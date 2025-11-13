Kde hnutí ANO porušilo sliby

Přínáším porovnání klíčových bodů z volebního programu hnutí ANO pro rok 2025 a z Návrhu programového prohlášení vlády.

Zaměřuj se na to, co vypadlo či bylo výrazně změkčeno – tedy sliby, které v programu jsou explicitní, ale v programovém prohlášení je nenajdete vůbec

Zrušení Ministerstva pro místní rozvoj (MMR) a „koncentrace hospodářské politiky“

Program ANO: plánuje posílit MPO tím, že „pod sebe převezme agendu MMR“ – explicitně popisuje institucionální zánik MMR a „koncentraci hospodářské agendy pod jednu střechu“ (MPO). volebni-program-2025

Programové prohlášení: naopak s MMR počítá a legitimizuje jeho roli (“Ministerstvo pro místní rozvoj bude nejbližším partnerem…“ v kapitolách o bydlení/regionálním rozvoji). Z textu je patrné, že MMR se neruší; naopak je součástí implementace bytové a regionální politiky.

Blockchain & krypto-agenda: z programu zmizela konkrétnost

Program ANO: slibuje implementaci blockchainu ve státní správě a mluví i o specifických krocích pro fintech/krypto – např. daňové a licenční prvky pro digitální aktiva (viz pasáže v rámci digitalizace/ekonomiky).

Programové prohlášení: digitalizace je sice kapitola s konkrétními procesními kroky (řízení portfolia IT, audity, metriky), ale o blockchainu/kryptu není ani slovo – důraz je na architekturu státu, governance, „jednou a dost“, metriky kvality služeb apod.

Zrušíme Green Deal

Program ANO: uvádí velmi tvrdou linku – „v EU budeme prosazovat zrušení Green Dealu“ a odmítnutí migračního paktu.

Programové prohlášení: používá mírnější formuli – Green Deal je „v současné podobě neudržitelný“, vláda bude prosazovat „zásadní revizi“, odmítá zákaz spalovacích motorů od 2035, ale o „zrušení“ jako takovém nemluví

Zálohování PET/plechovek: z jasného „ne“ na podmíněné „možná“

Program ANO: říká, že nebude zavádět povinné zálohování neskleněných odpadů (protože „třídění dobře funguje“).

Programové prohlášení: zavedení nevylučuje – říká, že systém bude zaveden jen při prokázání jednoznačného ekologického přínosu a pokud nenaruší existující třídění.

Sloučení/transformace veřejnoprávních médií

Program ANO: pracuje s tezí rušení koncesionářských poplatků a zároveň slučování či „odstranění duplicit“ mezi ČT a ČRo (konkrétní teze o racionalizaci až po strukturální úroveň).

Programové prohlášení: zmiňuje zrušení poplatků a „analýzy pro odstranění duplicitních nákladů“, ale explicitní „sloučení ČT a ČRo“ v textu není.

Vysokorychlostní tratě: z pevných termínů na opatrnější harmonogram

Program ANO: slibuje velmi konkrétní termíny – zahájení dvou staveb „rychlého spojení Brno–Přerov“ už v roce 2026 a dalších moravských úseků VRT v roce 2027, následně první úseky RS1 Praha–Brno.

Programové prohlášení: detailní milníky VRT s letopočty nenajdete; prioritizuje modernizaci koridorů na 200 km/h, ETCS, terminály, sjednocení jízdného a vrácení 75% slev. VRT je zmíněna spíše nepřímo (příprava, strategické projekty), bez pevného závazku 2026/2027.

Zmrazení platů politiků

Program ANO: slib „platy politiků budou zmrazeny“, dokud se ekonomika „pořádně nerozběhne“.

Programové prohlášení: nezmiňuje výslovné zmrazení platů politiků; v kapitole o financích a hospodaření států je obecná řeč o úsporách, efektivitě a stabilitě, ale bez této explicitní restrikce.

Tvrdé odpady/plasty: zákaz jednorázových plastů vs. pragmatická podmínka

Program ANO: „Skoncujeme s jednorázovými plasty“ a zároveň nebudeme zavádět povinné zálohování neskleněných obalů.

Programové prohlášení: k odpadům je pragmatické – zálohování pouze při prokázaném přínosu; u ZEVO a skládkování jsou konkrétní kroky, ale explicita „skoncujeme s jednorázovými plasty“ chybí (náhrada je „realistický a efektivní přístup“).

Speciální ekonomické zóny (SEZ) v oslabených regionech

Program ANO: explicitně říká, že „vyhlásíme speciální ekonomické zóny“ s daňově-regulatorní výhodou v hospodářsky oslabených místech.

Programové prohlášení: oproti tomu mluví o revizi zákona o investičních pobídkách a o zaměření pobídek do postižených regionů – SEZ jako nástroj ale nezmiňuje.

Zákon o rodinném podnikání

Program ANO: počítá se samostatným zákonem o rodinném podnikání (m.j. kvůli předávání firem mezi generacemi).

Programové prohlášení: sice obsahuje velký blok podpory malých, řemeslných a rodinných firem (včetně mistrovských zkoušek), ale speciální zákon už v textu není.

Bydlení: bezúročné půjčky vs. „státní zvýhodněná“ půjčka

Program ANO: mluví o bezúročných půjčkách pro první bydlení (mladé rodiny).

Programové prohlášení: slibuje „státní zvýhodněnou“ půjčku na akontaci a podporu úroků u hypoték – tedy už ne nutně bezúročnou, ale měkčí parametr.

Státní dluhopisy pro občany – pryč je prémiový kupón a daňové osvobození

Program ANO: popisuje návrat Dluhopisů Republiky včetně prémiového kupónu za dobu držení a osvobození od srážkové daně.

Programové prohlášení: sice avizuje znovuzavedení dluhopisů pro retail, ale speciální parametry (prémie/daňové osvobození) chybí.

Shrnutí

Největší „odpadlíci“ z programu v návrhu prohlášení jsou institucionální zrušení MMR, konkrétní blockchain/krypto agenda, tvrdé „zrušíme Green Deal“ (změkčeno na zásadní revizi), jednoznačné „NE“ zálohování PET/plechovek (změkčeno na podmíněné „ANO, pokud…“), pevné termíny VRT (2026/27), zmrazení platů politiků a bezplatná právní poradna.

Autor: Jan Bostl | čtvrtek 13.11.2025 13:10 | karma článku: 3,55 | přečteno: 57x

