagnuje produktivita. S těmito údaji přišly servery www.dn.no, časopis Kapital i podcasty na YouTube s Øysteinem Stray Spetalenem, jedním z nejznámějších norských podnikatelů. Jen za čtyři roky bylo do ciziny prodáno 120 rostoucích norských firem se značným potenciálem. Současně přestaly růst pracovní síly a je čím dále více těch, jež ani nepracují, ani nestudují. A z těch, jež studují má Norsko podle www.e24.no ve srovnání s průměrem OECD dlouhodobě nižší podíl studentů věd, technologií a inženýrství. Podle kritiků, jichž je z řad investorů, podnikatelů, živnostníků a průmyslníků mnoho, nejde jen o vývoj, nýbrž útlum, demontáž norské demokracie vlastnictví. Jinými slovy politicky chtěné vyčerpávání národního kapitálu a budoucí tvorby hodnot.
Norsko. Země, v níž nechtěli žít žádní tvořitelé hodnot. Takhle ji vykreslují ti, kteří ji opustili mj. kvůli daním a byrokratickým omezením a překážkám. A také ji takhle vidí několik zahraničních zpravodajů, jako např. www.thedailyeconomy.org, www.telegraph.co.uk a www.ft.com. O kolik rozvoje živností a průmyslu a z nich plynoucí pracovní místa přišlo Norsko poté, co někteří z nejšikovnějších „rozvojáři“ se cítili být odehnáni do Švýcarska a dalších exilů? Těžko říct, kritici se však shodují, že dost. Stian Rustad, jeden z investorů a průkopníků, jež opustili Norsko pro Švýcarsko, se prostřednictvím www.nettvisen.no nechal slyšet, že ti, kteří na odlivu skutečně prodělávají, jsou běžní Norové.
Podle Fellesaksjonen for verdiskaping og privat norsk eierskap /Sjednocené akční skupiny pro tvorbu hodnot a soukromé norské vlastnictví/ a prostřednictvím Facebooku si pouze 7 % norských majitelů firem přeje, aby pokračoval současný norský premiér Jonas Gahr Støre. 78 % norských majitelů firem by navíc v případě zrušení daně z majetku vytvářela další pracovní místa. Tato čísla by prý měla znepokojovat všechny, jež jsou závislí na pracovních místech v soukromém sektoru. Je-li cílem tvorba hodnot, rentabilní pracovní místa a lokální volatilní efekty musí být odstraněny – tedy to to, co nazývá odesílatel zprávy sankční daň z norského soukromého vlastnictví. Nejen podle akční skupiny totiž dusí sílu rozvoje, oslabuje konkurenceschopnost Norska a podkopává norské podnikání.
Podle www.ssb.no má Norsko s okolo 4,1 % nejnižší podíl OSVČ v Evropě (průměr EU činí 13,2 %. Zato podíl veřejného sektoru Norska bez ropy, plynu a obchodní flotily na HDP již překročil 65 %, rovněž evropský rekord. Podle téhož zdroje se zastavilo zakládání nových firem v Norsku a jsme zpět na úrovni roku 2009, kdy finanční krize takto zploštila rozvoj a růst. Storebrand, největší norský správce fondů, přesunul norské fondy do Švédska. Mnoho „soukromých“ firem žije ze státních peněz. Podle www.dfo.no narostlo zejména kvůli zbrojení a sociálním výdajům utrácení státu jen z r. 2019 do r. 2025 o 22 %. Sotva nějaká strana chce prolomit tento smrtící začarovaný kruh.
K moci to /předem varuji před sarkasmem/ prý vyneslo kapacity jen to pískne. Aneb jak to pojal investor Jan Petter Sissener prostřednictvím www.nettavisen.no: S natolik bezradnými politiky a ekonomy muselo Norsko sejít z cesty. Norský stát hodí veřejné peníze za investice, jež nemají právo života, zato dusí v zárodcích chytré soukromé investice, jež dokážou stát na vlastních nohou. Příkladem může být státní investiční společnost Investinor, jež během 16 let své existence nevytvořila žádné hodnoty. Totéž platí o tzv. „grønt industriløft“, čili „zelený rozmach průmyslu“ norské vlády, o němž se dočteme na www.regjeringen.no. Desítky miliardy NOK se rozdávají na dotace továrnám na baterie, větrným elektrárnám na moři a sluneční energii, jejichž opakované neúspěchy prohlubují zátěž u soukromých firem i osob, jež jsou zahlcovány vyššími daněmi. Hodnoty se podle Sissenera berou společnostem, jež je vytvářejí a převádí se na firmy, jež je promarňují a opřel se o článek z webu www.ssb.no /norského statistického úřadu/. I norští spořitelé a majitelé fondových podílů přesouvají podle www.vff.no své investice z norských cenných papírů, kde mají nyní 250 miliard NOK, k investicím do zahraničních cenných papírů, kde mají toho času bezmála 1100 miliard NOK. Což ovlivní jak kurz norské koruny, tak dostupnost kapitálu v Norsku.
O vykolejení Norska hovoří a píše rovněž spousta dalších vlivných komentujících, a frustrovaní majitelé firem popisují, co je rozčílilo, ovšem celá záležitost není něco, co by dokázalo ani ty vzpurnější a odbojnější Nory přivést do ulic.
Bohatí vlastní a z velké části vytvářejí pracovní místa, které jsou zdrojem obživy pro střední třídu . A bohatí přispívají prostřednictvím společností, které vlastní. Daň ze zisku a daň z přidané hodnoty, kterou společnosti platí, a v neposlední řadě pracovní místa, která vytvořili, financují norský sociální stát. Ten se nezachrání odchodem miliardářů, jež navíc přispívají daní z dividend, shoduje se řada komentujících prostřednictvím svých příspěvků do novin i sociálních sítí.
Norští boháči prý nejsou jako boháči z dalších zemí: Podle www.nhh.no a www.forskning.no se od movitých osob v mnoha jiných zemích liší v několika ohledech - a to v tom, jak, co se týče původu, tak i způsobu budování bohatství a také v tom, jak jsou ve společnosti vnímáni: zatímco ekonomická elita v mnoha jiných zemích má často inženýrské vzdělání, má vyšší podíl norské hospodářské elity své vzdělání v oboru podnikové ekonomie. Což je také krajně nezvyklé je i to, že bezmála tři ze čtyř mají magisterský titul, ovšem téměř nikdo nemá doktorský. Na evropské poměry ojedinělé je i skutečnost, že dokonce 42 % norských zámožných žije na venkově. I tak jsou kvůli odlivu do Švýcarska i jinam řadu let téměř nepřetržitě ohniskem nesmiřitelných sporů o rovnost a přispívání do společné kasy. Předsedkyně levicové strany Sosialistisk Venstreparti Kirsti Bergstøová má podle www.dagbladet.no, www.e24.no a dalších zdrojů dokonce na „zdi hanby“ ve své pracovně v parlamentu „trofeje“ v podobě výstřižků z novin o boháčích, jež opustili Norsko kvůli nehorázným daním, jejichž odchod oslavuje. Na onu zeď zareagovalo mnoho zahraničních masmédií a z celebrit mj. i Elon Musk.
Podle názoru www.fvn.no je obzvláště škodlivá norská daň z majetku. Vybírá se bez ohledu na to, zda firma skutečně vydělává peníze. Výsledkem je, že podnikatelé jsou tlačeni k výběru dividend, aby mohli zaplatit onu daň, což jsou prostředky, jež by jinak mohly být využity na růst, rozvoj a nová pracovní místa. Výzkum ukazuje, že vysoká daň z majetku má za následek slabší růst a nižší ziskovost. Výsledek je předvídatelný: vlastnictví, ústředí a prostředí odborníků se přesouvají z Norska jinam. Dnes je Norsko jednou ze tří evropských zemí, které stále mají tento druh daně z majetku. Sousední Švédsko ho zrušilo téměř před 20 lety.
Výzkumníci magazínu Geoworld provedli průzkum, na jehož základě sestavili žebříček 190 zemí podle šesti kritérií: Inovace, konkurenceschopnost, pracovních dovedností, infrastruktury, přístup ke kapitálu a otevřenosti byznysu a Norsko se ukázalo být jednou z nejméně atraktivních zemí světa pro zahájení soukromého podnikání.
Ovšem odplata se už připravuje. Fremskrittspartiet /Pokroková strana/, největší opoziční strana, je podle četných průzkumů zhruba stejně velká jako vládnoucí Arbeiderpartiet /Dělnická strana/ a druhá největší opoziční strana Høyre dohromady. Dostane-li ve volbách příští rok dostatečný počet mandátů, může obrátit politiku nepřátelskou k nadaným podnikatelům a investorům naruby.
Bude-li méně bohatých, nebude zákonitě méně chudých. Ekonomika není neměnný koláč, kde ukrojení automaticky vede k zisku někoho jiného. Tvorba dalších hodnot a investice mohou zvýšit celkovou prosperitu, aniž kdokoli o cokoli přijde. A jak uvedl www.thedailyeconomy.org, vzhledem k tomu, že stále více norských podnikatelů opouští zemi, Norové si možná brzy uvědomí, že je velký rozdíl mezi láskou k chudým a nenávistí k bohatým.
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Yngvar Brenna
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