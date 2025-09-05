Věřím v Babiše
Podle odborných výzkumů z přelomu tisíciletí z oboru psychologie, neurofysiologie a behaviorismu známe mechanismy v člověku, jak zcela přirozenou cestou vypnout jeho rozumové myšlení a emocionální cestou mu vnutit jakoukoliv víru. Dnes tyto způsoby využívají Rusové ve svojí psychologické hybridní válce a naše autoritativní strany se od nich tyto formy excelentně vyučily.
Celé je to postaveno na fylogenetickém vývoji lidského mozku, na fylogenetickém vývoji nervové soustavy od primitivní neuronové sítě láčkovců, přes jednotlivá vývojová stádia až k lidské nervové soustavě.
Ve srovnávací anatomii a fysiologii rozlišujeme staré a nové struktury mozku. Do starých struktur zahrnujeme míchu, prodlouženou míchu, thalamus, hypothalamus a mozeček. Ty zajišťují veškerý složitý biologický provoz člověka. K fylogeneticky pozdějším strukturám zařazujeme mozkovou kůru, která člověku umožňuje myšlení včetně vnímání sebe sama, vnímání našeho „jájství“ (Ego), chcete-li naší duše.
Velmi zajímavou, dávno vzniklou, atavistickou reakcí člověka skrze silné emoce je odpojení funkce mozkové kůry. Od prehistorie člověka tato funkce umožňovala člověku přežití při jeho existencionálním ohrožení.
Člověk potkal svého predátora a musel se bleskově rozhodnout, zda s ním bude zápasit, nebo uteče. Aktivizuje se složitý komplex neurohumorálních procesů, jejichž důsledky v polovině minulého století popsal Selly jako stres se všemi důsledky pro dnešního člověka v podobě civilizačních chorob.
Ale teprve na přelomu tisíciletí jsme pochopili a popsali, že v zájmu urychleného rozhodnutí při silné emoci dochází k odpojení mozkové kůry a vypnutí racionálního rozmýšlení člověka. A to je ten okamžik, kdy můžete do člověka vložit jakoukoliv víru. Takovou silnou emocí může být nejen strach, ale i hluboké zamilování. Pak říkáme, že někdo ztratil hlavu.
Kdo z vás navštívil moldavský kraj v Rumunsku a prošel si několik místních klášterů, pak mu jistě neušlo, že uprostřed klášterního opevnění stojí kostel a na jeho vchodové straně je drasticky vyobrazen poslední soud rozdělující lidi na šťastné a lidi padající do ohnivé pekelné propasti. Zde také to byl strach motivující řeholnice k víře.
Nejen církve motivovaly své věřící strachem k víře skrze svoji věrouku, byl to i moskevský komunistický internacionalismus, který motivoval ke své víře skrze strach z neřízeného vraždění. Tento způsob motivace k víře strachem z čehokoliv, je také podstatou současné ruské hybridní války.
A naše autoritativní strany se také od Rusů naučili strašit lidi nejrůznějším způsobem. Všichni máme ještě v dobré paměti, jak nás strašili ukrutnými cizími barbary, kteří u nás prakticky nejsou. Pak nás strašili chudobou a nyní straší současnou demokraticky zvolenou vládou. Cokoliv demokratická vláda udělá, je špatné a zhoubné. Ničemu nerozumí, jen my noví politici to víme! Strach, strach, strach! Strach z muslimů, strach z chudoby, strach z budoucnosti! A strach motivuje k víře v nové politiky.
Rusové začali relativizací všeho skrze svůj petrohradský trolling proměňující pravdu v lež a lež v pravdu, začali neuvěřitelnými falešnými historkami, kterým většina z nás naletěla. K šíření nové víry pomáhají sociální sítě. Cíl? Vystrašit nás a uvěřit novému spasiteli! A nechat se jím ovládnout! Je to zcela identické ohledně Rusů i našich nových politiků!
Pomocným mechanismem ovládnutí je důvěra v naše známé. A tak nejrůznější aktivisté mezi námi šíří všemi cestami, masmédii, včetně hromadných mailů, mocensky žádané víry. A zneužívá se toho, že tomu věří kamarád, kamarádka, nejrůznější „vzdělaní“ lidé, kteří tuto víru šíří.
K tomu přidáme trochu lidového koření hrubosti, konfabulace, nenávisti, lži a provokace. Třeba provokace zcela nepochopitelnou a absurdní bitkoinovou kauzou. Všichni jsme si mohli všimnout, že hrubost, nenávist, lži a urážky jsou znakem proruských přeposílaných mailů.
Rusové již dnes ovládají celou Evropu. Ostatně v Kremlu to oslavili již vloni na podzim. U nás také někteří naši politici připravují ovládnutí celé naší země. I to jsme již oslavili vloni na podzim na Hluboké!
MUDr. Bohumír Šimek, praktický lékař v.v.

Ruské způsoby se přiostřují:
Bohumír Šimek
Komunisti nám nikdy nevládli
Abychom si rozuměli, u moci byli, to ano, ale ve skutečnosti nám tu vládli ruské tajné služby. A já nedokážu vyloučit, že nám tu vládnou dosud.
Bohumír Šimek
Americká demokracie se mění v autokracii
Je bolestivé, když v kolébce moderní demokracie je demokracie nahrazována autokratickým režimem. Totéž nám hrozí v našich podzimních volbách. Proč? Nezáleží nám na demokracii!
Bohumír Šimek
Rusko znovu vítězí!
Rusko nevítězí na Ukrajině, ale vítězí v Evropě! Již vloni na podzim kremelská věrchuška oslavila své vítězství v Evropě. V té době vloni slavili své vítězství v letošních volbách také Babiš se Zemanem.
Bohumír Šimek
Trump a Putin
O Ukrajinu vůbec nejde. Jde o nové rozdělení světa mezi dvěma velmocemi, mezi Moskvou a Washingtonem, mezi Kremlem a Bílým domem, mezi Vladimírem Putinem a Donaldem Trumpem. Zkusme to pochopit.
Bohumír Šimek
Sebevražda SOCDEM
Česká strana sociálně demokratická byla založena roku 1878 jako levicová strana starající se především o práva dělníků. V červnu 2023 si změnila značku na SOCDEM a Janu Maláčovou si zvolila do svého čela. Může přežít?
