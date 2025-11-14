Proč hnutí ANO kritizuje rozpočet
Andrej Babiš a hnutí ANO v poslední době ostře kritizují rozpočet předložený vládou Petra Fialy. Tento postoj však nedává příliš smysl – volby už proběhly, komunální nás čekají až příští rok a státní rozpočet na ně nebude mít žádný vliv. Nová vláda si může rozpočet upravit podle svých představ a krátkodobé rozpočtové provizorium na několik měsíců zemi nijak zásadně neohrozí. Proč tedy ANO vede tento spor?
Střet zájmů
Skutečným důvodem je střet zájmů Andreje Babiše, který mu – pokud nebude vyřešen – brání stát v čele vlády. Od voleb uplynul už měsíc, což je dost času na to, aby předložil konkrétní kroky k odstranění tohoto problému. Dosud ale veřejnosti ani prezidentovi nic takového nepředložil, pouze obecné možnosti. Zdá se, že Babiš spoléhal na to, že prezidentovy výhrady zůstanou jen u slov a že ho nakonec jmenuje. To se však nestalo. Proto ANO potřebuje odvést pozornost od vlastního problému a zaměřit ji na vládu v demisi – emotivně ji napadat a přesvědčovat voliče, že jim uškodila. Bohužel velká část médií tento narativ bez kritiky převzala.
Role opozice
Opoziční politici navíc reagovali spíše defenzivně, čímž jen posílili zkreslený obraz, místo aby důrazně upozorňovali na zásadní téma střetu zájmů a možné porušení zákona ze strany ANO. Mimořádná schůze sněmovny je proto signálem, že opozice konečně pochopila nutnost přejít do ofenzivy. Čeká je ale velmi těžký úkol – držme jim palce.
Jan Bostl
Kde hnutí ANO porušilo sliby
Přínáším porovnání klíčových bodů z volebního programu hnutí ANO pro rok 2025 a z Návrhu programového prohlášení vlády.
Jan Bostl
Kde se tvrzení ANO rozcházejí s realitou
Návrh rozpočtu na příští rok vyvolal řadu politických i emocionálních reakcí. V tomto článku se pokusím nabídnout věcný pohled na rozpočet a zároveň vyvrátit některá politická a emotivní tvrzení hnutí ANO.
Jan Bostl
Okamurova provokace, která maskuje slabost SPD
Sejmutí ukrajinské vlajky, která od roku 2022 visela na budově PS, vyvolalo značné rozhořčení. Předkládám důvody, proč je vhodné zadržet okamžitou frustraci a věcně analyzovat jednání předsedy SPD.
Jan Bostl
Analýza Green Dealu a Fit for 55
European Green Deal je komplexní strategie EU spuštěná v roce 2019 s cílem transformovat evropskou ekonomiku směrem k udržitelné budoucnosti.
Jan Bostl
Kdo chce zničit Pražskou burzu?
Téma znárodnění ČEZ už dávno nepatří do světa konspiračních teorií – v předvolebních debatách se stalo běžnou součástí politického proudu. V následujícím textu rozebírám, co by takový krok znamenal.
