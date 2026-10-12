Vítězové a poražení
Výsledky voleb svědčí o tom, že naši občané začínají rozeznávat politiky, kteří jsou ochotni sloužit liberální demokracii, od politiků, kterým jde jen o moc a politický byznys.
Začínáme rozlišovat politiky, kteří staví na pravdě a úctě k druhému člověku, od politiků, kteří nenávistně lžou a pragmaticky vše využívají jen pro svůj prospěch.
Učíme se rozlišovat politiky stavějící na evropském humanismu, který je základní podmínkou liberální demokracie, od politiků, kteří nás přesvědčují o nástupu „nového světového řádu“, řádu síly, moci a pohrdání slabším, čímž naši společnost připravují na podřízení se velmocím.
Jsou politici, kteří odmítají pomoc Ukrajině, usilují o to, aby se Putinovi vzdala, sami jsou ochotni se podřídit Kremlu a vysmívají se všem, kteří varují před agresivitou ruského imperialismu a před vyvražďováním národů, které se odmítají Ruské federaci podřídit. Někteří dokonce šíří mezi námi ruskou falešnou mírovou propagandu.
Ale jsou mezi námi také politici, kteří varují před zrádností kremelské věrchušky, upozorňují na výroky ruských politiků, které všechny státy chtějí dobýt a podřídit opět Kremlu. Ruský sen o Veliké Rusi sahající od Lisabonu po Vladivostok se nemusí podařit splnit, ale bezpochyby Rusko je pro nás nebezpečné. Jsme zemí bývalé Varšavské smlouvy a o ty mají Rusové mocenský zájem.
Jsou mezi námi politici, kteří jsou garanty liberální demokracie s občanskými svobodami a kteří usilují o zajištění naší státní svrchovanosti přes Evropskou unii a obranné společenství Severoatlantické aliance.
Ale jsou mezi námi také politici, kterým by nevadila obnova ruského neokolonialismu s absolutní podřízeností Kremlu. Liberální demokracie, občanské svobody a svrchovaný právní stát jim nic neříkají. Již dnes se staví proti funkční Evropské unii.
Pomalu se učíme rozlišovat naše politiky a to je naše naděje!
Kdo je vítězem posledních voleb? Je úsměvné, že prakticky všichni politici tvrdí, že jsou vítězi. Na počátku Nedělní debaty dne 11/10-2026 prohlásila za STAN Barbora Urbanová, že vítězem voleb jsou volící občané. To je moudré! Politici mají nám občanům sloužit!
Voliči jsou vítězem, pokud volí solidní, pravdomluvné, laskavé, čestné a moudré politiky, kteří žijí pro liberální demokracii, občanské svobody a právní stát.
Bohumír Šimek
Chudák volič
Doba je těžká, nepřehledná, přehršel nekontrolovatelných informací, pravda je smíchána se lží, pravdu logicky nenajdeš, volené politiky neznáš, všichni jsou nejlepší, všichni mluví pravdu a vždycky jen ti druzí lžou.
Bohumír Šimek
Rusko, pro tebe všecko!
Záhy po rozpadu Sovětského svazu na konci studené války a marném pokusu o liberální demokracii, ruské tajné služby s Putinem v čele připravily ovládnutí světa a obnovu ruské říše, Veliké Rusi sahající od Lisabonu po Vladivostok
Bohumír Šimek
Volba skrze referendum ohrožuje naši demokracii, svobodu a naši státní svrchovanost
Položme si otázku, čím referendum je pro nás ohrožením. Mnohý namítá, že ve Švýcarsku konají volby jen formou referenda a nic je neohrožuje. To je pravda, ale Česko a Švýcarsko nelze k sobě přirovnávat! Proč?
Bohumír Šimek
Zmrazení platů politiků je podvod pro hloupé voliče
V normální demokratické zemi mají politici hodně vysoké platy, aby se předešlo pokušení politiků živit se nekalým způsobem, aby se předcházelo konfliktu zájmů, a aby se dost moudrých politiků hlásilo do politické služby.
Bohumír Šimek
Koho určitě volit nebudu
Chci svrchovaný stát v rámci funkční Evropské unie, chci liberální demokracii s občanskými svobodami, chci právní stát, chci geopolitickou nezávislost na velmocích, chci zdravou a moudrou společnost a tomu přizpůsobím svoji volbu.
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