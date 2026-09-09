Den pohřbu krále Haralda V. a další souvislosti
Navíc vzdalo královi Haraldovi V. poslední hold 1900 vojáků podél trasy průvodu s rakví. K nim se přidali i osobní strážci. Ačkoli norská tajná policie podle www.politiforum.no žádnou specifickou hrozbu neuvedla, tak odborník na kyberútoky Lars Eirik Berg minimálně jeden takový čekal během pohřbu krále Haralda V., jak oznámily www.digi.no a www.tv2.no.
Řadoví občané si vzali volno a přijeli i z větších vzdáleností. A ti, jež chtěli sledovat průběh dne nepřišli zkrátka: mohli tak učinit díky četným velkoplošným obrazovkám po celém Norsku, nicméně se lidé do mnoha okresů naváželi, že si toto prý nemohli dovolit a ani nejevili zájem, když jim to nabídli občané, že to zajistí, jak napsal mj. zdroj www.tv2.no.
Ještě do včerejšího dne měli Norové i Nenorové poslední příležitost se se zesnulým panovníkem Haraldem V. rozloučit pochodem kolem rakve, čehož využilo přes 46 000 osob. Veřejná prostranství se dále plní květinami a nejrůznějšími osobními předměty na památku, a některá květinářství měla dokonce až opakovaně vyprodáno poté, co prodejci prý zažili Valentýna, Vánoce i Velikonoce v jednom, jak uvedly www.nrk.no, www.tv2.no a další zdroje.
Dnes se od časného rána hromadili lidé podél hlavní třídy v Oslu. Tvořily se dlouhé fronty. A takové bylo podle deníku Verdens Gang pořadí smutečního průvodu od královského paláce do katedrály: Vpředu policisté na koních, pak kapely královy stráže, resp. norské armády, králova stráž, šéf královského dvora, rakev a po jejím boku nosiči adjutantského štábu, král Haakon VIII., korunní princezna Ingrid Alexandra, princ Sverre Magnus a princezna Märtha Louise, dále příslušníci zahraničních královských rodin, pak předseda parlamentu Masúd Garakhání, premiér Jonas Gahr Støre a soudkyně Nejvyššího soudu Toril Marie Øie, dále hlavy států a jejich zástupci, norská vláda, předsednictví norského parlamentu, zástupci Nejvyššího soudu, předseda laponského parlamentu, státní správci, starostka Osla Anne Lindboeová, vedení královského dvora, zástupci vedení armády a nakonec opět policisté na koních.
Zvony po celém Norsku odbily třikrát, následováno minutou ticha, načež zvony zazněly ještě třikrát. Až skončil celý obřad zvonily zvony po celé zemi ještě celou hodinu. Armáda vystřelila z děl na smuteční pozdravy. Nad katedrálou v Oslu provedli piloti čtyř stíhaček F-35 formaci chybějícího muže. Řidiči autobusů vzdali hold zastavením vozidla na minutu úderem 13. hodiny. A z úcty ke králi měla řada obchodů podél trasy průvodu v Oslu zavřeno.
Velká část historického jádra hlavního města byla uzavřená a pěší museli projít kontrolními stanovišti. Podle veřejnoprávní televize NRK dorazilo v průběhu dne přes 200000 diváků průvodu. Na dálničním úseku z letiště směrem k Oslu bude celkem tři dny ztížena průjezdnost a policie naléhá na řidiče, aby si zvolili jinou trasu. Tehdy, když v roce 1991 zemřel předchozí král Olav V., bylo dokonce zakázáno otevírat okna směrem k pohřebnímu průvodu. To na rozdíl ode dneška, kdy to bylo povoleno. Přesto mají policie a vojska vše pod drobnohledem. Rovněž jsou zakázány deštníky a také jízdní kola.
Z Velké Británie dorazili princ William a princezna Anne, z Ukrajiny Volodymyr Zelenský se svou chotí Olenou, ze Švédska král Carl Gustaf a královna Silvia plus řada dalších členů královské rodiny. Dánsko vyslalo mj. krále Frederika a královnu Mary, zatímco Španělsko je zastoupeno králem Felipem a královnou Leticií. Z Monaka dorazil knížecí pár Charlene a Albert II. A tak dále. Někteří si oddechli po zveřejnění zprávy, že nedorazí ani americký prezident Trump ani viceprezident Vance se svým bezpečnostním sborem o 200 až 300 členů (prý by takový nával norské bezpečnostní složky těžko zvládly), zato další to berou jako skandální znamení pohrdání vzhledem k tomu, jak významné jsou historické vazby mezi norskou královskou rodinou a USA.
Kde jsou hosté ubytováni, to zůstalo s výjimkou dánského královského páru (nocovat budou na královské lodi Dannebrog) utajeno, nicméně podle www.tv2.no se v mnoha případech jedná o nejluxusnější hotely v Norsku. Návalem návštěvníků ceny vyletěly nahoru. Některé zahraniční královské rodiny našly nocleh v rezidencích velvyslanců svých zemí.
Dle www.nrk.no se dlouho mlžilo o tom, zda budou pozváni všichni poslanci, ovšem nakonec bylo toto přece jen potvrzeno.
Norsko má neuvěřitelně mnoho zasloužilých sportovců, jež přicházeli v úvahu jakožto hosté, ovšem míst na sezení v katedrále je jen 800. Určitě se někdo z nich cítil být pozapomenut. Jelikož být pozván je ctí, jak uvedl www.nettavisen.no.
Podle žáků střední školy sv. Olava v městě Stavanger a deníku Stavanger Aftenblad mělo být dobrovolné sledovat králův potřeb ze tříd tak, jak jim bylo nařízeno. Zato jejich ředitel doufal a věřil, že pohřeb bude pro žáky společným referenčním bodem.
Potřeba spolu a veřejně truchlit se prý ukázala být hlubší. Jenže co to udělá s dětmi, jsou-li donuceny k tomu, aby projevovaly žal, jenž ještě nepocítily? To, co pro jednotlivce znamenal král Harald V. prý vyšlo zvláště dobře najevo v r. 2002 v případě skupiny dětí, jež zažily násilí rukami svých blízkých. Děti zaslali dopis králi a místo běžné odpovědi je král osobně pozval do paláce. Zejména bývá vyzdvihován příběh Marthe Kristine Paulsenové prostřednictvím deníku Verdens Gang a ve veřejnoprávní televizi NRK. Tehdy, kdy se s králem sešla jako holčička, vyřkl slova, jež se stala její velkou útěchu po celé dětství: „Není to tvoje vina.“ Dle Paulsenové králova slova zachránila její život a nyní truchlí nad tím, že nestihla královi sdělit právě toto.
Rituály kolem pohřbu krále Haralda V. jsou velkou přehlídkou moci. Ovlivní to, co cítíme, jak myslíme. A podle všeho nedokáže mít odstup k těm, jež mají krýt ni pracovníci masmédií. Je náš žal více či méně autentický tehdy, když si ho snímáme, ptal se list Morgenbladet.
Pro zajímavost uvádím, že v hlavním městě Oslu nesměl být v den pohřbu, tedy dnes, pohřben nikdo další. Král Harald spočívá v sarkofágu navrženém mezinárodně proslulou norskou firmou architektů Snøhettou umístěném v mauzoleu na akershuské pevnosti nedaleko přístavu v Oslu. Je čtvrtým příslušníkem královské rodiny, jenž tam byl uložen.
Norsko má dlouhé následnictví králů sahající až do 9. století. Však kde byli pohřbeni raní norští králové, to podle www.forskning.no nikdo neví. Prý se badatelé dávno vzdali veškerých pokusů o identifikaci toho, kdo je v jaké mohyle pohřben.
Smrt příslušníků královské rodiny se podle komentátora deníku Verdens Gang stala soukromější. Na rozdíl od jeho otce Olava V. nebyl pořízen žádný posmrtný snímek Haralda V.
Na konec podotýkám, že takřka bezhotovostní Norsko způsobuje, že norská centrální banka neuznává za zapotřebí, aby vydala další sérii mincí s podobiznou krále Haakona VIII. Porušuje tím tisíciletou tradici, jak uvedly zdroje jako www.tv2.no, www.finansavisen.no a další.
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