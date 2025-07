Cestovní ruch pro radost i na obtíž

Vrcholí hlavní turistická sezóna a udeřily vlny veder, vč. tzv. tropických nocí, odkud není úniku ani pro místní. Jaké jsou vaše nejžhavější tajné tipy, pokud jde o Norsko?

Za Polárním kruhem je podle www.dagbladet.no a dalších zdrojů tepleji než v ghanské Accře. Parno momentálně pronásleduje jak nás Nory, tak zahraniční turisty a kdo si za cíl vytyčil Norsko se dočkal značného překvapení. Dušují se, že je sem táhlo tzv. coolcation, tedy aktivně si vybrali destinaci, kde se mohli ochladit, jenže v cíli je nakonec „přepadlo“ dusno.

Tento týden může padnout 55 let starý teplotní rekord /35,6 °C/, po chladném a deštivém jaře prý šoková terapie, praví deníky Dagbladet, Verdens Gang a další, poněvadž místní prý byli dlouho tzv. værsyke či přeloženo do češtiny takoví nesví a skleslí kvůli dlouhodobě až otravně špatnému počasí.

Že jste měli tak trochu jiná očekávání? Podivují se i starousedlíci. Větráky a vše, co může zchladit tělo i byt/dům jsou nyní vyprodány, hlásí www.nettavisen.no a na www.dinside.no přiznává Helle Bostadová Viriková, šéf prodeje řetězce Elkjøp, že narůst prodeje tohoto zboží v porovnání se stejným obdobím loni dosáhl v jednotlivých prodejnách až 40000 %. Určitě si řeknete, co je to za koninu, jenže kdepak, je to holý fakt. Podle www.tv2.no musela knihovna v městečku Sande zavřít, jelikož podle doporučení Pracovní inspekce vnitřní teplota nemá přesáhnout 26 °C a onu starší budovu nešlo zchladit.

Podle Thomase Thessena, hlavního analytika letecké společnosti SAS a www.vg.no již není tradičně chladné podnebí severu nevýhodou. Nyní ale opět výjimka potvrzuje pravidlo. Podle Odda Roara Langeho, odborníka webu www.dinside.no na cestování a znám pod přezdívkou The Travel Inspector /Inspektor cestování/ vyvažuje za vysoké norské teploty dostatek místa, čerstvý vzduch a přitažlivé outdoorové aktivity.

Jestli je někde země, kde je cesta cíl, tak prý Norsko. Turistické cíle jsou tak rozeseté a podle mnohých jak běžných návštěvníků, z nichž jsem se s některými o tom bavil, přes cestovatelské „gurmany“ až po světoběžníky až nespravedlivě hustě napěchované nejen přírodními krásami. Platí, že i domorodci se zřídkakdy mají k něčemu více, než k pouhému „prozkoumání na povrchu.“ V Norsku proto ještě více než jinde platí, že méně znamená více.

Pokud tedy zrovna nečekáte kvůli trajektu, jenž vám byl zrušen kvůli technickým potížím či nedostatku personálu a pokud vám tedy náhle nezatarasil cestu zájezdový autobus, traktor ani ovce či kozy. Což se na norských mnohdy úzkých a kluzkých silnicích a venkovních cestách /z nichž je nejedna bez pevného povrchu a bývá přezdívána dobytčí stezkou/ může stát celkem snadno, a to hlavně při stále větším počtu na Norsko nezvyklých motoristů.

A zatímco někteří jsou zaměstnáni na to, aby přitáhli do Norska více turistů a přiměli je, aby zůstávali déle, další mají v popisu práce pravý opak toho. Norsko se totiž chce prezentovat jako destinace klidu, ticha a míru /v pohnuté, rozhárané době přepychem/ a v rámci tohoto marketinkového tahu několik činitelů cestovního ruchu měří a zveřejňují (absolutní) nepřítomnost hluku, aby návštěvníkům dokazovali ten propastný rozdíl, jak nám přibližují např. www.nrk.no a www.reiseliv1.no.

Kde se ten cestovní ruch vzal a jak se utrhl ze řetězu? Kromě větší propagace a povědomí norských zajímavostí se přidává skutečnost, že je v určitých zemích více těch, jež si mohou Norsko dovolit, čemuž nahrává i slabá norská koruna posledních několika let. Ta vede pro změnu k tomu, že norští dovolenkáři nejsou tak věrní svým sousedům Švédům a Dánům jako dříve, zato oni Norům ještě více než dříve. Norové mají slabost zejména pro kempy a ve Švédsku a Dánsku je ten úbytek Norů citelný, jak uvádí www.dinside.no a www.nrk.no.

Avšak podle mnohých je cestovní ruch již dlouho neudržitelný, jak se můžeme dočíst např. na www.nettavisen.no, v deníku Aftenposten aj. Nekritický růst naráží na značný odpor místních, jež poznali, že cestovní ruch se rozvíjel na úkor pohody i cenové dostupnosti. I kvůli Airbnb si v městech jako Oslo, Bergen a Tromsø stále větší měrou nemůže dovolit střechu nad hlavou ani rodáci, ani studenti. A „trest“ za rozmach cestovního ruchu si ve velké míře „odpykává“ příroda a dostupnost místních k ní. A malé okresy s omezenými zdroji nestačí sehnat dostatek personálu na pohotovostní službu poddimenzovanou pro deseti a statisíce návštěvníků za krátký čas.

A jak píše např. www.tv2.no někteří Norové zdrhají ze svých domovů proto, že se cítí cestovním ruchem a vším co způsobuje „bombardováni“ a terorizováni. Podle některých tvrzení není možné opustit dům, aniž byste se stali průvodcem proti své vůli. Každému na cestovním ruchu vadí něco jiného. Třeba odpadky a hluk. Anebo rušení divokých sobů. Či to, že si turisté fotí místní děti v mateřské škole. Anebo, že světlomety výletních lodí lidem svítí do bytů a domů. Či ceny parkovného, jež se podle www.aftenposten.no, www.tv2.no a dalších mohou v Oslu vyšplhat na 12 680 NOK za víkend. Parkovné prý také odrazuje od návštěv třeba skalního útvaru Kazatelny a dalších cílů v přírodě. Drahota se projevuje i na některých trajektech, kde za croissant s plátkem sýra dáte 94 NOK. Trnem v oku je mnohým Norům i pašování ulovených ryb z Norska na evropský kontinent. Na druhou stranu cestovní ruch podle www.nrk.no přináší i místa setkání jako kavárny, bufety atd., jež by bez návštěvníků odjinud nepřežily.

Z lakoty turistů a jejich snah obcházet a zneužívat překypuje nejednomu Norovi žluč: Že se by někoho napadlo zeptat, zda to tam někomu patří a zda tam můžu strávit noc, to ne. Přesto jsou schopní si z místa, kde se smí zaparkovat na pouhé hodiny, udělat na pár týdnů tábor a základnu, kde si ostatní ani nemohou odskočit, protože proměnili veřejné záchodky v stojany na sušení prádla. Hosté mohou být jinak tak sympatičtí, jak jen budou chtít, nicméně /být to soukromý pozemek/ tak za chvíli tam praví majitelé či správci zatnou tipec dalším zájemcům řetězem a zákazem vstupu.

Anebo to vyřeší tak, že protiprávně na soukromém pozemku parkujícím turistům znemožní odjezd umístěním balvanů před jejich vozidla, jak píše www.dagbladet.no. Obdobně vzbudil úsměv Norů případ, kdy dva mladí turisté-Němci, podezřelí ze založení sérii požárů a z vandalismu ve vesničce Laukvik byli obklíčení přes dvacítkou místních, jež si vzali spravedlnost do vlastních rukou a vyčkali příjezd policie, jak povykládala veřejnoprávní televize a www.dagbladet.no.

Ale zpět k spořádaným návštěvníkům. Jejich počet by se prý měl omezovat tím, že by se zaměřovalo na trhy, jež jsou na každého návštěvníka výdělečnější. Nebo se má zavést speciální AirBnb daň či povinný návštěvnický příspěvek zvaný turistická daň, popř. další omezení? Největší zastání má turistická daň prý u obyvatel severního Norska, uvádí deník Dagsavisen. Ovšem zastropit počet turistů do jejího města, městečka či oblasti nehodlá žádná městská či okresní rada, dozvídáme se prostřednictvím www.nrk.no.

Zavítáte do tisíciletých měst i nově vzniklých městeček na zelené louce: Představují prostředí, ve kterém se setkává různorodá moderní zástavba - od brutalistních až po dominantní či inovativní stavby, jež architektonicky často nevytvářejí jednotný celek. K tomu se přidávají křiklavé nápisy upoutávek. Cílí na návštěvníky, jichž se z dopravních prostředků a ubytovacích zařízení do víru turistického dění vydává stále více. Peněz se sype čím dále více. Pro ostatní jsou tu prý tak omamné lesy, že se s nadsázkou říká, že když se nadechnete tak jste z toho úplně hotoví. A nezmáhá jen to zdejší ovzduší. Z učiněné nádhery kombinace moře a vysokých hor či rozeklaného pobřeží s majestátními fjordy a plejádou ostrovů, čarokrásných pláží třeba půjdete do kolen. A pokud vás zaujalo půlnoční slunce, možná se budete chtít vrátit za polární září.

Návštěvníci se ani nenadějí a již je tu další atrakce. A ta, jež atrakcí ještě není, se jí může záhy stát, jako např. doba vikinská. Jak Švédsko, tak Dánsko má památky z této doby na seznamu UNESCO, zato Norsko žádné a to přesto, že tato doba zapsala Norsko patrně nejvíce do dějin a Norsko má největší koncentraci mohyl, jež skrývaly lodě a poklady s nimi pohřbené. O změnu usilují podle www.forskning.no norští památkáři. Prý na seznam UNESCO patří sedm z 15 dosud známých takových mohyl.

Někteří mají za atrakce i severské hotelové snídaně. Bývají vyhlášené, ovšem nyní oznámil prostřednictvím www.tv2.no Scandic, jeden z řetězců, že ji stáhne ze své standardní nabídky a bude ji nabízet za příplatek, což zejména na sociálních sítích vyvolalo lavinu pozdvižení, zklamání, dotazů a diskusí.

Nebaví vás stát na atrakce fronty a drápat se nahoru uprostřed davů? Sice v norštině, nicméně norská masmédia svým čtenářům a divákům někdy dohodí tipy na odlehlejší místa. Přehled podává např. deník Lofotposten odkazující na kartografickou službu www.kartverket.no. Proč se tlačit jako sardinky, když se můžete téměř po celém Norsku vydávat pěšky po trasách, kde budete (téměř) sami?