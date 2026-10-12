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Vítězové a poražení

Bohumír Šimek
Tyto volby byly znamením, jak moc jsme pokročili na cestě od liberální demokracie s občanskými svobodami k „řízené demokracii“ (Putinův terminus technicus) bez občanských svobod. Dnes víme, že nejsme tak hloupí, jak to vypadalo.

Výsledky voleb svědčí o tom, že naši občané začínají rozeznávat politiky, kteří jsou ochotni sloužit liberální demokracii, od politiků, kterým jde jen o moc a politický byznys.

Začínáme rozlišovat politiky, kteří staví na pravdě a úctě k druhému člověku, od politiků, kteří nenávistně lžou a pragmaticky vše využívají jen pro svůj prospěch.

Učíme se rozlišovat politiky stavějící na evropském humanismu, který je základní podmínkou liberální demokracie, od politiků, kteří nás přesvědčují o nástupu „nového světového řádu“, řádu síly, moci a pohrdání slabším, čímž naši společnost připravují na podřízení se velmocím.

Jsou politici, kteří odmítají pomoc Ukrajině, usilují o to, aby se Putinovi vzdala, sami jsou ochotni se podřídit Kremlu a vysmívají se všem, kteří varují před agresivitou ruského imperialismu a před vyvražďováním národů, které se odmítají Ruské federaci podřídit. Někteří dokonce šíří mezi námi ruskou falešnou mírovou propagandu.

Ale jsou mezi námi také politici, kteří varují před zrádností kremelské věrchušky, upozorňují na výroky ruských politiků, které všechny státy chtějí dobýt a podřídit opět Kremlu. Ruský sen o Veliké Rusi sahající od Lisabonu po Vladivostok se nemusí podařit splnit, ale bezpochyby Rusko je pro nás nebezpečné. Jsme zemí bývalé Varšavské smlouvy a o ty mají Rusové mocenský zájem.

Jsou mezi námi politici, kteří jsou garanty liberální demokracie s občanskými svobodami a kteří usilují o zajištění naší státní svrchovanosti přes Evropskou unii a obranné společenství Severoatlantické aliance.

Ale jsou mezi námi také politici, kterým by nevadila obnova ruského neokolonialismu s absolutní podřízeností Kremlu. Liberální demokracie, občanské svobody a svrchovaný právní stát jim nic neříkají. Již dnes se staví proti funkční Evropské unii.

Pomalu se učíme rozlišovat naše politiky a to je naše naděje!

Kdo je vítězem posledních voleb? Je úsměvné, že prakticky všichni politici tvrdí, že jsou vítězi. Na počátku Nedělní debaty dne 11/10-2026 prohlásila za STAN Barbora Urbanová, že vítězem voleb jsou volící občané. To je moudré! Politici mají nám občanům sloužit!

Voliči jsou vítězem, pokud volí solidní, pravdomluvné, laskavé, čestné a moudré politiky, kteří žijí pro liberální demokracii, občanské svobody a právní stát.

Autor: Bohumír Šimek | pondělí 12.10.2026 15:28 | karma článku: 0 | přečteno: 40x
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Bohumír Šimek

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Netoužím po Tvojí pochvale, ani po karmě. Toužím jen po zachování naší liberální demokracie s občanskými svobodami a zachování naší státní svrchovanosti zabezpečené, nikoliv Ruskou federací, ale zabezpečené Evropskou unií a obrannou Severoatlantickou aliancí.

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