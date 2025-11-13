Kde hnutí ANO porušilo sliby
Zaměřuj se na to, co vypadlo či bylo výrazně změkčeno – tedy sliby, které v programu jsou explicitní, ale v programovém prohlášení je nenajdete vůbec
Zrušení Ministerstva pro místní rozvoj (MMR) a „koncentrace hospodářské politiky“
Program ANO: plánuje posílit MPO tím, že „pod sebe převezme agendu MMR“ – explicitně popisuje institucionální zánik MMR a „koncentraci hospodářské agendy pod jednu střechu“ (MPO). volebni-program-2025
Programové prohlášení: naopak s MMR počítá a legitimizuje jeho roli (“Ministerstvo pro místní rozvoj bude nejbližším partnerem…“ v kapitolách o bydlení/regionálním rozvoji). Z textu je patrné, že MMR se neruší; naopak je součástí implementace bytové a regionální politiky.
Blockchain & krypto-agenda: z programu zmizela konkrétnost
Program ANO: slibuje implementaci blockchainu ve státní správě a mluví i o specifických krocích pro fintech/krypto – např. daňové a licenční prvky pro digitální aktiva (viz pasáže v rámci digitalizace/ekonomiky).
Programové prohlášení: digitalizace je sice kapitola s konkrétními procesními kroky (řízení portfolia IT, audity, metriky), ale o blockchainu/kryptu není ani slovo – důraz je na architekturu státu, governance, „jednou a dost“, metriky kvality služeb apod.
Zrušíme Green Deal
Program ANO: uvádí velmi tvrdou linku – „v EU budeme prosazovat zrušení Green Dealu“ a odmítnutí migračního paktu.
Programové prohlášení: používá mírnější formuli – Green Deal je „v současné podobě neudržitelný“, vláda bude prosazovat „zásadní revizi“, odmítá zákaz spalovacích motorů od 2035, ale o „zrušení“ jako takovém nemluví
Zálohování PET/plechovek: z jasného „ne“ na podmíněné „možná“
Program ANO: říká, že nebude zavádět povinné zálohování neskleněných odpadů (protože „třídění dobře funguje“).
Programové prohlášení: zavedení nevylučuje – říká, že systém bude zaveden jen při prokázání jednoznačného ekologického přínosu a pokud nenaruší existující třídění.
Sloučení/transformace veřejnoprávních médií
Program ANO: pracuje s tezí rušení koncesionářských poplatků a zároveň slučování či „odstranění duplicit“ mezi ČT a ČRo (konkrétní teze o racionalizaci až po strukturální úroveň).
Programové prohlášení: zmiňuje zrušení poplatků a „analýzy pro odstranění duplicitních nákladů“, ale explicitní „sloučení ČT a ČRo“ v textu není.
Vysokorychlostní tratě: z pevných termínů na opatrnější harmonogram
Program ANO: slibuje velmi konkrétní termíny – zahájení dvou staveb „rychlého spojení Brno–Přerov“ už v roce 2026 a dalších moravských úseků VRT v roce 2027, následně první úseky RS1 Praha–Brno.
Programové prohlášení: detailní milníky VRT s letopočty nenajdete; prioritizuje modernizaci koridorů na 200 km/h, ETCS, terminály, sjednocení jízdného a vrácení 75% slev. VRT je zmíněna spíše nepřímo (příprava, strategické projekty), bez pevného závazku 2026/2027.
Zmrazení platů politiků
Program ANO: slib „platy politiků budou zmrazeny“, dokud se ekonomika „pořádně nerozběhne“.
Programové prohlášení: nezmiňuje výslovné zmrazení platů politiků; v kapitole o financích a hospodaření států je obecná řeč o úsporách, efektivitě a stabilitě, ale bez této explicitní restrikce.
Tvrdé odpady/plasty: zákaz jednorázových plastů vs. pragmatická podmínka
Program ANO: „Skoncujeme s jednorázovými plasty“ a zároveň nebudeme zavádět povinné zálohování neskleněných obalů.
Programové prohlášení: k odpadům je pragmatické – zálohování pouze při prokázaném přínosu; u ZEVO a skládkování jsou konkrétní kroky, ale explicita „skoncujeme s jednorázovými plasty“ chybí (náhrada je „realistický a efektivní přístup“).
Speciální ekonomické zóny (SEZ) v oslabených regionech
Program ANO: explicitně říká, že „vyhlásíme speciální ekonomické zóny“ s daňově-regulatorní výhodou v hospodářsky oslabených místech.
Programové prohlášení: oproti tomu mluví o revizi zákona o investičních pobídkách a o zaměření pobídek do postižených regionů – SEZ jako nástroj ale nezmiňuje.
Zákon o rodinném podnikání
Program ANO: počítá se samostatným zákonem o rodinném podnikání (m.j. kvůli předávání firem mezi generacemi).
Programové prohlášení: sice obsahuje velký blok podpory malých, řemeslných a rodinných firem (včetně mistrovských zkoušek), ale speciální zákon už v textu není.
Bydlení: bezúročné půjčky vs. „státní zvýhodněná“ půjčka
Program ANO: mluví o bezúročných půjčkách pro první bydlení (mladé rodiny).
Programové prohlášení: slibuje „státní zvýhodněnou“ půjčku na akontaci a podporu úroků u hypoték – tedy už ne nutně bezúročnou, ale měkčí parametr.
Státní dluhopisy pro občany – pryč je prémiový kupón a daňové osvobození
Program ANO: popisuje návrat Dluhopisů Republiky včetně prémiového kupónu za dobu držení a osvobození od srážkové daně.
Programové prohlášení: sice avizuje znovuzavedení dluhopisů pro retail, ale speciální parametry (prémie/daňové osvobození) chybí.
Shrnutí
Největší „odpadlíci“ z programu v návrhu prohlášení jsou institucionální zrušení MMR, konkrétní blockchain/krypto agenda, tvrdé „zrušíme Green Deal“ (změkčeno na zásadní revizi), jednoznačné „NE“ zálohování PET/plechovek (změkčeno na podmíněné „ANO, pokud…“), pevné termíny VRT (2026/27), zmrazení platů politiků a bezplatná právní poradna.
Jan Bostl
Kde se tvrzení ANO rozcházejí s realitou
Návrh rozpočtu na příští rok vyvolal řadu politických i emocionálních reakcí. V tomto článku se pokusím nabídnout věcný pohled na rozpočet a zároveň vyvrátit některá politická a emotivní tvrzení hnutí ANO.
Jan Bostl
Okamurova provokace, která maskuje slabost SPD
Sejmutí ukrajinské vlajky, která od roku 2022 visela na budově PS, vyvolalo značné rozhořčení. Předkládám důvody, proč je vhodné zadržet okamžitou frustraci a věcně analyzovat jednání předsedy SPD.
Jan Bostl
Analýza Green Dealu a Fit for 55
European Green Deal je komplexní strategie EU spuštěná v roce 2019 s cílem transformovat evropskou ekonomiku směrem k udržitelné budoucnosti.
Jan Bostl
Kdo chce zničit Pražskou burzu?
Téma znárodnění ČEZ už dávno nepatří do světa konspiračních teorií – v předvolebních debatách se stalo běžnou součástí politického proudu. V následujícím textu rozebírám, co by takový krok znamenal.
Jan Bostl
Globální nejistota
Když nahlížíme do roku 2025 z prosince 2024, převládajícím popisem je strategická nejistota – dříve zlehčovaná jako příliš pesimistická, ale plně potvrzená politickou turbulencí v prvním a druhém čtvrtletí 2025.
|Další články autora
Rezignace? Zveřejnit intimní video je zásah do soukromí. Rajchla se zastává i Rakušan
Nejen členové nové vládní koalice se zastávají poslance za SPD Jindřicha Rajchla při jeho sporu s...
Česko má po 13 letech světovou Miss Earth. Korunku získala Natálie Puškinová
Česko má další světovou královnu krásy. Mezinárodní soutěž Miss Earth 2025 vyhrála ve filipínské...
Rajchl obvinil aktivisty, že pronásledují jeho dceru. Chtějí zveřejnit intimní video
Poslanec za SPD a předseda strany PRO Jindřich Rajchl podal trestní oznámení na aktivisty pod...
Obluda smrdící sírou drtila vše, co jí stálo v cestě. Zemřelo přes 20 tisíc lidí
Sopka Nevado del Ruíz, jež leží v Andách asi 130 kilometrů západně od kolumbijské metropole Bogoty,...
Budou platit všichni, vzkazuje Rajchl a chystá žaloby. Zvažoval konec v politice
Poslanec SPD a předseda strany PRO Jindřich Rajchl prohlásil, že hodlá zažalovat platformu pro...
Teror, jenž vše změnil. Francie si připomíná útoky islamistů, zavraždili 130 lidí
Francie si ve čtvrtek připomíná deset let od teroristických útoků v klubu Bataclan a na několika...
Poslanec ANO špatně začernil armádní dokument, po kritice tvrdí, že to byl úmysl
Poslanec a místopředseda výboru pro obranu za hnutí ANO Pavel Růžička ve středu na sociální síti X...
Česká národní banka nakoupila kryptoměny. Utratila za ně milion dolarů
Česká národní banka (ČNB) poprvé ve své historii nakoupila digitální aktiva. Investice vyšla banku...
Popelářské auto v domově pro seniory srazilo ženu, podlehla zraněním
Tragická nehoda se stala ve čtvrtek dopoledne v Doubravčicích na Kolínsku. Podle informací...
- Počet článků 19
- Celková karma 14,98
- Průměrná čtenost 490x