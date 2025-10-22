Vážení přátelé! Tak znovu…
Zopakuji fakta. Miloš Zeman přesunul termín voleb do podzimního termínu. To přináší problémy ohledně státního rozpočtu. Končící vláda je donucena na základě zákona odevzdat státní rozpočet do konce září a nastupující vláda může státním rozpočet pro svůj první rok vlády přijmout nebo přepracovávat ve svém duchu.
Vláda Petra Fialy státní rozpočet do poslanecké sněmovny předložila do konce září podle platného zákona. Tento náčrt rozpočtu leží ve sněmovně, která novými volbami ukončila svoji činnost. Navíc tento rozpočet je prezentován na stránkách Ministerstva financí a je dostupný komukoliv z nás.
Současný spor končící vlády a vznikající vlády mi připadá být směšně malicherný. Nastupující vláda požaduje znovu předání náčrtu státního rozpočtu do poslanecké sněmovny, která nyní nefunguje a nebude existovat do začátku listopadu. Nastupující vláda to žádá podle zákona, který neexistuje.
Od Zemanovy změny termínu voleb do poslanecké sněmovny dosavadní vlády předkládaly státní rozpočet podruhé do nové poslanecké sněmovny. Nebylo to podle zákona, jak tvrdí vznikající vláda, ale stalo se to zvyklostí.
Hašteření odcházející vlády a vznikající vlády je úsměvné. Odcházející vláda proklamuje, že není důvod dávat náčrt na státní rozpočet do nové sněmovny, když Babiš opakovaně tvrdil, že má již nový státní rozpočet hotový a podstatně lepší, než náčrt státního rozpočtu vlády končící. Teď se zdá, že to není pravda.
Navíc nikdo nepochybuje, že druhé předání státního rozpočtu do sněmovny má sloužit jen další dehonestaci odcházející vlády, tak jak dosud bylo zvykem opozičních politiků. Vnímám, že tato dehonestace Fialovy vlády byla systematická a vytvářela virtuální realitu, ve které směle pokračuje Tomio Okamura jakoby dosud neskončila předvolební kampaň, i když se už dávno sestavuje vláda nová.
Do tohoto žabomyšího sporu se vložil i náš pan prezident Petr Pavel, že minulá vláda by svůj náčrt rozpočtu měla znovu předložit do parlamentu, který teprve vznikne počátkem listopadu. Zdá se, že této vstřícnosti odcházející vlády se dočkáme.
Problémem zůstává financování dopravních staveb. V zájmu udržení sociálního smíru jsou výdaje státního rozpočtu vyšší než příjmy. Dle vysvětlení Martina Kupky se kalkuluje již s penězi získanými v příštím roce navíc dle rostoucí ekonomiky.
Toto je samozřejmě na hraně zákona. Toto každým rokem vyčítala Alena Schillerová Zbyňku Stanjurovi, ale musíme přiznat, že státní rozpočet vždy skončil v plusu s naplánovaným snižováním výše narůstání dluhu, který narůstá od koronavirové infekce za vládnutí Andreje Babiše.
Tyto problémy jsem také probíral v předchozím svém článku, ale proto se mi dostalo dehonestace ve virtuální realitě od těch, kteří dali přednost mojí dehonestaci před přečtením napsaného problému. To už tak bývá!
Vážení přátelé! Všechny vás prosím, abyste ctili odkaz Václava Havla, že pravda a láska musí zvítězit nad lží a nenávistí! Děkuji. Jinak by u nás zvítězil narativ ruské síly a moci, ovládání slabšího a pohrdání individuálními i mezinárodními smlouvami.
Pravda o státním rozpočtu
Proč si občané navzájem a politici navzájem nerozumí, tkví ve dvojím fungujícím antagonistickém narativu. Jedni z nás mluví v realistickém narativu a druhá část mluví ve virtuální realitě připomínající předlistopadové ptydepe.
Občanská odpovědnost
Demokratický volič musí vybírat politiky se znalostí voleného politika a demokratický politik nesmí lhát o svých politických plánech, pokud si chtějí zachovat liberální demokracii. Jinak směřujeme do ruského imperialismu.
Poděkování Petru Fialovi
Vážený pane profesore! Chci Vám vyjádřit svůj dík za Vaši snahu udržet naši republiku v liberální demokracii s občanskými svobodami a za Vaše úsilí o zachování naší státní svrchovanosti proti ruskému agresivnímu imperialismu.
Teď, když máme, co jsme chtěli…
Vyhráli Rusové? Nevím. Demokratickým, protiruským stranám jsme dali 92 mandátů. Populistické, autoritativní a extremistické strany dostaly 108 mandátů. O politiky hlásící se k ruskému imperialismu zájem poklesl. Co bude dál?
Vážená paní Lhotská!
Překvapuje mne, že jste byla voličkou ODS. Váš článek „Zachrání ODS volební porážka?“ je spíše propagací ANO.
