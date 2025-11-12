Kde se tvrzení ANO rozcházejí s realitou
Co říká ANO: přehled výhrad
Vůdčí tváře ANO – Andrej Babiš, Alena Schillerová a Karel Havlíček – v posledních dnech tvrdí, že podaná verze je „prázdná skořápka“ s dírami v desítkách miliard:
- „V rozpočtu chybí 85 miliard na výdajích a 15 miliard příjmů je nafouknutých.“ (Babiš)
- „Chybí 38 miliard pro dopravu, 32 miliard pro povinné výdaje MPSV a 7 miliard pro zemědělství.“ (Schillerová)
- „Návrh je marketingový výplod, v naprostém rozkladu.“ (Havlíček)
Dosluhující vláda obvinění odmítá: považuje příjmy i výdaje za realistické a tvrdí, že ANO kritiku používá jako zástěrku za absenci vlastního detailního plánu.
Kde se tvrzení ANO rozcházejí s realitou
„Chybí 85 miliard na výdajích“
Tvrzení vychází z požadavků resortů, nikoli z právních nároků nebo dříve schválených rámců. Ministerstva standardně posílají vyšší „přání“ než je celkový strop. To, že nejsou plně uspokojena, není díra, ale výsledek prioritizace v rámci výdajových rámců.
- V dopravě vláda zároveň schválila SFDI 187 mld. Kč, tedy konkrétní limit, kterým se letošní „chybějící miliardy“ argumentačně často zaměňují – ve skutečnosti rozpočet SFDI existuje a byl přijat.
- O „dírách“ u mandatorních výdajů MPSV (důchody, dávky) by se dalo mluvit, kdyby návrh ignoroval zákonné valorizace či známé nároky. Materiály MF a vlády nic takového nedokládají; šéf státní kasy trvá na tom, že parametry jsou kryté.
Tvrzení „chybí 85 mld.“ není podloženo oficiálním rozpisem, který by ukazoval nezákonné podfinancování. Jde o politickou interpretaci rozdílu mezi přáním resortů a finálním rámcem.
„Nafouknutých 15 miliard na příjmech“
Babiš nespecifikoval, která položka je „neexistující“. Vláda uvádí, že příjmové odhady stojí na standardních makroprognózách a daňových zákonech platných k 30. září. Bez identifikace konkrétní daně/subvence je tvrzení neověřitelné – a vláda je odmítá jako nepravdivé.
Pokud nová většina změní sazby či zruší dočasné příjmy, sama ponese odpovědnost za vzniklou mezeru. To ale není „nafouknutí“ původního návrhu – je to následná politická volba. Nepodložené tvrzení. K věcné debatě by ANO muselo doložit konkrétní řádky rozpočtu.
„Chybí desítky miliard v dopravě“
Rozpočet SFDI 187 mld. Kč byl vládou v demisi schválen ve stejný den jako znovupředložení státního rozpočtu. Kritika ANO míchá dlouhodobé investiční ambice (např. tempo výstavby dálnic, koridorů) s hotovým číslem pro rok 2026. Debata o tom, zda je 187 mld. málo či moc, je legitimní – ale tvrzení „chybí peníze“ evokuje, že fond nemá rozpočet, což není pravda. Zčásti pravda (ANO by chtělo víc), zčásti zavádějící zkratka.
„Marketingový výplod, rozklad“
Návrh, který Sněmovna dostala, je formálně kompletní a odpovídá verzi ze září – tedy standardnímu termínu podání podle rozpočtových pravidel. To, že jej vláda neposlala dřív „znovu“, souviselo s procedurou po volbách. Naopak, po výzvě prezidenta a nastupující koalice kabinet jednomyslně rozhodl jej postoupit. Politický slogan, nikoli faktická námitka k zákonnosti nebo úplnosti.
Shrnutí: fakta vs. rámování
- Fakt: Rozpočet byl řádně znovu předložen; Sněmovna může jednat. SFDI má 187 mld. Kč na rok 2026.
- Fakt: Celkový schodek –286 mld. Kč zůstává výchozím rámcem.
- Tvrzení ANO o „chybějících 85 mld.“ nejsou doložena konkrétním rozpisem; jde o politické hodnocení rozdílu mezi přáními resortů a schváleným rámcem.
- „Nafouknutých 15 mld. příjmů“ nebylo specifikováno – bez identifikace položek je to neověřitelná zkratka.
Až budoucí vláda předloží vlastní úpravy po kapitolách, bude fér srovnávat „jablka s jablky“: tedy tabulku proti tabulce. Do té doby platí, že znovu poslaný návrh vytváří prostor pro standardní parlamentní debatu – a dodává ekonomice tolik potřebnou procedurální jistotu.
Jan Bostl
