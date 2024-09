Zrcadlo voleb

Nikdo nepochybuje, že vítězem voleb je hnutí ANO, které vyhlásilo, že tyto volby do krajských zastupitelstev budou referendem proti vládě Petra Fialy.

Vyhrálo díky tříletému, programovému, soustavnému, systematickému dehonestování všech aktivit současné vlády Petr Fialy. Podle ANO nic nedělali dobře, ožebračili všechny občany, my vám příští rok ukážeme, jak se má vládnout, a vrátíme vám, co vám Fialova vláda vzala.

Je otázka, do jaké míry pomohla i ruská hybridní válka dehonestující všechny demokratické vlády v Evropě i USA bez lpění na pravdě, ale jisté je, že tomu bezhlavému pomlouvání se ANO naučilo od ruských tajných služeb perfektně.

ANO považovalo tyto volby za jakýsi nácvik na volby příštího roku. Proto prakticky ve všech krajích protivládní dehonestace prováděla „svatá trojice“ Babiš-Havlíček-Shillerová. A byli úspěšní tím, že před krajskou problematikou dali přednost rozsévání katastrofických informací o Fialově vládě. V deseti krajích dostali nejvíce hlasů. Nyní už záleží jen na místních politických diskusích o vládě v krajích a na soubojích o mandát do senátu.

Petr Fiala si uvědomuje, že výsledky voleb nejsou k jásání, a že budou muset hodně přidat, aby demokratické strany nemusely předat vládu do rukou populistických a autoritářských stran

Tyto volby nám přinesly jednoznačné upozornění, že kvalitní práci svých zastupitelů dokážou občané ocenit. Jen ve třech krajích nezvítězilo ANO, v Jihočeském, Brněnském a Libereckém kraji. To bylo dílo vysoce aktivních hejtmanů a jejich teamů.

V Jihočeském kraji to byl Martin Kuba za ODS, který udělal hodně práce především v době kovidové a v době záplav. V Brněnském kraji to byl lidovec Jan Grolich za Spolu, který laikům vysvětloval politické problémy vtipným způsobem ve svých spotech. A v Libereckém kraji si získal důvěru svých spoluobčanů svojí dlouholetou, systematickou prací za odnož Starostů Martin Půta, přestože je deset let vláčen po soudech, což snižuje jeho ambice na celostátní politiku.

Nejhůř dopadli Piráti a budou se z toho obtížně dostávat. Do nedávna měli preference kolem devíti procent. Předsedovi Ivanu Bartošovi se nepodařilo dokončit digitalizaci stavebního řízení. Je to zjevně náročný úkol pro IT programátory, ale odnese to ministr a jeho strana. Ivana Bartoše si vážím, protože je nejotevřenější z leaderů vládní koalice vůči hodnocení opozice.

A ještě si dovolím upozornit na jeden problém. V řadě krajů, kde SPOLU nešlo spolu, propadlo mnoho jejich hlasů v niveč. I toto lehce podpořilo vítězství ANO. Ve Středočeském kraji mám obavu, že Jan Skopeček z ODS dá přednost osobnímu prospěchu před demokratickými, pravicovými stranami. O to víc hodnotím současného hejtmana Vysočiny Vítězslava Schreka z ODS, který odmítl vládnout v kraji ve spojenectví s ANO.

Za rok nás čekají závažnější volby. Já jen doufám, že ruská hybridní válka je už tolik neovlivní, a že si při nich vzpomeneme na Václava Havla a jeho odkaz, že pravda a láska musí zvítězit nad lží a nenávistí. Jinak přijdeme o naši liberální demokracii s občanskými svobodami a úsilím po právním státu!

Příští rok vyvrcholí zápas naší liberální demokracie s občanskými svobodami prezentovaný vládou Petra Fialy s autoritativními režimy autoritativních a populistických stran. Do té doby se musíme naučit rozlišovat, co je pravda, a co je lež, umět to bez obav pojmenovávat, vážit si dobrých vzájemných vztahů a včas odhalovat nenávist!

……………………………………….

P.S.

Dnes v úterý odpoledne jsem se dověděl, že premiérovi Petr Fialovi přetekl pohár trpělivosti ohledně digitalizace stavebního řízení a svého ministra Ivana Bartoše propustil ze svých služeb. Problém je, že Ivan Bartoš je předseda Pirátů, a že to premiér provedl bez projednání ve vládnoucí koalici. Piráti to vzali jako porušení koaliční smlouvy, a jako vykopnutí jejich strany z vlády a v emocionálním rozpoložení prezentovali konspirační teorie, že Jan Skopeček donutil Petra Fialu k tomuto kroku, protože za rok nám tu má vládnout ANO+ODS. Proto prý Piráti byli vykopnuti z vlády, aby nepřekáželi pokračování politickému korupčnímu byznysu. „Svatá trojice“ jásá, ale liberální demokracie pláče!

Počkejme, až opadnou emoce a politici obnoví svoje racionální myšlení! Premiér Petr Fiala, kterého si vážím pro jeho dovednost udržet pět zcela rozdílných stran v jednom funkčním vládním celku, což se zatím nikomu po Listopadu nepodařilo. Ano, asi udělal chybu. Vážím si i předsedy Pirátů Ivana Bartoše, že se mu jako jedinému Pirátu v Evropě podařilo vstoupit do vlády a usilovat o liberální demokracii. Chybu pana premiéra prožívá zbytečně emocionálně.

V současné geopolitické situaci a rok před volbami, je to velmi nepříjemná situace pro pokračování naší liberální demokracie. Politici si to musí vyříkat a vyřešit sami. Občané, kteří nechtějí přijít o liberální demokracii se musí řídit odkazem Václava Havla.