Extrémní norská otevřenost o psychice

Co dělá Norsko s psychikou své mládeže? Jak jsou vlastně na tom ti mladí, samotná budoucnost podle indexu OSN sedmé nejšťastnější země světa?

Podle jich samotných nepříliš dobře. Podle www.nrk.no, www.sykepleien.no a dalších zdrojů zužuje čtyři z deseti norských 16 až 36letých pomýšlení na spáchání sebevraždy a tři z deseti takhle uvažujících žádnou pomoc nevyhledali. Osamělých se cítí více než polovina mladých a převažují ženy. Podle studie zveřejněné na www.forskning.no se osaměle cítilo asi dvakrát tolik 16 až 19letých než 13 až 15letých. Tyto výsledky jsou oproti předchozím studiím horší a badatelé je vysvětlují tlakem společnosti /vrstevníků i dalších/.

U norských dívek je častější nízké sebevědomí a bývají k sobě při sebehodnocení kritičtější. Stres ve škole je dáván do souvislosti s osamělostí. Více než hoši se děvčata svěřují o nátlaku na ně, aby dosahovaly dobrých školních výsledků. Dále lze větší osamělost vysvětlovat prý zvyšujícími se společenské rozdíly a nefunkčními rodinami v složitých socioekonomických situacích promítajících se i na vývoji dětí, informuje www.forskning.no.

Studie o zdraví HUNT provedena na norské technicko-přírodovědné univerzitě NTNU, odhalila podle magazínu D2, že počet mladých norských žen s příznaky úzkosti se mezi lety 1995 a 2019 více než zdvojnásobil a dosáhl 32 %, zatímco u mladých mužů stoupl z 12 na 19 %. Podle průzkumu o zdraví norských studentů se zvýšil podíl norských studentek prožívajících psychické problémy z 19 % v r. 2010 na 35 % v r. 2022. Mezi studenty-muži jsou čísla 12 % vs. 24 %.

Zároveň může negativní srovnávání snoubící se s idealizovanými znázorňováními bohatšího a společensky pestřejšího života ostatních navyšovat vlastní očekávání a pocit osobních potřeb, zatímco život mladých jim připadá bídnější, než ve skutečnosti je. Mnozí mladí mají totiž prý až chorobný nepřetržitý strach z toho, že jim unikne/promešká nějaká sta zábava, jež se dostane spolužákům a dalším ale jim samotným ne. Že nebudou zapojení včas, a to navzdory smyčky neustálých aktualizací na sociálních sítích. Vše se točí okolo příslušnosti k davu a udržování vlastního postavení v něm, ujišťuje nám www.forskning.no.

Aktivistka v oblasti psychického zdraví Helene Fosseová zprostředkuje prostřednictvím podcastů a sociálních sítí aktuality kolem psychického zdraví za účelem osvěty a zbavování tabuizace a ostychu. Mladí uživatelé vyrábějí a nahrávají videoblogy o sobě, třeba cestou k psychologovi či když jsou doma plačící a leží na podlaze koupelny. Diváci se dozvídají o mladých, jež natáčejí sebe samé poté, co byli uzavření na psychiatrii po pokusu o sebevraždu. Proč jsou videa o psychickém (ne)zdraví na YouTube a jinde natolik populární?

Jen v rámci Norska dosáhla videa otagovaná označením psykisk helse, tedy psychické zdraví, před rokem přes 159 milionů zhlédnutí. Tehdy jen aplikaci TikTok denně užívalo 58 % Norů mezi 18 a 29 lety. Mnohdy bývají ona videa natočena lidmi bez zdravotnického zázemí a obírají se tématem psychického (ne)zdraví, a to zejména příznaky, diagnózách a lécích na ADHD, autismus, depresi a úzkosti, což rozhojňuje davy mladých, jež se obrátí na psychology a další, protože se poznali ve videích a diví se, zda trpí tímtéž. Ovšem podle americké studie z r. 2003, kde bylo zanalyzováno 500 videí, bylo 84 % na TikToku sdílených rad, doporučení, tipů i fíglů ohledně mentálního zdraví přímo zhoubných, praví magazín D2.

„V případě deprese funguje toto.“ „Při komunikaci s rodinou o hraniční poruše osobnosti je vhodné používat tento přístup.“ „Své obtíže konzultujte se svým praktickým lékařem jen tímto způsobem.“ Veřejně se stávají důvěrné příběhy o poruše příjmu potravy, sebepoškozování a pokusech o sebevraždu, mnohdy zatímco tvůrci vykonávají další činnosti jako smažení vajíček, líčení, či venčení psa. Definitivně se jim to jeví jako to vůbec nejsmysluplnější, čím mohou trávit svůj čas, zatímco jim dávají zabrat sžírající pocity nesmyslnosti života.

Jeden z influencerů, 20letý Elias Omberg, vypráví prostřednictvím magazínu D2 o tom, že po 2. stupni základní školy prožíval společenskou úzkost. Podle něj lze norská popularita videí o psychickém (ne)zdraví připisovat nedostatečnému povědomí okolo této problematiky, jež je podle Omberga podkomunikováno. Když si mladí lidé najednou mohli sami zvolit, o čem to které video bude, náhle se tu s nimi roztrhl pytel.

Omberg narazil na to, jak dost rodičů mladé lidi prý nevedou k tomu, aby snášeli odpor a protivenství a bez nich se také nestanou silnými a způsobilými se jim postavit. Budou-li pořád v bavlnce a posedlí ideou života jakožto trvalého stavu štěstí tak se nenaučí vypořádat se se šlamastykami života, následcích svých rozhodnutí a odpovědnosti za ně a dělají ze sebe zbytečně nemocné, ačkoli jsou ve skutečnosti zdravější.

Přesně proč se má norská mládež hůře, než dříve se prý podle magazínu D2 neví. Jisté ovšem je, že jejich pohled na mentální zdraví oproti dřívějšku prodělal změny. Baví se o tom mnohem více a jinak než v minulosti.

Psycholog a filozof Ole Jacob Madsen tvrdí prostřednictvím deníku Aftenbladet, že se mladí lidé kvůli novodobé otevřenosti ohledně mentálního stavu mohou stát závislými na zpětných vazbách ohledně vlastního stavu, potažmo chorob. Ve své knize Generasjon prestasjon – hva er det som feiler oss? Čili Generace Výkonů – co nás žere? se pokouší sblížit příčinám navyšujících se podílu psychických problémů u mladých Norů. Ti mají dnes dojem, že musí brzy naplánovat a ukáznit v zájmu čelit budoucnosti, a přitom optimálně dokazovat ve škole, posilovně i sociálních sítích. Brzy se internalizují, že nemohou bez formálních kompetencí nastoupit do práce ani v obchodě. Jsou prý nucení přebírat velikánskou odpovědnost za sebe a svou budoucnost a mají snad i příliš vysoká očekávání k životu jako takovému.

Sociální sítě jsou podle Madsena a magazínu D2 tím, co bývala dříve literatura o svépomoci. Influenceři vám namlouvají, že sami máte v sobě veškeré zdroje, abyste se učinili šťastnými. A budete-li jednat podle tvůrců videí se můžete stát silnějšími, bohatšími a oblíbenějšími. Norská populární kultura údajně procitnula a najednou se osobním výpovědím věnují pomalu „všichni“, k nimž mladí vzhlížejí. Není hanbou mít chatrné mentální zdraví, ovšem je to dobrý nápad se o tom zmínit třeba během náboru, kdy se ucházíte o zaměstnání?

Dostupnost psychiatrické péče není v Norsku zrovna něčím, z čeho by si měl svět vzít příklad. Podle www.dagensmedisin.no, www.adressa.no a dalších zdrojů byl počet míst na psychiatrii za 19 let snížen na polovinu a činil v r. 2021 60 míst na 100 000 obyvatel. To navzdory prudkému nárůstu počtu osob v trestních kauzách odsouzených k povinné psychiatrické péči. A jak uvádí deník Dagsavisen musí zdravotní personál stále častěji nahrazovat příslušníci policie.

Podle primářky Ane Kvelloové a magazínu D2 je společnost, jež jsme si vytvarovali, stále „užší“, pokud jde o to, co je považováno za normální. Stále méně lidí do škatulky této společnosti pasuje, a proto je o dost snížen práh toho, komu může být udělena nějaká ta diagnóza. Žít v jiné době by pravděpodobně bylo méně těch, jež trpí těmi či oněmi bolestmi či dysfunkcí.

Již zmíněná Fosseová má podle magazínu D2 za problém, když lidé skončí diagnostikováním velice běžných pocitů a stavů poté, co strávili příliš času na TikToku. A podle zmíněného Madsena a deníku Aftenposten je „nová“ otevřenost o psychických neduzích dokonce podmíněná a hovořit o nějaké detabuizaci je unáhleným závěrem. Mimo svět sociálních sítí, podcastů, blogů a diskusních fór je jejich uznání stále ještě nedostatkovým zbožím.