Nový pejsek a kočička: Animovaný večerníček s tradiční duší a moderními slabinami
I přes věrné zachování původní atmosféry a decentní animaci trpí seriál nedostatkem inovace a zpracovatelských rozhodnutí, která oslabují jeho potenciál. Přesto se jedná o zajímavý pokus o oživení klasiky, který však zanechá rozporuplný dojem.
Úvod
„O pejskovi a kočičce“ je animovaný seriál, který se snaží přenést na obrazovky kouzlo klasických povídek Josefa Čapka o dvou domácích mazlíčcích. Režie se ujala Barbora Dlouhá, zkušená tvůrkyně známá především z prostředí divadla Sklep a kultovního seriálu „Tarbíci“. Tento fakt je klíčový pro pochopení výsledného tónu a stylu seriálu, který kombinuje tradiční přístup s novodobou technikou animace.
Premiéra seriálu, který čítá celkem sedm dílů, načasovaná do svátečního období, slibovala příjemný rodinný zážitek. Přesto však výsledný produkt zanechává pocit, že tvůrci zůstali na půli cesty mezi věrností původní literární předloze a potřebou moderního a dynamického vyprávění vhodného pro dnešní mladé diváky.
Děj a postavy
Seriál si zachovává základní dějové linie a charakteristiky hlavních postav – pejska a kočičky – přesně tak, jak je známe z knihy. Tyto postavy jsou navrženy s láskou k originálu a jejich jednoduché, ale výstižné dialogy a situace mají stále co nabídnout současnému publiku. Bohužel však působí, jako by byly vyjmuty z kontextu, protože chybí druhý hlas, který by dokreslil vzájemný dialog obou zvířecích protagonistů. Místo toho je totiž celý seriál vyprávěn jediným hlasem Marka Ebena, což sice posluchačům nabízí příjemný a známý hlas, ale zároveň snižuje dynamiku a živost interakcí mezi pejskem a kočičkou.
Dalším slabým místem je výběr epizod. Z celkových deseti povídek z knihy bylo natočeno pouze sedm a některé zásadní příběhy, například ty vánoční nebo oslavující český státní svátek 28. října, chybí. To je škoda, protože právě tyto epizody by mohly mít silný emocionální a kulturní dopad, zvlášť v rámci rodinné tradice a vzdělávání. Výběr se tak jeví jako neúplný a spíše náhodný, což zanechává pocit nedořečenosti a fragmentárnosti.
Režie a scénář
Barbora Dlouhá, jakožto režisérka, přistoupila k materiálu velmi tradičně a s respektem k původnímu textu, což je zjevné v celkovém tónu i způsobu vyprávění. Její zkušenosti z divadelního prostředí a starších animovaných produkcí však působí, jako by jí chyběla mladistvá energie a odvaha experimentovat s formou či obsahem. Převyprávění příběhů je příliš věrné originálu, ale zároveň až příliš zjednodušené. Kvůli omezenému času jednotlivých epizod byly z textu vyškrtány mnohé detaily a hlubší vrstvy, čímž se ztrácí bohatost příběhů a jejich emocionální hloubka.
Scénář je navíc postavený převážně na humorných momentech a jednoduché hudební kulise, což může působit jako lehké podcenění intelektuálních nároků dětí, ale i dospělých diváků, kteří by si rádi připomněli nejen veselá, ale i moudrá poselství Čapkových povídek. Navíc přebytky v závěru jednotlivých epizod, jako například vedlejší scény o dešti a zmoklém prádle, působí zbytečně a zdržují vyprávění.
Kamera a vizuál
Animace je provedena v klasickém 2D stylu, který ctí malby Josefa Čapka a jejich jemnou barevnost. Tento přístup je nepochybně jedním z nejpříjemnějších aspektů seriálu, protože zachovává vizuální identitu, která je s příběhy neodmyslitelně spjata. Technicky je animace hladká, bez výrazných chyb či nedostatků, což svědčí o profesionálním přístupu tvůrců.
Formát 16:9 je přizpůsoben moderním televizním obrazovkám, což zaručuje komfortní sledování, ale nezanedbává ani tradiční estetiku. Nicméně, absence výraznějších vizuálních inovací nebo stylizace, které by příběhům dodaly svěžest, může být pro dnešní diváky poněkud nudná. Vizuál tak nepřekvapí, ale zároveň neurazí – je spíše konzervativní a bezpečný, což pravděpodobně odpovídá zamýšlené cílové skupině.
Hudba a zvuk
Zvuková stránka seriálu je charakterizována především hlasem Marka Ebena, který vystupuje jako jediný vypravěč a zároveň zastupuje všechny postavy. Jeho příjemný a melodický hlas je bezesporu výhodou a přispívá k příjemné atmosféře večerníčku. Nicméně, absence více hlasových postav a dialogů mezi pejskem a kočičkou snižuje dynamiku a živost příběhu. Divák tak ztrácí možnost slyšet skutečné interakce a nuance v hlasech jednotlivých postav.
Hudební doprovod je jednoduchý a nenásilný, většinou slouží k podpoře humorných momentů. Tento přístup je sice funkční, ale opět postrádá větší hloubku a variabilitu, která by mohla podtrhnout emotivní momenty a rozmanitost jednotlivých epizod. Zvukové efekty jsou decentní, ale nijak výrazně nezaujmou, což dohromady vytváří dojem, že zvuková složka byla spíše doplňkem než plnohodnotným elementem vyprávění.
Celkový dojem
Seriál „O pejskovi a kočičce“ je produktem, který ctí tradici a snaží se přenést klasické příběhy do dnešní doby. Jeho pozitivem je věrnost originálu, kvalitní animace a příjemná hlasová kulisa v podání Marka Ebena. Na druhou stranu však postrádá odvahu a invenci, která by mu umožnila zaujmout nejen děti, ale i dospělé diváky na hlubší úrovni.
Zvlášť zklamáním je neúplný výběr povídek, který opomíjí klíčové epizody s velkým emocionálním a kulturním potenciálem. Nedostatek hlasových dialogů mezi hlavními postavami a přílišné zjednodušení scénáře navíc snižují celkovou kvalitu vyprávění. Seriál tak zůstává spíše nostalgickým návratem k známým příběhům než skutečným oživením klasiky pro nové generace.
👍 Kladné body
- Věrné zachování vizuálního stylu Josefa Čapka v kvalitní 2D animaci
- Příjemný a melodický hlas Marka Ebena dodávající seriálu charakter
- Seriál je vhodný pro rodinné sledování a přináší tradiční pohádkovou atmosféru
👎 Záporné body
- Chybí rozdělení hlasů a dialogy mezi pejskem a kočičkou, což snižuje dynamiku
- Neúplný výběr povídek, absence klíčových epizod jako vánoční nebo 28. říjen
- Scénář je příliš zjednodušený a postrádá invenci, což působí až nudně a povrchně
Závěrečné hodnocení
Hodnocení: 65 % – „O pejskovi a kočičce“ je solidní animovaný seriál, který však zbytečně zůstává na půli cesty mezi tradiční věrností a moderní invencí. Pro fanoušky původních povídek a rodinné večerníčky poslouží spolehlivě, ale ti, kteří hledají svěží a inovativní přístup, pravděpodobně zůstanou zklamáni.
Jiri Borovy
Hokejové potěšení s NHL 09: Stahujte addony a hrajte s aktuálními sestavami a MS 2023
Pokud jste fanoušci hokeje a hry NHL 09, pak je důležité vědět, že existuje mnoho dodatků, které vám umožní hrát s nejaktuálnějšími sestavami, dresy, logy a dalšími grafickými prvky z různých soutěží.
Jiri Borovy
Way of the Hunter - užijte si cestu lovce
Je jedna hra, kterou si nechávám pro chvilku oddechu. Tou je slovenská hra Way of the Hunter. Slováci dokázali ve svém tvůrčím týmu udělat velký přelom, je to první hra, kterou si pustím, když si chci oddychnout od stresu.
Jiri Borovy
Na západní frontě klid - 80 %
Každý určitě zná povinnou četbu základní a střední školy. Protiválečná kniha Na západní frontě klid popisuje osudy těch vojáků, kteří vždy bojují v první linii a jejich pocit z války je ten nejhorší.
Jiri Borovy
LEGO Star Wars: The Skywalker Saga - Nová naděje
Druhá část, kterou jsem si v LEGO hře LEGO Star Wars: The Skywalker Saga je úplně první díl (dle natáčení), starý 45 let. Užijte si Star Wars: Epizoda IV - Nová naděje ve verzi LEGO.
Jiri Borovy
LEGO Star Wars: The Skywalker Saga - Skrytá hrozba
Tak začínám hrát novou hru ze světa Star Wars. Je to LEGO hra, možná i poslední, co vyšla dle filmů, seriálů... Je to nejzábavnější LEGO hra, co znám, tak si užijte její 1. část z devíti.
|Další články autora
Spanilá jízda veteránů, Motoristé i Chlad. Turek ve Varech velkolepě oslavil jubileum
Čestný prezident strany Motoristé sobě Filip Turek ve středu oslavil čtyřicáté narozeniny. Životní...
Sultánka z Prahy zazářila na oslavách narozenin svého manžela Muhammada V.
Češka Jana Jakoubková (37), známá v Malajsii jako Sultanah Núr Diana Petra Abdullah, se po delší...
Výstřih do pasu, ženy bez hidžábů. Íránský činitel sklízí kritiku za dceřinu svatbu
Uniklé video ze svatby dcery admirála Alího Šamcháního, jednoho z nejmocnějších mužů íránského...
Krvavý lynč v Budapešti. Agenta pověsili na strom a umlátili, líčil fotograf
Seriál Vždy v říjnu se srdce každého maďarského vlastence rozbuší jako o závod. Vzpomíná na hrdinné...
OBRAZEM: Svéráz ruské dopravy. Kreml sní o tunelu do USA, „silnice“ na Čukotce udiví
Čukotka, nejvýchodnější oblast Ruska, zůstává izolovaným a zapomenutým regionem, kde se silnice...
Na Litoměřicku hoří sklad s pyrotechnikou. Hasiči vyhlásili třetí stupeň poplachu
V Bohušovicích nad Ohří na Litoměřicku vypukl v sobotu večer rozsáhlý požár místního skladu. Oheň...
Trump odmítá jednat s Putinem. Nejdřív chce mírovou dohodu o Ukrajině
Americký prezident Donald Trump v sobotu uvedl, že se s ruským protějškem Vladimirem Putinem...
Kdy letos končí letní čas a vrací se „zimní“. A v kolik bude večer tma
Letní čas, oblíbený pro dlouhé večery, letos skončí pocitově o něco dřív. Ručičky hodin se...
Irové si zvolili prezidentku. Stane se jí levicová Catherine Connollyová
Páteční prezidentské volby v Irsku vyhrála levicová poslankyně Catherine Connollyová, která...
Akční letáky
Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!
- Počet článků 246
- Celková karma 0
- Průměrná čtenost 478x
Mimo jiné i šéfredaktor: http://www.kritiky.cz