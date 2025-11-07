Okamurova provokace, která maskuje slabost SPD
Sejmutí ukrajinské vlajky, která od roku 2022 visela na budově jako symbol solidarity s napadenou zemí, vyvolalo v části veřejnosti značné rozhořčení. Ač chápu pobouření nad tímto zjevně zbytečným krokem — SPD přitom v roce 2022 odsoudila ruský útok na Ukrajinu — níže předkládám důvody, proč je vhodné zadržet okamžitou frustraci a věcně analyzovat jednání předsedy SPD.
Pozice SPD
SPD dosáhla druhého nejslabšího volebního výsledku a její pozice postupně slábne; část voličů se zdá být přitahována hnutím ANO. Pro vládní koalici je SPD do určité míry politicky zatěžující, což se odráží v plánovaném složení kabinetu. Na rozdíl od ANO nebo Motoristů nebudou do vlády vstupovat zvolení představitelé SPD, ale odborníci nominovaní Andrejem Babišem, kteří mají hájit zájmy hnutí; nárok SPD na ministerstvo vnitra byl hnutím ANO rychle odmítnut. Programové prohlášení vlády obsahuje jen okrajové body, které korespondují s prioritami SPD; hlavní body strany zůstávají mimo vládní agendu. Nelze vyloučit, že se SPD v příštích volbách do Sněmovny neprobojuje, přičemž zkušenosti s částečným přebíráním voličů jinými subjekty tento scénář činí reálným.
Okamurova logika
Jedním z vysvětlení kroku Tomia Okamury je právě slabá pozice SPD popsaná výše. Strana nemá v kabinetu ani v programovém prohlášení prostředky, jak oslovit své voliče, ani zásadní úspěch, který by mohla komunikovat. V takovém kontextu může být provokativní gesto — sejmutí ukrajinské vlajky — využito k odvedení pozornosti od vyjednávacích neúspěchů a k přesměrování veřejné debaty na polarizující téma, případně k pokusu o stylizaci do role disidenta, což je v rozporu s jeho současnou pozicí v politickém systému. Řešením není tento akt ignorovat, ale nenechat jím otrávit veřejnou diskusi ani mu přisuzovat nepřiměřenou důležitost. Diskuse by se měla soustředit na skutečnou slabost SPD, na to, co strana prosadila a co může prosadit ve vládě, a na její vyhlídky do budoucna. Nepodléhejme narativům, které odvádějí pozornost od těchto podstatných otázek; sejmutí vlajky lze vnímat jako nejvýraznější gesto, které SPD v poslední době učinila nebo v budoucnosti učiní.
Jan Bostl
Analýza Green Dealu a Fit for 55
European Green Deal je komplexní strategie EU spuštěná v roce 2019 s cílem transformovat evropskou ekonomiku směrem k udržitelné budoucnosti.
Jan Bostl
Kdo chce zničit Pražskou burzu?
Téma znárodnění ČEZ už dávno nepatří do světa konspiračních teorií – v předvolebních debatách se stalo běžnou součástí politického proudu. V následujícím textu rozebírám, co by takový krok znamenal.
Jan Bostl
Globální nejistota
Když nahlížíme do roku 2025 z prosince 2024, převládajícím popisem je strategická nejistota – dříve zlehčovaná jako příliš pesimistická, ale plně potvrzená politickou turbulencí v prvním a druhém čtvrtletí 2025.
Jan Bostl
Evropský automobilový průmysl přežije
Není tomu tak dávno co jsem v Hospodářských novinách četl rozhovor s Výkonným ředitelem Sdružení automobilového průmyslu. Zaujaly mě apokaliptické předpovědi a rozhodl jsem se je podrobit analýze.
Jan Bostl
Kapitálové trhy za Donalda Trumpa
Ze zvolení Donalda Trumpa se může na první pohled jevit, že nás na kapitálových trzích čekají dobré výnosy.Ale kapitálové trhy jsou přece jen trochu komplexnější, než se na první pohled může zdát. Přináším několik bodů pro a proti
|Další články autora
Na prodej je vila po Petru Kellnerovi od slavného architekta. Nahlédněte dovnitř
Realitní kancelář WIN & WIN reality inzeruje na svém webu vilu, která se dostala do učebnic...
Jak se nakupuje v nizozemské „matce“ českého Alberta. Ceny někdy překvapí
Řetězci Albert Heijn patří zhruba třetina nizozemského maloobchodního trhu s potravinami. V Česku...
Česko má po 13 letech světovou Miss Earth. Korunku získala Natálie Puškinová
Česko má další světovou královnu krásy. Mezinárodní soutěž Miss Earth 2025 vyhrála ve filipínské...
OBRAZEM: Jak vypadá Sněmovna po večerním střetu o ukrajinskou vlajku
Předseda SPD Tomio Okamura po svém zvolení šéfem Poslanecké sněmovny nechal sundat ukrajinskou...
Zemřela herečka Věra Křesadlová. Tvář nové vlny a manželka Miloše Formana
Ve věku 81 let zemřela Věra Křesadlová. Česká výtvarnice, divadelní a filmová herečka i zpěvačka...
Propalestinští aktivisté v Berlíně protestovali v budově televize, odmítali odejít
Propalestinští aktivisté v pátek demonstrovali v budově veřejnoprávní stanice ZDF v Berlíně. Na...
Vlak v Děčíně najel do naskládaného kamení, případ vyšetřuje policie
Vlak v děčínské části Boletice nad Labem najel v pátek odpoledne do kamení naskládaného na...
Zemanovi odstranili kus tlustého střeva. Kvůli riziku krvácení zůstává v nemocnici
Bývalému prezidentovi Miloši Zemanovi v pražské Fakultní nemocnici v Motole odstranili kus tlustého...
Dánsko chce zakázat sociální sítě dětem do 15 let. Není ale úplně jasné jak
Dánská vláda v pátek oznámila, že nalezla politickou shodu na zákazu sociálních sítí pro děti...
Bankovní identita usnadňuje život – i maminkám. Jak si ji zařídit?
Bankovní identita je vaším digitálním klíčem k úřadům i k firmám. Už nemusíte vyplňovat formuláře, chodit na pobočky a hlavně stát ve frontách na...
- Počet článků 17
- Celková karma 8,34
- Průměrná čtenost 421x