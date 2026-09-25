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Zmrazení platů politiků je podvod pro hloupé voliče

Bohumír Šimek
V normální demokratické zemi mají politici hodně vysoké platy, aby se předešlo pokušení politiků živit se nekalým způsobem, aby se předcházelo konfliktu zájmů, a aby se dost moudrých politiků hlásilo do politické služby.

Já vím, že naši politici jsou nenasytní, že kromě svých platů jako poslanci mají řadu přídatných příjmů, které nedokážu ani vyjmenovat, včetně dobře placených míst v nejrůznějších dozorčích a správních radách. Takže zmražování nebo snižování platů politiků prakticky nehraje žádnou roli pro politiky, kromě následných politiků, kteří pak musí platové podmínky napravovat.

Je nedůstojné politiků, aby se handrkovali každý rok o výši svých platů. Když politici snižovali i platy soudcům, šlo dokonce o neústavní ingerenci moci zákonodárné a výkonné do moci soudní. Proto vláda Petra Fialy vydala zákon určující plat politiků, aby odpovídal jejich ekonomické výkonnosti. Tato vláda Andreje Babiše si pospíšila tento zákon zrušit!

To zmrazení platů politiků není jen falešná iluze jakési solidarity s občany. Prakticky o žádné úspory nejde! Ve skutečnosti každý požadavek snížení platů politiků vnímám jako sabotáž. Nedostatečně zaplacená práce politika má svoje důsledky! Do politických služeb se budou hlásit jen neschopní hlupáci, protože kvalitní, moudří lidé se na tuto práci hlásit nebudou.

A o to možná některým vůdcům autoritativních stran jde. Chtějí mít kolem sebe jen samé poddajné, samostatně nemyslící lidi, aby je mohli snadno ovládat! Nejde jim o stát, nejde jim o občanské svobody, jde jim o jejich moc a osobní ovládání společnosti.

Pak by nás neměly překvapovat špatné zákony z takové dílny moci zákonodárné a neznalost Ústavy politiků se směšnými výklady, které jsou zneužívány v politických zápasech!

Pokud čtenář není hloupý, vnímá snižování platů politiků jako nesmyslné ohrožení našeho státu, ohrožení naší liberální demokracie s občanskými svobodami, ohrožení právního státu a ohrožení naší státní svrchovanosti!

Autor: Bohumír Šimek | pátek 25.9.2026 11:45 | karma článku: 6,29 | přečteno: 106x
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