Zvítězí tuto sobotu u nás Rusové?

Po druhé světové válce u nás zvítězili Rusové skrze komunistickou stranu, jejíž členové se do Moskvy jezdili učit, jak zakroutit demokratům krkem, a někteří podepsali s ruskými tajnými službami spolupráci proti naší demokracii.

Rusové u nás zvítězili nad Masarykovými demokraty v komunistickém „Vítězném únoru“ a plně nás ovládli. Rusové mají u nás opět připraven „Vítězný říjen“. Koho využijí proti Masarykovým demokratům u nás letos?

Není pochyb, že Rusové chtějí obnovit slávu svého ruského impéria. Záhy po rozpadu Sovětského svazu začali rozvíjet svoje metody ovládnutí světa k tomuto cíli. Sami se k tomu přihlásili a dokonce zveřejnili svůj sen o Veliké Rusi sahající od Lisabonu po Vladivostok.

Svůj plán začali naplňovat zahájením třetí světové války nejrůznějšími hybridními formami. Za korupční peníze začali u nás skupovat ruskými oligarchy a českými aktivisty strategické objekty a podniky, jako byl Gasprom, naše hutě…

U nás si zřídili Prognostický ústav řízený KGB, jehož členové u nás organizovali ekonomickou a politickou transformaci po Listopadu. Ruské politicko-ekonomické vztahy, které se v komunistické éře staly normou, se podařilo převést přes Listopad v podobě politického byznysu propojujícího politiku s ekonomikou.

Proruskými aktivisty byly naplněny naše klíčové státní instituce, ale i politické strany. Tito aktivisté usilovali o znedůvěryhodnění našich státních demokratických institucí, znedůvěryhodnění našich politických stran a znedůvěryhodnění naší liberální demokracie sui generis.

Rusové navíc skrze svoji hybridní psychologickou válku, skrze petrohradský trolling systematicky proměňující pravdu v lež a lež v pravdu, skrze systematické vybuzování strachu falešnými zprávami ve společnosti, skrze strašení občanů neexistujícími migranty, skrze strašení krvelačností ruských hord, skrze lživé strašení z neschopnosti naší demokraticky zvolené vlády, rozkládají naši společnost do nepřátelských, antagonistických skupin.

Rusové si touto cestou připravili celé politické strany, pomocí kterých mají připraveno ovládnutí naší republiky, jako toho dosáhli v únoru 1948. Přitom nejde o Stačilo!, které Rusové použijí jen jako zástěrku zakrývající jejich skutečnou aktivitu k ovládnutí!

Pokud přes toto ruské úsilí dáme hlas pro strany usilující o liberální demokracii s občanskými svobodami, úsilím o právní stát a úsilím o naši státní svrchovanost zajištěnou Evropskou unií a obranným společenstvím Severoatlantické aliance, půjde jen o dílčí vítězství, které budeme muset udržovat neustálým zápasem skrze pravdu a úctu k druhým lidem!

Nezapomínejme, že naše společnost zůstává rozštěpena na dvě poloviny. Jedna polovina představuje úsilí o liberální demokracii a druhá polovina ve své neuvědomělosti připravuje ruskou nadvládu nad námi! Této ruské disociace naší společnosti se tak snadno nezbavíme!

Vážení přátelé! Musíme jít k volbám a postavit se k naší rozdělené společnosti čelem! Musíme volit svobodně, bez zatížení ruským nátlakem! Musíme volit v duchu Václava Havla, že pravda a láska musí zvítězit nad lží a nenávistí!

MUDr. Bohumír Šimek, praktický lékař v.v.

PS: Svoje myšlenky stavím jen na veřejně dostupných informacích, i když se šíří pomluvy, že vytvářím falešné konspirační teorie!

Autor: Bohumír Šimek | středa 1.10.2025 18:11

Bohumír Šimek

Skončí liberální demokracie?

Tomáš Garrigue Masaryk nám nechal vzkaz, že demokracie je jen pro vzdělané a moudré. Ostatní snadno o ni přijdou. A právě těchto občanů se zmocnila ruská propaganda a naše opozice, populisticky ladí jejich uchu.

29.9.2025 v 9:02 | Karma: 11,33 | Přečteno: 328x | Diskuse | Politika

Bohumír Šimek

Proruská hyperkorektnost

Máme před volbami a hrozí nám slovenská cesta odklonu od liberální demokracie s občanskými svobodami k autoritativním režimům bez občanských svobod! To chceme?!? Chceme jít slovenskou cestou?

26.9.2025 v 9:56 | Karma: 16,90 | Přečteno: 424x | Diskuse | Politika

Bohumír Šimek

Koho budu volit?

Jsme zemí naplněnou lží a nenávistí k prasknutí díky ruské hybridní válce v zájmu ovládnutí Evropy (Nebo celého světa? Nevím!), která ovlivňuje myšlení, volby a referenda ve státech ruského zájmu.

24.9.2025 v 8:51 | Karma: 13,71 | Přečteno: 481x | Diskuse | Politika

Bohumír Šimek

Zděšení před volbami

Nenávist, lži, pomluvy a nadávky se zařezávají do naší společnosti jako kremelský nůž. Po otevřen diskuse pod svými články se nestačím divit, jak falešné a hloupé nadávky se sypou na moji hlavu. Vrátíme se k orwellskému ptydepe?

23.9.2025 v 10:39 | Karma: 15,23 | Přečteno: 432x | Diskuse | Politika

Bohumír Šimek

Koho volíš?

Budeme volit českou gubernii ruského carismu Vladimíra Vladimíroviče Putina, kterou jsme víceméně byli přes čtyřicet let, nebo budeme volit Česko jako svobodně svrchovaný stát opřený o souručenství EU a NATO?

20.9.2025 v 22:14 | Karma: 29,04 | Přečteno: 2124x | Diskuse | Politika
Bohumír Šimek

  • Počet článků 722
  • Celková karma 15,06
  • Průměrná čtenost 1038x
Celý život jsem studoval medicínu a pracoval jako klíč ke zdravotní péči, jako venkovský praktický lékař. Po Listopadu jsem se zabýval organizací zdravotní péče a diskutoval v různých odborných časopisech. Po Listopadu jsem se účastnil politiky zakládáním Občanského fóra a Občanské demokratické strany v jedné pohraniční obci. Pak jsem postrádal u ODS nejprve konservativismus, ale posléze i pravicovost. Tak jsem vystoupil. Celý život od dětství jsem se snažil řešit vztah mezi determinismem a svobodnou vůlí. Zajímavé jsou konsekvence v teologii a justici. Celý život jsem řešil problémy věřících Bohu a atheistů. Klíčovým je, že Bůh není součástí tohoto světa. Sleduji polistopadový vývoj politiky a obávám se o naši liberální demokracii, naše občanské svobody a o právní stát, protože na můj vkus zde příliš mnoho občanů podléhá alternativnímu myšlení, jehož zdrojem je již desetiletí trvající ruská hybridní válka v Evropě, v Americe i v Africe. Pokud si chceme uchovat demokratické hodnoty, musíme se navrátit k Václavu Havlovi, že pravda a láska musí zvítězit nad lží a nenávistí. Bez těchto hodnot nefunguje demokracie, občanské svobody ani právní stát!

