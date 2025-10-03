Vážená paní Lhotská!
Já jsem zakládal ODS v jednom pohraničním komunistickém hnízdě podle vyhlášeného desatera cílů, které nejspíš pocházelo od Zielence, a které dnes už prakticky nikdo nezná, včetně členů ODS.
Zakladatelem byl Václav Klaus, člen Prognostického ústavu, kde byla pod patronací KGB připravována naše ekonomická a politická transformace. Proti protestu obyčejných členů Václav Klaus do ODS natahoval komunisty, kteří sundali své pěticípé hvězdy. To jsme mu vyčítali. Marně.
Hned od počátku mi chyběl konzervativismus a záhy Klaus otočil kormidlo ODS o 180 stupňů a jeho stranu jsem přestal vnímat jako pravicovou. Pravicové řeči, ale levicová praktika! Dokonce i ty typicky ruské vztahy mezi politikou a ekonomikou, které komunisti přijali za normu, přetáhl přes Listopad. Když jsem to pochopil, vystoupil jsem. A to jsem ještě nevěděl nic o jeho vstřícnosti k Rusku a skepsi vůči evropským státům a Americe. Na rozdíl od Vás, jsem ODS nikdy nevolil. A nemám potřebu klausovskou frakci ODS pomlouvat! I když jsou stále aktivní.
Klausův politický byznys dovedl stranu na dno její existence. Petr Fiala se ji ujal a přivedl ji znovu v hojném počtu do parlamentu. Zatímco Václav Klaus stavěl na typicky ruských vztazích, Petr Fiala postavil ODS na evropském humanismu. Václav Klaus s Milošem Zemanem se opírali více o ruský agresivní imperialismus, zatímco Petr Fiala stavěl na lidství opřeném o židovskou a křesťanskou tradici.
To byla příčina obnovy ODS, která zůstává rozštěpena mezi něj a otce zakladatele. Ve svém prostředí zmobilizoval podobně lidsky smýšlející partu a utvořil s ní v roce 2021 novou vládu, do které musel vzít i Pavla Blažka jako úlitbu Zemanovi, aby tato vláda mohla vzniknout. Jeho odvděčení, které připravoval dva roky, známe všichni.
Proti této vládě se utvořila opozice podporovaná ze zahraničí, která za svůj vlastní princip přijala nedávno objevené možnosti podrobení si člověka zajímavým neurofysiologickým mechanismem fylogeneticky vzniklým a vytvořením virtuální reality, ve které systematicky veškeré aktivity této vlády považuje za špatné, a brání vládnutí při tvorbě tolik potřebných zákonů.
Petru Fialovi je vkládán do úst pojem „antibabišismus“ a dnes už prakticky nikdo nevnímá jeho původ v ANO. Petr Fiala je pomlouván za levicovou politiku, ale nikdo nevnímá, že již za Tomáše Julínka jsem byl přesvědčován osobně panem ministrem, že pravicová politika u nás není možná. Nevím, do jaké míry to byla od Tomáše Julínka nebo Václava Klause zbabělost, ale nyní Petr Fiala v zájmu sociálního smíru a jeho rozvracení od opozice, odborů a ze zahraničí, měl svázané ruce. Proto ta pravicová opatrnost, které dnes všichni kritizují!
Vážená paní Lhotská! Pouštíte se do vize ad futuro, tak se dovolím vyjádřit i k tomu. Já věřím, že Češi nejsou hlupáci, a že si zvolí pokračování liberální demokracie s občanskými svobodami na základech evropského humanismu.
Takže očekávám, že vítězem voleb bude STAN s premiérem Vítem Rakušanem a dohromady se SPOLU a Piráty obnoví liberálně demokratickou vládu. Zakroužkováváním preferenčních hlasů bude ODS lehce pokořena. Následně při ODS sněmu dojde k výměně leadera. Vidím dvě osobnosti, které by mohly vést ODS cestou evropského humanismu úspěšněji než Petr Fiala, před jehož politickou dovedností se skláním.
A takovou ODS, která se nebude bát vrátit k politice pravicové přirozenosti (nevylhané jako u současných „pravičáků“!), nebude spolupracovat s ruským agresivním imperialismem a svoji státní svrchovanost zabezpečí členstvím ve funkční Evropské unii a v obranném společenství Severoatlantické aliance, takovou ODS budu s nadšením volit!
Bohumír Šimek
Zvítězí tuto sobotu u nás Rusové?
Po druhé světové válce u nás zvítězili Rusové skrze komunistickou stranu, jejíž členové se do Moskvy jezdili učit, jak zakroutit demokratům krkem, a někteří podepsali s ruskými tajnými službami spolupráci proti naší demokracii.
Bohumír Šimek
Skončí liberální demokracie?
Tomáš Garrigue Masaryk nám nechal vzkaz, že demokracie je jen pro vzdělané a moudré. Ostatní snadno o ni přijdou. A právě těchto občanů se zmocnila ruská propaganda a naše opozice, populisticky ladí jejich uchu.
Bohumír Šimek
Proruská hyperkorektnost
Máme před volbami a hrozí nám slovenská cesta odklonu od liberální demokracie s občanskými svobodami k autoritativním režimům bez občanských svobod! To chceme?!? Chceme jít slovenskou cestou?
Bohumír Šimek
Koho budu volit?
Jsme zemí naplněnou lží a nenávistí k prasknutí díky ruské hybridní válce v zájmu ovládnutí Evropy (Nebo celého světa? Nevím!), která ovlivňuje myšlení, volby a referenda ve státech ruského zájmu.
Bohumír Šimek
Zděšení před volbami
Nenávist, lži, pomluvy a nadávky se zařezávají do naší společnosti jako kremelský nůž. Po otevřen diskuse pod svými články se nestačím divit, jak falešné a hloupé nadávky se sypou na moji hlavu. Vrátíme se k orwellskému ptydepe?
|Další články autora
Namířený prst a kroucení hlavou. Kamera zachytila výměnu názorů mezi Trumpovými
Záběry pořízené tento týden zřejmě zachytily rozepři amerického prezidenta Donalda Trumpa a první...
Turbokruháč v Plzni je změtí semaforů a cedulí, kroutí lidé hlavou. Ale i vtipkují
Přestavěná okružní křižovatka na Borských polích v Plzni ještě nezačala sloužit řidičům a už...
Zeman slavil narozeniny, dostal knihu o Hitlerovi. Jako dar si přeje výměnu vlády
Bývalý prezident Miloš Zeman v neděli oslavil své 81. narozeniny. Stejně jako minulý rok se oslava...
U Gibraltaru se vynořila ruská ponorka. Prozradil ji únik paliva, hrozila exploze
U Gibraltaru se koncem září vynořila jedna z ponorek ruské Černomořské flotily. Plavidlo mělo...
Izrael zasáhl proti flotile pro Gazu, Češka žádá vládu o záchranu
Izraelská armáda v noci na čtvrtek zasáhla proti flotile více než čtyř desítek lodí, které chtěly...
Drsná pomsta za výpověď z nájmu. Muž poničil vybavení bytu a pak ho zapálil
Nepříjemné překvapení čekalo majitele bytu v domě stojícím v Tršicích na Olomoucku. Ten se rozhodl...
Fiala svůj hlas odevzdá v Brně. Česko vás potřebuje, vyzval voliče k účasti
Stejně jako v minulosti odevzdá premiér Petr Fiala (ODS) svůj hlas i v letošní volbách do...
Ptáci znečišťují oblíbené jezero, město povolilo odstřel. Místu se vyhněte, varuje
V rekreačním areálu Kristýna v příhraničním Hrádku nad Nisou na Liberecku bojují s přemnoženými...
Sebevrah u pražské benzinky. Zamkl se v autě a začal se řezat
Pražští policisté vyjížděli v pátek ráno k muži, který si v autě na benzinové stanici v Plzeňské...
- Počet článků 723
- Celková karma 15,14
- Průměrná čtenost 1037x