Andrej Babiš - Arogance a sobectví

Odmítnutí prodeje letounů L-159 Ukrajině ukazuje rozpor mezi slovy vlády o solidaritě a jejími skutečnými činy. Místo pomoci převažuje sobectví a politická arogance.

Vláda Andreje Babiše i on sám se dlouhodobě prezentovali jako lidé, kteří jsou připraveni pomoci každému a kterým záleží na ostatních. Poslední kroky týkající se zamýšleného prodeje letounů L-159 Alca však ukazují zcela opačný obraz. Jde o politiku arogance a sobectví.

Ukrajina projevila zájem o nákup čtyř letounů L-159 Alca. Česká armáda má přitom ve výzbroji celkem 24 těchto strojů. Nejde tedy o rozsáhlý prodej, který by mohl jakkoli ohrozit obranyschopnost České republiky.

Je rovněž vhodné připomenout, o jaký typ letadel se jedná. L-159 Alca jsou podzvukové stroje. Mohou být vyzbrojeny raketami AIM-9L/M Sidewinder, AIM-120 AMRAAM, AGM-65 Maverick, pumami GBU, CBU-87 nebo kanony ZVI PL-20 Plamen ráže 2×20 mm. V reálném provozu jsou však tyto letouny využívány především k výcviku.

Ve světě tyto letouny kromě českého letectva provozuje už jen irácká armáda, kam byla většina strojů prodána v roce 2003 za vlády Vladimíra Špidly. Zbylé kusy slouží vojenským kontraktorům, například společnosti Draken.

V éře moderních stíhacích letounů, jako jsou JAS-39 Gripen, které dnes používá české letectvo, nebo ještě technologicky vyspělejší F-35 Lightning II, ztrácejí podzvukové stroje typu L-159 Alca svůj původní význam.

Pokud by existovala skutečná politická vůle, obranyschopnost státu by tím rozhodně neutrpěla. Ta totiž rozhodně nestojí na třech podzvukových letounech.

Politická vůle však chybí, a to i přes opakované stížnosti Andreje Babiše na nedostatek peněz ve státním rozpočtu. Prodejem by Česká republika nejen získala dodatečné finance – byť v rámci rozpočtu spíše symbolické – ale zároveň by pomohla zemi sužované válkou.

Místo toho se z vlády ozývá jen sobectví – raději nechat letouny chátrat v hangárech, než je využít k pomoci Ukrajině – a arogantní postoj vůči snaze prezidenta tento záměr podpořit.

Znovu se tak potvrzuje, že vláda Andreje Babiše a hnutí ANO postrádají hodnoty a nezáleží jim na nikom jiném než na sobě samých a na vlastní touze udržet si moc.

Autor: Jan Bostl | pondělí 19.1.2026 22:22 | karma článku: 0 | přečteno: 26x

