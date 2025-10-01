Zvítězí tuto sobotu u nás Rusové?
Rusové u nás zvítězili nad Masarykovými demokraty v komunistickém „Vítězném únoru“ a plně nás ovládli. Rusové mají u nás opět připraven „Vítězný říjen“. Koho využijí proti Masarykovým demokratům u nás letos?
Není pochyb, že Rusové chtějí obnovit slávu svého ruského impéria. Záhy po rozpadu Sovětského svazu začali rozvíjet svoje metody ovládnutí světa k tomuto cíli. Sami se k tomu přihlásili a dokonce zveřejnili svůj sen o Veliké Rusi sahající od Lisabonu po Vladivostok.
Svůj plán začali naplňovat zahájením třetí světové války nejrůznějšími hybridními formami. Za korupční peníze začali u nás skupovat ruskými oligarchy a českými aktivisty strategické objekty a podniky, jako byl Gasprom, naše hutě…
U nás si zřídili Prognostický ústav řízený KGB, jehož členové u nás organizovali ekonomickou a politickou transformaci po Listopadu. Ruské politicko-ekonomické vztahy, které se v komunistické éře staly normou, se podařilo převést přes Listopad v podobě politického byznysu propojujícího politiku s ekonomikou.
Proruskými aktivisty byly naplněny naše klíčové státní instituce, ale i politické strany. Tito aktivisté usilovali o znedůvěryhodnění našich státních demokratických institucí, znedůvěryhodnění našich politických stran a znedůvěryhodnění naší liberální demokracie sui generis.
Rusové navíc skrze svoji hybridní psychologickou válku, skrze petrohradský trolling systematicky proměňující pravdu v lež a lež v pravdu, skrze systematické vybuzování strachu falešnými zprávami ve společnosti, skrze strašení občanů neexistujícími migranty, skrze strašení krvelačností ruských hord, skrze lživé strašení z neschopnosti naší demokraticky zvolené vlády, rozkládají naši společnost do nepřátelských, antagonistických skupin.
Rusové si touto cestou připravili celé politické strany, pomocí kterých mají připraveno ovládnutí naší republiky, jako toho dosáhli v únoru 1948. Přitom nejde o Stačilo!, které Rusové použijí jen jako zástěrku zakrývající jejich skutečnou aktivitu k ovládnutí!
Pokud přes toto ruské úsilí dáme hlas pro strany usilující o liberální demokracii s občanskými svobodami, úsilím o právní stát a úsilím o naši státní svrchovanost zajištěnou Evropskou unií a obranným společenstvím Severoatlantické aliance, půjde jen o dílčí vítězství, které budeme muset udržovat neustálým zápasem skrze pravdu a úctu k druhým lidem!
Nezapomínejme, že naše společnost zůstává rozštěpena na dvě poloviny. Jedna polovina představuje úsilí o liberální demokracii a druhá polovina ve své neuvědomělosti připravuje ruskou nadvládu nad námi! Této ruské disociace naší společnosti se tak snadno nezbavíme!
Vážení přátelé! Musíme jít k volbám a postavit se k naší rozdělené společnosti čelem! Musíme volit svobodně, bez zatížení ruským nátlakem! Musíme volit v duchu Václava Havla, že pravda a láska musí zvítězit nad lží a nenávistí!
MUDr. Bohumír Šimek, praktický lékař v.v.
PS: Svoje myšlenky stavím jen na veřejně dostupných informacích, i když se šíří pomluvy, že vytvářím falešné konspirační teorie!
Bohumír Šimek
Skončí liberální demokracie?
Tomáš Garrigue Masaryk nám nechal vzkaz, že demokracie je jen pro vzdělané a moudré. Ostatní snadno o ni přijdou. A právě těchto občanů se zmocnila ruská propaganda a naše opozice, populisticky ladí jejich uchu.
Bohumír Šimek
Proruská hyperkorektnost
Máme před volbami a hrozí nám slovenská cesta odklonu od liberální demokracie s občanskými svobodami k autoritativním režimům bez občanských svobod! To chceme?!? Chceme jít slovenskou cestou?
Bohumír Šimek
Koho budu volit?
Jsme zemí naplněnou lží a nenávistí k prasknutí díky ruské hybridní válce v zájmu ovládnutí Evropy (Nebo celého světa? Nevím!), která ovlivňuje myšlení, volby a referenda ve státech ruského zájmu.
Bohumír Šimek
Zděšení před volbami
Nenávist, lži, pomluvy a nadávky se zařezávají do naší společnosti jako kremelský nůž. Po otevřen diskuse pod svými články se nestačím divit, jak falešné a hloupé nadávky se sypou na moji hlavu. Vrátíme se k orwellskému ptydepe?
Bohumír Šimek
Koho volíš?
Budeme volit českou gubernii ruského carismu Vladimíra Vladimíroviče Putina, kterou jsme víceméně byli přes čtyřicet let, nebo budeme volit Česko jako svobodně svrchovaný stát opřený o souručenství EU a NATO?
