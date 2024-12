Kapitálové trhy za Donalda Trumpa

Ze zvolení Donalda Trumpa se může na první pohled jevit, že nás na kapitálových trzích čekají dobré výnosy.Ale kapitálové trhy jsou přece jen trochu komplexnější, než se na první pohled může zdát. Přináším několik bodů pro a proti

Minulost – nejlepší indikátor budoucího vývoje

Pokud se podíváte na jakýkoliv investiční nástroj, najdete pod ním vyjádření, že výsledky z minulosti nezaručují výsledky budoucí. (Past performance is not indicative of future results). Na druhou stranu, co jiného než minulost použít při analýzách kapitálových trhů a ekonomiky obecně. Zmíněná formulace je spíše právníckou fluskulí, která zbavuje poskytovatele odpovědnosti za případné ztráty. A tak se tedy pojďme podívat na výsledky kapitálových trhů za první vlády Donalda Trumpa. Donald Trump nastoupil do úřadu 20. ledna 2017 a úřad opustil 20. ledna 2021. Pro vývoj na kapitálových trzích v USA můžeme použít tři akciové indexy – S&P500, který zahrnuje 500 největších společností v USA, Dow Jones Industrial Average, který obsahuje 30 největších amerických firem a NASDAQ, který obsahuje hlavně velké technologické firmy. S&P500 za vlády Donalda Trumpa vzrostl o 66.60%, Dow Jones o 56.03% a NASDAQ o 136.36%. Zprůměrovaně na jeden rok vychází zhodnocení investic na 16.65% u S&P500, 14.01% u Dow Jones a 34.09% u NASDAQu. Docela solidní zhodnocení i vzhledem k tomu, že do těchto dat se projevil pokles způsobený pandemií SARS Cov2. Dá se ale tento výsledek zopakovat v následujících 4 letech?

Důvody pro růst

Jeden z nějvětších důvodů pro opakování růstů z prvního prezidentského období Donalda Trumpa je již zmíněné snížení federální korporátní daně. Není důvod se obávat, že by tento krok nový prezident neudělal. Sliboval ho ve volební kampani a již ve svém prvním volebním období stejný krok učinil. Druhým pozitivním faktorem jsou snižující se úrokové sazby. Zlevní se tím nejen hypotéky ale i všechny ostatní úvěry – včetně těch korporátních a firmy budou moci financovat svůj provoz levněji. Z tohoto plyne take výraz, že bude více peněz v ekonomice. Posledním pozitivním faktorem je snižující se inflace, nejen v USA, ale také v Evropě. Jak občané, tak firmy si budou moci dovolit více utrácet a tím pádem bude opět více peněz v ekonomice.

Varovné signály

Na druhou stranu tu máme i řadu negativních faktorů, které ukazují na to, že výsledky z let 2017 – 2021 nebudou tak snadno – nebo dokonce vůbec dosažitelné. Opět zde zmíním úrokové sazby. Ty sice začaly klesat, nicméně nepředpokládá se, že by klesly k úrovní na jaké byly v letech 2017 – 2021. V oněch letech se sice sazby zvedaly až na 2.40%, nicméně podle CME Fed Watch Tool se v prosinci přístího roku jeví nejpravděpodobnější úroková sazba 3.50% - 4%. I samotný Jerome Powell – guvernér americké centrální banky – FED (Federal Reserve) zmiňoval, že úrokové sazby se zřejmě jen tak rychle neposunou k úrovni před pandemií. Vyšší úrokové sazby tedy zamenají nižší růst ekonomiky a trhů. Další z negativních faktorů je státní dluh USA. Ten je obrovský i v přepočtu na HDP – aktuálně 129% HDP. A na straně politiků nevydíme žádný snahu o konsolidaci veřejných financí. V roce 2023 ratingová agentura Fitch Ratings snížila rating amerických dluhopisů z AAA na AA+. Tyto ratingy jsou indikátorem toho, jak je daná země schopna zplácet svůj dluh. Tento krok zapříčinil paniku mezi investory a výsledkem byl pokles u S&P500 (a nejenom u tohoto indexy) o 8%, který trval od 4.8 až do 22.10. Nutno dodal, že se nejedná o jedinou ratingovou agenturu a naopak se jedná o jedinou, která rating snížila. Ale je to indikací problému, který se neřeší a které není dobré přehlížet. Posledním negativním faktorem jsou cla, která sice mohou pomoci některým výrobcům, směřujícím na americký trh, nicméně v souvislosti s odetnými cly mohou uškodit exportérům a snižovat tak jejich konkurenceschopnost v zahraničí.

Mírný optimismus

Nutno dodat, že nikdy žádná ekonomická analýza, ani analýza kapitálových trhů nebude na 100% odpovídat reálnému vývoji. Jedná se o vývoj, do kterého může zasáhnout celá řada nepředvídatelných faktorů, které mohou celou situaci změnit. Pokud se ale dívám na kapitálové trhy v následujících 4 letech zůstávám mírně optimistický. Vše naznačuje růst, nicméně zřejmě už nebude takový, jako za první vlády Donalda Trumpa.