Daně a bezmoc občanů: O kolik vyšší daně snesou Norové?
Norům neustále přibývají „koule na noze“. Jejich země byla jednou premiant, nyní outsider. I takhle by se dalo označovat norskou politiku. Šíří se zprávy o tom, jak je těžko uvěřitelné, že tak bohatá země, jako je Norsko, může být k daňovým poplatníkům natolik nepředvídatelná a zároveň skoupá. Norská vláda totiž na obyvatele shodila další daňovou „bombu“: V důsledku změn ve výpočtech tržní hodnoty nemovitostí mnozí Norové, kteří po generace žijí spořádaně ve svých již splacených nebo oddlužených domech či bytech ve městech, zažili šok z nečekaného zvýšení daní, jak informují například www.e24.no, www.vg.no a další zdroje. Jedná se o mnohonásobky předchozích výpočtů a nezřídka jsou obyvatelé oněch domů/bytů samo žijící senioři v pokročilém věku a v nejednom případě jde o osoby pobírající minimální důchod. Dělají vše správné, hospodařili rozumně, a přesto je chce stát dodatečně „potrestat“ a „držet v pasti.“ Vesměs se nejedná o lidi, jimž padá každou chvíli obrovské jmění samospádem „do klína“. Podle četných komentujících je toto možné jen v zemi, kde je závist základní kámen voličské základny, odkud čerpá politickou podporu nejen od levice.
Diskutér Einar Andreas Lund ten stav popisuje na Facebooku tak, že norský stát pojídá vlastní obyvatele. A sice ty bláhové, jež dosud naivně žili v představě, že život v zajetí práce jim oprávní dožít v pokoji ve vlastním domě/bytě. Daň z nemovitosti se vyměřuje na základě teoretických hodnot nemovitostí, nikoli vycházeje z vám dostupných prostředků. Pro řadu seniorů i pravidelně pracujících osob to znamená výrazný nárůst daňové zátěže, aniž by však docházelo k odpovídajícímu zvýšení příjmů. Výsledkem je, že osoby s nízkými či stálými příjmy, které vlastní nemovitosti pořízené v minulosti – například v době, kdy byla lokalita venkovská – mohou být nuceny tyto nemovitosti prodat, aby pokryly zvýšenou daňovou povinnost. Jde o posílení přechodu z danění příjmů na danění vlastnictví, kde již není rozhodující likvidita, nýbrž hodnota nemovitostí, jež stát náhodou ustanoví. Tato vláda pošle dotyčné chudáky, mnohdy v podzimu života, jež žili ve víře, že jsou majiteli něčeho jistého, co se ovšem podle pohledávky státu stalo nemožným břemenem, do finanční krize. Podle Lunda nejde státu o peníze, nýbrž o poslušnost, neboť člověk beze dluhů, a tudíž vlastníkem svého života je neovladatelný a nebezpečný, proto to danění „na dřeň.“ Je to, jako by stát stál ve vašem obývacím pokoji jako přehnaně horlivý hypoteční věřitel plný morální arogance a nahlásil: Blahopřeji, vaše nemovitost se stala cennější a jestli na tu lichvářskou daň nemáte, musíte o tu nemovitost přijít. Je to logika tak zvrácená, že by měla být vystavena v muzeu, za sklem a s varováním pro děti a slabší povahy, postřehl Lund.
Další kritici se špetkou ironie uvedli, že jasně, že jde o trestný čin tehdy, dovolíte-li si žít v domě/bytě, jenž byl pořízen před mnoha lety a jehož hodnota se mezitím násobila několikrát. Vždyť jste byli tehdy bohatí, a to se nesmí, aniž za to budete pořádně pykat. Zdaňování již zdaňovaného je prý srovnatelné se zabavováním soukromého majetku. Veškeré takové zdaňování totiž není daní, nýbrž konfiskace hodnot. Zatímco naše vláda i další politici napříč Norskem a politickou příslušností sebe vidí jako nějaké Robin Hoody v norském podání.
Dosáhne se správného daňové zátěže až tehdy, ochudnou-li všichni? ptají se kritici. Důsledkem toho, že lidé již zaplatili svůj domov několikrát v průběhu odvádění daní a poplatků za svou nemovitost, vč. všeho co si pořizují za účelem její údržby, je skutečnost, že jsou někteří ve finále nucení se své nemovitosti zbavit, a to zejména poté, co zemřela choť. Což při cenách náhradního bydlení jim finančně kolikrát ani nepomůže. V případě úmrtí jednoho z manželů zaniká nárok na jeden ze základních daňových odpočtů. Pro pozůstalé, kteří nemají či nezdědí dluhy, to může znamenat vyšší povinnost v oblasti daně z nemovitých věcí. Je snad smyslem donutit důchodce a lidi bez tučných účtů vzdát se svých bytů/domů, v nichž třeba žili celý život, aby se stěhovali z nejhustěji osídlených oblastí do míst, kde nikoho neznají? Anebo je snad cílem, aby každý nevlastnil, nýbrž si za ještě vyšší cenu pronajímal?
Místo, aby držel slovo, jež jim dal během předvolební kampaně tak dal norský premiér Jonas Gahr Støre majitelům bytů a domů pořádně za vyučenou, napsal na www.budstikka.no Gunnar Jahr, majitel domu v okrese Bærum, jež se spolu se svou ženou těšil na klidné stáří. Podle premiéra neměly daně růst, nicméně berňák místo vánočního dárku nadělil dvojici daň z nemovitosti za vilu o 200 m² přes 110 000 NOK a očekává se její další zvýšení kvůli rostoucí hodnotě nemovitosti kvůli druhu obydlí, poloze, výměře a roku výstavby. (Dlužno ale dodat, že průměrná norská vila je o něco menší a činí podle www.ssb.no o něco přes 160 m²). Daňová sazba Jahra a jeho ženy se tedy v zemi, jež „sedí“ na tolika penězích, že je nebezpečné je utrácet, navýšila z 34 na 49 %! Jakožto důchodci nemají dostatečně vysoký příjem na to, aby si půjčili několik milionů NOK, což by s daňovými odečty snižovalo jejich jmění.
Mírnější může, ale nemusí být dopad u pracujících s příjmy v řádu statisíců a dluhy, jejichž splácení opravňuje k snižování jmění. Christian Willoch uvedl v listu www.budstikka.no, že jeho 98letá matka, která celý život žije ve stejné vile a měla nízké příjmy, nyní čelí zvýšení daně o 70 000 NOK. Ve výsledku odvádí na daních z nemovitosti 45 % svého důchodu! Daň nezohledňuje to, platební schopnost ani životní situaci jednotlivce, jen nerealizovanou hodnotu nemovitosti.
Inger-Lise Mathiesen, starší spolumajitelka 36 let staré vily v Oslu, uvedla prostřednictvím www.aftenposten.no, že berňák tržní hodnotu jejich neupgradovaného domova za dva roky navýšil o 47 %. Mají-li si senioři brát úvěry, aby si stát urval své?
Ministr financí Jens Stoltenberg se později začal hájit a ospravedlňovat tím, že „nový model“ zdanění zajistí spravedlivější hodnocení nemovitostí a že celková míra daně z nemovitostí se nezvýší, jak informoval www.e24.no. Avšak jeho kritici jsou přesvědčení, že on i další politici snad žijí v alternativní skutečnosti. Norští politici, potažmo úřady, prý již nevidí byt či dům jako domov někoho, nýbrž jako objekt „finanční optimalizace“ čili pro stát dojnou krávu.
Podle diskutéra Runeho Egilsona Kaaruda prostřednictvím Facebooku jde o neoliberální praxi zahalenou do roucha sociální spravedlnosti, spravedlivého přerozdělování, solidárnosti, zodpovědnosti, udržitelnosti atd. Vláda Dělnické strany namísto boje se spekulací s bydlením zvyšuje daně a podporuje volný tok kapitálu. Trhu je povolováno tlačit ceny nahoru, zatímco strana s velkým s, potažmo směrodatné politické Norsko dělají to, co vždy dělá tehdy, nechce-li či nemá-li odvahu dotknout se vrcholné moci: Bere si více od lidí, jež se nemohou stěhovat, nemohou se seskupit tak, jako finanční molochy a nemohou přeposílat účty dále tak, jak mívají ve zvyku politici a další mocní.
„Svěrák“ působící na prostý lid je podle Egilsona Kaaruda a dalších kritiků utahován postupně. Zpravidla nikoli jedním velkým rozhodnutím, nýbrž nekonečnou řadou úprav, které vždy směřují pryč od toho, jak chránit možnost lidí vlastnit svůj domov. Glenn Agung Hole, docent Univerzity v jihovýchodním Norsku, nazývá prostřednictvím webu www.finansavisen.no aktuální vývoj v norské politice zdaňování zkolabováním inkompetentní norské politiky. Útočí finančně, sociálně i morálně a vynucuje si prodej či braní úvěrů. Což je finančně na hlavu: Společnost, jež trestá bezdlužnost a odměňuje braní úvěrů podemílá jak finanční stálost, tak osobní zodpovědnost. Daňový systém, jež si vyžaduje platby bez příjmů a bez realizace hodnot se stává nelegitimním a společnost, jež trestá lidi, kteří udělali vše správně, oslabuje své vlastní základy. Je to neslučitelné s úctou k vlastnictví a právním státem.
Stát s Nory vyběhl a ti zaplatí více, ani s tím nic neudělají. Zejména senioři, ale i další lidé, jsou využíváni jako prostředek nátlaku v politickém a finančním procesu, což je kromě vydírání rostoucí daní z nemovitostí znát v obcích a městech, kde již byly kvůli škrtům zrušeny domy s pečovatelskou službou, nebo probíhá handrkování kolem jejich možného zrušení. Přitom někteří politici paradoxně volají po tom, aby co nejvíce seniorů mohlo dožít své životy ve svých domovech (prý také proto, aby méně zatěžovali veřejné rozpočty). Politici cynicky počítají s tím, že dotyční poškození nebudou protestovat. Do dalších voleb z nich tady třeba stejně již nebudou.
Yngvar Brenna
