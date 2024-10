Vzkříšení sociální demokracie nebo zrada pracujících?

Sjezd české sociální demokracie se koná tuto sobotu a o předsednický post se budou ucházet Jana Maláčová a Jiří Dienstbier. Nevydají se stejnou cestou jako podruhé světové válce?

Andrej Babiš, jako mnoho jiných před ním, založil hnutí ANO jako stranu proti politickému byznysu, korupci a protekci. Tento politický systém u nás založili Václav Klaus a Miloš Zeman jako zaměstnanci Prognostického ústavu pracujícího pod dohledem ruských tajných služeb KGB. Po Listopadu u nás organizovali ekonomickou a politickou transformaci naší společnosti. Jako komunisté přijali východní ruské vztahy za svůj model bez morálního ukotvení a bez legislativních základů.

Zatímco u Andreje Babiše není pochyb, že byl (nebo je?) agentem tajných služeb, u Václava Klause a Miloše Zemana přes veškeré indicie nelze tuto službu prokázat (i když mi opakovaně byla zaslána jejich evidenční čísla a krycí jména). Každý z nás se ve veřejně dostupných informacích dočetl, že někteří naši agenti neměli svoje složky u nás, ale jen v Kremlu.

Andrej Babiš svoje hnutí ANO koncipoval jako stranu pro všechny lidi a přetáhl mnoho voličů pravicových i levicových stran. Takovou stranu pro všechny měli i komunisti. Kdo nechtěl být posledním občanem ve státě, musel být členem KSČ.

Můj učitel primař MUDr. Jiří Mostecký usiloval o primariát v Jindřichově Hradci. Přednost dostal komunista a jeho vyhodili do pohraničí. Ani tam neměl pokoj, protože byl předsedou okresního výboru strany, ale ne té pravé. Komunističtí primaři měli výhody i v pohraničí.

Andreji Babišovi se podařilo sociální demokracii vyluxoval voliče, a tím také sociální demokraty vyloučit ze sněmovny. O revitalizaci strany se pokusil Michal Šmarda, ale o úspěchu nelze mluvit. Nyní se o to pokouší Jiří Dienstbier a Jana Maláčová.

Očekával jsem, že SOCDEM se bude dál vyvíjet jako demokratická strana spolupracující s ostatními demokratickými, neautoritativními a nepopulistickými, proruskými stranami. To by si straníci museli zvolit Jiřího Dientsbiera, vzdělaného demokrata.

Pokud si zvolí Janu Maláčovou, mám obavu, že se bude opakovat zrada politiky sociální demokracie, jakou předvedl po válce Zdeněk Fierlinger. Od třicátých let byl agentem ruských tajných služeb NKVD spolupracoval s Kremlem, u nás se stal vůdcem „levého křídla“ a zlikvidoval sociální demokracii převedením jejích špiček do komunistické strany. Proto si přečtěte rozhovor s Janou Maláčovou na Seznamu v Novinky.cz. Dnes už mnoho z nás slouží ruským tajným službám, aniž by si toho byli vědomi.

Když se sociální demokracie spojila s KSČ, řízenou z Kremlu, zažili jsme v roce 1948 puč s odklonem od liberální demokracie k autoritativnímu režimu v totalitě vlády KSČ pod dohledem ruských tajných služeb. Jana Maláčová také chce sjednotit „levicové křídlo politiky“. Komunisti jí stačit nemohou. Pokud se spojí s autoritativní stranou ANO, strany pro všechny, pak dopadnou členové SOCDEM jako před osmdesáti léty po válce.

