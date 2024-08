Mlhavé ráno nad řekou Guadiana

V osm ráno vystupuji na vlakovém nádraží v mrazivé Méridě zahalené do podzimního oparu. Na horkou kávu není čas, protože mám zhruba jen dvě hodiny na zvěčnění mlhy, která mění město v akvarely.

Augusto, příjmením Pérez

Tento blog je o mlze v jednom španělském městě, ale nejdřív vám představím Augusta: Augusto je hlavní postava románu Mlha z pera španělského filozofa a spisovatele Miguela de Unamuno. Augustovi uteče milá s jiným mužem a přestože on plánoval udělat to samé s ženou, ke které také cítil náklonnost, milostné rozčarování ho přijme k úvahám o životě, které ho dovedou až k návštěvě renomovaného spisovatele Miguela Unamuna. Ten Augustovi prozradí, že vlastně neexistuje a je jen fikce, kterou vytvořil on sám pro svou knihu.

Augusta, příjmením Emerita

Augusta Emerita je město, které Římané založili v provincii Lusitánie (dnešní západní Španělsko). Po Římanech tam přišli Vizigóti, kteří přijali křesťanství, potom arabští dobyvatelé, a pak zase křesťané. Dnes se město jmenuje Mérida.

Nevyzpytatelná Guadiana

Méridou protéká řeka Guadiana. Přes ni Římané postavili most, který tam stojí dodnes. Právě okolo něj vznikla většina fotek na tento blog.

Na Guadianě je zvláštní to, že na svém toku tvoří akvifery. Takže to vypadá, že zničehonic zmizí a o kousek dál se zase objeví. Když se o někom řekne, že "je jako Guadiana", znamená to, že najednou se po něm slehne zem a za nějakou dobu se zase ukáže jakoby se nic nestalo.

Augustův triumf nad Unamunem

Proč se Unamunova kniha jmenuje Mlha? Mlha v románu představuje zmatek, pochybnosti a obavy, které hlavní postava během románu prožívá.

A jak kniha končí? Navzdory všem předchozím ponurým úvahám o lásce a o životě, Augusto svému tvůrci na to, že je pouhá fikce, odpoví, že jeho postava ožije pokaždé, když si jeho příběh někdo přečte. Zatímco Unamuno jednou zemře a bude navždy mrtvý.

Mlha přede mnou, mlha za mnou,

ale zanedlouho sluneční paprsky rozpustí ji i městské podzimní akvarely. Poslední stisknutí spouště. A konec filozofování o životě! Je čas na kafe a pak na prohlídku akvaduktu, cirkusu a amfiteátru. Ale o tom zase někdy příště. :)

************