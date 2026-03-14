Cestovní ruch jako mor
Desítky let se města, firmy a organizace snaží za nemalé peníze vč. těch od daňových poplatníků, o přilákání více turistů, zviditelňování místních chloub a nyní, když přetéká turisty všude možné je z nich další mor. Nálada je výbušná. Na největším severonorském diskusním serveru www.nordnorskdebatt.no se dočtete, že se slovo turista prý dokonce stalo nadávkou s rasistickým podtextem.
Turistická sezóna nově trvá celý rok, a ne jako dříve od prosince do konce března, což vytvořilo více celoročních pracovních míst. Kvůli tomu, že je ubytování v Tromsø ve vrcholné sezóně mnohdy dražší, než na newyorském Manhattanu je totiž v posledních letech stále více těch, jež chtějí sem zavítat v měsících duben, září a říjen, kdy doteď bývalo méně návštěvníků. Připravení na větší nával po celý rok jsou podle www.nrk.no každopádně ve Tromsø Villmarkssenter, středisku pro poznávání divočiny, v Håkøybotn, dobrá půlhodina od centra města. Tam poskytují turistům již 35 let zážitky z divočiny, o nichž poreferují, když píšou svým rodinám a přátelům domů. Středisko disponuje 300 psy plemene husky, s nimiž se mohou mazlit milovníci psů a kteří v rámci psí spřežení „provětrají“ turisty z celého světa.
Připravení jsou podle téhož zdroje také v hotelu The Dock, jenž je se svými 305 pokoji největší v severním Norsku. Láká několika skleněnými „iglú“ na střešní terase ve 12. patře, odkud lze spatřit polární záři. Cestovní ruch v kraji Troms za deset let zdvojnásobil svůj obrat. 46 % zdejších turistů jsou ze zahraničí, oproti 30 % v Norsku jako takovém, píše www.nrk.no.
Kdo to jsou, asijští turisté, jež tvoří většinu růstu návštěvníků Norska? Tři ze čtyř jsou mladší 40 let a 73 % jich přijelo do Norska poprvé. Většina se ubytuje do hotelů a devět z deseti se chce vydat na prohlídkový okruh autem/minibusem/autobusem. Jde jim a pestrou nabídku aktivit, chtějí zažít polární záře, hory a zimu bohatou na sníh, zato nestojí moc o pěší turistiku. Pro šest z deseti je důležité nakupování a k němu dostatek příležitostí. To s odkazem na agenturu Innovasjon Norge sdělil výše zmiňovaný zdroj, www.nrk.no.
Kdo na ten růst připravení nejsou a kolikrát ani se s ním nehodlají smířit jsou starousedlíci, o čem svědčí i výsledky průzkumů zveřejněném ve zmiňovaném zdroji. Prý to již nějakou dobu zavání Barcelonou či Mallorcou, kde se obyvatelé k cestovnímu ruchu též staví čím dále záporněji. S tvrzením, že je v městě turistů příliš souhlasí 77 % dotázaných v Tromsø a 67 % oslovených se obává, že cestovní ruch do budoucna sníží hodnotu života. Cizí ve vlastním městě se cítí polovina. Turisté prý zabírají příliš místa doslova i přeneseně.
Jasno mají i deníky jako Lofotposten, Nordlys a další zdroje: Než Nor odněkud vyrazí raději vzkáže dalším Norům, aby se kvůli turistům na silnicích měli na pozoru. Další se kvůli turistům silnicím vůbec vyhýbají. Zahraniční živly jsou prý postrachem všem, vč. řidičů vozidel odhrnující sníh. Norský internet zaplavují videa, na nichž bylo pomalu více aut uvízlých/“rozsypaných“ mimo silnice než jedoucích po ní. Že by za to mohly extrémní ledovka při mimořádně silném větru? Kdepak: Turisté, jež dosud neměli zkušenost se zasněženými a zledovatělými silnicemi, byť nepatrně, a na rozdíl od Norů vůbec neabsolvovali školu smyku jako součást výuky autoškol, aby byli způsobili jízd na takovém povrchu. Prý by zdaleka nestačilo ústní či písemné poučení či video záběry o povětrnostních podmínkách a stavu vozovek mnohdy užších a celkově horších silnic ve srovnání se silnicemi kolem větších měst jižního Norska, jež ovšem jsou pro místní obyvatele zcela standardní. Třídenní pobyt čínských turistů utnulo již po pouhé hodině podle www.nettavisen.no odebrání řidičského oprávnění po naměřeném překročení rychlostního limitu o 33 km/h, dále pokuta za vykonávání práce řidiče z povolání bez oprávnění, sebrání klíčů a odstřižení poznávacích značek.
Zběsilost se podle komentujících vymyká i tomu, co spatřili i řidiči z povolání se stovkami tisíce mil za volantem za sebou, jež měli za to, že již byli svědky všeho možného. Kolikrát je to holá klika a řidičský um ostatních účastníků silničního provozu, jež se postarají o to, aby příliš pomalá či rychlá jízda, jízda proti přikázanému směru, umanuté zahledění do krajiny, zkrácení zatáček, nedržení se v pruhu, prudké zabrzdění, nedodržování pravidel a zásad atd. a řízení jako by byli pod vlivem /promile někde mezi 1,5 a 2,7/ neskončily tragicky. Také uzávěrka diferenciálu má v některých situacích cenu zlata.
S trestnými činy tohoto druhu se podle www.nrk.no norská policie dosud nesetkala. Ta podniká zátahy na lidi bez pracovního povolení přepravující turisty, zejména cizince vozící další cizince za polární září. Prý stačí sedmimístný vůz a někdo, kdo umí řídit, a najednou máte firmu na safari za polární září. Za posledních několika měsíců prý byly z Norska vyhoštěny řádově desítky osob zejména z Číny a Malajsie. Nenasytný se zdá být trh s bezskrupulózními provozovateli nabízejícími přepravní a průvodcovské služby turistům, jež chtějí zahlédnout polární záři. Provinilcům byly uloženy pokuty ve výši až 60 000 NOK. K tomu jim byly v několika případech zabaveny zisky, jež se mohou vyšplhat na 100 000 NOK za jedinou výpravu. A aby toho nebylo málo tak pravidla porušila více než polovina zkontrolovaných evidovaných a řádně fungujících firem ve městě Tromsø zabývajících se touto činností. Mezi typická porušení, jež byla zjištěna, patřily nedostatky v obsahu pracovních smluv, nedostatečný přehled zaměstnavatelů o tom, kdy zaměstnanci pracují, příliš velké úvazky zaměstnanců bez příplatků za přesčasy. Odhaleny byly také případy, kdy zaměstnavatelé uzavřeli neplatné dohody o průměrném výpočtu pracovní doby svých zaměstnanců. Dále přišli kontroloři na to, že řadě osob byly neoprávněně vypláceny dávky a příspěvky.
Mnohdy si načerno fungující organizátoři kvůli cenové výhodě pronajmou vůz ve Finsku či Švédsku, aby si zájemce, s nimiž jsou domluveni skrze uzavřené skupiny na sociálních sítích, vyzvedávali z ulic, a to zejména ve městě Tromsø. Není jisté, zda si zájemci o ony služby uvědomují toho, že operatér nemá v pořádku náležitosti jako povolení či pojištění. Někdy dochází k neudržitelným situacím, např. tehdy, kdy řidič/operatér opustil účastníky exkurze/zájezdu na několik hodin v prochladlém autě poté, co odmítli za bídného počasí nastoupit do lodě. Účastníci se nakonec rozhodli pokoušet požádat o pomoc prostřednictvím sociálních sítí, a tak se přišlo na nezákonné provozování oněch služeb dotyčným provozovatelem.
Takové příhody prý mohou poškodit norskému cestovnímu ruchu /páté největší živnosti v Norsku měřené v příjmech ze zahraničí/ jako takovému. Zároveň stoupá počet úmrtí a zranění v autonehodách způsobených turisty. Ovšem aby se někdo obtěžoval zabezpečit místo neštěstí a postavit varovný trojúhelník či oblékl reflexní vesty, to kolikrát ani ne. Mluvčí policie se proto nechali slyšet, že se snaží prioritně toto potírat jednak kvůli neserióznosti, daňovým únikům, nekalé konkurenci a nekalým pracovním podmínkám, a tudíž sociální neudržitelnosti, jednak proto, aby se předcházelo nehodám a zabránili tomu, aby policie musela zbytečně vynakládat své zdroje na dopravní problémy.
Kdo něco takového nezažil/nepřistihl, nepochopí: Turisté, kteří se v pronajatém autě projeli po lyžařské trati, až do ní zabředli.
Ovšem nikdy tak zlé, aby to nebylo k něčemu dobré. Více havárií i nehod znamená více práce pro vyprošťovače a majitele firem s odtahovými vozy. Zato se vyvaruje před poskytováním pomoci, jste-li laik, jelikož případné škody způsobené na vozech z půjčoven mohou přijít velice draze, usvědčí-li vás ze způsobených škod. Nová lukrativní živnost by se mohla stát autopůjčovnám uložená povinná extra služba /pronájem pouze s místním řidičem/.
Např. správce facebookové skupiny Tromsøsia průběžně odstraňuje snímky dokazující špatné parkování třeba na místech vyhrazených tělesně postiženým i nezodpovědnou řidičskou kulturu turistů.
Takhle se žít prý nedá a kouzlo rodného města je pro mnohé již pryč: Turisté lezou místním málem až do domů a fotí či natáčí směrem do interiérů. Rekreační areály jsou zabrány turisty. Spontánní návštěva kavárny či restaurace je bez předchozí rezervace takřka nemožná. Přeplněné městské autobusy vedou ke konfliktům za prvé mezi turisty a místními, za druhé mezi turisty a řidiči, jež někdy pro přeplněnost odmítnou turistům nástup hlavně tehdy, mají-li sebou objemná zavazadla. Některým místním dokonce vadí, že si turisté svévolně fotí děti na prostranstvích před mateřskými školami či další děti někde v ulicích.
Zároveň se podle www.nrk.no rodiny a přátelé s běžnými příjmy chtějí podílet na rozmachu cestovního ruchu a jako skoro jediní v celém Norsku se skládají na pořizování nových bytových jednotek za účelem jejich krátkodobého pronajímání přes službu Airbnb. 2pokojový byt může v centru Tromsø ve vrcholné sezóně vygenerovat zisky 40 000 až 100 000 NOK měsíčně. Tromsø je jedno z měst v Norsku, kde je nejčastěji využíváno Airbnb, což přitěžuje zejména mladým Norům vstup na trh s bydlením. Město a okolí přichází o cennou pracovní sílu kvůli tomu, že bydlení sotva je k mání. Tlak cestovního ruchu zdražuje i letenky, a tudíž hlavní způsob dálkového cestování pro místní žijící tak daleko na severu.
Kvůli rozmachu cestovního ruchu se z důvodu přeplněnosti a chaosu zejména se zavazadly, čekání a fronty nejen při opožděných letech podle www.nrk.no, www.nordlys.no a dalších zdrojů již plánuje další rozšíření letiště, a to pouhých několik měsíců poté, co již bylo dokončeno minulé rozšíření o nový terminál pro lety z/do zahraničí.
Podle www.dn.no uvízlo kvůli válce na Blízkém východě v severním Norsku několik tisíc asijských turistů, což představuje obří logistickou výzvu. Podnikatelé v cestovním ruchu tají dech: Vlna rušení rezervací ubytování, přepravy a zážitků již nastala a výhledově může válka znamenat úbytek turistů.
Yngvar Brenna
Johannes Høsflot Klæbo aneb Vzhůry na Nory!
Jakkoli se sníží norská vrchnost, zůstává nedobytné srdce Norska nedotčené. Prý má tuhý kořínek. Tady se přece fandí Klæboovi a jeho vydřeným bezkonkurenčním úspěchům.
Yngvar Brenna
Na hanbě. Špinavé zákulisí důležité výkladní skříně Norska
To je tedy „pokoukaníčko.“ Rozplétá se nedozírná pavučina. V Norsku se „nevezme tučná obálka“. Ti úplatní jdou na to jinak. Andrew Mountbatten-Windsor již byl zadržen. Že by mu šlápl na paty i některý výtečník z Norska?
Yngvar Brenna
Aby se vlk nažral a koza zůstala cela?
Nejedna iluze o Norsku si v těchto dnech vzala za své. Pro mnohé Nory je děsný bizár to, co se za poslední týdny dva „vyklopilo“. Koruna tomu bude nasazena až tehdy, budou-li dotlačení k odstupu i ty „největší ryby.“
Yngvar Brenna
Norská Pandořina skříňka
Jako kdyby každý den ze skříňky vypadli další kostlivci. Rozsvítilo se mnoha Norům i cizincům, jimž byla dosud v hlavě sepnuta konstrukce Norsko = můžete se na všech a všem spoléhat, vč. politiků.
Yngvar Brenna
Cosi je v Norsku shnilého
Donedávna se dmula pýchou. Zmrzne konečně ten škleb na hubách té „nadlidské kasty,“ jak ji někteří Norové nazývají, jejíž duše jsou prý zaneseny vírou, že jsou něco více než my ostatní?
|Další články autora
OBRAZEM: Miss Czech Republic 2026 představila TOP 10 finalistek. Máte mezi nimi favoritku?
Ředitelka soutěže Miss Czech Republic Taťána Makarenko představila desítku finalistek pro rok 2026....
U Dvoreckého mostu už jsou jámy. Krištof Kintera promění zanedbané místo ve světelný hit
U Dvoreckého mostu vzniká světelný park, který má přilákat turisty i místní. Okolí zkratky mezi...
Pradávní tvorové na Smíchově „přežijí“. Zanikne ovšem slavná nádražní hospoda a zmizí bariéry
Jižní část Smíchova prochází výraznou proměnou. Vedle developerského projektu tu roste také...
Praha se chystá na největší velikonoční trhy v zemi. Centrum rozzáří květiny a jarní výzdoba
Největší velikonoční trhy v Česku se vrátí do centra Prahy už příští týden. Na Staroměstském a...
OBRAZEM: Flora je po měsíci prací k nepoznání. Stanice metra působí až strašidelně
Stanice metra Flora na lince A je zhruba měsíc po uzavření velkým staveništěm. Původní sovětské...
Pozice nejoblíbenějších pardubických herců obhájili Janečková a Špiner
Pozice nejoblíbenějších pardubických herců obhájili Petra Janečková a Ladislav Špiner. Diváci...
Při čelní srážce dvou aut na Třebíčsku se v podvečer zranili čtyři lidé
Při nehodě dvou osobních aut u Slaviček na Třebíčsku se dnes v podvečer zranili čtyři lidé, sdělila...
Český lev 2026. Nejlepším filmem Karavan, uspěly i snímky Franz, Studna i Raději zešílet v divočině
Poprvé v novém místě, v pražském Kongresovém centru, poprvé s moderátorkou, která žije v Americe a...
Podpojištění je v Česku masové. Až 70 procent rodin by po katastrofě nedostalo dost peněz
Podpojištění – termín, který se pravidelně skloňuje ve všech pádech v okamžiku, kdy přijdou nějaké...
Konec nedochuceným salátům. Objevily jsme zázračné zálivky Fermato
Fermentace dokáže proměnit známé suroviny v chuťově komplexní zážitek. Naše redaktorky proto vyzkoušely dvě salátové zálivky od moravské značky...
