Cosi je v Norsku shnilého
Ti, jež v Norsku bojují za spravedlnost a rovnost před zákony, protějškům známí též jako tzv. spiklenci, mají pocit, že postupným odhalováním prý až mafiánských vazeb norských mocipánů nejen na Epsteina, nýbrž i na sebe navzájem získali navrch, a to v míře, v jaké dlouho neměli. Boří norský internet a poprvé za delší dobu narušili elitám práci tak, že nemohou řádit tak, jak je libo bez jednotnějšího odporu, nepříjemných, omezujících dotazů a následků, z nichž se jen tak nevyvléknou.
Ti, jež se v letitých diskusích naváželi do těchto, jak bývají v těchto dnech častováni, prodejných naivek, byli okamžitě hození do škatulky jako spiklenci, zesměšněni, ostrakizováni. Zacházelo se s nimi jako kdyby byli radioaktivní. Podávali se je s tím, aby se uklidnili. Nyní jsou dokumenty v zcela volně dostupné. Přesto je dost těch, jež chrání moc před pravdou. Nakolik musí být lež pohodlná, než se ji opustí? Velký segment obyvatelstva chce raději zbaběle chránit své fantasmagorie, než aby přiznali, že elity nikdy nebyli na straně lidu. Přitom by nemělo být mocipánů líto tehdy, jsou-li odhalení, nýbrž hanba.
Přesto je pro některé nepříjemnější to, že údajně zlí jazykové hodí naším norským papalášům trpké dotazy. Jako kdyby byl pocit nepříjemnosti nadřazen korupcí, neoprávněné obohacování se a vykonávání demokraticky legitimizované moci. Jako kdyby jim jejich status sám o sobě poskytoval morální imunitu. A řada řadových Norů se podle komentářů i po výše odhalených špinavostech zuby nehty zapírajíc drží mylné představě, že naše kádra jsou jiní. Hodnější. Bezpečnější. Nevinní. Nedejte se vysmát.
Konečný seznam bude pravděpodobně delší /Epsteinových spisů je přece daleko více/, ovšem již nyní jde o dlouhá léta s obřími toky peněz, prestižními funkcemi, mezinárodními posláními a nápadně slabým dohledem nad tím, komu ty peníze nakonec prospívaly. Mezi hlavními jmény figuruje podle www.dn.no, www.aftenposten.no a dalších zdrojů zejména diplomat OSN Terje Rød-Larsen, jenž získal po vyjednání tzv. dohody z Osla mezi Izraelem a Palestinci postavení hrdiny, načež se stal ředitelem Mezinárodního ústavu pro mír a získal od norské vlády dotace ve výši celkem 130 milionů NOK. Rød-Larsen měl podle dohody s Epsteinem získat milion dolarů, navíc Epstein měl ve své závěti odkázat deset milionů dolarů dětem manželů Rød-Larsenových a díky nátlaku Epsteina získal pár přepychový byt v nejlepší části Osla za poloviční cenu, hluboko pod tržní cenou, za použití mafiánských metod, jak to prostřednictvím www.vg.no pojal bývalý majitel bytu, rejdař Morits Skaugen, a také si od Epsteina měl půjčovat peníze. Podle Johna Christiana Eldena, právníka Røda-Larsena, je jeho žena Mona Juulová obviněna ze závažné korupce a jeho klient je obviněn ze spoluúčasti na ní. Terje Rød-Larsen byl podle www.nettavisen.no natolik mocný, že vyhrožoval novinářům deníku Dagens Næringsliv likvidací poté, co odhalili těsné vazby mezi ním a Epsteinem.
Blízká kamarádka Mona Juulové je Ine Eriksenová Søreideová, podle všeho nastoupivší předsedkyně strany Høyre, navzdory tomu, že několik kritiků poukázalo na to, že by se mělo s nástupnictvím ve straně počkat, dokud nebudou odstraněny pochybnosti ohledně styků mezi zmíněnými a jejich styků s Epsteinem v době, kdy byla Juulová diplomatka a Eriksenová Søreideová ministryně zahraničí ve vládě tehdejší premiérky Erny Solbergové. V spisech norského ministerstva zahraničí ohledně těchto záležitostí je podle www.nrk.no mj. uvedeno, že oznamovatel byl několikrát požádán, aby se postaral o velice krátkodobé mladé a krásné východoevropské stážistky bez potřebného vzdělání pro práci pro think tank, jenž je podezřelý z toho, že byl vázán na Epsteina a financován norskými prostředky. Proč nepostoupila znepokojivými oznámeními Eriksenová Søreideová dále? Avšak podle zjištění www.nettavisen.no již ve straně skončila a není správná osoba na to, aby stranu povedla a aby nabrala nové směřování.
Thorbjørn Jagland, bývalý generální tajemník Rady Evropy a současně předseda Nobelova výboru, nazval podle www.e24.no styky s Epsteinem běžnou diplomatickou činností, ovšem podle www.vg.no měl s ním probírat „společné investice“ a také finanční pomoc na nákup nemovitosti. Podle www.aftenposten.no byl Jagland s rodinou u Epsteina na dovolené. Je podezírán z rozsáhlé korupce i porušení etického kodexu Nobelova výboru a Økokrim, zvláštní útvar pro vyšetřování hospodářské kriminality, proti němu již zahájil vyšetřování. Ovšem jak prostřednictvím www.vg.no poukázala Tina Søreideová, profesorka na škole, která je norskou obdobou VŠE, je třeba zabývat se i ještě nezhmotněnými benefity, jako očekáváními o budoucích výhodách.
Časté styky s Epsteinem si pěstoval i Børge Brende, bývalý ministr zahraničí a t.č. předseda Světového ekonomického fóra, jenž usiloval mj. o nahrazení OSN právě tímto fórem. K tomu se rozhořel spor mezi ním a Klausem Schwabem, zakladatelem a bývalým předsedou fóra, jenž odmítá Brendeho tvrzení o tom, že interně informoval fórum o své vazby na Epsteina po jeho zadržení v r. 2019. Klaus proto zvažuje soudní kroky, bude-li Brende i nadále šířit svou verzi událostí, hlásí jak švýcarské listy Blick a Neue Zürcher Zeitung, tak www.dagbladet.no. Nicméně stejně jako ostatní podezíráni se i Brende nejprve dušoval, že ke kontaktu s Epsteinem nedošlo a když již nezbylo než se k tomu doznat, tak se namluvil, že dokud byli v kontaktu nevěděl nic o Epsteinově minulosti. Podle šéfredaktora zmíněného Blicku Brende uvedl vedení fóru v omyl a jeho dny v něm jsou proto sečteny. Průvan provádí i švýcarský úřad pro nadace, jež vyšetřuje Brendeho kvůli jeho vysokému platu jako možnému neoprávněnému obohacování se. Podle www.nettaisen.no je Světové ekonomické fórum podporováno švýcarskými daňovými poplatníky ve výši téměř 500 milionů NOK.
Podle švédského deníku Expressen byl Epstein „naložen“ do norského ropného fondu, až tolik měl v něm své spáry hluboko. V Epsteinových spisech najdeme kromě výše vyjmenovaných také současného norského premiéra Jonase Gahra Støreho, ministra financí Jense Stoltenberga a bývalého premiéra Kjella Magneho Bondevika i několik norských top manažerů jako hoteliéra Pettera Stordalena, průmyslového vlastníka a investora Kjella Ingeho Røkkeho a další. Proč nikdo z nich již dávno nesedí na lavici obžalovaných? A proč jsou poslední dobou natolik potichu? Utrpěli snad akutní ztrátu paměti? Někteří volají po tom, aby byli předběžně zadržení a nestihli vymazat stopy. Jedno je ovšem jisté: Skutečnost, že je někdo zmíněn v Epsteinových spisech ještě neznamená, že je něčím provinil. Jenže kde jsou pracovníci masmédií, jež se nebojí zeptat, zda měly tyto osoby kontakt s Epsteinem přímo anebo třeba nepřímo skrze kolegy a přátele? A jak se premiér Gahr Støre dnes dívá na to, že tenkrát jakožto ministr zahraničí financoval osoby, jež potenciálně mohli být zapletení do Epsteinova sexuálního zneužívání dívek a také přepychové nemovitosti straníků jako Rød-Larsena a jeho choti Mony Juulové?
Premiér Gahr Støre prý urazil veřejnost svým výrokem o nedostatku soudnosti těch, jež se stýkali s Epsteinem, zatímco blokoval přezkum současných i bývalých stranických kolegů. To vyvolává dojem, že je sám zkompromitován a snaží se to zakrýt. Podle kritiků premiér dokonce obětuje své straníky a přátelé, aby unikl on sám, spolu s dalšími největšími „rybami.“ Nakonec ale ustoupil a přezkum prý nezávislým výborem bude.
Prý tu vůbec neběží o nesoudnost jednotlivců. Podle kritiků nejen na sociálních sítích tady jde o síť vzájemné ochrany, kde se kupčilo s pozicemi a vlivy z veřejných peněz a kde pochopení sebe samých bylo zcela mimo tu skutečnost, v níž žijeme my ostatní. Zapletení byli skálopevně přesvědčení o tom, že jsou nedotknutelní a věřili, že by šlo diktovat světu bez mandátu lidu, netransparentně, a aniž se za cokoli zodpovídali. Tato prohnilost proto má být vytržena i s kořeny. Nestačí omluvy, přezkumy či interní vyhodnocení. Speciální výbor, jenž má záhy vzniknout, prý nesmí být zvolen politiky a sestaven z nich.
Per Willy Amundsen, předseda kontrolního výboru norského parlamentu, chce podle www.klassekampen.no přivolat na kobereček premiéra Gahra Støreho, jakožto i ostatní bývalé ministry zahraničí z inkriminovaného Epsteinova období a dát jim co proto, aby se „odhalila“ každá špinavost. K tomu chce zaměstnat zahraniční auditory, aby byl audit co nejvíce nezaujatý. Podle kritiků by se prý měl s kontrolou vrátit až do dob, kdy vedla Dělnickou stranu Gro Harlemová Brundtlandová. Prý to bylo tehdy, kdy se začínalo s kupováním si mezinárodních funkcí pro vysloužilé norské politiky a další straníky zejména Dělnické strany dychtivé pro mezinárodní kariéry. Jenže již se začaly ozývat „potrefené husy“ jako např. Jan Petersen, jenž si postěžoval na přezkum a nazývá snahy o přezkum politikou Trumpova hnutí MAGA.
Někteří vyslovili naději, že bude časem postaven před soud i norský premiér. O aférách prý musel vědět, důkazy jsou údajně nabíledni. Bývalý novinář Kent Steinhaug napsal na Facebooku, že premiérova strana byla od druhé světové války stát v státě a protiprávně tajně odposlouchávala i špehovala, měla vlastní archivy „nedůvěryhodných“, aniž by byl někdo za to potrestán. Jenže vůbec nejde jen o jednu stranu a jeho členy, funkcionáře atd. Podle Steinhauga jsou si norská masmédia vědomá toho nekonečně mnohem více než to, co dosud zveřejnila.
A mezitím se Norskem rozmáhá docela solidní morální kocovina.
Yngvar Brenna
