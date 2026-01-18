Grónsko a Špicberky/Norsko - několik paralel a souvislostí
Kim Kielsen, bývalý předseda Grónské národní rady, si myslel, že se jedná o vtip, když v roce 2019 poprvé slyšel o Trumpově vnuknutí koupit Grónsko. Tehdy napsal na Facebooku následující: Leif Šťastný objevil Ameriku a jeho otec Erik Rudý objevil Grónsko a usadil se zde. Proto nám připadá přirozené, že získáme Spojené státy zpět. O ceně jsme se zatím nerozhodli, ale domníváme se, že by měla být vzhledem ke kolosálnímu státnímu dluhu USA relativně nízká. A pokud do obchodu zahrneme Trumpa, bude přirozeně ještě nižší.
Ovšem méně veselým a populárním faktem je to, že hezky se nechovalo ani Dánsko ke Gróňanům, ani Norsko vůči svému původnímu obyvatelstvu, Sámům. O nerespektování práv a tradic a útisku a z přehmatů vyvěrající nespokojenosti a zášti až dodnes se dočtete nejen v jakékoli severské učebnici. Či jakbysmet o nuceně nasazených antikoncepcích v jistém období až u poloviny žen /některými Gróňany označovaných za genocidu ve snaze ušetřit na modernizaci Grónska/, či nedobrovolných adopcích do Dánska do rodin i dětských domovů, rasismu a další diskriminaci, jak uvedly www.aftenposten.no, www.sol.no a další zdroje. Teprve uplynuly čtyři měsíce od omluvy dánské premiérky Mette Frederiksenové. Norský král se v r. 1997 Sámům omluvil za násilné ponoršťování, norský parlament v r. 2024 a také bývalý premiér i bývalá premiérka. Ani v jedné ze zemí se o ony etnické skupiny ani o rozvoj oblastí, kde žijí, většinové obyvatelstvo pořádně nezajímalo, nýbrž vystupovalo k původnímu obyvatelstvu paternalisticky až kolonialisticky, jak uvedly www.nrk.no www.aftenposteninnsikt.no či www.minerva.no. Sámům bylo dlouhodobě zakázáno používat sámštinu a částečně přicházeli o svou kulturu. Někteří se domnívají, že k stejnému příkoří páchanému Dány by v Grónsku docházelo i tehdy, kdyby bylo spravováno Nory. Tyto a další údaje jsou ve výpovědích především na sociálních sítích a pod články na zpravodajských serverech potvrzovány Dány, resp. Nory, jež žili v Grónsku či se setkali s Gróňany. Avšak Dánové, resp. Norové bez těchto bezprostředních zkušeností bývají jiného rázu.
V Grónsku se skrývá ohromné nerostné bohatství, ovšem kvůli drsným podmínkám, nákladnému potenciálnímu využívání a v Grónsku sporé infrastruktuře zůstávaly nevyužity, uvedly www.tu.no. Nerovnosti a kontrasty jsou zvláště zřetelné v rybářství, hlavní živnosti Gróňanů. Ryby jsou vyváženy jinam, zpracovávány jinde a prodávány za nesrovnatelně větší peníze, než dostávají samotní rybáři. V Norsku se děje totéž, ovšem Norsko má více alternativních pracovních míst než Grónsko a jiný pracovní trh. Na www.sametinget.no a v různých příspěvcích čtenářů a diskusích k nim se dočteme, že v těch částech norské pevniny, kde žijí Sámové, brání těžbě složité poměry spojené s právy Sámů a jejich spolurozhodováním a spory s chovateli sobů. Ti byly loni kvůli nerentabilnosti této živnosti dotováni rekordní částkou 318 miliony NOK, jak uvádí www.nettavisen.no. Podle www.nrk.no žije více dětí v některých okresech s převahou sámských obyvatel ve větší chudobě než jinde v Norsku, jinak norské statistiky nerozlišují mezi Sámy a dalšími etnickými skupinami v Norsku a tak je obtížné zjistit skutečnou míru zbídačeného stavu tohoto etnika. Podle rozšířených kolujících, hůře ověřitelných stereotypů, jichž sám ze svého soužití s Nory znám dost, má část Sámů pověst nenapravitelných alkoholických povalečů přiživujících se na dávkách a rovněž potížistů ohánějících se svými právy na území, a tak bránících rozvoji jako třeba těžbě nerostů, výstavbě větrných elektráren či dalšímu využívání ploch. Nerovnosti, chudoba a sociální problémy Grónska jsou obecně podrobněji popsány než ty, jež se týkají Sámů a to mj. na www.borgenproject.org, www.frontiersin.org a www.minorityrights.org.
Poslední dobou vycházejí také na stránkách amerického listu New York Post články zprostředkující odpovědí oslovených Gróňanů na politicky nekorektní dotazy novinářů. Nuceně nasazené antikoncepce vnímají jako krádež budoucnosti Gróňanů. Dánové se prý na místní obyvatele nedívali jako na lidi. Podle Dánů jsou Gróňané prý příliš nákladní a je jich příliš málo, aby se jim Gróňané „vypláceli“. Proto Dánové chtěli, aby bylo Gróňanů méně. To by se je také dalo snáze ovládat. Přesto očekávají od Gróňanů vděčnost. Kdyby Dánsku skutečně šlo o to, aby o vlastní budoucnosti rozhodovali Gróňané, tak by je nechali za sebe promluvit během současných rozhovorů s představiteli Spojených států a následujících tiskových konferencí. Až zájem Trumpa a jeho lidí o Grónsko prý odhalil jak málo spolurozhodují o své zemi samotní Gróňané.
Zato někteří Norové se domnívají, že Spojené státy byly právě tou zemí, jež pro Norsko toho udělalo v novodobých dějinách vůbec nejvíce, ať jde o bezpečnostní záruky či vlivy. Byly to dokonce americké společnosti, jež našly první „norskou“ ropu: Zejména na sociálních sítích se ozývají Dánové i Norové, jež mají pro Trumpa určité pochopení a odmítají, že by se v otázce Grónska jednalo o výstřední dotírání či megalomanství. Jednak připouštějí naději, že pokud nemají Gróňané ani Dánové vůli či schopnost využívat přírodních zdrojů tak by bylo lepší, převezmou-li Grónsko Spojené státy. Druhak mají pochopení pro to, že Spojené státy prý mají dost toho nekonečného nesení hlavního břemene za bezpečnost rozmazlené Evropy a věčných prázdných slibů evropských představitelů ve věci výrazně posílených rozpočtů zanedbávané a zastaralé obrany bez dostatku branců a také její údajnou zaujatosti symbolickou politikou jako genderovou politikou, zhoubnou migrací a green dealem spíše než snahou o reálnou vojenskou kapacitu a sílu.
Prý nemusíme hledět dále než do Ny-Ålesundu na Špicberkách, kde Čína provozuje tzv. arktickou vědeckou stanici Žluté řeky či na Island, kde si založila podobnou stanici. Kdo si myslí, že jde jen o nevinnou akademickou činnost? Dánsko i Grónsko mohla podcenit znepokojení Američanů z čínských projektů v Arktidě, uvádí s odkazem na dánské tajné služby www.tu.no. Nemluvě o četných ruských základnách podél pobřeží ledového oceánu v přímé strategické ose ke Grónsku i Špicberkům. Jak Čína, tak Rusko to myslí se získáváním vlivů v arktických oblastech, rozhodujících pro bezpečnost Evropy i Severní Ameriky, perspektivně, metodicky a strategicky. Budíček nejen Evropanům prý nastavil až Trump, jenž je přinutil podívat se na dlouho přehlížené Grónsko jinýma očima.
Také ojediněle zaznívá, že by si norští odpůrci příp. zabrání Grónska USA mohli uvědomovat norský pokus o anexi v r. 1931, jež jsem zmínil v článku Norsko vs. Grónsko (a k tomu ještě něco o Dánsku). Rovněž se najdou tací, jež uvádějí, že poněvadž bylo Grónsko Dánskem ukradeno Norsku tak jim dobře tak, vezmou-li si jej nakonec Spojené státy.
Tento týden se naprosto nečekaně do sporu o Grónsko zapletl Zoran Milanović, prezident Chorvatska, výrokem zprostředkovaným zpravodajskými servery www.nacional.hr a www.jutarnji.hr, jenž podle www.vg.no zněl takhle: Trump by se měl zaměřit raději na Špicberky, a to proto, že díky bezledovému moři nabízí větší strategický potenciál. Jen neví, zda si americké vedení již všimlo Špicberk na mapě. V zásadě patří Norsku. Nachází se poněkud východněji od Grónska a končí tam Golfský proud a moře tam nemrzne. To je zajímavé. Tím jsem jim nasadil brouka do hlavy. Třeba se i podívali na mapu. Grónsko je nepoužitelné a není pro bezpečnost Spojených států klíčovým činitelem, s výjimkou případu, kdy by extrémní roztání arktického ledu způsobilo globální pohromu. Milanović dodal, že ve sporu o Grónsko se staví na stranu Dánska, ovšem doplnil Ať si (Američané) vezmou Špicberky, nikoli Grónsko.
Maja Sojtarić, politická redaktorka norského deníku Nordlys, vyrostla v Bosně a na Facebooku sdělila, že pro Chorvatsko je norské území dole na seznamu priorit. To je pro nás velký problém, jelikož se najde mnoho zemí, jež jsou členové NATO u vnějších hranic EU směrem k východu, jež sedí na tomtéž sudu prachu. A zopakovala: Pro ně nemá naše území přednost. A vskutku doufám, že je norské ministerstvo zahraničí v této záležitosti ve střehu.
Norské ministerstvo zahraničí Milanovićovi podle www.vg.no odpovědělo, že Špicberky jsou stejně tolik součásti Norska jako kterýkoli další kraj a zeměpisně a politicky se Špicberky od Grónska liší tak, že ty dva nelze srovnat. Daleký sever Norska je pro Norsko nejdůležitější strategickou oblastí. Budujeme obranu, abychom mohli i nadále zajišťovat bezpečnost a stabilitu, a to jak vlastními zdroji, tak v úzké spolupráci s našimi spojenci. Máme více než 100 let zkušeností s vypořádáváním se se sovětskou a ruskou přítomností na Špicberkách.
Ovšem podle Georga Riekelese, ředitele bruselského think-tanku European Policy Centre a www.dagbladet.no Norsko vůbec nepochopilo závažnost změn nových velmocenských zájmových sfér a nemilosrdné politické změny, jež jsou v jejich důsledku vyžadovány. Riekeles proto volá po bezpečnostní a obranné spolupráci Norska a EU, zatímco chválí Dánsko.
Norské souostroví Špicberky mimochodem není tak úplně norské, nýbrž všech zemí, jež v r. 1920 podepsali tzv. Svalbardskou úmluvu. Jeden diskutér jménem Per Ola Hovd uvedl, že Špicberky jsou stejně norské jako jsou Judea a Samaria /tzv. Západní břeh Jordánu/ a Gaza izraelská území. Podle www.snl.no úmluva sice zajišťuje Norsku plnou a neomezenou svrchovanost nad souostrovím, zároveň ovšem Norsku ukládá povinnosti v jeho spravování, mj. co se týče rovného zacházení se všemi občany a společnostmi, jež se připojili k úmluvě a pokud jde o vojenské účely platí omezení. Úmluvu ratifikovalo zatím 45 zemí a je jednou z mála úmluv z územního vypořádání se po první světové válce, jež jsou stále dodržovány. Smí tam každý občan světa bez víza, nicméně se tam kvůli trvalé zmrzlé půdě nesmí pohřbívat.
Po všem tom úsilí, jež vynaložili italští a francouzští politici vyjednáváním s ruskou stranou, aby zajistili Špicberky Norsku, je mu chce zmíněný chorvatský prezident odebrat. Jako kdyby byly Špicberky bonusovou hračkou v Happy Meal od McDonald’s, jak přirovnal na Facebooku diskutér Per Erik Härdig. Příští týden přijde někdo, dejme tomu, s návrhem na výměnu Lofot za poukázku na kávu zdarma. Mnozí diskutující v této souvislosti litují loňského zrušení provozu v posledním uhelném dole na Špicberkách a uvádějí, že Norsku na souostroví nezbylo nic, co se větších zaměstnavatelů týče. Zato kousek dále, v ruském Barentsburgu, se dále bez jediného slůvka o nějakém green dealu nerušeně těží.
Podle norského ministra obrany a www.dagbladet.no, www.nrk.no a další zdroje vyšle Norsko do Grónska ne méně než dva vysoké příslušníky norské armády, aby zmapovali, co bude potřeba v další spolupráci mezi spojenci NATO. Ano, četli jste správně, dokonce dva. Mnozí čtenáři-kritici uvádějí, že kéž by se jednalo o mnohými voliči nenáviděného premiéra Gahra Støreho a ministra financí Jense Stoltenberga či ministra zahraničních věcí Espena Bartha Eideho a budiž, aby se z toho Grónska ani nevrátili. A skutečnost, že do tohoto „vosího hnízda“ nově píchá i Norsko, si na sociálních sítích Norové podali ve velkém a co do smysluplnosti to přirovnávají k tomu, kdyby odjel kterýkoli řádný norský občan, dejme tomu, na Shetlandy a vzal s sebou vlajku, jež tam postaví do země a myslí si, že tím je to území zachráněno.
Pro vyřešení celé šlamastyky navrhli Ole-Jørgen Schulsrud-Hansen, expert televize www.tv2.no na královské rodiny, a autor Tor Bomann-Larsen, aby severští králové pomohli „postavit hráz“ Trumpovým ambicím svoláním schůze tří králů a pomocí masmédií vůči Trumpovi využít jeho vyslovené úcty k norskému královi a symboliky kolem nevšedního setkání hlav všech tří států.
Yngvar Brenna
