Vánoce, Vánoce přicházejí

Advent bývával čas usebrané přípravy na příchod Spasitele. V této době se proměnil až do Vánoc trvající bláznivý obchodní mumraj prodavačů a kupujících, uklízejících a pečících.

Advent byl přípravou na oslavu narození Ježíška, láskyplného Boha, který sestoupil ze své velikosti mezi lidi a stal se člověkem. Časně zrána po celý Advent se dospělí s dětmi a lucerničkami prodírali hlubokými závějemi sněhu do kostela na roráty ještě za tmy. Roráty byly každodenní mše ještě před rozedněním.

Zpívaly se písně zvané roráty, které byly často rozdílné na jednotlivé dny v týdnu. Věřící byli tak připravováni na druhé největší církevní svátky, na narození Dítěte, které bylo láskou, cestou, pravdou a životem věřícího. Takto o sobě mluvil Ježíš z Nazaretu. Křesťané vyznávají jeho vzkříšení, a proto Ježíše vnímají jako Boha, o kterém evangelista Jan ve své epištole navíc píše, že Bůh je Láska. Židé očekávali Spasitele, ale představovali si ho jinak. Když je vybízel k lásce, že se za bližního máme obětovat až k smrti, odvrátili se od něho, že jde o tvrdá slova.

Dnes už závěje sněhu neznáme. A kdo by tak brzo vstával z teploučké postele! Zkus veřejně mluvit o potřebě pravdy a lásky, které zvítězí nad lží a nenávistí. Většina se ti vysměje!

Příští podzim budou volby do parlamentu. A někteří z nás očekávají svého spasitele. Lidé vkládali naději do spasitele Adolfa Hitlera. Stejně hledali spasitele v Josifu Vissarionoviči Džugašvili Stalinovi a hledali jsme spasitele v komunistech. Jenže tito spasitelé námi pohrdali a hledali jen svůj prospěch. Přesto mnozí z nás stále jsou v očekávání takovéhoto svého spasitele!

A v této dnešní realitě nám v příštím roce na podzim vyvrcholí zápas mezi liberální demokracií a autoritativními režimem při volbách do poslanecké sněmovny. Normálně je to jedno, kdo zvítězí ve volbách, protože je to změna jen na čtyři roky.

Ale v současné geopolitické situaci je to komplikovanější. Za čtyři roky nemusí být návrat k liberální demokracii možný. Stačí se podívat na Slovensko, kde liberální demokracii prošustrovali a nastoupili cestu autoritativního režimu bez občanských svobod.

V České republice je příliš mnoho lidí, kteří jsou k liberální demokracii lhostejní, přiznávají, že by jim totalita nevadila a vyznávají alternativní myšlení, které zde utváří ruská desinformační hybridní válka.

Když si k tomu uvědomíme, že po rozpadu Sovětského svazu Kreml sní o Veliké Rusi sahající od Lisabonu po Vladivostok, že si dělá nárok na státy, které se z kremelského otroctví osvobodily, že státy Varšavské smlouvy jsou také zájmem Kremlu, a že ruská psychologická hybridní válka štěpící společnost probíhá ve všech státech Evropy, ale i v Americe, Africe a Asii, pak je stav vážný!

Barbarské napadení Ukrajiny ruským agresivním imperialismem víceméně podporované našimi komunisty, postkomunisty a stranami podporovanými z Kremlu, jako je strana Le Penové, která je součástí Patriotů pro Evropu, a prošpikování naší společnosti proruským postkomunistickým myšlením, je vážným podnětem k přemýšlení o zachování naší liberální demokracie s občanskými svobodami.

Navíc jsou u nás opoziční strany, které přijaly nejmodernější ruské metody ovládnutí společnosti, které si dokážou zcela bezhlavě zavázat své sympatizanty, že se nedokážou vymanit ze závislosti na svém guru. To vše vyvolává strach občanů, abychom nedopadli stejně jako na Slovensku!

Spasitel Ježíš z Nazaretu přináší do našich vztahů upřímnost, pravdivost a vzájemnou laskavost a úctu. Ostatní spasitelé mezi nás vnášejí minimálně rozbroje, závist, nenávist, pomstu a pokoření druhého.

Na závěr Adventu přeji všem veselé Vánoce v duchu upřímné lásky a svobodného nalezení vztahu s lidmi, kterým můžeme důvěřovat.

MUDr. Bohumír Šimek, praktický lékař v.v.