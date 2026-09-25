Zmrazení platů politiků je podvod pro hloupé voliče
Já vím, že naši politici jsou nenasytní, že kromě svých platů jako poslanci mají řadu přídatných příjmů, které nedokážu ani vyjmenovat, včetně dobře placených míst v nejrůznějších dozorčích a správních radách. Takže zmražování nebo snižování platů politiků prakticky nehraje žádnou roli pro politiky, kromě následných politiků, kteří pak musí platové podmínky napravovat.
Je nedůstojné politiků, aby se handrkovali každý rok o výši svých platů. Když politici snižovali i platy soudcům, šlo dokonce o neústavní ingerenci moci zákonodárné a výkonné do moci soudní. Proto vláda Petra Fialy vydala zákon určující plat politiků, aby odpovídal jejich ekonomické výkonnosti. Tato vláda Andreje Babiše si pospíšila tento zákon zrušit!
To zmrazení platů politiků není jen falešná iluze jakési solidarity s občany. Prakticky o žádné úspory nejde! Ve skutečnosti každý požadavek snížení platů politiků vnímám jako sabotáž. Nedostatečně zaplacená práce politika má svoje důsledky! Do politických služeb se budou hlásit jen neschopní hlupáci, protože kvalitní, moudří lidé se na tuto práci hlásit nebudou.
A o to možná některým vůdcům autoritativních stran jde. Chtějí mít kolem sebe jen samé poddajné, samostatně nemyslící lidi, aby je mohli snadno ovládat! Nejde jim o stát, nejde jim o občanské svobody, jde jim o jejich moc a osobní ovládání společnosti.
Pak by nás neměly překvapovat špatné zákony z takové dílny moci zákonodárné a neznalost Ústavy politiků se směšnými výklady, které jsou zneužívány v politických zápasech!
Pokud čtenář není hloupý, vnímá snižování platů politiků jako nesmyslné ohrožení našeho státu, ohrožení naší liberální demokracie s občanskými svobodami, ohrožení právního státu a ohrožení naší státní svrchovanosti!
Bohumír Šimek
Koho určitě volit nebudu
Chci svrchovaný stát v rámci funkční Evropské unie, chci liberální demokracii s občanskými svobodami, chci právní stát, chci geopolitickou nezávislost na velmocích, chci zdravou a moudrou společnost a tomu přizpůsobím svoji volbu.
Bohumír Šimek
Proč nevolím politiky vládních stran
Pokusím se vysvětlit svým přátelům a známým, proč někteří politici jsou pro mne volitelní a jiní nevolitelní, proč jedni mají moji důvěru a druzí mojí důvěru nemají, proč jen někteří politici přemýšlí o budoucnosti.
Bohumír Šimek
Nikdy jsem nevolil stranicky
Proč? Protože u nás po 50 letech nacistické a komunistické totality strany ztratily svoji ideologickou ukotvenost a populisticky mění svoje směřování. Naši polistopadovou revitalizaci stran prováděli členové Prognostického ústavu.
Bohumír Šimek
Není premiér jako premiér
Jeden premiér z vnitřní potřeby mluví jen pravdu s úctou k druhému člověku a lidi ho mají rádi a volí ho. Druhý premiér nenávistně lže bez úcty k druhému člověku, lidé ho také bezhlavě milují a volí. Volba záleží na kvalitě voliče
Bohumír Šimek
Ruský trolling a jeho důsledky
Popišme si metodu ruských tajných služeb, kterou lze rozložit a ovládnout jakoukoliv společnost. U nás funguje už od devadesátých let. Této metody efektivně využívají také naše autoritativní strany k mobilizaci svých voličů.
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