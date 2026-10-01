Volba skrze referendum ohrožuje naši demokracii, svobodu a naši státní svrchovanost
Oběma státy prošlo křesťanství s výchovou v duchu Ježíšovy lásky. Tato výchova se sice převážně proměnila v evropský humanismus, ale současně umožnila rozvoj demokracie a její expanzi přes Atlantik.
Švýcarsko si evropský humanismus přidrželo, ale u nás příliš mnoho politiků mluví o „novém světové řádu“, řádu síly, moci a pohrdání slabším. „Nový světový řád“ není nic nového, ten tu byl dávno před Ježíšem a liberální demokracií. Navíc jde o ideologii, která připravuje občany na podřízení se velmocím.
Po dobu „studené války“ se velmoci držely v šachu navzájem na sebe mířícími atomovými zbraněmi, které nemohly použít, protože jejich použití by znamenalo konec lidského rodu.
Po ukončení „studené války“ zde byly tři velmoci. Amerika, kolébka moderní demokracie, Čína, postavená na východoasijské krutosti s komunistickou ideologií, a Rusko, které ztratilo svoji hegemonii. Státy Varšavské smlouvy a některé státy Sovětského svazu se osvobodily z nadvlády Kremlu.
Jenže v těchto státech velká část občanů zůstala ve stalinské mocenské a ideologické podřízenosti a lokajské závislosti. Poznali jen „řízenou demokracii“ (terminus technicus Putina) a liberální demokracie s občanskými svobodami není pro ně zajímavá. Nepotřebují ji. Čím větší chaos, tím snáze si berou z cizích peněz!
Podíl na tom má od devadesátých let i ruská hybridní válka, která zaměňuje pojem liberální demokracie s liberalistickou demokracií a tvrdí, že je jen jedna demokracie bez přívlastků, čímž programovaně směšuje liberální demokracii s občanskými svobodami a řízenou demokracii bez občanských svobod. Nenechme se mást!
Kdo a proč usiluje o prosazení referenda? Ten, komu nezáleží na naší liberální demokracii s občanskými svobodami. Zkusme to pochopit na dvou příkladech.
Po vstupu do Evropské unie jsme uspořádali referendum o vstupu do Eurozóny. Téměř 100% nás bylo pro. Po čtvrt století je nás asi ¾ proti. Proč? Ovlivnila nás ruská hybridní válka. Důvody nejsou ekonomické, ale pouze politické! Stokrát opakovaná lež se stává „pravdou“. Přes všechny výhody Eura při opakovaní referenda by zpracovaná většina Euro nechtěla! To je porušení slibu Evropské unii ruskou propagandou ovlivněných Čecháčků!
De facto referendem volíme i našeho prezidenta, místo toho, aby ho volili poslanci. Důsledek? Antagonistické rozdělení společnosti! Dokud jej volili poslanci, volili jsme prezidenta se znalostí politiků. Dnes při volbě referendem volíme bez znalosti voleného člověka. Já vím, není to jednoduché, všichni jsme byli svědky, že při volbě Václava Klause kolovaly ve sněmovně výhrůžky smrtí za volbu jinou, než chce skryté zákulisí.
Čím je forma referenda pro naši liberální demokracii nebezpečná? Politici mají mnohem více informací než obyčejný člověk. Referendem se politici zbavují svojí odpovědnosti za volbu a o naší budoucnosti rozhodují lidé, kteří nemají dostatečné podklady k volbě. V současné geopolitické situaci je snadné manipulovat voliči. Soustavně opakovaná lež se stává pravdou? „Pravdou“ zákulisního oligarchy, který má jiné zájmy než obyčejný člověk.
Každé referendum je volba bez znalostí volícího lidu, který lze snadno svést na scestí! A tak jednou můžeme být překvapeni, že většina bude chtít návrat pod křídla Kremlu do ruské řízené demokracie! Již dnes velká část politiků tento scénář evidentně připravuje! Vědomě opouští evropský humanismus a chce ho nahradit „novým světovým řádem“ moci, síly a pohrdání slabším! Připravují podřízení naší společnosti velmocím!
Bohumír Šimek
Zmrazení platů politiků je podvod pro hloupé voliče
V normální demokratické zemi mají politici hodně vysoké platy, aby se předešlo pokušení politiků živit se nekalým způsobem, aby se předcházelo konfliktu zájmů, a aby se dost moudrých politiků hlásilo do politické služby.
Bohumír Šimek
Koho určitě volit nebudu
Chci svrchovaný stát v rámci funkční Evropské unie, chci liberální demokracii s občanskými svobodami, chci právní stát, chci geopolitickou nezávislost na velmocích, chci zdravou a moudrou společnost a tomu přizpůsobím svoji volbu.
Bohumír Šimek
Proč nevolím politiky vládních stran
Pokusím se vysvětlit svým přátelům a známým, proč někteří politici jsou pro mne volitelní a jiní nevolitelní, proč jedni mají moji důvěru a druzí mojí důvěru nemají, proč jen někteří politici přemýšlí o budoucnosti.
Bohumír Šimek
Nikdy jsem nevolil stranicky
Proč? Protože u nás po 50 letech nacistické a komunistické totality strany ztratily svoji ideologickou ukotvenost a populisticky mění svoje směřování. Naši polistopadovou revitalizaci stran prováděli členové Prognostického ústavu.
Bohumír Šimek
Není premiér jako premiér
Jeden premiér z vnitřní potřeby mluví jen pravdu s úctou k druhému člověku a lidi ho mají rádi a volí ho. Druhý premiér nenávistně lže bez úcty k druhému člověku, lidé ho také bezhlavě milují a volí. Volba záleží na kvalitě voliče
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