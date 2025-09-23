Zděšení před volbami
Záhy po rozpadu Sovětského svazu Rusové zahájili svoji válku na obnovení svého impéria vytvořením speciálního utajeného institutu v Petrohradě, kde dobře placení zaměstnanci měli jediný úkol, narušovat všechny diskuse ve státech ruského zájmu. (Respekt)
Zeměmi ruského zájmu byly Rusy proklamovány země, které se osvobodily z područí Sovětského svazu, všechny země bývalé Varšavské smlouvy a zdá se, že navíc četné státy po světě, včetně Ameriky. (Alvarová: Průmysl lži)
Jedna zaměstnankyně zveřejnila lokaci utajeného institutu a zveřejnila jeho utajenou činnost, a proto došlo k jeho přestěhování. (Respekt) Jde o tzv. trolling rozvracející myšlení diskutujících proměňováním pravdy v lež a lži v pravdu s tvrdou a hrubou dehonestací diskutujících.
Z počátku byly lingvistické obtíže, dokud trolling prováděli pouze Rusové, ale postupně byli získáni trollí aktivisté v zemích ruského zájmu, čímž se skryl původ trollingu. Zlepšila se gramatika a vymizely rusismy. Typická hrubost a nenávist zůstaly signifikantním znakem.
Trolling byl jedním z prvních kroků ruské hybridní války. Současně se šíří nehorázné lži přes emaily mezi známými a přes nejrůznější lživé propagační „informace“ šířené přes desítky serverů typu Aeronet. (Respekt, ČT24)
Využívá se i lidí vychovaných v předlistopadové éře ke vstřícnosti vůči Rusku a vychovaných k nenávisti Evropské unie, k nenávisti obranného společenství Severoatlantické aliance a nenávisti k Americe.
Pomocí místně aktivovaných agentů tato ruská propaganda se dostává do našich státních institucí, které jsou před našim občany diskreditovány. Čísla některých těchto českých proruských agentů s jejich krycími jmény kolují mezi námi.
Cílem těchto ruských destruktivních aktivit je rozdělení naší společnosti. Rozvíjí se protivládní, protievropské, protiamerické skupiny omezující vládní aktivity našich svobodně a demokraticky zvolených představitelů v Česku i v Evropské unii.
Vrcholným cílem ruské propagandy je, abychom si zvolili za své představitele politiky vstřícné vůči ruskému agresivnímu imperialismu. Proto Rusové v zemích svého zájmu ovlivňují volby do zastupitelských orgánů. Nejsnazší ovlivňování se děje v nejrůznějších referendech. Příkladem je Brexit. (Alvarová: Průmysl lži) Většina Britů byla přesvědčena, že k němu dojí nemůže, a přesto k Brexitu došlo.
Máme před sebou volby do českého parlamentu. Maďaři si zvolili proruského Viktora Orbána, Slováci si zvolili proruského Roberta Fica. Zvolíme si v našich volbách jejich kamaráda?
Naše společnost se v posledních desetiletích významně proměnila. Když se projevíte jako člověk usilující o liberální demokracii s občanskými svobodami a úsilím po právním státu, snesou se na vaší hlavu ty nejhnusnější, nenávistné nadávky.
Jsem obyčejný, nezajímavý člověk, a přesto se v diskusích pod mými články objevují nactiutrhačné hrubosti a vulgarity známé z ruské propagandy. Málokterý slušný člověk pak má odvahu se mnou diskutovat.
Ale děsí mne hrubosti a vulgarity, které jsou agresivně vrhány na naše demokraticky zvolené politiky, které normální člověk nemůže ani opakovat. (Respekt39/2025) Ano, je v nich slyšet ruskou propagaci i ruský trolling!
Občanům pronásledovaným před Listopadem je nadáváno do komunistů, politruků, svazáků... Jak si někdo může takto dovolit převracet pravdu?!? Chcete být opět jen nesvobodnou gubernií ruského impéria?
Demokratům, kteří úspěšně řídí naši zem na postu prezidenta a na vládních pozicích, naši proruští trollové nevybíravě, falešně a hrubě po ruském vzoru nadávají do ruských služebníků. Což už jsme dnes plně v ruské moci jako Slováci a Maďaři?!? Tyto naše říjnové volby už znovu nemají být svobodné?!?
Bohumír Šimek
Koho volíš?
Budeme volit českou gubernii ruského carismu Vladimíra Vladimíroviče Putina, kterou jsme víceméně byli přes čtyřicet let, nebo budeme volit Česko jako svobodně svrchovaný stát opřený o souručenství EU a NATO?
Bohumír Šimek
Ruská válka
Na počátku druhé světové války si Hitler se Stalinem rozdělili Polsko a v Katyni vystříleli polskou inteligenci. Po válce si Amerika s Ruskem rozdělili svět na část svobodnou, demokratickou a část autoritářskou, totalitní.
Bohumír Šimek
Čeká nás občanská válka?
Já pevně věřím, že ne, ale také vnímám, že naše společnost je tvrdě antagonisticky štěpena ruskou hybridní válkou a naší populistickou, autoritativní, antisystémovou a proruskou opozicí.
Bohumír Šimek
Není koalice jako koalice!
Předvolební koalice máme dvojího typu: Přiznané a nepřiznané. Přiznané musí dosáhnout na 8% nebo 11% a nepřiznané koalici stačí 5% voličských hlasů, což vytváří jistou politickou nespravedlnost. Co s tím?
Bohumír Šimek
Věřím v Babiše
Člověk je zvláštní zvíře! Víra v Boha, víra v Babiše, víra v Okamuru, víra v Zemana, víra v Putina... Každá víra má stejný mechanismus! A člověk ho zneužívá od nepaměti. Zneužívají ho Rusové i naše autoritativní strany.
