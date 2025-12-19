Co jste nevěděli o norské drahotě
Přestože jim jejich vlast, země vikingů, fjordů, dřevostaveb, polární záře a půlnočního slunce jinak zrychlí tep, jsou na ni hrdí a nedají na ni dopustit, zdaleka není vše zalité sluncem. Mezi neodmyslitelné strasti patří na neposledním místě nahoru vyskakující ceny i daně, komunální poplatky, peněžité tresty za prohřešky a další výdaje.
Finanční polštáře se mnohým lidem kvůli drahotě tenčí rychleji než dříve. Mívají navíc zkušenosti s tím, že skutečná hodnota sociálních dávek a dalších příspěvků klesá, když životní náklady rostou rychleji, než se upravují sazby. Dávky a příspěvky kryjí menší část výdajů než dříve, uvádějí www.ssb.no, www.husbanken.no a další zdroje.
Navzdory šíleným vzdálenostem jsou mnozí nucení nejen domů na Vánoce zvolit úmornou cestu autem, než aby letěli. Navzdory dotacím na linkách, jež by jinak nebyly rentabilní, jsou letenky na odlehlé oblasti letos obzvláště silně předražené, a to v zemi, kde je let mnohdy jediná proveditelná alternativa, hlavně je-li málo času. Web www.nrk.no pojednal o čtyřčlenné rodině, jež chtěla letět z Bodø do Vadsø, ovšem si to po zjištění, že se do 20 000 NOK ani dva měsíce před Vánocemi nevejde, a proto jim nezbyde, než strávit 17 hodin v autě. Levné to letadlem není ani z Osla na Florø, pětičlenné rodině to ve dvouměsíčním předstihu před svátky vyjde na hezkých 23700 NOK. A samotná studentka by za letenku z Trondheimu za rodinou do Bardufossu musela dát dohromady 7000 NOK. To je docela raketa, že ano?
Otřeseni můžete být cenami za „hotovky“. Zdroje jako www.nettavisen.no, www.dagbladet.no a další uvádějí, že za pouhý sendvič s krevetami je, dejme tomu, na hlavním norském letišti Gardermoen u Osla je třeba složit až 250 NOK, což je stejně tolik, kolik si účtují ty levnější norské restaurace za oběd či večeři. Za bagetu s kuřecím po vás budou chtít 169 NOK a za skořicového šneka 49 až 65 NOK. Kelímek kávy a láhev vody stojí oba okolo 50 NOK.
Ovšem podle některých se Norsko stalo příliš drahým i pro abstinenty. Běžná cena za sklenici nealko je v pohostinských zařízeních okolo 60 NOK. Zato alkohol na firemních předvánočních mejdanech mnoho Norů zaručeně sejme a nevyhnou se ostudě a sankcím. Právě procházíme obdobím tzv. julebordů čili rautů firem a institucí. Někde uhradí šéf vše, vč. následujícího afterparty, zato jinde se musí zaměstnanci podílet na nákladech za pokrmy a někdy i pití. Sezóna rautů a s nimi ztráta zábran nesou s sebou vlnu narušení veřejného pořádku, ale také sexuálního obtěžování a trapného a vulgárního chování. Tyto týdny jsou proto pro státní pokladnu dost výnosné, zato výtržníci či byť jen hašteřiví a nesoudní či potřební se vymočit chudnou. Web www.dagbladet.no zveřejnil „tajný“ seznam policejních sankcí za 16 druhů excese na oněch rautech. Za narušení veřejného pořádku vám nejprve vysolí pokutu a „osekají“ o 10000 NOK a poté vás policie požádá o odchod domů. Nevyhovíte-li tak vám přidají pokutu za promarnění nařízení policie, což se vám prodraží o mnoho tisíc dalších NOK a zejména tehdy, stalo-li se to během víkendu/svátku. Sazby sankcí totiž někdy takto rozlišují.
Ze seznamu sankcí mohu uvést, že třeba močení na veřejnosti se v Norsku vymstí pokutou ve výši 6000 NOK. Totéž vás může stát nákup či přenechání alkoholu nezletilým. Neposkytnutí osobních údajů, případně poskytnutí nepravdivých údajů vynese dokonce sedmitisícový peněžitý trest. Avšak dlužno dodat, že se stává, v rámci kapacit policie, že občas pomůže nešťastníkům, jež po radovánkách skončili „namol“ venku, třeba ve škarpě či ve sněhové závěji, a odvezou je domů. Či do cely na vystřízlivění, vše dle vlastního soudu.
Každý rok se tyto sazby o něco zvedají a totéž platí o dopravní delikty: To bude stát používání mobilního telefonu za volantem 14 750 NOK. Což je od r. 2021, kdy to stálo 1700 NOK, raketový vzestup. Uvádí to www.tv2.no, www.ostlendingen.no a další zdroje. Pokuta za projetí na červenou, porušení zákazu předjíždění nebo nedodržení povinnosti dát přednost v jízdě se zvýší na tutéž částku, 10 750 NOK. A pokud vás na úseku s rychlostním limitem 60 km/h přistihnou při překročení rychlosti o 16 km/h, pokuta vám bude vyměřena na 8 650 NOK a za překročení rychlosti o 21 km/h tam, kde je limit 70 km/h to bude za 10 100 NOK. A k tomu vám připočítají trestné body.
Parkování poblíž svého pracoviště mají někteří zdarma, zato další za tutéž výhodu platí až 2000 NOK měsíčně, píše server zdravotních pracovníků www.sykepleien.no. Prostřednictvím webu pracovníků ve školství www.utdanningsnytt.no budou v okrese Nordre Follo za parkování nově požadovat od pracovníků školek a škol 11000 NOK ročně, což je fakticky vnímáno jako škrty v platu. Jinak v Kvadraturen P-hus v Oslo, nejdražším době na parkování v Norsku, vyjde vás podle www.vg.no a www.dagbladet.no 24hodinové parkování na 4680 NOK.
Není divu, že se mnozí Norové cítí být kvůli výše uvedenému okrádáni, a to jsem ještě ani nezabrousil do cen pohonných hmot vyšších než v sousedním Švédsku, jež ropou neoplývá, ani do mýtného, jež podle www.aftenbladet.no stojí často dojíždějící motoristy až pětinu platu. Sem tam se ozvou i opoziční politici, že se z norského národa stal přílišnou dojnou krávou. Přitom mnoho měst a obcí škrtá ve všem a nemá ani na veřejnou vánoční výzdobu. Jinde se na to složí majitelé/provozovatelé obchodů a dalších zařízení, popř. řadoví občané. Ve snaze ušetřit se podle www.tv2.no také stává, že obec/město odmítne odhrnovat sníh, sypat písek a udržovat silnice tam, kde to dříve dělávaly. Na takovou „privatizaci“ přesouváním nákladů /čili daň navíc/ často nemají místní občané peníze.
Není to zvláštní, že v hlavním městě Oslu to může stát přes 60000 NOK jen zažádat o postavení plotu, jak napsaly www.ao.no, www.dn.no a další zdroje? To v Praze nemáte a buďte za to rádi. Podle deníku Fremover je kvůli komunálním poplatkům dokonce dražší postavit dům ve dvaadvacetitisícovém regionálním centru Narviku, než v Oslu.
Často se sdělovací prostředky šíří o tom, kolik „by měl“ Nor vydělávat, což se pocitově kolikrát příčí tomu, jak velký prostor skýtá finanční situace toho, kterého občana. V hmotné nouzi se tak cítí být více lidí, než se může podle všeho zdát. Podle Mortena Meyera, generálního tajemníka organizace vlastníků domů Huseierne a wwe.tv2.no se běžným norským domácnostem zvýšily výdaje na bydlení z 22 % v r. 2020 na letošních 32 %.
V novém roce zdraží leccos. Popojet, byť jednu zastávku autobusem, bude stát v mnoha městech nově okolo 50 NOK. To v důsledku zvýšených nákladů způsobených mj. elektrifikací, cenami energií, růstem mezd a dražšími smlouvami. Několik krajů očekává velké schodky a budou muset omezit dopravní obslužnost, praví www.nrk.no, www.nettavisen.no a další zdroje. A aby toho nebylo málo tak plánuje po Tromsø i další města diferencovat jízdné podle toho, zda jedete ve špičce či mimo špičku. Postihne to ty, jež nemají na výběr.
Volná tvorba cen vede paradoxně k monopolům a méně svobody pro spotřebitele. Norové ryjí ve velkém do své vlády. Podle www.ssb a www.aftenposten.no dali čtyři z deseti svůj hlas o zářijových volbách jiné straně než o těch minulých. Moc jim to platné nebylo. Běsnění kolem šokujících cen nebere konce. Přichází Norsko o sebe, když se mnoha lidem ztrácí půda pod nohama, pomíjejí jistoty, a tak i životní kvalita?
Že by tato „pomsta vůči nenažranému státu“ byl jeden z důvodů, proč se v Norsku poslední dobou krade tolik igelitových nákupních tašek? Že by se u tohoto fenoménu jednalo o formu protestu proti obecné drahotě? Podle www.finansavisen.no stále stoupá DPH na tašky a také podíl z ceny, jenž je odváděn fondu pro ochranu životního prostředí. Web www.ao.no přináší rozhovor s manažerem prodejny, podle nějž činila ztráta kvůli odcizeným taškám za půl roku 30 000 NOK. Tašek se u nich ze všeho zboží krade nejvíce a prodejna tyto krádeže nelítostně nahlásí policii. Podle www.nrk.no vedou stále dražší tašky k tomu, že si lidé „půjčují“ koše prodejen sebou domů, přitom jeden má hodnotu 5000 NOK.
Jako paradox prudce kontrastující se saháním stále hlouběji do peněženek řady občanů ale mohu zmínit řadů prestižních projektů, jako novou vládní čtvrť, novou trasu metra v Oslu zv. Fornebubanen, či novou úpravnu vody, jež se podle www.dn.no, www.nrk.no a dalších zdrojů staly mnohonásobně dražšími, než činily původní rozpočty a jako by nebyly meze kolik byli politici ochotní vydávat.
Máme-li věřit www.finansavisen.no se za současného norského premiéra Jonase Gahra Støreho z Norska odstěhovala více než pětkrát tolik Norů se jmením v hodnotě více než 100 milionů NOK než za vlády jeho předchůdkyně Erny Solbergové. Z deseti Norů, jež podle www.e24.no v Norsku nejvíce vydělali, žijí v Norsku pouze tři. Podle www.dn.no jsou čtyři z nejbohatších lidí žijících ve Švýcarsku Norové. Časopis Kapital, list Aftenposten a další zdroje dokonce sdělují, že je nyní přes polovina jmění norských boháčů spravována ze zahraničí.
