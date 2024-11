Zápas o naši svobodu vrcholí

Jen bloud si může myslet, že jsme si naši svobodu vybojovali v Listopadu. Pouze nám bylo umožněno získat předpoklady pro naši liberální demokracii s občanskými svobodami.

Vůbec není podstatné, zda věříš, že jsme naší svobodu získali spontánně, nebo víš, že konec komunistické totality u nás připravili ruské tajné služby KGB přes Prognostický ústav, a že se jim to poněkud vymklo z rukou.

Podstatné je, abychom si tu naši liberální demokracii s občanskými svobodami udrželi a nenechali si ji uzmout přes autoritativní režim nějakou autoritativní stranou, jako se to stalo na Slovensku.

U nás máme strany demokratické s vnitřní demokracií, které nás vedou v liberální demokracii s občanskými svobodami, a které nám vládnou. Proti nim u nás se staví opozice, odboráři, řada postkomunistických destruktorů naší demokracie, ruské tajné služby se svojí desinformační hybridní válkou a relikty komunistické éry, které usilují o ovládnutí naší politiky. Možná i v zájmu ruského agresivního imperialismu. Ti všichni usilují o destrukci naší demokraticky zvolené vlády

Opozice v parlamentu může být konstruktivní nebo destruktivní. Konstruktivní opozice spolupracuje s vládou na tvorbě zákonů, destruktivní opozice naopak brání tvorbě potřebných zákonů, blokuje činnost parlamentu, doporučuje další zadlužování státu rozhazováním peněz z prázdné státní kasy a všemi cestami narušuje chod státu.

Destruktivní opozice má stejný cíl jako ruské tajné služby! Zničit demokraticky zvolenou vládu, která je garantem svrchovanosti našeho státu zajištěného Evropskou unií a obranným společenstvím Severoatlantické aliance. Na tom je ukotvena naše svoboda a demokracie.

Záhy po rozpadu Sovětského svazu ruské tajné služby GRU zahájili třetí světovou válku. Putin nám sice stále vyhrožuje, že vyvolá třetí světovou, atomovou válku, pokud se nepodřídíme jeho mocenským choutkám, ale máme dost informací dostupných z veřejných zdrojů, abychom věděli, že třetí světová válka již dávno trvá.

Ruské tajné služby GRU zřídili v Petrohradě institut, kde byly zaměstnáni dobře placení občané. Jejich jedinou prací bylo rozbíjení veřejných diskusí ve všech zemích ruského zájmu. Svým trollingem měli proměňovat pravdu v lež a lež v pravdu. Tím dochází u adresáta k takové znejistění, že je schopen uvěřit absolutnímu nesmyslu. Institut už není v Petrohradu, po vyzrazení a identifikaci našimi investigativními novináři, byl přestěhován.

V další fázi po totálním znejistění a vyvolání strachu, je prováděno göbbelsovské vtloukání jakýchkoliv lží v trollingem připraveném terénu.. A vyvrcholením je vtloukání nenávisti proti demokraticky zvolené vládě.

Pro naši liberální demokracii s občanskými svobodami je nejnebezpečnější, pokud antisystémová, autoritativní, populistická strana se od ruských tajných služeb naučí petrohradskému trollingu, göbbelsovskému vtloukání „pravd“ a nenávisti k demokraticky zvolené vládě, protože jde o snadnou cestu k porážce vlády a získání totální moci ve státě. Bude takováto opozice schopna vládnout?

Po druhé světové válce nám politickou scénu totálně ovládla komunistická strana pod vedením ruských tajných služeb a zavedla nás do područí Kremlu. Měli vybudovánu stranu pro všechny, kromě vybraných „nepřátel“. Nebuduje se u nás také strana pro všechny, která by mohla totálně ovládnout politiku, a které by nevadila ochrana ruských tajných služeb u nás? Nečeká nás opakovaní naší historie z roku 1948?

Začíná se mezi námi šířit dehonestující názor, že toto je jen nová konspirační teorie. V zájmu naší přehnané korektnosti reálné informace v této oblasti jsme to přestali šířit a někteří to i veřejně popírají. V koho zájmu je tyto reality nezveřejňovat?

V příštích parlamentních volbách vyvrcholí zápas mezi liberální demokracií a autoritativním režimem. Dáme přednost demokracii nebo totalitě?