Andrej Babiš - Arogance a sobectví
Vláda Andreje Babiše i on sám se dlouhodobě prezentovali jako lidé, kteří jsou připraveni pomoci každému a kterým záleží na ostatních. Poslední kroky týkající se zamýšleného prodeje letounů L-159 Alca však ukazují zcela opačný obraz. Jde o politiku arogance a sobectví.
Ukrajina projevila zájem o nákup čtyř letounů L-159 Alca. Česká armáda má přitom ve výzbroji celkem 24 těchto strojů. Nejde tedy o rozsáhlý prodej, který by mohl jakkoli ohrozit obranyschopnost České republiky.
Je rovněž vhodné připomenout, o jaký typ letadel se jedná. L-159 Alca jsou podzvukové stroje. Mohou být vyzbrojeny raketami AIM-9L/M Sidewinder, AIM-120 AMRAAM, AGM-65 Maverick, pumami GBU, CBU-87 nebo kanony ZVI PL-20 Plamen ráže 2×20 mm. V reálném provozu jsou však tyto letouny využívány především k výcviku.
Ve světě tyto letouny kromě českého letectva provozuje už jen irácká armáda, kam byla většina strojů prodána v roce 2003 za vlády Vladimíra Špidly. Zbylé kusy slouží vojenským kontraktorům, například společnosti Draken.
V éře moderních stíhacích letounů, jako jsou JAS-39 Gripen, které dnes používá české letectvo, nebo ještě technologicky vyspělejší F-35 Lightning II, ztrácejí podzvukové stroje typu L-159 Alca svůj původní význam.
Pokud by existovala skutečná politická vůle, obranyschopnost státu by tím rozhodně neutrpěla. Ta totiž rozhodně nestojí na třech podzvukových letounech.
Politická vůle však chybí, a to i přes opakované stížnosti Andreje Babiše na nedostatek peněz ve státním rozpočtu. Prodejem by Česká republika nejen získala dodatečné finance – byť v rámci rozpočtu spíše symbolické – ale zároveň by pomohla zemi sužované válkou.
Místo toho se z vlády ozývá jen sobectví – raději nechat letouny chátrat v hangárech, než je využít k pomoci Ukrajině – a arogantní postoj vůči snaze prezidenta tento záměr podpořit.
Znovu se tak potvrzuje, že vláda Andreje Babiše a hnutí ANO postrádají hodnoty a nezáleží jim na nikom jiném než na sobě samých a na vlastní touze udržet si moc.
Jan Bostl
Čeká nás nadměrné zadlužování
Nová vláda se v oblasti veřejných financí profiluje spíše směrem k expanzi než k odpovědnosti. Problémem se stávají spíše předvolební sliby a tlak na vyšší investice, které by znamenaly výrazné navýšení státního dluhu.
Jan Bostl
Nesplněné sliby SPD
Vláda zveřejnila návrh programového prohlášení (listopad 2025). Prošel jsme ho „řádek po řádku“ proti volebnímu programu SPD a porovnal konkrétní závazky
Jan Bostl
Proč hnutí ANO kritizuje rozpočet
Hnutí ANO v posledních týdnech ostře napadá rozpočet, který připravila vláda Petra Fialy. Na první pohled by se mohlo zdát, že jde o obavy o stav veřejných financí – skutečný důvod je ale někde jinde.
Jan Bostl
Kde hnutí ANO porušilo sliby
Přínáším porovnání klíčových bodů z volebního programu hnutí ANO pro rok 2025 a z Návrhu programového prohlášení vlády.
Jan Bostl
Kde se tvrzení ANO rozcházejí s realitou
Návrh rozpočtu na příští rok vyvolal řadu politických i emocionálních reakcí. V tomto článku se pokusím nabídnout věcný pohled na rozpočet a zároveň vyvrátit některá politická a emotivní tvrzení hnutí ANO.
