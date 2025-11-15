Nesplněné sliby SPD
Výsledek? Řada nejtvrdších slibů SPD v kabinetním textu chybí úplně, část se objevuje v podstatně mírnější podobě a jen menší část má s vládním dokumentem tematické průniky. Níže najdete strukturovaný přehled s citacemi původních materiálů.
Co z programu SPD zcela vypadlo
Referendum i o EU a NATO
SPD slibovala ústavní zákon o všeobecném a závazném referendu včetně možnosti hlasovat o „zásadních mezinárodních smlouvách a závazcích“ – výslovně uvádí členství v EU a NATO.
V programovém prohlášení se o takto širokém referendu nemluví; text postupuje přes běžnou legislativní agendu a nevkládá do ní lidové veto k mezinárodním závazkům. (PPV má standardní kapitoly – obrana, zahraničí, právo –, ale žádné rozšířené referendum o EU/NATO v něm nenajdete.)
Státní obchodník s elektřinou a plynem
SPD chce zřídit státního obchodníka, který bude nakupovat energie přímo od výrobců a „odstřihne mezičlánky“; zároveň prosazuje odstoupení od lipské burzy (EEX) a vrácení cenotvorby „zpět pod ERÚ“.
V PPV tento institut chybí. Vládní dokument řeší regulovanou složku ceny (převzetí POZE státem), modernizaci sítí, jaderné investice a posílení role ČEZ, ale státního obchodníka či odchod z EEX explicitně nezmiňuje.
„Zrušit emisní povolenky“
Program SPD požaduje konec systému obchodování s povolenkami (ETS).
PPV jde jinudy: u ETS1 chce „přehodnocení“ na evropské úrovni (ne zrušení) a u ETS2 výslovně říká, že je vláda připravena neimplementovat domácnostní/dopravní větev do českého práva. Tj. korekce, nikoli zrušení systému.
Tvrdé protiimigrační kroky vůči Ukrajincům a zákaz „šíření islámu“
SPD slibuje revizi všech pobytů Ukrajinců se zastavením dávek těm, kteří neprokážou splnění přísných podmínek, a dokonce zákon zakazující veřejné šíření a propagaci islámské ideologie.
PPV sice hlásí nulovou toleranci nelegální migrace a odmítnutí migračního paktu EU, ale plošnou revizi pobytů Ukrajinců ani speciální zákaz „šíření islámu“ neobsahuje.
Zestátnění exekutorů či „státní výrobce léků“
V bloku „spravedlnost a zdraví“ SPD operuje s návrhy na zestátnění exekutorů či vznik státního výrobce léků (antibiotika, inzulín apod.).
PPV řeší lékovou bezpečnost, podporu domácí výroby a stabilitu dodávek, nikoli zakládání státní farmaceutické firmy; k exekutorům takto radikální změnu nepředkládá.
Co se do PPV dostalo jen zjemněné
Green Deal a klima
SPD slibuje „odmítnutí Green Dealu EU“ jako celku.
PPV volí pragmatičtější formulaci: soustředí se na snižování nákladů, posílení jádra, přenosových soustav a na ETS používá jazyk „přehodnotit“ (ETS1) / „neimplementovat“ (ETS2). To je zřetelně mírnější než „zrušit“.
Migrace
SPD: nulová tolerance + plošné kroky (revize azylů, zrušení slučování rodin, plošná revize pobytů Ukrajinců).
PPV: nulová tolerance nelegální migrace, tvrdší pravidla, odmítnutí migračního paktu – ale bez plošné revize již udělených pobytů a bez kolektivních zákazů mířených na náboženské skupiny.
Kde jsou naopak průniky (byť s jinými nástroji)
Energetika a role státu
Vláda plánuje získat 100% kontrolu nad výrobou ve skupině ČEZ – nikoli výdajem státního rozpočtu, ale „vlastním výkupem“ společnosti ČEZ. Je to v souladu s motivem „více státu v klíčových aktivech“, který SPD dlouhodobě akcentuje (byť SPD k tomu přidává i státního obchodníka a odchod z EEX – to ale v PPV není).
Emise a ETS2
I když SPD chce ETS zrušit, PPV alespoň potvrzuje, že ETS2 vláda neprovede do českých zákonů – to je částečný překryv v cíli „nezvyšovat náklady domácností a dopravy“.
Bezpečnost a „nulová tolerance“
Obě strany (SPD i vládní text) pracují s tezí nulové tolerance k nelegální migraci a s posílením bezpečnosti – v PPV však bez ideologicky či nábožensky cílených zákazů.
Co to znamená politicky
SPD získala ve vládním textu několik tematických stop (tvrdší azyl, nulová tolerance, tlak na ceny energií), ale nejkonfliktnější body – referendum o EU/NATO, státní obchodník, odchod z EEX, úplné zrušení ETS, plošná revize pobytů Ukrajinců, zákaz „šíření islámu“ či státní výrobce léků – v PPV nejsou.
Vládní dokument se drží pragmatického jazyka a směřuje k opatřením, která lze buď udělat exekutivně (přerozdělení regulovaných plateb, rozvoj sítí), nebo přes standardní legislativu (energetika, azyl, obrana) – bez ústavních experimentů a bez kroků, jež by Česko izolovaly v EU.
Tři největší rozdíly v kostce
- Referendum a suverenita: SPD chce závazné referendum i o EU/NATO; PPV takový závazek nemá.
- Energetika: SPD přidává státního obchodníka, odchod z EEX a „cenotvorbu pod ERÚ“; PPV sází na ČEZ, sítě, jaderné bloky a úlevy v regulované složce.
- Klimatická politika: SPD = zrušit ETS/Green Deal; PPV = přehodnotit ETS1, neimplementovat ETS2, ale Green Deal kolektivně „neruší“.
Závěr
Volební program SPD pracuje s „maximalistickými“ nástroji (plebiscit o EU/NATO, státní obchodník s energiemi, odchod z EEX, zrušení ETS, plošné zásahy vůči cizincům), zatímco programové prohlášení vlády volí prováděcí, vyjednávací a právně průchodné kroky (ČEZ, sítě, ETS1 přehodnotit / ETS2 neimplementovat, nulová tolerance nelegální migrace bez kolektivních zákazů). Politicky to znamená, že vláda přebírá jen část „směru“, ale ne nejtvrdší nástroje, které SPD slibovala voličům.
Proč hnutí ANO kritizuje rozpočet
Hnutí ANO v posledních týdnech ostře napadá rozpočet, který připravila vláda Petra Fialy. Na první pohled by se mohlo zdát, že jde o obavy o stav veřejných financí – skutečný důvod je ale někde jinde.
Kde hnutí ANO porušilo sliby
Přínáším porovnání klíčových bodů z volebního programu hnutí ANO pro rok 2025 a z Návrhu programového prohlášení vlády.
Kde se tvrzení ANO rozcházejí s realitou
Návrh rozpočtu na příští rok vyvolal řadu politických i emocionálních reakcí. V tomto článku se pokusím nabídnout věcný pohled na rozpočet a zároveň vyvrátit některá politická a emotivní tvrzení hnutí ANO.
Okamurova provokace, která maskuje slabost SPD
Sejmutí ukrajinské vlajky, která od roku 2022 visela na budově PS, vyvolalo značné rozhořčení. Předkládám důvody, proč je vhodné zadržet okamžitou frustraci a věcně analyzovat jednání předsedy SPD.
Analýza Green Dealu a Fit for 55
European Green Deal je komplexní strategie EU spuštěná v roce 2019 s cílem transformovat evropskou ekonomiku směrem k udržitelné budoucnosti.
