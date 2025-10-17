Analýza Green Dealu a Fit for 55
Stanovuje cíl, aby EU dosáhla klimatické neutrality do roku 2050, s mezitargetem snížení emisí skleníkových plynů (GHG) přibližně o 55 % do roku 2030 (vůči roku 1990). Tyto cíle jsou nyní právně závazné podle Evropského klimatického zákona, který zajišťuje cíl neutrality do roku 2050 a povinné snížení emisí do roku 2030. Zelená dohoda zasahuje více politikových oblastí — energetika, doprava, průmysl, zemědělství a další — a zdůrazňuje spravedlivý přechod, který podporuje komunity nejvíce postižené přechodem na nízkouhlíkovou ekonomiku.
Aby byla naplněna 2030 klimatická ambice, Evropská komise v roce 2021 navrhla balíček „Fit for 55“ — soubor legislativních opatření zaměřených na snížení emisí EU alespoň o 55 % do roku 2030 a nasměrování EU k net‑nule do roku 2050. Fit for 55 aktualizoval klíčové klima‑a‑energetické zákony, zavedl nové mechanismy a zpřísnil stávající. Hlavní prvky Fit for 55 a jejich cíle jsou shrnuty níže:
- Reformy systému EU pro obchodování s emisemi (ETS): systém cap‑and‑trade pro výrobu elektřiny a průmysl se zpřísňuje. Strop klesá rychleji, postupně zanikají bezplatné přidělené povolenky pro průmysl a ETS se rozšiřuje do nových sektorů. Do ETS jsou nově zahrnuty emise námořní dopravy a má vzniknout samostatný ETS pro budovy a paliva silniční dopravy, s aktivací do roku 2027. ETS pro letectví se rovněž zpřísňuje a sladí s globálními mechanismy.
- Mechanismus uhlíkové hraniční úpravy (CBAM): nová uhlíková přirážka na dovozy intenzivně znečišťujících výrobků (ocel, cement, hnojiva apod.) za účelem prevence „uhlíkového úniku“ a vyrovnání podmínek pro evropský průmysl. CBAM bude zaváděn v letech 2023–2025 a plně fungovat do roku 2026, postupně nahrazující bezplatné ETS přidělení pro EU výrobce.
- Nařízení o rozdělení úsilí (ESR): posílené závazné národní cíle pro reziduální sektory mimo ETS (silniční doprava, budovy, zemědělství, odpad). Členské státy musí kolektivně snížit tyto emise o 40 % do roku 2030 (vůči roku 2005), oproti předchozímu cíli 29 %. Cíle jsou rozděleny podle HDP a nákladové efektivity.
- LULUCF (použití půdy, změny využití půdy a lesnictví): vyšší cíle pro odstranění CO₂ z přírodních pohlcovačů — cílově 310 milionů tun ekv. CO₂ do roku 2030, vyžadující ochranu a rozšíření lesů a půdních pohlcovačů.
- Emisní normy CO₂ pro vozidla: zpřísněné normy požadují snížení emisí CO₂ nových osobních a užitkových vozidel o 100 % do roku 2035, což znamená praktické ukončení prodeje nových spalovacích vozů od roku 2035. Mezitargety pro rok 2030 (‑55 % pro osobní auta) zůstávají v platnosti.
- Revize směrnice o obnovitelných zdrojích energie (RED): závazný cíl 42,5 % podílu obnovitelných zdrojů na konečné spotřebě energie do roku 2030, s ambicí 45 %. Sektorové sub‑cíle zrychlí nasazení OZE v topení, dopravě a průmyslu.
- Revize směrnice o energetické účinnosti (EED): cíl snížit konečnou spotřebu energie o 11,7 % do roku 2030 (vůči základnímu scénáři). Členské státy musí zvýšit roční úspory energie a renovovat veřejné budovy.
- Směrnice o energetické náročnosti budov (EPBD): součást strategie Renovation Wave; nové budovy musí být do roku 2030 bezemisní a stávající zrenovovány na bezemisní standard do roku 2050. Zavádějí se minimální energetické standardy pro nejhorší budovy.
- Infrastruktura alternativních paliv: pravidla pro síť dobíjecích stanic pro EV a vodíkových stanic; cíle instalace nabíječek (např. každých 60 km na hlavních silnicích) a vodíkových čerpacích stanic v městských uzlech do roku 2030.
- ReFuelEU Aviation a FuelEU Maritime: sektorová pravidla pro snížení emisí v letectví a námořní dopravě; letectví musí zvyšovat podíl udržitelných leteckých paliv, námořní doprava snížit uhlíkovou intenzitu paliv cíleně až na 80 % do roku 2050.
Kromě legislativy Fit for 55 EU zavedla podpůrné finanční mechanismy: Fond spravedlivého přechodu (~19–20 mld. €) podporuje uhelné regiony; nový Sociální klimatický fond až do 65 mld. € použije část výnosů z ETS k podpoře nízkopříjmových domácností v investicích do energetické účinnosti, čistého vytápění a mobility; nástroj NextGenerationEU věnuje více než 30 % z 800 mld. € na klimatické investice.
Časový plán
Většina opatření Fit for 55 vstupuje v platnost v průběhu 2020–30. Nové ETS pro budovy a dopravu má začít do roku 2027, fáze‑out volných povolenek a zavádění CBAM probíhá v letech 2026–2034. Do roku 2030 by měly být tyto politiky plně implementovány, aby EU dosáhla cíle 55 %. Klimatický zákon ukládá neutralitu do roku 2050, tedy další opatření se očekávají v 30. a 40. letech tohoto století; současný balíček je však klíčový pro dekádu transformace.
Celkově Zelená dohoda a Fit for 55 poskytují rozsáhlý rámec kombinující uhlíkové ceny, regulace a investice s cílem snížit emise ve všech sektorech, udržet konkurenceschopnost a zmírnit sociální dopady.
Analýza ekonomických dopadů po sektorech
Energetika: obnovitelné zdroje, odklon od fosilních paliv a investice do sítí
Energetika je jádrem přechodu. Evropa musí rychle přejít z fosilních paliv na obnovitelné zdroje a současně posílit infrastrukturu sítí. Cíl 42,5 % OZE do roku 2030 znamená masivní rozšíření větrné, solární, vodní a dalších zdrojů; investice do obnovitelné kapacity a zrychlení povolovacích procesů již probíhají. Odchod od uhlí je klíčovým cílem (mnohé západoevropské státy plánují odstavení do 2030–2035), a i uhlím závislé země připravují přechody s podporou Just Transition Fund. REPowerEU plán z roku 2022 urychlil snižování dovozu ruského plynu a podporuje OZE a zelený vodík.
Tato transformace vyžaduje vysoké počáteční investice, které Komise odhadla přibližně na +350 mld. € ročně v tomto desetiletí nad základní scénář, tedy zvýšení investic do energetiky na ~2,5–3 % HDP. Krátkodobě to zatíží veřejné i soukromé rozpočty a vede ke strukturálním změnám: některé fosilní sektory zaniknou, některé aktiva se stanou „stranded“. Ztráty pracovních míst v tradičních energetických odvětvích (např. uhelný průmysl) mohou činit desetitisíce do roku 2030, s výraznými lokálními dopady; programy spravedlivého přechodu tyto dopady zmírňují.
Dlouhodobé příležitosti jsou ovšem značné: rozvoj OZE a sítí vytváří pracovní místa v výrobě a stavebnictví; úspora na dovozu fosilních paliv zlepšuje obchodní bilanci; rozšíření čistých technologií dává EU šanci stát se světovým lídrem v zelených technologiích a exportovat zařízení a know‑how. Investice do přenosových a distribučních sítí jsou nutné pro propojení offshore větru a velkých solárních kapacit s centry spotřeby a pro napájení nových zátěží (nabíjení EV, elektrolýza pro vodík). I když tyto investice jsou nákladné, z dlouhodobého hlediska snižují zranitelnost vůči kolísání cen fosilních paliv a mohou v budoucnu snížit energetické náklady, pokud OZE dosáhnou úspor z rozsahu.
Závěr: energetický přechod znamená velké počáteční kapitálové výdaje a řízený útlum fosilních odvětví, ale přináší významné dlouhodobé přínosy — růst čistých odvětví, snížení dovozní závislosti a zmírnění klimatických škod.
Doprava: elektrifikace, přesun režimů a dekarbonizace paliv
Doprava je druhým největším emitentem v EU a Fit for 55 se zaměřuje na snížení emisí silniční dopravy, letectví a námořní dopravy.
- Silniční doprava: požadavek 100% snížení CO₂ u nových vozidel do roku 2035 znamená, že nové prodeje budou nulové emise (převážně bateriová EV). To transformuje automobilový průmysl — nutnost retoolingu továren, vznik gigafirem pro baterie a přesun dovedností. EV dnes mají vyšší pořizovací cenu, ale nižší provozní náklady; očekává se, že do konce 20. let dosáhne bodu parity. Investice do nabíjecí infrastruktury (cíle jako nabíječka každých 60 km na dálnicích) vyžadují miliardové výdaje a posilují trh EV.
- Veřejná doprava a přesměrování režimů: politika podporuje přechod od silnic k železnicím a hromadné dopravě. Investice do železnic, metra, tramvají a cyklostezek vytvářejí stavební pracovní místa a přinášejí dlouhodobé produktivní a zdravotní benefity snížením dopravních zácp a znečištění.
- Letecká a námořní doprava: ReFuelEU Aviation bude vyžadovat zvyšující se podíl udržitelných leteckých paliv (SAF), která jsou dnes dražší než kerosin, což krátkodobě zvýší náklady aerolinek a může mírně zvýšit ceny letenek. FuelEU Maritime stanoví postupné snižování uhlíkové intenzity paliv u lodí až o 80 % do roku 2050, což vyžaduje investice do alternativních paliv a technologií. Tyto změny otevřou nové trhy pro výrobce paliv a technologií.
Celkově dopravní přechod vyžaduje průmyslové restrukturalizace a velké infrastrukturní výdaje, ale přinese snížení spotřeby ropy, technologické vedení v bateriích a EV a lepší kvalitu ovzduší. Makrodopady na HDP jsou podle studií malé; přitom správně řízený přechod s rekvalifikacemi může vykompenzovat ztráty pracovních míst.
Průmysl: dekarbonizace, riziko úniku emisí a cirkulární ekonomika
Energeticky náročné odvětví (ocel, cement, chemikálie, hliník) čelí vysokým nákladům i příležitostem. Fit for 55 nabízí nástroje:
- Intenzivnější uhlíkové ceny: ETS se zpřísňuje; bezplatné přidělení povolenek bude postupně ukončeno od roku 2026 a průmysl bude více platit za emise. Vyšší cena CO₂ (scénáře modelují i ~150 €/t do 2030) zvyšuje výrobní náklady, ale výnosy lze recyklovat do inovačních fondů (např. Innovation Fund) na podporu nízkouhlíkových projektů.
- CBAM: vyrovnává náklady dovozců uhlíkově intenzivních produktů, čímž brání úniku výroby a chrání domácí konkurenceschopnost. CBAM by mohl představovat průměrnou přirážku ~14 % u krytých dovozů do roku 2030, podle obsahu uhlíku.
- Cirkulární ekonomika: Akční plán podporuje recyklaci, delší životnost výrobků a požadavky na recyklovaný obsah v plastových produktech a obalech, což rozvíjí odvětví recyklace a snižuje potřebu dovozu surovin. Critical Raw Materials Act podporuje zajištění zásob klíčových kovů v Evropě.
Striktní pravidla mohou evropským firmám dát první‑mover výhodu v nových trzích (např. „zelená ocel“ na bázi vodíku). Krátkodobě mohou některé sektory ztratit podíl nebo zaměstnanost, pokud se nepřizpůsobí; správné použití výnosů z uhlíku na snížení jiných daní nebo podporu inovací může tyto dopady zmírnit. Makroekonomicky se očekává, že dopad na průmyslový HDP bude relativně malý; výsledné efekty závisí na globálním jednání — pokud ostatní regióny také zavedou ceny uhlíku, konkurenceschopnost EU se udrží.
Zemědělství a využití krajiny: udržitelné zemědělství, potravinové systémy a biodiverzita
Zemědělství tvoří méně než 2 % HDP EU, ale je klíčové pro venkovské oblasti a ekosystémy. Zelená dohoda propojuje Farm to Fork a strategii biodiverzity s cíli do roku 2030.
- Emisní cíle: zemědělství emituje metan a oxid dusný; ESR vyžaduje 40% snížení ne‑ETS emisí do roku 2030 vs 2005, což tlačí na snížení hnojiv a metanu z chovu. Řada opatření (precizní zemědělství, doplňky do krmiv, lepší hospodaření) vyžaduje investice; CAP bude cílit významnou část plateb na „eco‑schémy“ a podpůrné programy.
- Farm to Fork cíle: snížení používání pesticidů o 50 %, hnojiv o 20 %, 25 % půdy v organickém režimu do roku 2030 jsou ambice, které mohou měnit náklady a výnosy; organické produkty přinášejí prémiové trhy, ale vyšší pracovní náklady.
- Biodiverzita a obnova: strategie 2030 chrání 30 % území a navrhuje zákon o obnově přírody (např. obnovení mokřadů/rašelin), což může vyžadovat kompenzace farmářům, ale zároveň vytváří pracovní místa v obnově a zlepšuje ekosystémové služby.
- Venkovský rozvoj: přechod může zhoršit měst‑venkov nerovnosti, proto jsou zamýšleny cílené fondy na podporu venkova; obnovitelné projekty a bioekonomika mohou nabídnout nové příjmy farmářům.
Makro dopad na zemědělství je na úrovni EU očekáván jako mírný, regionální dopady však mohou být významné. Cílem je transformovat zemědělství na nízkoemisní a biologicky diverzitnější systém, přičemž CAP a jiné podpory mají zmírnit negativní dopady.
Budovy a stavebnictví: Renovation Wave a energetická účinnost
Budovy představují ~40 % energetické spotřeby a 36 % energetických emisí EU. Renovation Wave má zdvojnásobit míru renovací, protože tři čtvrtiny budov jsou energeticky neefektivní.
- Energetické standardy: revidovaná EPBD požaduje, aby nové budovy byly bezemisní do roku 2030 a stávající do roku 2050; minimální standardy vyžadují renovaci nejhorších budov. To znamená rozsáhlé objemy izolací, výměn oken a instalací tepelných čerpadel, což vytváří místní pracovní místa a poptávku po odborné pracovní síle.
- Úspory energie a dopad na spotřebitele: zateplení snižuje účty za energie, ale počáteční náklady mohou zatížit vlastníky nebo nájemníky; Sociální klimatický fond má spolufinancovat renovace pro zranitelné domácnosti.
- Přechod na čisté vytápění: nahrazení plynových a olejových kotlů tepelnými čerpadly a rozvoj dálkového vytápění; to zvyšuje zimní poptávku po elektřině a vyžaduje posílení sítí.
- Dynamika stavebnictví: nával renovací zvýší poptávku po pracovní síle a materiálech; krátkodobě může vzniknout „greenflation“ u izolačních materiálů, pokud poptávka převýší nabídku.
Shrnutí: renovace přinesou krátkodobý růst aktivity a zaměstnanosti ve stavebnictví a v dlouhém období výrazné úspory energie a klimatické přínosy; hlavní výzvy jsou financování, koordinace a zajištění dostupnosti odborné pracovní síly.
Makroekonomické dopady pro ekonomiku EU
Krátkodobé náklady, investiční potřeby a inflační tlaky
Green Deal vyžaduje prudký nárůst zelených investic v krátkodobém horizontu (~+350 mld. €/rok do 2030), což znamená přesměrování kapitálu a práce a možnost vytěsňování jiné investiční aktivity. Rizikem jsou úzká hrdla v nabídce pracovních sil a kritických materiálů, která mohou vést k cenovým tlakům (“greenflation“). Zvýšení cen některých kovů (lithium, měď) a vyšší sazby za uhlík mohou krátkodobě přispět k inflaci, ale stude ukazují, že celkový inflační dopad by měl být relativně malý — jen několik desetin procentního bodu ročně v období do 2030, a tyto efekty budou pravděpodobně přechodné.
Rizikem jsou také „stranded assets“ a ztráty pracovních míst v uhlíkově intenzivních odvětvích; Komise odhadovala možné mírné snížení zaměstnanosti (0,2–0,3 %) do roku 2030 bez kompenzačních politik. Pokud se však výnosy z uhlíku recyklují do snižování daní z práce či do investic do zelených pracovních míst, lze dosáhnout neutrálního nebo dokonce pozitivního dopadu na zaměstnanost (modely ukazují možnost +0,1–0,5 % zaměstnanosti v závislosti na způsobu recyklace).
ECB bude brát v úvahu přechod v rámci své inflační analýzy; evidence naznačuje, že dopady jsou zvládnutelné a centrální banky mohou přizpůsobit politiku tak, aby neblokovaly zelené investice.
Dlouhodobé příležitosti: inovace, růst a energetická nezávislost
Dlouhodobě přechod přináší významné příležitosti: technologické inovace, exporty zelených technologií, vyšší energetickou bezpečnost a stabilitu cen. EU již vede v některých cleantech oblastech (patenty v OZE) a časné nasazení umožňuje firmám získat tržní podíl. Zelený průmyslový plán 2023 a podpora domácí výroby (baterie, elektrolýzéry, tepelná čerpadla) mají zabránit odlivu hodnotových řetězců do jiných regionů.
Snížení dovozu fosilních paliv zlepší obchodní bilanci a sníží expozici vůči cenovým šokům (r. 2022 ukázal závažnost rizika). Na makroúrovni většina modelů ukazuje, že dopad na HDP je malý — v rozmezí několika desetinek procenta pozitivně nebo negativně v závislosti na politickém mixu; výhody z vyhnutí se klimatickým škodám mohou být však mnohonásobně vyšší. Investice do obnovy budov a čisté energie jsou také vysoce zaměstnavatelsky intenzivní a mohou vytvořit více pracovních míst na jednotku investic než fosilní investice.
Regionální disparity a soudržnost
Rozložení nákladů a přínosů po regionech je klíčové. Bohatší západní a severní regiony budou mít větší kapacitu financovat přechod a těžit z cleantech klastrů, zatímco některé východní a jižní regiony s vyšší uhlíkovou závislostí (např. Polska, části ČR, Rumunska) čelí větším výzvám. To může prohloubit regionální rozdíly, pokud nebudou cílené podpory. Just Transition Mechanism a kohezní fondy míří na postižené regiony, ale bude nutné pokračovat v silné cílené podpoře, aby se nerovnosti nezvětšovaly.
Pokud se podpora podaří dobře nasměrovat, může přechod vytvořit nové konvergence‑příležitosti (solární projekty v jižní Evropě, offshore větrné parky v severu, zelené investice v méně rozvinutých regionech). Politická akceptace změn závisí na spravedlivém rozdělení břemene, jak ukázaly protesty proti nákladově viditelným uhlíkovým opatřením v minulosti.
Obchod, konkurenceschopnost a fiskální dopady
Mezinárodní obchod a konkurenceschopnost
CBAM je obranným nástrojem proti uhlíkovému úniku — pokud funguje správně, neutralizuje konkurenční výhodu dovozců bez uhlíkové ceny. Dopad na obchodní partnery bude diferenciální a obvykle omezený na sektory kryté CBAM; celkový makrodopad pro většinu exportujících zemí je malý. Na druhé straně EU exporty zelených technologií a služeb by se měly zvýšit, pokud EU upevní technologické vedení. Riziko krátkodobé ztráty konkurenceschopnosti existuje, pokud EU jdoucí rychleji než ostatní zvýší náklady průmyslu, ale CBAM a globální tlak na zavedení cen uhlíku mohou tento problém zmírnit.
EU zároveň zvýší dovoz komponent pro cleantech (lithium, kovy), což je zranitelnost, kterou řeší Critical Raw Materials strategie a podpora domácích kapacit.
Fiskální politika a veřejné finance
Přechod má fiskální rozměr: karbonové ceny přinášejí nové příjmy (ETS aukce již vygenerovaly stovky miliard eur cumulativně); CBAM může přinášet další příjmy. Tyto prostředky by měly být částečně použity na zmírnění sociálních dopadů a podporu inovací. Na straně výdajů jsou značné náklady na dotace, infrastrukturu a investice (nabíjecí body, renovace, železnice, výzkum). Pokud veřejné investice budou mobilizovat soukromé kapitálové toky (např. InvestEU), nebude tlak na dluh tak výrazný.
Existují diskuse o „zeleném zlatém pravidle“, které by určité investice do klimatu vyjmulo z krátkodobých fiskálních limitů, protože jde o investice do budoucí prosperity. Dále je důležité, že uhlíkové výnosy jsou přechodné — jak emise klesají, výnosy klesají, proto je vhodné je použít na přechodné potřeby (kompenzace, investice), nikoli dlouhodobé závazky bez plánování.
Fiskální udržitelnosť závisí na efektivním využití prostředků, recyklaci výnosů a zapojení soukromého financování; dobře navržené klimaticko‑fiskální politiky mohou současně dosáhnout emisních cílů a podpořit růst.
Nástroje politiky a jejich účinnost
EU kombinuje tržní nástroje (carbon pricing), regulace a subvence:
- Carbon pricing (ETS) je v teorii nejefektivnějším nástrojem pro dosažení emisních cílů, protože umožňuje dosažení nejlevnějších redukcí a stimuluje inovace; praxe vyžadovala reformy ETS a doplnění o další nástroje.
- Regulační standardy a zákazy (např. CO₂ normy pro auta, povinné renovace budov) zaručují výsledek a řeší selhání trhu, které samo cenou není snadné překonat; zároveň jsou méně flexibilní a mohou vyvolat vyšší náklady, pokud jsou používány samostatně.
- Subsidie a veřejné investice pomáhají urychlit nasazení nových technologií a překonat počáteční bariéry; jejich nevýhodou je rozpočtová nákladnost a riziko špatného cílení.
Modelování Komise ukázalo, že kombinace nástrojů (“mix“) obvykle nabízí kompromis mezi efektivitou a sociální akceptabilitou — cena uhlíku stimuluje nejlevnější abatement, regulace zajišťují nasazení tam, kde cena nestačí, a subvence snižují počáteční bariéry.
Veřejné přijetí politik je zásadní; implicitní nebo méně viditelné nástroje (ETS) jsou politicky snazší než přímé uhlíkové daně spotřebitelů, proto EU volí mix, který zvyšuje dlouhodobou odolnost politik.
Slučitelnost s globálními klimatickými cíli a mezinárodní kontext
EU se snaží být vůdčí ekonomikou v přechodu a její cíle (‑55 % do 2030, neutralita 2050) patří mezi nejambicióznější. EU aktivně podporovala zvýšení ambicí i u jiných zemí (příklon k net‑nule v Japonsku, Koreji, Číně, iniciativy jako Global Methane Pledge).
EU sama tvoří ~8 % globálních emisí; i kdyby EU zcela dekarbonizovala, globální výsledek závisí na větších emitentech (Čína, USA, Indie). EU však svými pravidly a standardy často vytváří de‑facto globální normy (“Brussels effect“), a tím má vysokou diplomatickou a technologickou pákou. CBAM a obchodní integrace klimatu do obchodních dohod jsou součástí této strategie.
Globálně je přechod nerovnoměrný; EU se podílí také na klimatickém financování rozvojovým zemím. Úspěch EU v naplnění jejích cílů posiluje důvěryhodnost při podpoře ambicí jinde; selhání by naopak oslabilo globální momentum.
Závěr
European Green Deal a balíček Fit for 55 představují transformační agendu pro nasměrování EU k klimatické neutralitě do poloviny století. Přechod vyžaduje vysoké počáteční investice, restrukturalizaci a řešení lokálních negativních efektů, ale přináší významné dlouhodobé přínosy: modernizaci ekonomiky, vznik čistých průmyslových odvětví a pracovních míst, vyšší energetickou bezpečnost a vyhnutí se rozsáhlým klimatickým škodám.
Sektorově: energetika musí rychle nasadit OZE a sítě, doprava se elektrifikuje a zavádí alternativní paliva, průmysl inovuje v zelené technologii, zemědělství se proměňuje směrem k udržitelnosti a budovy procházejí rozsáhlou vlnou renovací. Politický mix (uhlíkové ceny, regulace, podpory) je navržen tak, aby řídil změnu při zachování stability a férového rozdělení nákladů.
Na makroúrovni lze přechod dosáhnout s minimálními negativními dopady na růst či zaměstnanost a potenciálně s mírnými pozitivními efekty, pokud budou výnosy z uhlíku rozumně recyklovány. Krátkodobé inflační dopady jsou omezené a přechodné. Hlavní výzva spočívá v mobilizaci investic (2–3 % HDP ročně), avšak jde o investice do produktivního kapitálu, nikoli čistý náklad.
Distribuce nákladů a přínosů je kritická: bez cílené politiky se nerovnosti a regionální rozdíly mohou prohloubit. Instrumenty jako Sociální klimatický fond, Just Transition Fund a kohezní politika jsou proto klíčové. Úspěch EU by měl mít globální efekty — ukázat, že hluboká dekarbonizace je slučitelná s prosperitou — a podnítit ambice i jinde ve světě.
S vhodným plánováním, přerozdělováním výnosů a mezinárodní spoluprací může evropský přechod být katalyzátorem chytrého, inkluzivního a udržitelného růstu a vzorem pro ostatní země.
