Až několikaměsíční neobvyklé slavení norských maturantů

Jejich vášeň je „rulling“ čili „kutálení“ na svých „pojízdných diskotékách“. K nezaměnitelným znamením jara patří v Norsku podivné zvyky začínající ještě dlouho před samotnou maturitou jakožto tečkou za 13letou školní docházkou.

Řadový občan Tom-Arne Nygren to popsal prostřednictvím Facebooku takto: Společenský rituál převlečený za kolektivní ztrátu paměti, moderní rituál přechodu životní fáze, kde se pokoušejí mladí lidé pomocí přehnaného popíjení a infantilních hrátek, dejme tomu, s vodními pistolkami, překročit čas, prostor i vlastní stín. V tomto liminálním prostoru je povoleno křičet do vesmíru, zatímco hodíte kartičky s vaším jménem, příp. přezdívkou, názvem vaší školy a bonmotem /mnohdy sexistickým či vulgárně narážejícím na alkohol anebo drogy/ dětem, s nimiž se nejspíše již nesetkáte a které ony kartičky mnohdy sbírají stejně jako samotní maturanti.

Samotné slavení probíhá v pojetí Nygrena z valné části za jízdy, přičemž autobusy, minibusy a dodávky jsou proměněny na pohyblivé oltáře chaosu, dopaminu a zbavených iluzí. Sbírají se ony kartičky, jakési Pokémony pro nihilisty, zatímco jsou vám udělovány odměny v podobě udělení povolení k přivázání dalších a dalších předmětů na mezi čepičkou a bambulkou, a to za malé absurdní rituály jako snězení celé cibule či sezení na stromě a předstírání, že jste sova, popř. posnídání na kruhovém objezdu. Podle každoročně střídaných pravidel se mění seznam toho, co je pro přiznání jednotlivé odměny zapotřebí udělat. Mnoho z požadavků zahrnuje nahotu, ztrapňování se před spolužáky a učiteli, popř. cizími lidmi a některé mohou ohrozit vaše zdraví.

Podle Nygrena jde o norskou verzi amerického filmu Očisty, jenže místo násilí je napěchována opilstvím, trapnými oděvy a jakousi kolektivní panikou z toho, že dětství už je téměř passé. Spálíte své staré já, zatančíte si na popelu a probudíte se ve škarpě bez ponožek.

Maturanti se podle toho, zda absolvují studijní program všeobecného zaměření, resp. praktické předměty, oblékají především do červených, resp. modrých kombinéz se stejnobarevnými čepicemi. K oděvu mívají kromě nažehlených nápisu se svým jménem připevněné různé placky a další maturanti se na oděvu mnohdy podepíšou. Na čepicích bývá napsána přezdívka, jež dotyčný maturant obdržel při tzv. maturitním křtu. Nosí se i maturitní svetry. Dlužno sdělit, že maturanti jsou „stálý inventář“ nejen během „kutálení“, nýbrž i v průvodu pro širší veřejnost o státním svátku 17. května (na rozdíl od žáků základních škol).

Ono „kutálení“ se odehrává ve všední dny, jakožto i o víkendech a v případě volných míst do svérázně uzpůsobených dopravních prostředků mnohdy přiberou své přátelé a známé, ačkoli maturanti nejsou. Účelem je kromě bavení se v rámci jednotlivých vozidel scházet se s posádkami dalších. Kromě úprav vnitřků mívají vozidla zajímavou vnějškovou, povětšinou postříkanou ozdobu. Tam si přečtete i přezdívky vozidel, jež nezřídka vypadají, jako kdyby byla právě zachráněna před sešrotováním. Podle www.vg.no, www.nrk.no a dalších zdrojů byl na více než polovinu dosud letos zkontrolovaných „maturantských“ vozidel kvůli technickým nedostatkům uvalen zákaz užívání.

Nepřehlédnutelně bývají vozidla polepená logy firem-sponzorů. Jenže jestli se vůbec nějaké seženou, málokdy za ně pokryjí veškeré výdaje. Proto si někteří na nákup vozidla a jeho úprav, povinného ručení, pohonných hmot, na odměny případnému řidiči zvenčí, mýtné, parkovné, alkohol, další pití a stravu formou rychlého občerstvení, vstupenky na speciální akce pro maturanty jako koncerty a větší /regionální i celostátní/ srazy atd. hezky vydělávají brigádně, ať už sami či spolu s dalšími maturanty. Další si financují svou mnohdy nadměrnou spotřebu platební kartou svých rodičů. Někteří se složí dokonce na písničky od nějakého skladatele. Obsah těchto písniček bývá pro lidi zvenčí, jež nemají pro maturanty pochopení, velice drsný, a především sexistický a jinak pasivně agresivní. Na maturantech se koneckonců přiživuje řada firem poskytujících nejrůznější zboží a služby.

Jsou tací, jež se kvůli této tradici zadluží a kvůli stále rostoucím nákladům rovněž roste počet těch mladých, jež oslavy vynechávají, jak poreferoval deník Gudbrandsdølen Dagningen. Podobně jako do těch, jež slaví, jenže bez alkoholu se do nich naváží druzí s tím, že sabotují snahu o začleňování, a navíc si neodnesou pracovní zkušenosti a poučení ze spolupráce i organizování akcí, jakožto i celého období, sestavení rozpočtu a mnoho dalšího. Někteří do toho ale rýpou, že je škoda, že mladí jsou nucení dávat dohromady pomalu půlku akciové společnosti, aby se mohli zúčastňovat něco, co mělo být banální součást školní docházky.

List Bergensavisen pojednal o smlouvách, jež sepíšou maturanti, jež se podílejí na vozidle. K ustanovením někdy patří tučné pokuty za porušení pravidel týmu. Třeba za předčasné vyzrazení krycího, koncepčního či upoutávkového jména autobusu či rozpočtu týmu. Avšak i za absenci domluvených setkání anebo za pozdní příchod se pokutuje.

Deníky Aftenposten, Adresseavisen, web www.nrk.no a další zdroje uvedly, že rada kraje Innlandet ve snaze bránit vyloučení zakázala maturantům, dokud jsou přítomní ve školách, užívat oděvů s nápisy vypovídajícími o tom, k jakému vozidlu či týmu patří. S tímto krokem ale spousta maturantů nesouhlasí a vidí příčinu vyloučení v něčem jiném.

Buď jak buď, „kutálející“ někdy sklízí pochvalu za spořádané chování anebo třeba za sbírky v prospěch postižených dětí, léčení či výzkumu rakoviny, pronájmu autobusu na výlet pro seniory z pečovatelského domu či dalších bohulibých účelů, další ale svým vyrušováním a někdy dokonce fyzickými útoky na své vrstevníky přidělávají vrásky na čele mnoha svým spoluobčanům. Kromě hluku budícího nejen malé děti zanechávají na místech svých srazů mnohdy střepy z rozbitých láhví, plechovky, zmíněné kartičky, vajgly i vyplivnutý šňupací tabák a mnoho dalšího odpadku, vše v množství, jež vás zaručeně dojme a úklid kolikrát zbyde náhodným lidem, kteří se toho z dobré vůle zodpovědně ujmou.

Těm, jež proti maturantům něco namítnou bývá často předhazováno, že pozapomněli to, že kráva jednou byla tele. Je ovšem až neuvěřitelné, za koho mají své spoluobčany a co si myslí, že jim projde jen proto, že si obléknou červený, popř. modrý oděv.

Bujaré popíjení a spánkový deficit se pro řadu maturantů záhy ukážou být se školní docházkou velice obtížné slučitelné. Proto není výjimkou, že si známkově pohorší ve srovnání s dobou předchozí a leckdy je to vidět na vysvědčeních. Aby se zabránilo pokračování mejdanů ve třídách, testují některé školy své žáky na alkohol a ty podnapilé pošlou zvláštní hlídači domů, jak zprostředkoval www.nrk.no.

Proč oslavovat něco dříve, než je k tomu důvod? Každoročně existovala diskuse o tom, zda má být kvůli oslavám maturantů dřívější maturita, resp. samotné slavení odsunuto na dobu pomaturitní. Jak napsala řada masmédií jako Haugesunds Avis, Aftenposten, www.nrk.no a další, má být počínaje příštím rokem maturita oproti minulosti nakonec dřívější, což podle ohlasů na sociálních sítích přivedlo řadu maturantů i vyučujících k zoufalství. Opatření podle nich znamená za prvé méně času na odučení vší látky podle osnov, procvičování a opakování učiva, za druhé méně připravených a duchapřítomných, natož soustředěných žáků.