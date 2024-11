Izrael, Palestina a Norsko a „dobrá“ a „chvályhodná“ nenávist

Ta vznětlivost Norů snad nemohla více kontrastovat se situací zde. Pořád nějaká ta demonstrace či jiná akce aktivistů za Palestinu i za Izrael doprovázené povyky, eskalacemi, výtržnictvím, střety s protivníky a někdy i s policií.

Ty záběry masmédií vydají za tisíce slov. Prý okupace, kolonializace, apartheid, genocida, vše zosnované Izraelem. Jakou autoritou má Západ čelit Putinovi, Erdoganovi a dalším, budeme-li přimhouřit oči před útlakem a příkořími v Palestině, píšou v listu Klassekampen levicoví politici Pål Yasin Ezzari a Robin Hansson. O život může přijít celé obyvatelstvo severní Gazy, jak oznamuje nápisem na svém zpravodajském serveru norská veřejnoprávní televize NRK. Izrael je prezentován jako jediná válčící strana, jež může za veškeré utrpení a příkoří.

Málokdo Izrael poučuje tak, jak norští mudrlanti. Norsko není pro Židy bezpečnou zemí. Dokonce židovská mateřská škola v Oslu musí být chráněna okny s neprůstřelným sklem a ochrankou přítomnou ve dne i v noci, jak uvedl deník Dagen. Také kvůli protiizraelské náladě v Norsku si Izrael z Norska stáhl svého velvyslance, aniž jej nahradil novým. Podle deníku Verdens Gang Izrael pozbyl k Norsku veškerou důvěru.

Bizarní Norsko: Před rokem nebylo norskému králi po masakru Židů Hamásem povoleno zaslat upřímnou soustrast. Podle veřejnoprávní televize NRK mu mělo svázat ruce ministerstvo zahraničí, podle dalších zdrojů ale norský premiér a další politici, ovšem podle některých kritiků je mohl jednoduše obejít a učinit si vlastní rozhodnutí.

Ve světě se lidé baví o Dohodě z Osla, ovšem veřejností daleko méně známý je tzv. oselský proces, termín používaný pro několik politických a diplomatických procesů spojených s Oslem jako místem jednání a/nebo Norskem jako hybnou silou pro jednání mezi znesvářenými stranami. Podle Aviho Níra-Feldkleina, již odstoupivšího velvyslance Izraele v Norsku a deníku Verdens Gang Norsko již není v pozici, aby vedl jednání o míru na Blízkém Východě. Nehledě na to je desítky let samospráva v Palestině jedním z hlavních příjemců norských peněz určených rozvojovým zemím. Lze si to vyčíst mj. z údajů norského statistického úřadu. Někteří norští daňoví poplatníci se ale tážou na to, kolik tunelů a střel napomáhali zafinancovat v Gaze.

Poté, co se 7. října někteří z členů královské rodiny a čelní politici dostavili do synagogy v Oslu, aby vyjádřili svou sympatii s oběťmi masakru Hamásu 7. října 2023, musela být zpráva podle deníku Dagen a dalších masmédií pro komentující uzamčena, neboť se roztrhl pytel zejména s komentáři těch, jež mají Izrael za teroristický stát. Mj. zástupci Islámského svazu v Norsku a migrantský think tank Minotenk tepali do královské rodiny za to, že oficiální návštěva synagogy na památku obětem a odmítnutí osobního setkání s vybranými v Norsku žijícími Palestinci ozřejmuje mladým muslimům žijícím v Norsku, že se jich lidská práva a mezinárodní právo netýkají. Oni zástupci objíždějí mj. norské školy a šíří svou ideologii živící fanatismus a radikalizaci založené na způsobu uvažování a užívání pojmů. Aktivisté i někteří levicoví politici, vč. některých z vládní Dělnické strany vytrubují do světa teze o genocidě v Gaze jako odvetu za onen masakr. Tvrzení dále zprostředkovávají také antisemité a influenceři podporující Palestince i vlastní pozici, bojovníci za lidská práva i novináři a další pracovníci masmédií.

Mnozí Norové neuznávají Izrael a je proti jeho samotné existenci, zato další považují Židy za Bohem vyvolený národ. Oba tábory v dopisech a komentářích novinám, zpravodajským serverům a na sociálních sítích a jinde přitakávají zabíjení a jásají nad pomstou jedné strany vůči druhé. Ať je sympatie u vyznavačů Islámu či židovství: Láska k bližním je ohromující. Převažuje přímá i nepřímá podpora „palestinskému odporu“ a obecná nevole distancovat se od islamistických násilností a expanzivních snah. Anonymní učitel napověděl prostřednictvím osobní zprávy na sociální síti sociologovi Halvoru Foslimu něco o tom, jak je na tom norské školství, pokud jde o to, komu fandí v palestinsko-izraelské otázce: „Mám učitelské kolegy, jež nechtějí o Hamásu či Hizbolláhu říct ani slovo. Pro ně je nepřítel Izrael a nikdo jiný.“

Norský lékař Mads Gilbert je pro mnoho Norů tváří odboje proti Izraeli v Norsku. Pendluje mezi Norskem a Gazou. Kdy se stalo sebeobranou zabít bezmála 4000 dětí za tři týdny, prohlásil prostřednictvím zmíněného deníku Klassekampen. Proto máme Ženevskou konvenci, aby bylo zaručeno, že se rozlišuje mezi civilním obyvatelstvem a bojujícími. Stát se to na Ukrajině, tak by to podle Gilberta Západ nedovolil projít jen tak. Ukončit válku by mohly USA během deseti minut, míní a dodává, že si přeje, aby strávil Joe Biden den a noc v nechvalně proslulé nemocnici Šífá a aby ministr zahraničí Anthony Blinken strávil den a noc v jedné ze škol financovaných OSN bombardovaných Izraelem.

Je to sentimentalita palestinského narativu, jež vede k tomu, že se tolik Norů stalo snadnou kořisti manipulace metodou „vtažením do hry?“ Podívejme se, dejme tomu, na reportáže veřejnoprávní televize NRK i tisku a uvidíte jednu žurnalistickou havárii za druhou. Poselství je mír v náboženské diktatuře, ovšem ani slovo o tom, že mír nastane tehdy, položí-li zbraně stateční bojovníci Hizbolláhu a Hamásu. Jich se nikdo na vinu ptát neopovažuje a Izrael je podle úhlu pohledu reportérů samý vrah dětí. Proto to vrčení.

V Norsku posilují jak přátelé Izraelu, tak i jejich odpůrci. Obě strany chtějí kázat o Izraeli tu správnou pravdu, dočteme se v listu Klassekampen. Kdepak. Všichni se mýlí, podporují teror a ocejchují a izolují Izrael, míní rostoucí organizace Med Israel for fred či S Izraelem pro mír. Mnozí podporovatelé Izraele se prý cítí být zranitelní a vydáváni napospas, a proto na veřejnosti schovávají židovské a k Izraelu přátelské symboly, jako např. náušnice a náhrdelníky s Davidovou hvězdou, či kravaty v barvách Izraele.

Pro tyto lidi je Izrael předkrmem a Západ hlavní chod v pochodu mučedníků k vítězství. Nemohli se od Espena Bartha Eideho, norského ministra zahraničí více lišit. Ten podle deníku Dagbladet a dalších užívá arabské slovo nakba o roce 1948, kdy byl zřízen Izrael a Palestinci vyhnáni. Pozoruhodné porušení postoje Norska, tvrdí poslankyně Ingjerd Schouová z opozční strany Høyre.

Barth Eide, jenž podle několika masmédií letos v květnu pózoval vedle plakátu s anglickým nápisem „Fuck Izrael, fuck capitalism, fuck NATO“ se opakovaně i z řečnického pultu OSN ani realisticky ani vyrovnaně, nýbrž prý jen z naivního přesvědčení morálně vyšší pozice dožadoval zřízení palestinského státu. Nazýval zřízení státu Izrael pohromou, podle zpravodajského webu www.document.no poděkoval mluvčí Hamásu Norsku za rozhodnutí uznat Palestinu jako samostatný stát a před třemi dny chtěl dohnat Izrael před soudní dvůr OSN. Kdy dožene vedení Hamásu a Hizballáhu?

Podle komentujících na sociálních sítích i jinde se muslimské organizace a další nevládní veřejně financované organizace i jednotlivci kasají na téma mladých migrantů, jimž pominula víra v to, že se na ně vztahují lidská práva a mezinárodní právo, nicméně jsou tu právě a výhradně kvůli nim a péči mezinárodního společenství, a Norsko jim dalo nový start i vše, co by kdy potřebovali, neboť Norsko pomáhá všem, kteří jako Norové nevypadají. V Norsku mohou dokonce podporovat teroristické organizace, aniž to má násilné následky, a to díky tomu, že onu organizaci podporuje tolik Norů, pochopitelně mlčky, v tiché dohodě, jelikož to slouží jejich agendě, tj. „dobré“ a „chvályhodné“ nenávisti, čili „det gode hatet“, jak říkají Norové.

Přesto jsou, zdá se, udivení a pohoršení tím, že vše se v Norsku ani jinde nemůže točit okolo nich, přizpůsobování se a ustupování se jejich potřebám a požadavkům, neboť i další lidé potřebují pochopení, ochranu, péči a požívají lidská i mezinárodní práva. Jedním z těch muslimů v Norsku, jež byli za toto kritizováni, je lékař Wasim Zahíd, norskými masmédii povyšovaný na celebritu. Podle jeho kritiků např. prostřednictvím zpravodajského serveru Nettavisen jsou pro tohoto Zahída i další muslimy v Norsku Palestinci jedinými, jež něco opravdu znamenají. Nějací lidé v Burkině Faso, Kongu, Súdánu, Hondurasu, Myanmaru a další jsou jim ukradení. Přitom sami peníze nedarují a ani nejedou do Palestiny osobně pomáhat. Jestli ovšem něco umí, tak je to navážet se do Norů a Norska za to, že dostatečně nepřispívají.

Že by mnozí z těch nenávistivců zejména na straně Palestinců nechápali, proč tak dělají, jen jdou s davem sledujícím „vůdcí ovci“ se zvonkem, aby nevybočovali z řady, což se v Norsku špatně nosí?